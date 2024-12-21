  • Новость часаВ Татарстане объявили режим ЧС после атаки БПЛА
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленский выместил бессилие на жилых домах в Казани
    Россия применила новинки для борьбы с украинскими БПЛА
    Белый дом заявил о возможных проблемах с передачей власти Трампу
    Небензя назвал «самый страшный сценарий» для Зеленского
    Минобороны: Киевский режим атаковал гражданскую инфраструктуру Казани в три волны
    Вучич раскрыл причину визита Фицо к Путину
    Орбан предложил сменить собственника газа на границе с Украиной
    Умер народный артист СССР Валерий Яковлев
    В школе в Москве 40 подростков-мигрантов избили трех учеников
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужно ли в России многоженство

    Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путин заглянул на следующую страницу истории 

    Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

    8 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Подводные камни успеха Турции в Сирии

    Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.

    21 комментарий
    21 декабря 2024, 15:01 • Новости дня

    Орбан предложил сменить собственника газа на границе с Украиной

    Орбан предложил сменить собственника газа на границе с Украиной
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Венгрия ведет переговоры с Россией и Украиной о сохранении транзита газа, предлагая смену собственника на границе с Украиной.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил, чтобы газ, переходя на территорию Украины, считался венгерским, передает РИА «Новости».

    «Мы хотим провернуть такой трюк: что если газ, заходя на территорию Украины, уже считался бы не российским, а был бы в собственности покупателя», – заявил он.

    Орбан подчеркнул, что Венгрия не отказывается от планов получать энергию через Украину и будет продолжать переговоры в следующем году.

    Он отметил, что зависимость от одной трубопроводной системы делает страну уязвимой.

    Таким образом, Венгрия ищет пути диверсификации своих энергетических источников и сохранения транзита через Украину, что, по мнению Орбана, повысит энергообеспеченность страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия и Россия решили проблему с платежами за газ и ядерное топливо для АЭС в Пакше, которая возникла из-за санкций США против Газпромбанка. До этого премьер-министр Венгрии заявил о необходимости пересмотра санкций против России для снижения цен на энергоносители и укрепления конкурентоспособности Европы. Венгрия обратилась к США с просьбой сделать исключение из санкций для Газпромбанка, чтобы осуществлять платежи за российский газ.


    20 декабря 2024, 17:48 • Новости дня
    Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества
    Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества, соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Государственного совета.

    Это решение связано с грядущим 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, пояснил Путин.

    «В следующем году мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. В связи с этим предлагаю объявить 2025 год Годом защитника Отечества в честь наших героев: и участников специальной военной операции сегодня, и в память о подвигах всех наших предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину, во славу наших отцов, дедов, прадедов, сокрушивших нацизм», – приводит Telegram-канал Кремля слова президента.

    Напомним, 2024 год в России был объявлен Годом семьи с целью популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

    Коментарии (7)
    20 декабря 2024, 18:44 • Новости дня
    Путин: Русскому миру объявлена война
    Путин: Русскому миру объявлена война
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в стране подтвердил, что русскому миру объявлена война.

    Путин заявил, что «русскому миру объявлена война», передает РИА «Новости». Это заявление прозвучало на заседании Госсовета, где рассматривались вопросы поддержки семей в России.

    «Выступали коллеги из Думы, говорили о том, что русскому миру объявлена война. Так оно и есть», – заявил российский лидер.

    Ранее президент России Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества.

    Коментарии (48)
    21 декабря 2024, 14:44 • Видео
    В Германии поставили на кон членство в ЕС

    Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила провести референдум о выходе из Евросоюза, чтобы спасти немецкую автомобильную промышленность. Ранее в партии предложили подумать и о выходе из НАТО. Но реально ли это для Германии?

