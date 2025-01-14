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    Как сильно санкции США ударят по нефтяным доходам России
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    В деле об убийстве генерала Кириллова появились новые фигуранты
    Зеленский назначил Фицо вместо границы другое место для встречи
    Захарова ответила на отказ главы МИД Молдавии комментировать ее заявления
    Порошенко оценил ситуацию на фронте для ВСУ
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Русский народ как гарант безопасного российского общества

    Обеспечение прав меньшинств возможно только в ситуации, когда есть бесспорное большинство. Именно его культура создает пространство, в котором все находятся в безопасности.

    13 комментариев
    Олег Царев Олег Царев Гренландию дискредитируют по донбасскому сценарию

    Когда в 2014 году начались события в Донецке и Луганске, украинские СМИ писали, что на улицы выходят бомжи. Теперь европейские СМИ то же самое пишут о Гренландии. Сколько лет прошло, а ничего не меняется.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев То, что для одного деколонизация, для другого – империализм

    Мы начали обратный отчет до той точки, когда люди, которые рассказывали нам про «империалистическую политику России», начнут рассказывать о том, как прекрасна демократическая империя США, которая распространила свободу и на Гренландию тоже.

    6 комментариев
    14 января 2025, 08:59 • Новости дня

    Трамп заявил о желании «очень оперативно» встретиться с Путиным после инаугурации

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув обоюдное желание обеих сторон.

    Трамп отметил, что хотел бы встретиться с Путиным «очень оперативно», и добавил, что российский президент выразил аналогичное желание, передает ТАСС.

    При этом избранный президент США добавил, что прежде чем встреча состоится, ему необходимо официально вступить в должность президента.

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что предметной подготовки к переговорам Путина и Трампа пока не ведется. Швейцарские власти сообщили о готовности принять встречу. Сербия также заинтересована стать местом встречи. Кроме того, Словакия выразила желание принять встречу Путина и Трампа.

    11 января 2025, 15:44 • Новости дня
    Путин присвоил победившему в рукопашном бою Григорьеву звание Героя России
    Путин присвоил победившему в рукопашном бою Григорьеву звание Героя России
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Путин подписал указ о присвоении звания Героя России победившему в рукопашном бою ефрейтору Андрею Григорьеву за проявленные мужество и героизм в боевых действиях при защите села Трудовое в ДНР, сообщает пресс-служба Кремля.

    По данным пресс-службы, Путин подписал указ, согласно которому звание Героя России присвоено ефрейтору Андрею Григорьеву. Мужчина удостоен этой высокой награды за мужество и героизм, проявленные в боевых условиях при выполнении воинского долга, передает РИА «Новости».

    Ранее отличившийся в рукопашном бою Григорьев получил от главы региона Айсена Николаева новый якутский нож с гравировкой «Берегите нашу Россию» в знак признания его подвига.

    Напомним, якутский боец Андрей Григорьев, известный под позывным Тута, рассказал, как украинские военные ошибочно посчитали его погибшим после ножевого боя и многочисленных атак с использованием дронов и оставили на поле боя, позднее бойца спасли российские военные.

    Военнослужащий 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток», который победил в рукопашной схватке украинского бойца, рассказал о бое, происходившем осенью 2024 года в ходе контратаки ВСУ на село Трудовое в ДНР. Соперник Григорьева попросил не добивать его и дать уйти самому. Григорьев сообщил, что солдат ВСУ ранее убил его друга. После схватки российский штурмовик ликвидировал еще двух украинских бойцов.

    После того, как видео распространилось в Сети, начали поступать предложения о награждении российского штурмовика.

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    12 января 2025, 18:48 • Новости дня
    В команде Трампа допустили силовой сценарий по Гренландии

    Советник Трампа заявил о рассмотрении силового сценария в отношении Гренландии

    В команде Трампа допустили силовой сценарий по Гренландии
    @ Egmont Strigl/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает все варианты, включая возможность применения военной силы в отношении Гренландии, заявил советник по национальной безопасности Майк Уолц.

    В эфире телеканала ABC советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что Трамп готов оценить все возможные стратегии в отношении Гренландии, включая применение военной силы, передает ТАСС.

    Уолц подчеркнул, что президент Трамп всегда оставляет доступными все варианты. Он отметил, что существуют различные способы пересмотра существующих соглашений.

