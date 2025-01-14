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    14 января 2025, 22:55 • В мире

    Зачем Трампу нужны срочные переговоры с Путиным

    Зачем Трампу нужны срочные переговоры с Путиным
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «Сразу после инаугурации Трампа состоится телефонный разговор между лидерами. Начнется дипломатическое взаимодействие на рабочем уровне». Такими словами эксперты комментируют звучащие из Вашингтона заявления о возможных переговорах между руководителями России и США. Действительно ли личная встреча президентов двух стран возможна в текущих условиях?

    Россия и Соединенные Штаты находятся недалеко от старта переговорного процесса. По крайней мере, так утверждают в Вашингтоне. Начиная от заявления Трампа о готовности к встречам (причем «очень оперативно») и заканчивая публичной демонстрацией США проблесков реалистичного подхода.

    «Я не думаю, что будет реалистичным утверждать о том, что мы намерены выгнать каждого русского с каждого дюйма украинской земли, даже из Крыма. Президент Трамп признает эту реальность, и если бы весь остальной мир ее признал, то это было бы грандиозным шагом вперед», – говорит будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц.

    Конечно, даже подготовка к переговорам как таковым еще не началась. «Существуют определенные контакты между Вашингтоном и Москвой и по линии военных, и по дипломатической линии, но это скорее контакты технического уровня. Политического диалога или диалога на высшем уровне как не было, так и нет», – заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    И это логично. Во-первых, потому, что таково требование американского законодательства – оно запрещает избранному президенту вмешиваться в дела действующего. А сущностные переговоры о встрече как раз могут быть таким вмешательством.

    Во-вторых, сущностные переговоры нужно вести с тем, кто у власти и кто может отвечать за то, о чем договаривается. Трамп формально еще не у власти, и к моменту его избрания ситуация на земле может измениться – учитывая бешеную активность уходящей администрации Байдена в вопросах поставок оружия Украине и введения санкций против России.

    «У демократов есть такие манеры в политике, напоследок нагадить следующей администрации, – заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. – Когда тебя уже не избрали и твоя команда видит Америку такой, какая не была поддержана большинством американцев, но чисто этически, исходя из человеческой порядочности, досиди эти три месяца между выборами и инаугурацией и понимай, что народ хочет другой политики. Нет, мы обязательно сделаем так, хлопнем дверью, чтобы никому мало не показалось».

    Поэтому сама возможность для переговоров откроется после 20 января – то есть после превращения Трампа из избранного в действующего президента США. «Я абсолютно уверен, что сразу после инаугурации Трампа состоится телефонный разговор между лидерами. Ну и начнется дипломатическое взаимодействие на рабочем уровне – например, с участием спецпредставителя США по Украине Кита Келлога, того же Майкла Уолтца, нового госсекретаря или его заместителей», – говорит газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

    И только в том случае, если это дипломатическое взаимодействие окажется успешным, Трамп и Путин смогут провести очную встречу. А в том, что оно будет успешным, есть определенные сомнения.

    Да, по ряду моментов договориться будет просто. «Самым простым в диалоге будет его начало. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы он шел», – говорит Дмитрий Суслов.

    США (при Трампе, естественно) заинтересованы потому, что им нужно максимально быстро развязаться с украинским кризисом и заниматься другими, более важными вещами – Китаем, Ближним Востоком, внутриамериканскими проблемами. По словам помощника президента Николая Патрушева, Украина не будет входить в число приоритетов Трампа, его волнует Китай.

    И коль у США не получается развязаться через нанесение России стратегического поражения, то значит нужно искать с ней компромисс. Причем искать сейчас, пока у администрации Трампа не сформировалось своей истории поддержки киевского режима и все траты на него можно свалить на администрацию Байдена.

    Россия всегда выступала и выступает за переговорное решение конфликта. Да, Москва может решить свои проблемы с киевским режимом через СВО, однако политико-дипломатическое решение, в отличие от простого военного, сможет обеспечить Москве и признание ее новых территорий, и начало процесса снятия санкций. В случае успеха переговоров, конечно же.

    Готовы США и формально лишить Киев евроатлантической мечты. «Достаточно легко будет договориться о невступлении Украины в НАТО. Трамп совершенно точно не поддерживает эту идею, как и многие в его окружении – вице-президент Джей Ди Вэнс, Кит Келлог», – объясняет Дмитрий Суслов.

    Логика Трампа проста – вступление Украины в НАТО наложит на США обязательства по ее защите. А избранный президент выступает против любых дополнительных обязательств.

    С другой стороны, как в США, так и тем более в Европе существует проект некой сублимации членства Украины в НАТО. Проще говоря, интенсификации сотрудничества между Западом и киевским режимом после окончания СВО. И вот этот проект как раз наталкивается на жесткое сопротивление Москвы, требующей демилитаризации и нейтрального статуса послевоенной Украины.

    «Это одно из наиболее фундаментальных противоречий в наших подходах. Позиция администрации Трампа будет заключаться в том, что Украина должна выйти из войны и остаться сильной в военном отношении страной, а Европа должна продолжать оказывать Украине военную поддержку. Взаимодействие Украины и европейских стран должно сохраняться или даже усиливаться, особенно при условии, что Украина становится нейтральным государством», – объясняет Дмитрий Суслов. Москва же, понимая антироссийский характер украинского государства в его нынешнем воплощении, против такого сценария.

    Еще одной проблемой могут стать переговорные «довески» – то есть дополнительные игроки за столом переговоров. Понятно, что Зеленского там не будет – как минимум до того момента, пока он не легитимируется на выборах. Да и может вообще не будет, поскольку он своими словами сам себя выключил из дискуссий с Москвой. А вот Европа может быть.

    «Европейцы будут требовать от Трампа, чтобы они сидели за столом переговоров, и что без европейцев переговоры не должны вестись. Что Соединенные Штаты должны как минимум координировать с европейцами те вещи, которые они обсуждают с Россией. И что если администрация Трампа их исключит из переговорного процесса и за спинами европейцев будет вести двусторонние переговоры с Россией, то европейцы не будут поддерживать Трампа по Китаю», – объясняет Дмитрий Суслов.

    Европейцы не хотят повторения ситуации, когда Москва и Вашингтон без них решали вопросы европейской безопасности. А ведь в украинском конфликте Европа занимает гораздо более жесткую позицию, чем США – в том числе и по вопросу размещения там западного контингента войск. Поэтому при их участии договориться по и без того проблемным пунктам будет крайне непросто.

    Именно поэтому Москва выступает за то, чтобы за переговорным столом не было лишних. «Переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада. Ни с каким Лондоном и Брюсселем разговаривать не о чем. Руководство ЕС, например, давно уже не имеет права говорить от лица многих своих членов, таких как Венгрия, Словакия, Австрия, Румыния и некоторых других европейских стран, заинтересованных в стабильности в Европе и занимающих взвешенную позицию в отношении России», – говорит Николай Патрушев.

    При этом надо понимать, что даже без европейских «партнеров» переговоры займут недели и месяцы. Что даже без европейского переговорного саботажа наверняка будет саботаж украинский – например, в виде попыток устроить новые теракты в России.

    Именно поэтому было бы преждевременно возлагать на эти переговоры слишком большие надежды. Пройдут – хорошо. Увенчаются устраивающими Россию договоренностями – еще лучше. Нет – Россия обеспечит свою безопасность военной силой.

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