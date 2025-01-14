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    Отказ от производства товаров с коротким сроком эксплуатации является ключом к сокращению объемов мусора на свалках и снижению трат граждан на покупку товаров.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Стратегия России и ОПЕК+ в нефтяной отрасли умнее стратегии США

    Нефтяные цены давно превратились из экономического показателя в политически значимый вопрос – и это достаточно четко осознает российское руководство. Именно поэтому в последние десять лет Россия предприняла шаги по сближению со странами ОПЕК и создала координационный механизм ОПЕК+.

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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков НАТО боится перехода Европы на русский

    Русский язык даже нашими противниками официально признан важнейшим элементом вооружения нации, и его непременно следует добавить к известному списку традиционных союзников России вместе с ее армией и флотом. Третьим будет.

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    14 января 2025, 17:54 • Новости дня

    В работе Рунета произошел масштабный сбой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пользователи по всей России столкнулись с проблемами доступа к сайтам в доменных зонах .рф и .ru, а также сбоем в работе мессенджеров и социальных сетей, включая TikTok.

    Масштабный сбой в работе Рунета отмечается по всей России, передает РИА «Новости». Пользователи жалуются на недоступность сайтов в доменных зонах .рф и .ru как в домашнем, так и в мобильном интернете. Проблемы затронули операторов связи, банки, сервисы «Яндекса», «Ростелекома», «Дом.ру», «Мос.ру» и другие российские сайты.

    Кроме того, наблюдаются перебои в работе мессенджеров, маркетплейсов, социальных сетей, в том числе TikTok.

    В частности, представители «Ростелекома» сообщили ТАСС, что проблемы с доступом к интернет-доменам не связаны с их сетями, подчеркнув: «Проблема не на нашей сети». В МТС отказались комментировать ситуацию.

    В ноябре российские пользователи столкнулись с перебоями в работе банковских приложений, служб доставки и операторов связи, что связано с неполадками в облачном сервисе.

    14 января 2025, 09:22 • Новости дня
    В Саратове и Энгельсе после атаки БПЛА повреждены два предприятия
    В Саратове и Энгельсе после атаки БПЛА повреждены два предприятия
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В результате массированной атаки беспилотников на Саратов и Энгельс повреждены два промышленных предприятия, однако, по предварительной информации, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

    В своем Telegram-канале он указал, что повреждены два промышленных предприятия. При этом большинство целей были уничтожены средствами ПВО.

    По словам главы региона, в Энгельсе в данный момент занимаются ликвидацией пожара на промышленном предприятии.

    Бусаргин добавил, что все необходимые меры для устранения последствий происшествия были оперативно предприняты.

    Предварительная информация свидетельствует об отсутствии пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Казани, Калуги, Саратова и Тамбова. Позднее прием и выпуск воздушных судов ограничили в аэропортах Пензы и Ульяновска. В пригороде Казани произошло возгорание газовой цистерны из-за атаки беспилотного летательного аппарата.

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    14 января 2025, 10:05 • Новости дня
    Агент Украины признался в подготовке отравления сотрудников ОПК в Ярославской области

    Задержанный агент Украины признался в подготовке отравления сотрудников ОПК в Ярославской области

    Агент Украины признался в подготовке отравления сотрудников ОПК в Ярославской области
    @ dpa/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Задержанный агент Украины признался, что планировал теракт с использованием яда против работников предприятия ОПК в Ярославской области после получения предложения от представителя Украины через Telegram.

    Задержанный агент Украины признался в подготовке теракта на одном из предприятий ОПК в Ярославской области, передает РИА «Новости».

    На видеозаписи мужчина заявил о получении предложения через сеть Telegram совершить теракт с использованием яда. Он согласился на это предложение, планируя отравить сотрудников предприятия.

    Злоумышленник также сообщил, что ранее размещал в соцсетях призывы к прекращению спецоперации и уничтожению сотрудников ФСБ и МВД.

