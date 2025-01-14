CNN: Байден намерен до конца срока убедить ЕС изъять замороженные активы России

Tекст: Александра Юдина

По данным канала, Байден до конца своего срока намерен убедить власти ЕС изъять замороженные активы Центробанка России, передает ТАСС.

Уточняется, что цель этого шага – усиление переговорных позиций Запада на переговорах с Россией по ситуации на Украине.

Согласно плану Байдена, российские активы, замороженные в ЕС, должны быть переведены на специальный эскроу-счет и будут разблокированы только при успешном исходе переговоров между президентом России Владимиром Путиным и избранным американским президентом Дональдом Трампом.

Также CNN указывает, в Европе опасаются значительного репутационного ущерба для банковской системы и нарушения норм международного частного права.

При этом собеседники CNN в администрации Байдена считают, что успешная реализация этого плана до инаугурации Трампа маловероятна.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в США столкнулись с негативными последствиями заморозки российских активов, что привело к снижению доверия к доллару и переориентации центральных банков на золото.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила сомнение в том, что активы России когда-либо будут возвращены, так как ЕС может потратить их на восстановление Украины. Украина впервые получила 1 млрд долларов от США благодаря замороженным российским активам.