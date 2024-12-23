ЕС предает Словакию ради Украины

Эксперты назвали причины визита премьера Словакии Роберта Фицо в Москву

Tекст: Анастасия Куликова,

Евгений Поздняков

Владимир Путин и словацкий премьер Роберт Фицо встретились в Москве. Главной темой разговора стало продолжение транзита российского газа через Украину после 1 января 2025 года. Фицо рассказал, что Путин не возражает против поставок топлива. Однако он добавил, что это станет «практически невозможным» уже в ближайшее время из-за угроз Зеленского. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Москва активно обсуждает с европейскими партнерами возможность обеспечения стабильных поставок ресурсов.

Примечательно, что сам Зеленский не обошел стороной встречу Путина и Фицо. В соцсетях он написал, что теперь словацкие правоохранители должны расследовать связи премьера с Россией. «Москва предоставляет значительные скидки Фицо, но платит за них Словакия. Такие скидки не бесплатны – за них в России платят суверенитетом или теневыми схемами. Это должно заинтересовать словацкие правоохранительные органы и спецслужбы», – считает он.

Напомним, 20 декабря Зеленский предложил полностью отказаться от транзита газа через территорию Украины. Он добавил, что дальнейшее использование трубопровода станет возможным лишь при условии, если поставщики не будут получать оплату за ресурсы до окончания конфликта.

Данная идея возмутила Фицо: «Какой дурак нам предоставит газ бесплатно?» По его словам, последствия остановки транзита отрицательно скажутся на всем Евросоюзе и приведут к удорожанию газа. При этом в случае, если Киев не будет пускать российский газ в Словакию, между странами «может возникнуть серьезный конфликт».

Между тем издание Politico называет встречу Путина и Фицо «шокирующей». Действия словака описываются как «противоречащие публичным обязательствам ЕС положить конец зависимости от Москвы в вопросах импорта газа». В свою очередь, советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко заявил, что подобные инициативы не способствуют разрешению конфликта и якобы лишь отвлекают внимание от реальных проблем.

Однако замглавы МИД Польши Анджей Шейн отказался критиковать визит Фицо в Россию. По его словам, причины встречи понятны, ведь Братислава вынуждена искать другие пути поставок топлива из-за отказа Украины продлевать газовый транзит.

Складывающейся ситуацией также обеспокоена Венгрия. По словам премьера страны Виктора Орбана, Будапешт в настоящий момент ищет возможности сохранения транзита. В частности, он предложил переоформлять собственника газа в пользу покупателя уже в тот момент, когда топливо попадает на территорию Украины.

«Транзит газа – это принципиальный для Словакии вопрос, причем с не очень понятным исходом. Если поставка топлива через Украину полностью прекращается, то непонятно, откуда и по какой цене Братислава могла бы осуществлять закупки», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор дискуссионного клуба «Валдай».

Собеседник напомнил, что инициатором остановки транзита выступает не Россия, а Украина. Фицо логичнее было бы вести переговоры с офисом Зеленского. «Однако Киев не расположен к договоренностям. Впрочем, я не исключаю, что у словацкого премьера была какая-то идея, как выйти из этой ситуации, и свои мысли он решил обсудить с российским лидером», – допустил политолог.

Лукьянов также обратил внимание на то, как страны – члены ЕС реагируют на визит Фицо в Москву. В частности, он затронул позицию польского МИД. Как считает аналитик, Варшава под «альтернативными» решениями проблемы понимает отказ от сотрудничества с Россией. «Это то, к чему Евросоюз призывает всех.

Их позиция заключается в том, что с Москвой «никаких дел иметь нельзя» и стоит искать обходные варианты. На политическом уровне никаких колебаний нет. Другое дело, что чем дальше, тем больше возникает расхождений между политической позицией и реальностью»,

– отметил собеседник. Он указал на лицемерие некоторых стран – членов ЕС: они, с одной стороны, делают все, чтобы ограничить энергетическое взаимодействие с Россией, но с другой – закупают рекордные объемы нашего СПГ. На этом фоне, по прогнозам политолога, европейские лидеры – за исключением Виктора Орбана – подвергнут критике визит Фицо в Москву.

«В то же время я думаю, что «размазывать» премьера Словакии они не станут. «Ястребам» не нравится, что Фицо, как и его венгерский коллега, взаимодействует с Путиным. Но на практике все понимают, что им прежде всего отвечать перед собственными гражданами, отсюда и попытки договориться по энергоресурсам», – детализировал Лукьянов.