    На данный момент проводятся следственные действия, которые помогут выяснить возможные связи задержанного с другими участниками зарубежных диверсионных групп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб отравить сотрудников оборонного предприятия в Ярославской области с помощью токсичных химикатов, которые подозреваемый планировал ввести через систему вентиляции автомобилей работников.

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    12 января 2025, 14:20 • Видео
    Киев раскрыл военные планы на 2025 год

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    14 января 2025, 11:55 • Новости дня
    Глава МВД Германии заявила об «угрозах от России» из-за поставок оружия Украине
    Глава МВД Германии заявила об «угрозах от России» из-за поставок оружия Украине
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила изданию Suddeutsche Zeitung о «возможной угрозе» со стороны России в связи с поставками немецкого оружия Украине.

    По ее словам, Германия является крупнейшим сторонником Украины в Европе, что якобы может привести к повышению уровня «угрозы» со стороны России, передает RT.

    Фезер подчеркнула, что ведет переговоры с компаниями о необходимости усиления защиты, особенно в секторе оборонной промышленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия уже передала Украине первую самоходную артиллерийскую установку RCH 155, ранее планировала поставить танки Leopard 1, БМП Marder и системы ПВО, а министр обороны Германии Борис Писториус призвал готовиться к угрозе из России.

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    13 января 2025, 18:36 • Новости дня
    В Кремле назвали атаку ВСУ на станцию «Русская» энергетическим терроризмом

    Песков назвал атаку ВСУ на компрессорную станцию «Русская» энергетическим терроризмом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атака вооруженных сил Украины на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае является примером энергетического терроризма.

    «Киев придерживается этой линии энергетического терроризма», – сказал пресс-секретарь президента, добавив, что такие действия несут угрозу энергетической безопасности и стабильности в регионе. Песков отметил, что киевский режим продолжает придерживаться этой линии под руководством заокеанских друзей, передает ТАСС.

    Напомним, киевский режим совершил попытку атаки с использованием девяти БПЛА на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которую успешно отразили силы ПВО России. После атаки ВСУ на инфраструктуру «Турецкого потока» сенатор Андрей Климов предложил Анкаре задуматься о целесообразности помощи Киеву.

    Позже венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что нападение на газопровод «Турецкий поток» равносильно посягательству на суверенитет европейских стран, использующих этот трубопровод.

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    14 января 2025, 14:28 • Новости дня
    Российские войска разбили подразделения ВСУ южнее Купянска

    Ганчев: Российские войска разбили подразделения ВСУ южнее Купянска

    Российские войска разбили подразделения ВСУ южнее Купянска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские силы разбивают подразделения ВСУ южнее Купянска, сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    Ганчев заявил, что эти действия позволяют создать плацдарм, который будет использован для дальнейшего наступления и потенциальной блокировки путей отступления украинских войск, передает ТАСС.

    Он отметил, что российские силы форсировали реку Оскол и взяли под контроль населенный пункт Калиново, что открыло армии России путь на Купянск с севера. По его словам, российские бойцы «разбивают группировку противника», что может привести к ситуации, когда подразделения ВСУ в Купянске и его окрестностях окажутся без возможности отступления.

    «Скоро подразделения противника, которые располагаются в Купянске и его окрестностях, могут оказаться в положении, при котором попытки отступления будут просто невозможны», – подчеркнул Ганчев.

    Ранее Ганчев сообщил, что российские войска активно штурмуют позиции противника в районах Купянска, Волчанска и Липцов. Также сообщалось, что украинские военные в Купянском районе Харьковской области сосредоточили атаки на гражданские объекты при помощи беспилотников, отказавшись от применения артиллерии на фоне продвижения российских войск.

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    14 января 2025, 15:29 • Новости дня
    Патрушев: Переговоры по Украине должны вестись между Россией и США
    Патрушев: Переговоры по Украине должны вестись между Россией и США
    @ DENIS BALIBOUSE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Николай Патрушев считает, что урегулирование ситуации на Украине должно быть вопросом диалога исключительно между Москвой и Вашингтоном.