    «Президент Трамп, в отличие от своего предшественника, не собирается исключать какие-либо варианты», – подчеркнул советник.

    Уолц также сообщил, что в последнее время от жителей Гренландии поступают сигналы о стремлении к независимости. Это, по его словам, открывает новые возможности для изменения текущей ситуации, но в то же время требует тщательной оценки всех возможных действий.

    Ранее директор Института изучения мировых рынков Алексей Бобровский заявил, что Дональд Трамп стремится взять под контроль Гренландию и Канаду, а также Панамский канал для расширения ресурсной базы и рынков сбыта для США.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев усомнился в реалистичности предложений Трампа о присоединении Гренландии и Канады к США и переименовании Мексиканского залива.

    Эксперты объяснили, какие претензии имеет Трамп на Гренландию и Канаду.

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    12 января 2025, 14:20 • Видео
    Киев раскрыл военные планы на 2025 год

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    13 января 2025, 12:33 • Новости дня
    Эксперты указали на противоречия в заявлении Уолтца по урегулированию конфликта на Украине

    Политолог Дудаков: Вопрос снижения призывного возраста может стать рычагом давления на Украину со стороны США

    Эксперты указали на противоречия в заявлении Уолтца по урегулированию конфликта на Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Отсутствие стратегии по урегулированию конфликта на Украине является причиной противоречивых заявлений команды Дональда Трампа. Они понимают, что нужно договариваться с Россией, но не хотят быть в слабой позиции, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Владимир Корнилов и Малек Дудаков. Ранее в команде Трампа призвали Украину снизить призывной возраст до 18 лет и назвали захват Киевом Крыма нереалистичным.

    «У команды Дональда Трампа, по всей видимости, нет единой стратегии урегулирования украинского конфликта. Поэтому представители будущей администрации, вбрасывая в общественную сферу всевозможные заявления, просто прощупывают почву. Иногда они корректируют позицию, делая шаг назад или вперед», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    Яркий тому пример – ряд заявлений Майка Уолтца, подчеркнул собеседник. С одной стороны, Трамп, как говорит его советник, признает, что полное «вытеснение» России с территорий, на которые хотела бы претендовать Украина, включая Крым, является нереалистичной задачей. По словам Уолтца, необходимо сосредоточиться на прекращении конфликта дипломатическим путем. Но в то же время он заявляет, что Украина должна понизить призывной возраст до 18 лет.

    «Иными словами, получается винегрет из различных пожеланий», – пояснил эксперт. Как считает политолог, Уолтц лишь «пытается угадать линию поведения своего босса и соответствовать этому». При этом риторика самого Трампа довольно часто меняется: сначала он говорил о планах положить конец противостоянию в течение 24 часов, а затем сообщает: ему нужно до полугода, указал Корнилов.

    «Что делать Уолтцу в этой ситуации? Он понимает, что для урегулирования ситуации необходим диалог с Россией, и разговор Трампа с Владимиром Путиным должен состояться в ближайшем будущем. На этом фоне советник республиканца и «выдает на-гора», – детализировал аналитик. Отдельного внимания, по мнению Корнилова, заслуживает заявление Уолтца о снижении призывного возраста на Украине, что не укладывается в логику «мирного урегулирования».

    «Сейчас идет серьезная борьба за позицию Трампа по украинскому конфликту. Она ведется во всех сферах, на всех площадках: публичных и закулисных. Команда Владимира Зеленского очень активно работает в этом направлении. Они через американских и европейских лоббистов пытаются «продать» республиканцу под видом деэскалации эскалацию. Из выступлений избранного президента США можно сделать вывод, что он рассматривает и такой вариант», – пояснил Корнилов.

    Спикер напомнил: ранее Трамп говорил, что может «накачивать» Украину оружием, если Москва не согласится на условия США. «Поэтому позиция Уолтца соответствует тому, что говорил его начальник: мы вроде как за диалог и при этом готовы передать Киеву вооружение. Но для этого украинскому руководству нужно как можно больше тех, кого можно отправить на фронт», – уточнил эксперт. По его оценкам, если будущая администрация Трампа даст команду офису Зеленского понизить призывной возраст, то те послушаются беспрекословно. 

