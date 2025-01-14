Лавров назвал несовместимыми членство в ЕАЭС и вступление в ЕС для Армении

Tекст: Александра Юдина

Министр иностранных дел России заявил, что членство Армении в Евразийском экономическом союзе несовместимо с ее стремлением вступить в Евросоюз, передает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что данные международные объединения работают по разным принципам.

При этом Лавров, комментируя решение Армении начать процесс вступления в ЕС, назвал его суверенным выбором страны. При этом он отметил, что Еревану стоит взвесить все за и против.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов заявил, что решение премьер-министра Никола Пашиняна о начале процесса вступления в Евросоюз является политическим фарсом.

Напомним, правительство Армении одобрило проект решения о запуске процедуры вступления страны в Европейский союз, предложенный несколькими прозападными партиями и организациями. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал евроассоциацию суверенным правом Армении.