    Коментарии (0)
    21 декабря 2024, 05:11 • Новости дня
    Небензя назвал «самый страшный сценарий» для Зеленского

    Небензя обвинил Зеленского в попытках спровоцировать Россию на эскалацию и в срыве любых мирных инициатив

    Небензя назвал «самый страшный сценарий» для Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский пытается сорвать «любые мирные инициативы» и спровоцировать Россию на «кардинальную» эскалацию, так как мир для него – «самый страшный сценарий», заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя на заседании СБ ООН назвал Зеленского «терпящим катастрофические неудачи на поле боя просроченным украинским президентом», передает РИА «Новости».

    «Мир для него – это самый страшный сценарий, поскольку ему, имеющему поддержку, по некоторым данным, лишь 11% граждан Украины, в этом случае придется идти на выборы и лишаться власти», – сказал Небензя.

    По словам постпреда, Зеленский боится, что придется «отвечать за все те преступления, которые он совершил против своего народа». В связи с этим Киев «отвергает одну за другой мирные инициативы», например, предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о рождественском перемирии и обмене пленными.

    Небензя заявил, что теракт против начальника войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в полной мере подтверждает «человеконенавистническую и террористическую» сущность киевского режима. Западных кураторов Киева Небензя назвал соучастниками этого и подобных преступлений.

    Он заверил, что Москва продолжит разоблачать американские биолаборатории на Украине. По словам постпреда, «есть все основания полагать, что в закрытых биологических лабораториях США, размещенных по всему миру, разрабатывалось биологическое оружие». Небензя призвал «вывести на чистую воду тех, кто ставил антигуманные опыты на украинцах».

    Напомним, Орбан предложил Москве и Киеву обменять пленных и ввести рождественское перемирие, но Украина категорически отказалась от этих инициатив. Украинский МИД назвал предложение Венгрии «аморальными манипуляциями». Орбан повторно предложил обмен пленными между Россией и Украиной на Рождество.

    Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли в результате детонации самодельного взрывного устройства в Москве утром во вторник. По подозрению в совершении теракта задержан гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Убийство», «Террористический акт» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов». Украинские спецслужбы признались в ответственности за теракт.

    Коментарии (14)
    20 декабря 2024, 20:59 • Новости дня
    Названа дата прекращения транзита российского газа через Украину

    Шмыгаль заявил о прекращении транзита российского газа через Украину с 1 января

    Названа дата прекращения транзита российского газа через Украину
    @ Patrick Pleul/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль объявил в Раде, что транзит российского газа через Украину остановится 1 января в 7 утра.

    Однако он отметил, что транзит может быть продолжен, если Европейская комиссия запросит поставки газа через украинскую энергосистему и при этом газ не будет считаться российским, пишет издание «Страна».

    Возможность продолжения транзита связана с техническими аспектами, позволяющими европейским компаниям приобретать российский газ на границе Украины и России. В таком случае газ, который будет идти транзитом через Украину, будет формально принадлежать европейским компаниям, а не Газпрому, говорится в публикации.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отказ Украины разрешить транзит газа через свою территорию может привести к серьезному конфликту между странами.

    Коментарии (16)
    20 декабря 2024, 19:33 • Новости дня
    Киркоров добился исключения Ивлеевой из новогоднего фильма ТНТ

    Киркоров лишил Ивлееву роли в новогоднем фильме ТНТ «Небриллиантовая рука»

    Киркоров добился исключения Ивлеевой из новогоднего фильма ТНТ
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певец Филипп Киркоров сообщил, что блогер и актриса Анастасия Ивлеева не появится в новогоднем фильме «Небриллиантовая рука» на ТНТ, так как он не согласился сниматься с ней в одном кадре.

    Киркоров в своем Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России) сообщил, что блогер и актриса Анастасия Ивлеева не будет участвовать в новогоднем фильме «Небриллиантовая рука» на канале ТНТ, передает РИА «Новости».

    Певец выразил свое негодование по поводу слухов о ее участии и заявил, что обозначил свою позицию авторам фильма и продюсеру Тине Канделаки. «Чтобы не распространять лишние слухи, скажу один раз и поставлю точку: да, Ивлеевой не будет в новогоднем фильме из-за меня. Я сразу обозначил авторам »Небриллиантовой руки« и Тине Канделаки, что хайп хайпом, но я в одном кадре с Ивлеевой не появлюсь», – написал Киркоров в своей социальной сети.

