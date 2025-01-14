В работе Рунета произошел масштабный сбой

Tекст: Валерия Городецкая

Масштабный сбой в работе Рунета отмечается по всей России, передает РИА «Новости». Пользователи жалуются на недоступность сайтов в доменных зонах .рф и .ru как в домашнем, так и в мобильном интернете. Проблемы затронули операторов связи, банки, сервисы «Яндекса», «Ростелекома», «Дом.ру», «Мос.ру» и другие российские сайты.

Кроме того, наблюдаются перебои в работе мессенджеров, маркетплейсов, социальных сетей, в том числе TikTok.

В частности, представители «Ростелекома» сообщили ТАСС, что проблемы с доступом к интернет-доменам не связаны с их сетями, подчеркнув: «Проблема не на нашей сети». В МТС отказались комментировать ситуацию.

В ноябре российские пользователи столкнулись с перебоями в работе банковских приложений, служб доставки и операторов связи, что связано с неполадками в облачном сервисе.