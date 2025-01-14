Лавров: Заявление США о поддержке Украины – завещание истребить все русское

Tекст: Валерия Городецкая

Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году заявил, что заявление уходящей администрации США о продолжении поддержки Украины является «завещанием истребить все русское», передает ТАСС.

«Когда уходящая администрация [США] в лице [госсекретаря США Энтони] Блинкена, [помощника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейка] Салливана говорит, мы уверены, что новый Белый дом продолжит политику поддержки Украины. Это что, завещание истреблять все русское по-прежнему? Это не такая простая вещь, это очень опасная вещь», – сказал он. Лавров отметил, что такая политика ведется США для сдерживания конкурентов.

Ранее Лавров обвинил администрацию Байдена в намерении усложнить жизнь избранному президенту США Дональду Трампу, а также отметил, что Трамп получает тяжелое наследство от предыдущих американских властей, в том числе в связи с ситуацией в Калифорнии.