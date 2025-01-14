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CNN: Байден намерен до конца срока убедить ЕС изъять замороженные активы России
Действующий президент Джо Байден планирует еще раз убедить Евросоюз изъять замороженные активы России до конца своих полномочий, чтобы усилить западные позиции на переговорах с Россией по Украине, сообщает американский телеканал CNN.
По данным канала, Байден до конца своего срока намерен убедить власти ЕС изъять замороженные активы Центробанка России, передает ТАСС.
Уточняется, что цель этого шага – усиление переговорных позиций Запада на переговорах с Россией по ситуации на Украине.
Согласно плану Байдена, российские активы, замороженные в ЕС, должны быть переведены на специальный эскроу-счет и будут разблокированы только при успешном исходе переговоров между президентом России Владимиром Путиным и избранным американским президентом Дональдом Трампом.
Также CNN указывает, в Европе опасаются значительного репутационного ущерба для банковской системы и нарушения норм международного частного права.
При этом собеседники CNN в администрации Байдена считают, что успешная реализация этого плана до инаугурации Трампа маловероятна.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в США столкнулись с негативными последствиями заморозки российских активов, что привело к снижению доверия к доллару и переориентации центральных банков на золото.
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила сомнение в том, что активы России когда-либо будут возвращены, так как ЕС может потратить их на восстановление Украины. Украина впервые получила 1 млрд долларов от США благодаря замороженным российским активам.