Несколько иной точки зрения придерживается германский политолог Александр Рар. По его словам, Евросоюз не будет защищать Словакию в споре с Украиной. «Брюссель согласен с решением Зеленского перекрыть поставки топлива. Ранее ЕС решил себе в ущерб отказаться от ресурсов Москвы. Мера была принята несмотря на то, что энергетический кризис, связанный с ростом цен на газ, усугублял спад экономики в Европе», – указал собеседник. По его словам,

«для европейцев мораль оказалась выше благосостояния»,

и они готовы делать «все, чтобы противостояние продолжалось до победы Украины». Однако в текущей ситуации остается непонятным, как страны вроде Словакии будут получать российский газ, подчеркнул Рар. Спикер напомнил о существовании «Турецкого потока», «который никто прикрывать не собирается».

И если «Словакия пойдет против Украины, то Евросоюз встанет на сторону Киева». «Брюссель старается изолировать Фицо и Орбана, а также других политиков, которые ищут выходы на Москву. Ситуация накаляется до предела. Кроме того, эскалация нарастает в преддверии прихода к власти Трампа. Зима станет политически тяжелым периодом», – считает Рар.

Что касается маршрутов поставок, то сейчас по газопроводу Уренгой – Помары – Ужгород топливо поступает из Западной Сибири через Суджу в Курской области, а затем газ идет через Украину в направлении Словакии, напомнил экономист Иван Лизан. «На фоне заявлений Зеленского об остановке с 1 января 2025 года транзита в экспертном сообществе появилась идея, согласно которой Братислава могла бы покупать топливо непосредственно на границе России и Украины. В этом случае газ де-юре был бы уже словацким», – считает он. Однако для реализации этой инициативы существует ряд трудностей. Первая из них – это незаинтересованность Киева. Собеседник напомнил, что

схема с «превращением российского сырья в де-юре нероссийское» уже обкатана на нефти. «Венгерская компания MOL качает черное золото из России, но на границе Украины и Белоруссии оно «меняет» владельца»,

– уточнил он. Когда аналогичная схема была предложена и для газа, в Киеве стали диктовать жесткие условия, продолжил спикер. Так, украинское руководство сначала захотело в посредниках видеть Азербайджан, а затем потребовало от республики гарантий отказа России от ударов по украинской газовой инфраструктуре.

«То есть Баку, по версии Киева, должен был гарантировать, что ВКС России не будут наносить удары по Бильче-Волицко-Угерскому подземному хранилищу (ПХГ), расположенному в 14 км от города Стрый Львовской области. Звучит абсурдно, поэтому азербайджанцы отказались, и тема заглохла», – напомнил аналитик.

По мнению Лизана, Киев не случайно предъявил такие требования. Дело в том, что украинские власти в принципе не хотят качать газ из России: «В 1990-х и 2000-х они зарабатывали на транзите. Это был «президентский бизнес». После победы Майдана руководство нашло другие способы дохода: на первое место вышло мародерство и хищение бюджетных средств».

«Затем, после 2022 года, на «воров» пролился золотой дождь – такого количества денег Украина никогда не видела. На этом фоне ни Зеленский, ни кто бы то ни было в его кабинете не проявляют интерес к продлению транзита», – пояснил он. Вторая проблема заключается в том, что Россия временно не контролирует газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области. Как считает экономист,

даже если альтернативного соглашения о прокачке газа через украинскую территорию удастся достигнуть, то Киев будет всячески саботировать транзит.

Аналитик не исключает, что украинская сторона станет пропускать поставки «в гомеопатических объемах». «Кроме того, возможно, что впоследствии с газопроводом что-то случится: например, «внезапно» образуется трещина в трубе или «случайно» произойдет взрыв», – полагает Лизан. Но у Словакии не слишком большое поле для маневров.

«Братислава, на мой взгляд, в данный момент может лишь давить на Киев и пытаться заставить украинское руководство продолжать транзит газа. Еще один вариант – договориться с Германией о поставках энергоресурсов через Чехию. Возможно, как-то подсобит Венгрия, но шансы невысоки. Такое положение дел Фицо досталось в наследство. Был бы он у власти чуть подольше, то, вероятно, можно было бы говорить о подключении Словакии к «Турецкому потоку», – заключил Лизан.