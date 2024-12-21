Орбан предложил сменить собственника газа на границе с Украиной

Tекст: Александра Юдина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил, чтобы газ, переходя на территорию Украины, считался венгерским, передает РИА «Новости».

«Мы хотим провернуть такой трюк: что если газ, заходя на территорию Украины, уже считался бы не российским, а был бы в собственности покупателя», – заявил он.

Орбан подчеркнул, что Венгрия не отказывается от планов получать энергию через Украину и будет продолжать переговоры в следующем году.

Он отметил, что зависимость от одной трубопроводной системы делает страну уязвимой.

Таким образом, Венгрия ищет пути диверсификации своих энергетических источников и сохранения транзита через Украину, что, по мнению Орбана, повысит энергообеспеченность страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия и Россия решили проблему с платежами за газ и ядерное топливо для АЭС в Пакше, которая возникла из-за санкций США против Газпромбанка. До этого премьер-министр Венгрии заявил о необходимости пересмотра санкций против России для снижения цен на энергоносители и укрепления конкурентоспособности Европы. Венгрия обратилась к США с просьбой сделать исключение из санкций для Газпромбанка, чтобы осуществлять платежи за российский газ.