    На Украине между тем уже идет информационная подготовка к возможному решению. Политолог указал на рассказ Дмитрия Кулебы о том, как тот отговорил своего 18-летнего сына от службы в ВСУ. «Бывший министр делает вид, что его сынок и был бы готов пойти служить в армии, да возраст не позволяет. Так украинская элита и относится к обывателям, которым можно вешать откровенную лапшу на уши, понимая, что они не смогут возмутиться», – акцентировал собеседник.

    Что касается позиции Москвы по урегулированию конфликта, то она остается неизменной и не зависит от заявлений команды Трампа, продолжал специалист. «Республиканцу и его советникам стоит об этом помнить», – подчеркнул Корнилов.

    Схожей точки зрения придерживается и американист Малек Дудаков. «Уолтц постепенно расшатывает «ястребиный консенсус» на Западе, говоря о том, что вернуть все территории, которые были освобождены Россией, невозможно», – пояснил он. Собеседник указал, что, с одной стороны, команда Трампа понимает, что нужно садиться с Россией за стол переговоров.

    «С другой стороны, Трамп не хочет этого делать со слабой позиции. Поэтому Уолтц призывает стабилизировать фронт, а для этого Украине нужно больше людей – и значит, нужно снижать призывной возраст. Другое дело, что сами украинцы не спешат это делать, несмотря на давление Байдена», – отметил Дудаков. В отличие от Корнилова, он полагает, что офис Зеленского не будет снижать призывной возраст – «по крайней мере, в ближайшее время».

    «И это может стать еще одним рычагом давления на Украину со стороны США. Команда Трампа скажет: мол, если вы не хотите снижать возраст – значит, не хотите и побеждать. Соответственно, Штаты предложат сесть за стол переговоров. Это подковерная игра в преддверии будущих переговоров и в рамках переговорного трека, который администрация Трампа предложит Москве», – считает эксперт.

    «Скорее всего, надежда США на то, что им удастся укрепить свою переговорную позицию, ничем не увенчается. У Москвы переговорная позиция будет сильнее. Собственно говоря, на это указывает даже и настрой самого Уолтца, который толком не может объяснить, каким образом США смогут оказывать давление на Россию», – продолжил собеседник.

    «Согласие на удары дальнобойными ракетами уже дано и реализуется, энергетические санкции введены – США задействовали примерно все, что только можно, а ожидаемого эффекта не достигли ни на фронте, ни в попытках расшатать российскую экономику. Соответственно, для команды Трампа самый сложный момент состоит в том, как им договариваться с Россией, не имея позиции силы», – резюмировал Дудаков.

    Ранее будущий советник по национальной безопасности США Майк Уолтц заявил, что Дональд Трамп «в ближайшие месяцы» примет решения, которые приведут к прекращению украинского конфликта. Об этом он сообщил в программе This Week на канале ABC. «С точки зрения президента Трампа, вы не можете заключить сделку, если у вас нет каких-либо отношений и диалога с другой стороной», – пояснил политик.

    По его словам, подготовка встречи президента России Владимира Путина и Трампа «идет полным ходом». Ведущий Джонатан Карл спросил Уолтца, будут ли на встрече только Трамп и Путин, или в ней также может принять участие президент Украины Владимир Зеленский. «Мы пока не установили точные рамки. Мы работаем над этим», – сказал Уолтц, добавив, что ожидает телефонного разговора Трампа и Путина в «ближайшие дни или недели».

    Что касается непосредственно Украины, он заявил: администрация Трампа будет подробно обсуждать с Киевом вопросы, связанные с формированием личного состава ВСУ. По словам Уолтца, Украина «сможет получить сотни тысяч новых солдат», если снизит призывной возраст до 18 лет.

    «Они, конечно, заняли очень благородную и жесткую позицию, но нам нужно решить проблему нехватки силы. Речь идет не только о боеприпасах, амуниции или выписывании большего количества чеков. Речь идет о стабилизации линии фронта, чтобы мы могли заключить какую-то сделку», – детализировал Уолтц.

    Вместе с тем он признал, что ВСУ не смогут вытеснить российские силы с территорий, освобожденных Россией в ходе СВО. «Все знают, что конфликт должен закончиться дипломатическим путем. Я просто не думаю, что реалистично говорить, что мы собираемся выдворить каждого русского с каждой пяди украинской земли, даже из Крыма. Президент Трамп признал эту реальность, и весь мир признает эту реальность. И я думаю, это огромный шаг вперед. Теперь давайте двигаться дальше», – пояснил Уолтц.