    Урегулирование ситуации на Украине должно проходить в формате переговоров между Москвой и Вашингтоном без участия других западных стран, заявил Патрушев в интервью KP.RU, передает ТАСС.

    «Если говорить о конкретных перспективах дальнейшего развития событий с учетом фактора [избранного президента США Дональда] Трампа, мы с уважением относимся к его заявлениям. Я полагаю, что переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада», – сказал Патрушев.

    Он подчеркнул, что не видит необходимости в участии Лондона и Брюсселя в этих переговорах, так как «разговаривать не о чем».

    Патрушев также отметил, что руководство ЕС уже давно перестало иметь право говорить от лица многих своих членов, таких как Венгрия, Словакия, Австрия и Румыния. Он считает, что эти страны заинтересованы в стабильности в Европе и занимают более взвешенную позицию в отношении России по сравнению с другими членами ЕС.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва готова к переговорам по украинскому кризису, если они будут обсуждать первопричины и учитывать российские требования.

    Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига обнародовал семь главных задач украинской дипломатии на 2025 год, среди которых нет переговоров с Россией.

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    14 января 2025, 07:55 • Новости дня
    В пригороде Казани загорелась газовая цистерна после атаки БПЛА
    В пригороде Казани загорелась газовая цистерна после атаки БПЛА
    @ Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В пригороде Казани произошло возгорание газовой цистерны из-за атаки беспилотного летательного аппарата, сообщили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова.

    По данным пресс-службы, в 5.20 в пригороде Казани произошло возгорание газовой цистерны вследствие атаки БПЛА, передает ТАСС.

    Инцидент не привел к пострадавшим, а экстренные службы быстро ликвидировали последствия происшествия.

    Минниханов получил оперативную информацию и выехал на место происшествия. Он заслушал доклады от представителей экстренных служб о текущей ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Казани, Калуги, Саратова и Тамбова. Позднее прием и выпуск воздушных судов ограничили в аэропортах Пензы и Ульяновска.

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    13 января 2025, 20:54 • Новости дня
    Генсек НАТО заявил о неспособности Украины вести переговоры с позиции силы

    Генсек НАТО заявил о неспособности Украины вести переговоры с Россией с позиции силы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина не может вести переговоры с Россией с позиции силы, заявил генсек НАТО Марк Рютте на заседании Европарламента в Брюсселе.

    Рютте заявил, что Украина в настоящее время не имеет возможности вести переговоры с Россией «с позиции силы», передает ТАСС. Это заявление он сделал в ходе выступления в Европарламенте в Брюсселе. «В настоящее время Украина не может вести переговоры с позиции силы», – сказал он.

    Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига обнародовал семь главных задач украинской дипломатии на 2025 год, среди которых нет переговоров с Россией.

    Россия выразила готовность к переговорам по украинскому кризису, если они будут обсуждать первопричины и учитывать российские требования.

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    14 января 2025, 15:46 • Новости дня
    Глава комитета парламента Словакии признал спровоцированным конфликт на Украине

    Глава комитета парламента Словакии напомнил о победе СССР над фашизмом и признал конфликт на Украине спровоцированным

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава комитета парламента Словакии Мариан Кери отметил важность памяти о победе СССР над нацизмом на встрече с Григорием Карасиным, подчеркнув, что забывать об этом опасно.

    На встрече с председателем комитета по международным делам Совета Федерации Григорием Карасиным глава комитета по международным делам Национального совета Словакии Мариан Кери подчеркнул важность сохранения памяти о победе СССР над фашизмом.

    Как сообщает ТАСС, Кери выразил благодарность за жертвы, принесенные советскими гражданами и солдатами Красной армии в борьбе с нацизмом. «Мы, словаки, не забываем и помним, что если бы не было огромных жертв граждан СССР и солдат Красной армии, то нацизм, фашизм никогда бы не был побежден. Это опасно забывать», – заявил он.

