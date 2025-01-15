Оверчук: Армения начала выход из ЕАЭС, запустив процесс вступления в ЕС

Москва сочла запуск Арменией вступления в ЕС началом выхода из ЕАЭС

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил: «Они (Армения) говорят, что не планируют выходить из ЕАЭС. Но правительство Армении, поддержав законопроект о вступлении в ЕС, совершило юридически значимый шаг».

Вице-премьер подчеркнул, что обсуждения о сближении Армении с ЕС велись давно, но только 9 января 2025 года был принят соответствующий законопроект, что делает ситуацию уникальной. Оверчук отметил, что это решение рассматривается как возможное начало выхода Армении из ЕАЭС, передает ТАСС.

Армения является основным бенефициаром от членства в ЕАЭС, заявил Оверчук, комментируя экономические успехи страны. Он подчеркнул, что рост торговли и экономики Армении в последние годы свидетельствует о выгодах от участия в организации.

Ранее правительство Армении одобрило проект решения о запуске процедуры вступления страны в Европейский союз, предложенный несколькими прозападными партиями и организациями.

Членство в ЕАЭС и вступление в ЕС несовместимы, так как эти объединения работают по разным принципам, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал евроассоциацию суверенным правом Армении.