    В целом он отметил, что риторика Трампа помогла развеять идею о том, что конфликт – это безнадежное болото, и что он будет продолжаться и продолжаться десятилетиями, «превращаясь в мясорубку людей и ресурсов в стиле Первой мировой войны, с последствиями третьей мировой войны». «Теперь даже Зеленский говорит: «Готов работать с вами, чтобы положить конец этой войне». Так давайте закончим конфликт справедливо, ответственно, чтобы защитить будущее Украины, но положить конец этому…», – сказал Уолтц.

    Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что в западных политэлитах с тревогой отмечают снижение способности украинской армии противостоять натиску российских сил, и не исключается скорый обвал обороны ВСУ.

    «В Белом доме признают, что одного лишь материально-технического обеспечения ВСУ недостаточно для стабилизации линии фронта. На днях Вашингтон потребовал от Зеленского срочно снизить возраст призыва по мобилизации до 18 лет. Соответствующее решение в Киеве уже подготовлено и будет принято в ближайшее время», – говорится в сообщении. Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, почему США требуют от Киева отправить молодых украинцев на фронт.

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    12 января 2025, 18:14 • Новости дня
    Советник Трампа сообщил о подготовке встречи с Путиным

    Майк Уолтц заявил о подготовке встречи Путина и Трампа по Украине

    Советник Трампа сообщил о подготовке встречи с Путиным
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ведется подготовка встречи избранного президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, заявил советник Дональда Трампа Майк Уолтц.

    В эфире телекомпании ABC Уолтц заявил о подготовке встречи между Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что контакт между двумя лидерами может быть установлен в ближайшие дни или недели через телефонный разговор, передает РИА «Новости».

    «Я ожидаю, что звонок, по крайней мере, состоится в ближайшие дни или недели. Это будет первым шагом, после чего мы будем действовать дальше», – сказал Уолц.

    Уолтц также добавил, что, с точки зрения Дональда Трампа, невозможно заключить сделку по Украине без диалога с Россией.

    «Необходимо установить диалог и отношения с другой стороной, и мы обязательно будем работать над этим в предстоящие месяцы», – заявил он.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц одобрил инициативу Дональда Трампа о встрече с Владимиром Путиным, считая ее хорошей новостью и возможностью для реальных переговоров.

    Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил о подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин готов встретиться с Трампом без каких-либо предварительных условий, однако для организации таких контактов необходимы желание и политическая воля со стороны США.

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    13 января 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин и президент Ирана подпишут договор о стратегическом партнерстве

    Путин и Пезешкиан 17 января подпишут договор о стратегическом партнерстве

    Tекст: Ольга Иванова

    17 января президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который станет основой для расширения сотрудничества в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и гуманитарной сферах.

    Подписание пройдет по итогам переговоров, которые состоятся во время официального визита президента Ирана в Россию. Ожидается, что лидеры обеих стран также выступят с заявлениями для прессы, сообщает ТАСС.

    Встреча президентов станет важным шагом в развитии двусторонних отношений между Россией и Ираном. Обсуждаться будут перспективы расширения сотрудничества в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и гуманитарной сферах. Также на повестке дня стоят актуальные вопросы региональной и международной политики.

    Планируется, что подписание договора станет основой для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между двумя странами. Этот шаг направлен на углубление взаимодействия и координации на международной арене и в различных сферах экономики.

    Ранее сообщалось, что Россия и Иран готовят новый договор о всеобъемлющем партнерстве, который включает сотрудничество в обороне и безопасности.

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    11 января 2025, 17:59 • Новости дня
    Бывший сотрудник Пентагона заявил о стремлении Трампа купить Кубу и КНДР

    Tекст: Мария Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность приобретения таких стран, как Куба, КНДР и Багамы, заявил бывший сотрудник Пентагона.

    Трамп рассматривает возможность приобретения Кубы, КНДР и других территорий, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статью бывшего сотрудника Пентагона Дугласа Маккиннона для Hill.

    Маккиннон отметил, что эти страны имеют прямые последствия для национальной и экономической безопасности Америки. Среди других потенциальных приобретений он назвал Багамы, Гаити и Тайвань.