    Кроме того, на встрече была озвучена позиция Словакии по поводу конфликта на Украине. Мариан Кери подчеркнул, что война на Украине не была неспровоцированной, отметив, что в стране в 2014 году произошел государственный переворот. Этот комментарий стал частью обсуждения текущих международных отношений и исторической памяти в контексте европейской политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поедет в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским о транзите газа, вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил, что встреча президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа могла бы состояться в Братиславе, а также парламент Словакии первым среди законодательных органов стран Евросоюза возобновил диалог с российскими партнерами.

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    14 января 2025, 14:21 • Новости дня
    Лавров усомнился в адекватности Зеленского из-за нецензурной лексики
    Лавров усомнился в адекватности Зеленского из-за нецензурной лексики
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил сомнения в адекватности Владимира Зеленского после использования украинским президентом нецензурной лексики в интервью американскому журналисту Лексу Фридману.

    Лавров отметил, что нецензурные высказывания Зеленского заставляют усомниться в его адекватности, передает ТАСС.

    Министр напомнил, что еще в 2021 году Зеленский предложил русским на Украине уехать в Россию «ради блага своих детей».

    Теперь же, по словам Лаврова, Зеленский использовал «русский мат» в адрес миротворцев, которые не поддерживают изгнание русских на границы 1991 года.

    Глава МИД подчеркнул, что такие высказывания Зеленского ставят под сомнение его способность к конструктивному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский дал интервью Фридману, в ходе которого несколько раз матерно выругался. Зеленский также отказался говорить на русском языке, подчеркнув свое презрение к русскому народу. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий охарактеризовал трехчасовое интервью президента Украины Владимира Зеленского американскому журналисту как проявление политического саморазоблачения и агонии, критикуя его за переход на «площадную брань».

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    14 января 2025, 15:35 • Новости дня
    Суд Москвы оштрафовал Google на 8 млрд рублей

    Суд Москвы наложил на Google штраф свыше 8 млрд рублей за неуплату взысканий

    Tекст: Александра Юдина

    Мировой судья в Москве оштрафовал Google LLC на сумму более 8 млрд рублей за уклонение от исполнения административного наказания, сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

    Мировой судья судебного участка № 235 района Нагорный города Москвы вынес постановление о признании компании Google LLC виновной в уклонении от исполнения административного наказания, передает ТАСС.

    Это нарушение предусмотрено частью 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

    В результате рассмотрения дела Google было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 8 008 684 193 рублей и 68 копеек. Данное наказание связано с уклонением от уплаты ранее назначенных штрафов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия начала расследование в отношении компаний Apple, Meta и Alphabet по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства. Ранее Еврокомиссия оштрафовала Apple на сумму почти 2 млрд евро за нарушение конкуренции на рынке. Затем Евросоюз временно остановил начисление новых штрафов для Apple, Google и Meta, чтобы пересмотреть текущие расследования в соответствии с правилами о цифровых рынках.


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    14 января 2025, 15:01 • Новости дня
    Лавров назвал главное условие для обсуждения гарантий безопасности Украине

    Лавров сообщил о готовности Москвы обсуждать гарантии безопасности для Украины в евразийском контексте

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова обсуждать гарантии безопасности для Украины, но при одном условии.

    Россия готова обсуждать гарантии безопасности Украине, но только с учетом евразийского контекста, заявил Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, передает ТАСС.

    По словам министра, Запад использует Украину, «чтобы ослабить Россию» в контексте ее места в системе европейской безопасности. Он подчеркнул, что угрозы на западных границах России должны быть ликвидированы как одна из главных первопричин конфликта.

    «Ликвидированы они могут быть, наверное, только в контексте каких-то более широких договоренностей, мы готовы обсуждать гарантии безопасности той же стране, которая сейчас называется Украина, или части этой страны, которая пока еще никак не самоопределилась, в отличие от Крыма, Донбасса и Новороссии. Но при всей важности этого аспекта безопасности евразийский контекст – он будет доминирующим», – сказал Лавров.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена получить гарантии безопасности от США и завершить конфликт с Россией в 2025 году, а советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк предложил размещение ракет малой дальности на территории Украины как часть гарантий безопасности для заключения мирного договора с Россией.