    Певец также пожелал Ивлеевой всего хорошего в ее карьере и выразил надежду на высокие рейтинги и популярность новогоднего фильма в праздничную ночь. Киркоров добавил, что устал от частых упоминаний имени Ивлеевой и хочет поставить точку в обсуждении этого вопроса.

    В прошлом году в столичном клубе «Мутабор» прошла вечеринка Насти Ивлеевой, на которую гостям предлагалось прийти «практически голыми», и среди присутствующих были Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак.

    Коментарии (32)
    20 декабря 2024, 15:38 • Новости дня
    Премьер Словакии пригрозил Украине конфликтом из-за транзита газа

    Премьер Словакии Фицо пригрозил Украине конфликтом из-за транзита газа в Европу

    Премьер Словакии пригрозил Украине конфликтом из-за транзита газа
    @ Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отказ Украины разрешить транзит газа через свою территорию может привести к серьезному конфликту между странами.

    Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит запрещенной в России экстремистской компании Meta), сообщает РИА «Новости».

    «Если Зеленский не пустит наш газ, может возникнуть серьезный конфликт», – заявил словацкий премьер.

    Фицо также отметил, что Словакия оказывает Украине помощь и рассчитывает на взаимное отношение со стороны Киева. Он выразил недоумение, почему поддержка должна быть только «односторонним движением» со стороны Братиславы. В своем обращении он задался вопросом, почему Украина не может продемонстрировать солидарность в ответ.

    Ранее Фицо сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите Евросоюза заявил о полном отказе от дальнейшего транзита газа через территорию Украины.

    В разговоре с Фицо премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что Киев не будет продлевать соглашение с Россией о транзите газа через Украину, срок действия которого истекает 1 января 2025 года.

    Коментарии (11)
    20 декабря 2024, 21:42 • Новости дня
    Цискаридзе признался в потере удовольствия от «Щелкунчика»
    Цискаридзе признался в потере удовольствия от «Щелкунчика»
    @ Игорь Руссак/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Артист балета и педагог Николай Цискаридзе признался, что больше не получает удовольствия от спектакля «Щелкунчик».

    По его словам, это связано с тем, что постановка стала частью его повседневной жизни, передает телеканал «360».

    Он также отметил, что «Щелкунчик» будет существовать, пока существует мир, и завершить это невозможно. «Это сумасшествие, как будто сошли с ума люди», – заявил Цискаридзе.

    Он добавил, что работа его группы начинается уже в сентябре. Это связано с тем, что в его школе каждый год формируется новая труппа. Роли распределяются заново: те, кто играл мышей, переходят к вальсу, а солдатики становятся мышами. Цискаридзе подчеркнул, что в театрах замена десяти или пятнадцати человек не составляет труда, но у него приходится начинать все с нуля.

    Ранее Цискаридзе заявил, что билеты в государственные театры должны стать доступнее, как это было в Советском Союзе, когда стоимость самого дорогого билета не превышала трех рублей.

    Коментарии (15)
    21 декабря 2024, 10:40 • Новости дня
    Шольц был «в ярости» на Дуду за предложение о конфискации российских активов

    FT: Шольц был «в ярости» на Дуду за предложение о конфискации российских активов

    Шольц был «в ярости» на Дуду за предложение о конфискации российских активов
    @ Hannibal Hanschke/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц выразил недовольство предложением президента Польши Анджея Дуды на встрече лидеров ЕС по вопросу конфискации и использования замороженных российских активов, пишет Financial Times.

    По данным газеты, инцидент произошел в Брюсселе на встрече лидеров Евросоюза, где Шольц выразил недовольство предложением Дуды конфисковать и потратить замороженные российские активы, передает РИА «Новости».

    На встрече канцлер резко отреагировал на предложение польского президента, отметив, что подобная идея уже несколько раз была отвергнута.

    Издание подчеркивает, что Шольц был «в ярости» от того, что эта тема вновь поднята.

