Трамп решил урегулировать украинский конфликт путем переговоров с Россией

Избранный президент США Дональд Трамп меняет свою позицию по украинскому конфликту. Он планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для достижения мирного урегулирования. Спецпосланник США по Украине Кит Келлог выразил уверенность в том, что решение конфликта возможно в ближайшем будущем, сообщает РИА «Новости».



Келлог отметил, что Трамп стремится сохранить суверенитет Украины и добиться мирного соглашения, исключая уступки России. Он подчеркнул, что уход Джо Байдена от диалога с Путиным был ошибкой, и новый американский лидер намерен исправить это.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что США продолжат поддерживать Украину, несмотря на изменения в подходе администрации Трампа. Она подчеркнула, что Вашингтон не намерен отказаться от своих обязательств перед Киевом, что подтверждается предыдущими переговорными позициями.

Американский институт предпринимательства в своем докладе отмечает, что поддержка Украины финансово выгодна США. Эксперты считают, что краткосрочные затраты на военную помощь Киеву менее обременительны, чем долгосрочные затраты на укрепление других оборонительных рубежей.

Трамп также высказал обеспокоенность по поводу расширения НАТО на Украину, что, по его мнению, может стать причиной обострения конфликта. Он намерен обсудить эти вопросы на предстоящих переговорах с Путиным и Зеленским.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава комитета парламента Словакии Мариан Кери отметил важность памяти о победе СССР над нацизмом на встрече с Григорием Карасиным, подчеркнув, что забывать об этом опасно. Помощник президента России Николай Патрушев считает, что урегулирование ситуации на Украине должно быть вопросом диалога исключительно между Москвой и Вашингтоном. Глава МИД России Сергей Лавров назвал заявление администрации США о продолжении поддержки Украины «завещанием истребить все русское».