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    14 января 2025, 16:07 • Новости дня
    Лавров пошутил над словом «фактчекинг» на пресс-конференции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД РФ Сергей Лавров пошутил на пресс-конференции о путанице с термином «фактчекинг», предложив заменить его русским эквивалентом «проверка фактов».

    Лавров пошутил на пресс-конференции, что ослышался, когда журналист использовал термин «фактчекинг», передает ТАСС. Это произошло во время обсуждения задач «Международной фактчекинговой организации», меморандум о создании которой был подписан на форуме «Диалог о фейках 2.0» в Москве в конце прошлого года.

    «Какой? Я думал, я ослышался. Перепутал местами чек-фак, фак-чек», – с улыбкой сказал Лавров, прокомментировав использование термина. Он подчеркнул, что понимает сложность замены некоторых англицизмов, но добавил, что «проверка фактов» не является сложнопроизносимым сочетанием.

    Лавров отметил, что использование англицизмов часто обусловлено их емкостью и трудностью замены полноценными русскими аналогами. Однако он выразил мнение, что в данном случае русский эквивалент вполне уместен.

    В октябре генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак объявил о создании Международной ассоциации по фактчекингу, целью которой станет борьба с фейковой информацией. На форуме «Диалог о фейках 2.0» в ноябре в Москве презентовали концепцию ассоциации GlobalFactсhecking Network, которая будет заниматься международным фактчекингом и борьбой с фейковыми сообщениями.

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    14 января 2025, 08:47 • Новости дня
    ФСБ задержала жительницу Мариуполя за призывы к терроризму

    Tекст: Александра Юдина

    Федеральная служба безопасности России задержала в Мариуполе женщину, которую подозревают в призывах к терроризму и экстремизму через социальные сети.

    Сотрудники ФСБ задержали жительницу Мариуполя за публичные призывы к террористической деятельности и экстремизму через социальные сети, передает РБК.

    Против задержанной возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 205.2 – «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма» и ч. 2 ст. 280 – «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

    ФСБ предоставила информацию о том, что женщина неоднократно публиковала в своих аккаунтах в социальных сетях призывы к насилию и террористической деятельности, направленные против группы лиц, выделенных по признаку национальности.

    Подозреваемая была задержана после проведения следственных действий и в настоящее время находится под стражей.

    Ранее в Луганской народной республике был задержан бывший гражданин Украины, который в 2023 году передавал Службе безопасности Украины информацию о дислокации российских войск на территории республики.

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    14 января 2025, 15:20 • Новости дня
    Лавров: Заявление США о поддержке Украины – завещание истребить все русское

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал заявление администрации США о продолжении поддержки Украины «завещанием истребить все русское».

    Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году заявил, что заявление уходящей администрации США о продолжении поддержки Украины является «завещанием истребить все русское», передает ТАСС.

    «Когда уходящая администрация [США] в лице [госсекретаря США Энтони] Блинкена, [помощника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейка] Салливана говорит, мы уверены, что новый Белый дом продолжит политику поддержки Украины. Это что, завещание истреблять все русское по-прежнему? Это не такая простая вещь, это очень опасная вещь», – сказал он. Лавров отметил, что такая политика ведется США для сдерживания конкурентов.

    Ранее Лавров обвинил администрацию Байдена в намерении усложнить жизнь избранному президенту США Дональду Трампу, а также отметил, что Трамп получает тяжелое наследство от предыдущих американских властей, в том числе в связи с ситуацией в Калифорнии.

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      Невоздержанность избранного президента США Дональда Трампа в заявлениях и его планы на дальнейшую политику обещает превратить прежде лояльную Мексику в противника или даже врага Вашингтона. Другими словами, в эдакую Украину у южных границ США, которая имеет к американцам территориальные претензии.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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