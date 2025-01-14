Лавров: Байден хочет «напоследок нагадить» новой администрации США

Tекст: Александра Юдина

Лавров указал, что администрация действующего президента США стремится «напоследок нагадить» Трампу, передает ТАСС.

В частности, глава МИД напомнил, что подобные манеры в политике уже проявлялись у демократов, когда Барак Обама незадолго до инаугурации Трампа в первую каденцию выслал 120 российских сотрудников дипломатических учреждений.

«Сейчас администрация Байдена хочет сделать то же самое», – подчеркнул Лавров, заявив, что это стало характерной чертой политического ухода демократов.

Также министр добавил, что такие действия не способствуют улучшению отношений между США и Россией и могут осложнить старт новой администрации.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Байден планирует еще раз убедить Евросоюз изъять замороженные активы России до конца своих полномочий, якобы чтобы усилить западные позиции на переговорах с Россией по Украине.