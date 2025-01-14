Лавров заявил, что Трамп получит тяжелое наследие, в том числе в Калифорнии

Американист оценил шансы Фриланд возглавить Либеральную партию Канады

Американист Ярыгин: Фриланд может победить во внутрипартийной гонке в Канаде, но вряд ли опередит консерваторов

Tекст: Анастасия Куликова

«В Либеральной партии Канады наблюдется внутривидовая борьба. Понимая это, Джастин Трюдо – помимо объявления о своей отставке – организовал также три месяца парламентских каникул, за время которых либералы должны определить наиболее сильного представителя», – отметил Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ.

Одной из узнаваемых фигур является бывший вице-премьер Канады Христя Фриланд. «Она занималась преимущественно международными отношениями. Ее можно назвать профессионалом с точки зрения управления государственными процессами, но не экономическими. Этот факт делает ее позиции слабее. Дело в том, что перед Оттавой стоят в первую очередь вызовы в области экономики», – детализировал собеседник.

Он объясняет: Канада не справляется с инфляцией, в стране растет уровень безработицы. «Кроме того, заявления Дональда Трампа о том, что Оттава могла бы войти в состав Соединенных Штатов вместо того, чтобы получать субсидии, создает образ уязвимости. Все это не добавляет ни одному из действующих политиков Либеральной партии политического капитала», – уточнил аналитик.

На этом фоне более «выигрышным» вариантом может стать бывший глава Банка Канады Марк Карни. «Он не возражает против того, чтобы включиться в политические процессы на уровне партии, но не обозначил пока своих амбиций на пост премьера», – напомнил Ярыгин.

Что касается Фриланд, то она вполне может победить во внутрипартийной гонке, но она вряд ли опередит консерваторов на парламентских выборах и станет премьер-министром Канады, считает американист. «В складывающихся условиях новый лидер Либеральной партии, скорее, станет временным и промежуточным. Его целью будет подготовка политика-либерала таким образом, чтобы он через один избирательный цикл мог бросить вызов консерваторам», – полагает спикер.

При этом, как отметил политолог, Трюдо этого сделать не смог – «либо в силу личных политических амбиций, либо в связи со сложившимся кризисом, связанным с внутрипартийной политической элитой». Ярыгин также делает оговорку: описанный им сценарий развития событий возможен в том случае, если либералы решат не бороться на предстоящих парламентских выборах за хотя бы правительство меньшинства. «Мне кажется, речь должна идти о том, чтобы достойно выступить на выборах через четыре года, а не на грядущих», – пояснил аналитик.

Он допускает, что консерваторы в этот раз могут взять большинство в парламенте. Тогда Либеральная партия окажется в оппозиции и не сможет влиять на политику Канады. «Консервативная партия будет стремиться если не развивать, то нормализовать отношения с США. В первую очередь это будет касаться вопросов экономики. Разумеется, Оттава пойдет на поводу у Вашингтона в части коррекции своей миграционной политики. Это станет еще одним сигналом Трампу о том, что консерваторы настроены на сотрудничество и на взаимодействие», – рассуждает Ярыгин.

«Консервативная партия также сконцентрируется на том, чтобы предохранить экономику Канады от повышения тарифов со стороны США, от негативного и отрицательного воздействия на нее экономических инструментов, которые Трамп в любом случае применит», – добавил он. По мнению собеседника, Оттава при консерваторах будет подстраиваться и под внешнеполитические инициативы Трампа.

«Это коснется Европы и отразится на уровне вовлеченности Канады в деятельность НАТО. Кроме того, стоит ожидать некоторого смягчения канадской риторики в отношении, например, России. Да, по инерции антироссийская политика сохранится, но турбоконфронтационность, на мой взгляд, снизится. Консерваторы менее агрессивны, но все же не настроены на любого вида диалог с Москвой. Как мы видим, устанавливать отношения с Россией они не готовы даже на уровне арктических вопросов», – заключил Ярыгин.

Ранее стало известно, что экс-министр финансов и вице-премьер Канады Христя Фриланд намерена побороться за пост лидера Либеральной партии. По информации телеканала CTV, об этом она объявит в течение недели. О том, что Фриланд может питать серьезные политические амбиции, в разговоре с газетой ВЗГЛЯД ранее отмечал американист Григорий Ярыгин.

Впрочем, помимо бывшего вице-премьера, заявить о планах побороться за пост лидера Либеральной партии может и бывший глава Банка Канады Марк Карни. Сейчас о соответствующих намерениях объявил только депутат-либерал индийского происхождения Чандра Арья, передает ТАСС.

Напомним, в начале января премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что покинет пост председателя правящей Либеральной партии и уйдет в отставку после избрания нового лидера либералов. «Эта страна заслуживает реального выбора на следующих выборах, и мне стало ясно, что если мне придется вести внутреннюю борьбу, я не смогу быть лучшим вариантом на этих выборах», – сказал он.

Конфликт внутри партии начался с отказа Фриланд продолжать работу в кабинете Трюдо. Бывший вице-премьер обвиняла его в неспособности разрешить экономические трудности, также отмечала, что Трюдо чувствует себя очень неуверенно и не знает, как вести себя с Дональдом Трампом, который угрожает Оттаве ростом тарифов.