    Ранее Трамп привлек внимание, опубликовав карту США с присоединенной Канадой. Он выразил сомнения в целесообразности финансовой помощи северному соседу и описал преимущества включения Канады в состав США. Однако премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорично заявил, что Канада не станет частью Соединенных Штатов, несмотря на политический кризис в стране.

    Кроме того, Трамп неоднократно заявлял о желании присоединить Гренландию к США, считая остров стратегически важным для национальной безопасности. Он подчеркнул необходимость защиты «свободного мира» от Китая и России, но отказался давать обещание не использовать военную силу для установления контроля над Гренландией.

    В субботу канцлер Германии Олаф Шольц призвал Дональда Трампа соблюдать международные границы после его высказываний о возможном включении Гренландии в состав США.

    Между тем Дания направила сообщения команде Трампа с предложением обсудить безопасность Гренландии без включения острова в состав США.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, контроль над Гренландией может предоставить Трампу новые площадки для размещения самолетов с ядерным оружием, пункты базирования подлодок и кораблей, а также крупные запасы редкоземельных металлов.

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    13 января 2025, 16:52 • Новости дня
    Анонсирован визит главы ЦАР в Россию

    Анонсирован визит главы ЦАР Туадера в Россию для встречи с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера отправляется в Москву, где рассчитывает провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    По словам пресс-секретаря Туадера Альберта Мокпема, визит начнется во вторник и продлится пять дней, включая перелеты, передает РИА «Новости». В столице России глава ЦАР планирует провести 3-4 дня.

    Основной целью визита станет встреча с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь подтвердил намерение провести личные переговоры между лидерами. «Визит президента в Москву подтвержден, вылет завтра. Вся поездка займет пять дней с перелетами, так что 3-4 дня в Москве. Состоится встреча тет-а-тет с президентом Путиным», – сообщил Мокпем.

    В ноябре прошел телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и главой Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостеном-Арканжем Туадера по вопросам безопасности, экономического взаимодействия и борьбы с терроризмом. В апреле прошлого года ЦАР направила  Путину и министру иностранных дел России Сергею Лаврову приглашения посетить страну в удобное для них время.

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    12 января 2025, 00:35 • Новости дня
    Путин призвал прокуроров уделить особое внимание проблемам Донбасса и Новороссии
    Путин призвал прокуроров уделить особое внимание проблемам Донбасса и Новороссии
    @ Roman Naumov/ Ura.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент России Владимир Путин поручил прокурорам особое внимание уделить проблемам жителей Донбасса, Новороссии и приграничных регионов, таких как Курская область, в своем видеообращении.

    Президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работника прокуратуры поручил Генеральной прокуратуре и ее территориальным органам уделить особое внимание решению проблем граждан, проживающих в Донбассе, Новороссии и приграничных территориях, таких как Курская область, передает ТАСС.

    Лидер российского государства подчеркнул важность этой задачи, особенно для регионов, которые находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Он также отметил необходимость продолжения работы по интеграции в единое правовое пространство России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также поддержке их социального и экономического возрождения.

    В своем обращении Путин сказал: «Генеральной прокуратуре и ее территориальным органам нужно уделить особое внимание решению проблем граждан в Донбассе и Новороссии, Курской области, в других наших регионах, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения».

    Президент добавил, что работа по интеграции и возрождению этих территорий должна продолжаться и развиваться всеми возможными способами.

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    13 января 2025, 04:12 • Новости дня
    Эксперт исключил сближение России с США при Трампе

    Ван Цзисы заявил, что Трамп не привлечет Россию для сдерживания Китая

    Tекст: Максим Попов

    Пекинский эксперт Ван Цзисы считает невозможным привлечение Дональдом Трампом России на сторону США для сдерживания Китая, поскольку Вашингтон проводит политику двойного сдерживания Москвы и Пекина.

    Об этом сообщил профессор Ван Цзисы, основатель Института международных и стратегических исследований Пекинского университета, в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать возможные изменения в отношениях Москвы и Пекина при президентстве Дональда Трампа.

    Ван Цзисы отметил, что у некоторых людей, включая жителей Китая, существует мнение, что США могут попытаться переманить Россию для сдерживания Китая. Однако он выразил уверенность в том, что это невозможно.

    «Сможет ли он после прихода к власти значительно улучшить отношения с Россией? Сможет ли переманить Россию на свою сторону для борьбы с Китаем? Я думаю, что это абсолютно невозможно, я не думаю, что такая возможность существует», – подчеркнул эксперт в ходе дискуссии в Университете Цинхуа.