    «Вы не понимаете, как это повлияет на стабильность наших финансовых рынков. Вы даже евро не используете!» – заявил Дуде канцлер ФРГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС обсуждает два варианта конфискации замороженных активов России, включая судебные решения как основу для изъятия и возможность обхода без судебных процедур по расчету ущерба. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил агентству Bloomberg о необходимости проработки юридических аспектов конфискации, чтобы минимизировать риски для финансовой стабильности.

    Коментарии (4)
    21 декабря 2024, 12:19 • Новости дня
    Россия применила новинки для борьбы с украинскими БПЛА

    Россия использовала новейшие технологии для борьбы с украинскими беспилотниками

    Россия применила новинки для борьбы с украинскими БПЛА
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Россия использует инновационные технологии для борьбы с украинскими беспилотниками, а также эффективно предотвращает артиллерийские удары.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ТАСС заявил, что Россия активно использует «изюминки и новинки» в борьбе с украинскими беспилотными летательными аппаратами. Он подчеркнул важность применения передовых технологий в этой области.

    «Все больше и больше применяются технологии, связанные с летательными аппаратами. Здесь мы тоже имеем кое-какие изюминки и новинки», – сказал Сальдо.

    Кроме того, он отметил, что российские военные успешно предотвращают артиллерийские удары со стороны Украины. По его словам, любой выстрел сразу фиксируется, и артиллерийские орудия противника могут быть поражены. Это позволяет минимизировать ущерб и повышает эффективность обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России начали испытывать лазерный излучатель «Слепыш» для подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Холдинг «Высокоточные комплексы» разработал модификацию дрона «Депеша» с управлением по оптоволокну, что делает его защищенным от радиоэлектронной борьбы и позволяет доставлять грузы в труднодоступные места.

    Коментарии (11)
    21 декабря 2024, 02:49 • Новости дня
    Слова советника комитета Рады о мобилизации 18-летних вызвали скандал в Киеве

    Заявление советника комитета Рады Волянского о планах Киева по мобилизации 18-летних вызвало скандал на Украине

    Слова советника комитета Рады о мобилизации 18-летних вызвали скандал в Киеве
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Советник Верховной рады Назарий Волянский заявил, что мобилизационный возраст на Украине будет снижен до 18-20 лет в начале 2025 года. В Раде уже заявили, что его лишат статуса советника.

    Волянский в эфире новостного YouTube-канала отметил, что европейские и американские партнеры с 2022 года настаивают на снижении мобилизационного возраста до 18 лет.

    «Поэтому когда меня спрашивают, снизится ли он, то, конечно, снизится. Например, в следующем году, я думаю, в первых месяцах – январь, февраль, март – будет принято такое решение по снижению мобилизационного возраста», – приводит его слова ТАСС.

    Ведущая была шокирована этим заявлением и напомила о обещаниях украинского лидера Владимира Зеленского не снижать мобилизационный возраст. Однако Волянский настаивал на том, что обсуждение этого вопроса продолжается, чтобы определить общественные настроения. Волянский заявил, что украинская администрация согласится на требования США, которые могут пойти на сокращение или прекращение военной помощи.

    Глава комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, что на следующем заседании будет поднят вопрос о лишении Волянского статуса советника. Он назвал высказывания Волянского «малопонятными и спекулятивными». Член комитета по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский также оспорил наличие законодательных инициатив по снижению возраста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце ноября США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет, а разногласия по этому вопросу стали причиной конфликта Киева с Вашингтоном.

    Коментарии (16)
    20 декабря 2024, 16:10 • Новости дня
    Путин предоставил гражданство режиссеру Джанкарло дель Монако

    Путин предоставил гражданство России итальянскому режиссеру Джанкарло дель Монако

    Путин предоставил гражданство режиссеру Джанкарло дель Монако
    @ Владимир Вяткин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства Джанкарло дель Монако, итальянскому оперному режиссеру и сыну знаменитого тенора Марио дель Монако.

