Зеленский душит ближайшего соседа в угоду интересам Америки

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

Словакия может остановить поставки электроэнергии на Украину. По словам премьера страны Роберта Фицо, Братислава пойдет на этот шаг, если Украина прекратит транзит российского газа. Он также пообещал, что его правительство постарается предпринять максимальные усилия для обеспечения топливом национальных потребителей.

При этом Фицо ответил на недавнюю критику со стороны Зеленского, призвавшего словацкие правоохранительные органы проверить связи премьера страны с Кремлем после его визита в Москву. «Я понимаю давление, которому вы подвергнуты. Понимаю то, что по корыстным политическим причинам вам Запад дает практически все, что вы попросите, но я не ваш слуга», – заявил глава правительства.

Комментируя заявления Фицо, Зеленский в ответ заявил, что Россия якобы поручила Словакии «открыть второй энергетический фронт против Украины». Он напомнил, что на Братиславу приходится около 19% всего импорта электроэнергии в страну, за что республика получает более 200 млн долларов ежегодно. Зеленский добавил, что Фицо пытается лишить свое государство «значительных средств». По его словам, позиция премьера «точно может привести к разрыву действующей власти Словакии с европейским сообществом». Интересно, что говорит это человек, руководящий страной, не входящей в Евросоюз, тому, кто руководит страной – членом ЕС.

Конфликт Киева и Братиславы начался 20 декабря, когда Зеленский предложил полностью отказаться от транзита газа через территорию Украины. А ведь именно по данному маршруту российский газ приходит непосредственно в Словакию через западную границу Украины. Наряду с Румынией, Венгрией и Польшей Словакия – ближайший сосед Украины на Западе. Зеленский добавил, что дальнейшее использование трубопровода станет возможным лишь при условии, если поставщики не будут получать оплату за ресурсы до окончания конфликта.

Данная идея возмутила Фицо: «Какой дурак нам предоставит газ бесплатно?» По его словам, последствия остановки транзита отрицательно скажутся на всем Евросоюзе и приведут к удорожанию газа. При этом в случае, если Киев не будет пускать российский газ в Словакию, между странами «может возникнуть серьезный конфликт».

«Зеленский неслучайно вступает в политические конфликты с некоторыми странами – членами ЕС и НАТО. Особенно это касается Словакии и Венгрии», – считает Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». По его мнению, «столкновение» Братиславы и Киева негативно скажется на перспективах вступления Украины в Евросоюз.

«В уставных документах организации прописан принцип консенсуса при рассмотрении вопроса о вступлении в них новых участников. Если на повестке появится вопрос по Украине, то как минимум Будапешт и Братислава заблокируют все возможные решения. Зеленский не может этого не понимать, но продолжает нападки на Фицо», – продолжил Скачко.

Такое дерзкое поведение эксперт объясняет наличием у Зеленского «заказа» от американских и брюссельских чиновников, которые пытаются перевоспитать «строптивцев» в лице Виктора Орбана и Роберта Фицо с помощью агрессивного соседа с Украины.

«По их версии, принцип консенсуса изжил себя и делает ЕС и НАТО менее мобильными. Поэтому звучат предложения заменить норму о единогласных решениях на простое большинство. Другое дело, что после этого стоит ожидать развала ЕС. Но Вашингтону Евросоюз и не нужен. Американские власти пойдут на малые региональные союзы – как, например, AUKUS», – рассуждает политолог.

В то же время конфликт Зеленского и Фицо портит мнение европейцев об Украине. «Намерение перекрыть поставки газа, шантаж, оскорбления, попытки подкупа, угрозы – все эти методы вызывают чувство ненависти у жителей ЕС. Они считают, что Зеленский ведет себя как обнаглевший попрошайка. Поэтому и отношение к украинским властям у них брезгливое. Но они пока продолжают терпеть все унижения», – отметил собеседник.

Впрочем, параллельно с этим в Европе постепенно происходит обновление политического класса. «Мы это видим в том числе по результатам региональной кампании в Германии. Процесс этот небыстрый, но он набирает обороты, поэтому избиратели все чаще голосуют за политиков, которые отстаивают национальные интересы», – считает Скачко.

При этом конфликт Зеленского с Фицо имеет не только политическое, но и энергетическое значение. Сейчас Украина на 80% сама обеспечивает себя электроэнергией,

напоминает экономист Иван Лизан. «Атомные электростанции работают стабильно, еще 900 МВт дает поставленная западными партнерами мобильная генерация. Соответственно, лишь около 20% электричества приходятся на перетоки из Словакии, Венгрии, Польши и Румынии. Причем Братислава и Будапешт обеспечивают около 60% поставок», – объяснил он.

«При этом точно оценить объемы импорта по каждой стране – задача сложная. Цифры меняются изо дня в день. В настоящий момент европейские диспетчеры ввели максимальный потолок перетоков на 2,2 ГВт в сутки. Во время последнего масштабного удара по энергетической системе Украины этот показатель достигал 1,8 ГВт. Обычно он варьируется в пределах 1,2–1,3 ГВт», – говорит аналитик.

«Однако очевидно, что лидерами в поставках электричества являются Венгрия и Словакия.

Но общее количество энергии, передаваемой ими, нестабильно. На Будапешт приходится около 30–40% от ежедневного импорта, а для Братиславы этот показатель находится в районе 15–20%», – рассказывает собеседник.

«В самые плохие периоды отключения света на Украине составляли от шести до 12 часов в сутки. Поэтому даже в пиковые часы, если Словакия перекроет переток всей электроэнергии, положение дел особо не изменится. Плюс-минус полчаса без света не станут чувствительными», – пояснил он.

«Если представить ситуацию удара по подстанциям, на которые выдается мощность АЭС, а Словакия в это время прекратит переток, то критические объекты Украины – больницы, правительственный квартал и так далее – все равно будут получать энергию в необходимом объеме, а простые жители будут снабжаться по остаточному принципу», – детализировал эксперт.

«Суть в том, что перетоки ограничены сечением линий электропередач и их количеством. Это объективные ограничители. У Венгрии и Словакии наибольшее сечение, значит, большие возможности по передаче энергии. У Румынии сильно меньше, а с Польшей дела обстоят еще хуже. К тому же нужно, чтобы было точное сечение на стыке Украины и какой-то страны, которая была бы основательно связана электросетями с другими членами ЕС», – отметил аналитик.

«Но нужно отметить, что Фицо больше нечем угрожать Украине. У него есть этот механизм по перетокам, и он хочет во что бы то ни стало сохранить поставки газа. Вероятно, он попытается как-то скоординироваться с Венгрией по этому вопросу», – допустил собеседник.

При этом саму Словакию без поставок российского газа ждут трудные времена. Как прогнозировал Лизан ранее, в теории Братислава может договориться с Германией о поставках энергоресурсов через Чехию. Возможно, ей как-то поможет Венгрия, но шансы невысоки. Таким образом, стране придется заметно переплачивать за топливо, что ударит по экономике государства.

«Тем не менее Зеленский, скорее всего, все-таки пойдет на остановку транзита газа. Украина во многом используется как инструмент разрыва связей между Западной Европой и Россией. Другое дело, что и Фицо, очевидно, исполнит свою угрозу. Вероятно, Словакия сможет продать какую-то долю электроэнергии на внутреннем рынке, частично компенсировав убытки, но пока она все равно останется в минусе», – заключил Лизан.