    Профессор также допустил, что Трамп может внести некоторые изменения в российско-американские отношения, но усомнился, что все его слова станут политикой США. Он отметил, что важно следить за действиями, а не только за словами нового президента США.

    По словам Ван Цзисы, политика двойного сдерживания, проводимая Вашингтоном, укрепляет отношения между Китаем и Россией, что невозможно изменить Трампу. Эксперт подчеркнул, что Китай знает о невозможности противостоять России, так же как и Россия – Китаю, и трехсторонние отношения останутся неизменными в обозримом будущем.

    До этого первый замминистра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что США не смогут добиться успеха в стратегическом соперничестве с Китаем, используя методы, применявшиеся во времена холодной войны против СССР.

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    12 января 2025, 04:37 • Новости дня
    Эксперт объяснил планы Трампа относительно Канады и Гренландии

    Бобровский: стремление Трампа контролировать Канаду и Гренландию связано с созданием макрозоны США

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп стремится взять под контроль Гренландию и Канаду, а также Панамский канал, чтобы создать панамериканскую макрозону и обеспечить расширение ресурсной базы и рынков сбыта для США, включая доступ к арктическим маршрутам, сообщил директор Института изучения мировых рынков Алексей Бобровский.

    По словам Бобровского, мировая экономика фрагментируется, и США первыми предпринимают шаги в этом направлении, передает ТАСС.

    Эксперт отметил, что высказывания Трампа относительно Гренландии, Канады и Панамского канала связаны с необходимостью расширения ресурсной базы и рынков сбыта для США. Бобровский подчеркнул, что контроль логистики региона, в частности Панамского канала, важен для США, а Гренландия интересна из-за запасов редкоземельных материалов и урана.

    Особое внимание Бобровский уделил Арктике, отметив, что Северный морской путь является одним из немногих морских маршрутов, которые США не контролируют. Он добавил, что присутствие США в Арктике на данный момент незначительно, в отличие от Канады и Дании, которые имеют больше возможностей для выхода в этот регион.

    Напомним, ранее в Кремле оценили притязания США на Гренландию и Канаду. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Москва считает Арктический регион зоной своих стратегических интересов и подчеркивает важность мира и стабильности в регионе, для этого она готова работать со всеми государствами.


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    12 января 2025, 00:43 • Новости дня
    Занимавшийся делами Трампа спецпрокурор покинул пост

    Джек Смит завершил свою работу и уволился из Минюста США 10 января

    Tекст: Максим Попов

    Спецпрокурор США Джек Смит, который вел расследования против Трампа, покинул свой пост, представив окончательный доклад 7 января 2025 года.

    Спецпрокурор США Джек Смит, занимавшийся делами против Дональда Трампа, покинул свой пост, передает ТАСС. Представитель Министерства юстиции США подтвердил эту информацию, указав, что Смит завершил свою работу и представил окончательный доклад 7 января 2025 года. Три дня спустя, 10 января, он официально ушел из министерства.

    Ранее было подано заявление в федеральный окружной суд во Флориде, в котором сообщалось о завершении работы Смита.

    Напомним, 10 января избранный президент США Дональд Трамп получил безусловное освобождение по делу о подлоге финансовых документов Trump Organization в Нью-Йорке.

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    13 января 2025, 01:24 • Новости дня
    В Краснодарском крае проложили 500 метров дороги к аварийному танкеру

    Специалисты проложили более 500 метров технической дороги к танкеру «Волгонефть-239»

    Tекст: Максим Попов

    В Краснодарском крае специалисты за двое суток проложили свыше 500 метров дороги к корме танкера «Волгонефть-239», из которого произошла утечка мазута.

    Как отметили в оперативном штабе, за последние двое суток специалисты проложили более 500 метров технической дороги к корме танкера «Волгонефть-239», передает ТАСС. Этот танкер стал источником утечки мазута 10 января, что вызвало необходимость в срочных мерах по ликвидации последствий аварии.

    По словам ликвидаторов аварии, работы ведутся в условиях неблагоприятной погоды. «Техническую дорогу к корме танкера продолжают прокладывать ночью под дождем,» – говорится в сообщении. Специалисты работают круглосуточно, чтобы быстро обеспечить доступ к аварийному судну и начать ликвидационные работы.