    Джанкарло дель Монако, родившийся в 1943 году в Венеции, дебютировал в 1991 году в Метрополитен-опере с постановкой оперы «Девушка с Запада» Джакомо Пуччини, передает ТАСС.

    За свою карьеру он осуществил более ста постановок в наиболее известных театрах мира. Среди его работ – опера Джузеппе Верди «Риголетто», премьера которой состоялась в ноябре этого года в Большом театре. Дель Монако также известен как режиссер-постановщик и сценограф данной оперы.

    В октябре Владимир Путин предоставил гражданство России финскому правозащитнику Йохану Бекману.

    Ранее итальянский журналист Андреа Лучиди, освещающий события специальной военной операции на Украине, обратился к президенту России с просьбой предоставить российское гражданство из-за преследований на родине.

    Коментарии (5)
    20 декабря 2024, 16:48 • Новости дня
    ВСУ обстреляли Рыльск в Курской области, есть пострадавшие

    Tекст: Валерия Городецкая

    Город Рыльск в Курской области подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, сообщил глава Рыльского района Андрей Белоусов.

    В результате нападения повреждены социальные объекты, не обошлось без пострадавших, сообщил Белоусов, передает РИА «Новости». По его словам, было около 15 прилетов.

    «Да, есть пострадавшие. Пока точно не знаем, сколько. Соцобъекты... Ракеты прилетели, массированный обстрел города... Около 15 прилетов», – сообщил Белоусов.

    В пятницу Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Север» за прошедшие сутки нанесли значительное поражение украинским формированиям на Курском направлении, уничтожив до 340 военнослужащих и технику ВСУ. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что нет сомнений в том, что российские силы выбьют ВСУ из Курской области.

    Коментарии (22)
    20 декабря 2024, 21:57 • Новости дня
    Премьер Испании отказался отправлять войска на Украину

    Премьер Испании Санчес отказался отправлять войска на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Испанские власти не планируют отправлять военных на Украину, несмотря на соглашение о безопасности, заключенное несколько месяцев назад, заявил премьер Испании Педро Санчес.

    По итогам саммита ЕС Санчес, отвечая на вопрос о возможном участии Испании в гипотетических миротворческих силах ЕС на украинской территории, заявил, что страна не планирует отправку своих военных на Украину, передает РИА «Новости». Он напомнил о двустороннем соглашении по безопасности, подписанном с Киевом несколько месяцев назад.

    Ранее Польша отказалась от отправки военных на Украину из-за «исторических вопросов», а также чтобы избежать обвинений в разделении страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обсуждение размещения европейских войск на Украине возможно только в рамках переговоров, и призвал не забегать вперед, подчеркивая необходимость полноценного мира.

    Коментарии (8)
    21 декабря 2024, 09:10 • Новости дня
    Беспилотник атаковал ЖК «Лазурные небеса» в Казани

    Tекст: Александра Юдина

    Оперативные службы Казани прибыли к жилому комплексу «Лазурные небеса» в связи с падением беспилотного летательного аппарата на здание.

    Оперативные службы Казани были вызваны к жилому комплексу «Лазурные небеса» после получения сообщения о падении беспилотника на здание, передает ТАСС.

    На данный момент информации о пострадавших не поступало.

    По словам очевидцев, БПЛА врезался в строение, вызвав частичные повреждения фасада. На месте работают специалисты, которые оценивают ущерб и проводят расследование причин инцидента.

    Власти города призвали жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.

    Как сообщали в Минобороны, российские средства ПВО перехватили и уничтожили украинский беспилотник над Республикой Татарстан.

    Коментарии (2)
    20 декабря 2024, 18:07 • Новости дня
    Белоусов вручил Звезду Героя России вдове генерала Кириллова
    Белоусов вручил Звезду Героя России вдове генерала Кириллова
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Минобороны Андрей Белоусов вручил звезду Героя России вдове погибшего начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова.

    Об этом сообщил телеканал «Звезда», передает ТАСС. В сообщении отмечается, что героизм, отвага и самоотверженность генерала Кириллова были отмечены в указе президента Владимира Путина, который посмертно удостоил его высшей государственной награды.

