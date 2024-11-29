Роскомнадзор подтвердил сбои в рунете

Роскомнадзор подтвердил сбои в работе банковских сервисов и служб доставки в рунете

Tекст: Дарья Григоренко

Роскомнадзор подтвердил временные сбои в работе ряда российских сервисов, включая банковские системы, службы доставки и операторов связи. Это заявление обнародовано ведомством после многочисленных жалоб от пользователей на неисправности в работе сервисов, которые зафиксировал сервис Downdetector, передает РИА «Новости».

По предварительным данным, причина сбоев кроется в технических неполадках на стороне одного из облачных сервисов, который обеспечивает функционирование этих платформ. Специалисты уже приступили к диагностике и устранению проблемы.

Ожидается, что работа сервисов будет восстановлена в ближайшее время. «Мы продолжаем мониторинг ситуации и будем оперативно информировать о статусе восстановления», – добавили в службе.

Ранее сообщалось, что из-за глобального сбоя в системе бронирования Leonardo оформление и возврат билетов, а также предоставление дополнительных услуг в «Аэрофлоте» временно затруднены.