    Ранее сообщалось, на побережье шести муниципалитетов Крыма выявлены новые выбросы нефтепродуктов, общая протяженность загрязнений составляет свыше 12 километров. При этом президент Владимир Путин назвал недостаточными меры по борьбе с разливом мазута в Черном море

    Напомним, 15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». В результате аварии в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. Было эвакуировано 27 моряков, один из которых погиб. Черноморское побережье Краснодарского края оказалось наиболее пострадавшим, вследствие чего на Кубани был введен режим ЧС федерального характера.

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    11 января 2025, 22:31 • Новости дня
    Келлог призвал США усилить давление на Иран

    Келлог призвал к максимальному политическому и экономическому давлению на Иран

    Кит Келлог, спецпосланник по Украине избранного президента США Дональда Трампа, предложил усилить давление на Иран, сочетая военные, экономические и дипломатические меры.

    Спецпосланник по Украине избранного президента США Кит Келлог заявил на встрече с представителями иранской оппозиции в Париже о необходимости возвращения к политике «максимального давления» на Иран, передает ТАСС. Он подчеркнул, что это давление должно быть не только военным, но и экономическим, а также дипломатическим.

    «Мы должны воспользоваться слабостью, которую сейчас видим. Надежда есть, это значит, что должны быть и действия», – отметил Келлог.

    Напомним, в декабре 2024 года сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность применения военной силы, включая превентивные авиаудары, чтобы остановить развитие ядерной программы Ирана. После этого стало известно, что действующий американский лидер Джо Байден рассматривал варианты удара по иранским ядерным объектам на встрече со своими советниками.


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    12 января 2025, 00:15 • Новости дня
    Путин поручил усилить надзор за поставками вооружений в войска

    Путин заявил о дальнейшем системном надзоре за поставками вооружений в войска

    Tекст: Максим Попов

    Российская прокуратура значительно усилила контроль в оборонной сфере, включая плановые поставки вооружений, заявил президент Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин обратился с видеообращением по случаю Дня работника прокуратуры, в котором отметил усиление надзора за оборонной сферой, передает ТАСС. Он подчеркнул, что прокуроры сделали многое в этом направлении, уделяя особое внимание контролю за плановыми поставками вооружений и техники в войска.

    Путин поручил продолжать эту работу системно, координируя усилия с другими ведомствами. «Прошу и дальше вести работу в этой сфере системно», – заявил российский лидер, акцентируя внимание на важности координации действий в этой области.

    Такая мера, по его словам, необходима для обеспечения надлежащего уровня безопасности и эффективности обороноспособности страны. Это подчеркивает важность роли прокуратуры в обеспечении законности и порядка в оборонно-промышленном комплексе.

    До этого Путин призвал прокуроров уделить особое внимание проблемам Донбасса и Новороссии.

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    13 января 2025, 02:34 • Новости дня
    Дипломат заявил о страхах Брюсселя перед инаугурацией Трампа

    Брюссель выразил опасения по поводу возможной смены курса США в поддержке Киева

    Tекст: Максим Попов

    Брюссель обеспокоен потенциальными изменениями в поддержке Украины со стороны США после инаугурации Дональда Трампа, что может повлиять на текущую политику Еврокомиссии, заявил директор департамента по вопросам Европы российского МИД Владислав Масленников.

    По словам Масленникова, руководство Евросоюза выразило обеспокоенность относительно будущей политики администрации избранного президента США Дональда Трампа по отношению к Украине, пишут «Известия». Дипломат подчеркнул, что в Брюсселе опасаются возможного изменения курса, что может повлиять на поддержку киевского режима.

    Масленников отметил, что Еврокомиссия не планирует менять свой подход к России в вопросах энергетики и поддержки Украины. Однако он указал на попытки ЕК завладеть доходами от замороженных российских суверенных активов, мотивируя это большими расходами на поддержку киевского режима.

    По словам Масленникова, эти шаги свидетельствуют о том, что правила международного порядка изменяются по ходу дела и адаптируются под конкретные задачи. Он также указал на растущие аппетиты в Евросоюзе, где уже звучат призывы не только завладеть доходами, но и самими активами.

    Ранее сообщалось, что экономика ЕС понесла большие убытки из-за санкций против России, включая снижение ВВП и уменьшение экспорта на 51 млрд евро.

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