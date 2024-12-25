Спекуляции на далеком прошлом в странах-новоделах и подрывная деятельность русофобов базируются на одних и тех же идеях, и нам не надо их делить на «какую надо деколонизацию» и «какую не надо».0 комментариев
Под Актау разбился пассажирский самолет Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» рейсом в Грозный
В аэропорту казахстанского Актау утром в среду разбился самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL, который летел из Баку в Грозный. На борту находились 67 человек, известно, что 28 удалось выжить. По предварительным данным, причиной катастрофы стало столкновение самолета с птицами (фото: REUTERS/Azamat Sarsenbayev)
Для расследования причин катастрофы самолета под Актау в Казахстане создана правительственная комиссия (фото: Иса Таженбаев/ТАСС)
В департаменте полиции на транспорте Казахстана сообщили о возбуждении уголовного дела после авиакатастрофы. Из Астаны в Актау направлен борт санитарной авиации с хирургами и травматологами (фото: REUTERS/Azamat Sarsenbayev)
На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Среди них 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, шесть граждан Казахстана и трое – Киргизии. На данный момент известно о 28 выживших, девять из них в тяжелом состоянии. Обнаружены тела четырех погибших (фото: REUTERS/Azamat Sarsenbayev)
Президент Азербайджана Ильхам Алиев после крушения решил вернуться в Баку с неформального саммита СНГ, который проходит в Ленинградской области. Президент России Владимир Путин позвонил азербайджанскому коллеге и выразил соболезнования. Глава Чечни Рамзан Кадыров также выразил соболезнования родственникам погибших (фото: REUTERS/Azamat Sarsenbayev)