    Также министр передал орден Мужества вдове подполковника Ильи Поликарпова, который погиб вместе с Кирилловым при исполнении служебного долга.

    Напомним, Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли в результате детонации самодельного взрывного устройства в Москве утром во вторник.

    Сообщалось, что министр обороны Андрей Белоусов и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу присутствовали на церемонии прощания с начальником войск химической, радиационной и биологической защиты ВС России генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым

    Коментарии (3)
    Главное
    Очевидцы рассказали о взрывах при атаке беспилотников в Казани
    Маск призвал к отставке «некомпетентного дурака» Шольца
    Пентагон испытал две новые гиперзвуковые системы для противостояния России
    Захарова отреагировала цитатой Крылова на перестановки в дипкорпусе Украине
    ОБСЕ развенчала миф грузинской оппозиции о «вмешательстве России» в выборы
    Суд лишил Вайкуле доли в бизнесе России
    Медведчук: Зеленский использовал ненормативную лексику из-за бессилия перед Россией

    Трамп приступил к шантажу Европы

    Евросоюз рискует попасть в энергетическую ловушку США. Дональд Трамп угрожает объединению вводом товарных пошлин, если Брюссель откажется от наращивания закупок нефти и газа из Штатов. В экспертном сообществе действия республиканца называют «политическим шантажом». Удастся ли Европе дать отпор Вашингтону и к чему приведет желание будущего главы Белого дома нарастить экспорт энергоресурсов? Подробности

    Перейти в раздел

    ПВО Киева оказалась не готова к дуэли с «Орешником»

    ВС России нанесли высокоточный групповой удар по военным объектам в Киеве в ответ на атаку западными ракетами по Ростовской области. По данным Минобороны, цели удара достигнуты, все объекты поражены. Как отмечают эксперты, киевская ПВО не смогла справиться с российскими «Кинжалами» и «Калибрами», таким образом исход возможной «высокотехнологичной дуэли XXI века» против «Орешника», предложенной НАТО Путиным, очевиден уже сейчас. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский выместил бессилие на жилых домах в Казани

    В субботу Казань подверглась массированному налету беспилотников, в основном пострадали высотные жилые здания. По данным Минобороны, атака велась с разных направлений тремя волнами. Несколько дронов удалось сбить или подавить. Эксперты считают, что это был целенаправленный удар с целью посеять панику, кроме того, противник хотел подобраться к крупным промышленным целям в Татарстане. Подробности

    Перейти в раздел

    Убийство в парламенте обнажило специфику абхазской политики

    Абхазская полиция продолжает поиски одного из депутатов страны – он обвиняется в убийстве собственного коллеги во время дискуссии на заседании комитета парламента. Как такое произошло, о чем так жарко спорили народные избранники и какое отношение эта трагедия имеет к переживаемому Абхазией кризису? Подробности

    Перейти в раздел

    Как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала

    Заказчики убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова находятся в военно-политическом руководстве Украины, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Почему именно начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ стал новой целью государственного украинского терроризма и как украинские спецслужбы смогли провернуть эту операцию? Подробности

    Перейти в раздел
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Нужно ли в России многоженство

      Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.

      3 комментария
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Путин заглянул на следующую страницу истории 

      Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

      8 комментариев
    • Юрий Мавашев Юрий Мавашев
      Подводные камни успеха Турции в Сирии

      Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.

      21 комментарий
    Перейти в раздел

    • В Германии поставили на кон членство в ЕС

      Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила провести референдум о выходе из Евросоюза, чтобы спасти немецкую автомобильную промышленность. Ранее в партии предложили подумать и о выходе из НАТО. Но реально ли это для Германии?

    • В Евросоюзе отменили «победу Украины»

      Руководство Евросоюза заявило об ошибке, которая прокралась в текст заявления по итогам совместных мероприятий с Владимиром Зеленским в Брюсселе: вместо «Украина должна победить в этой войне» нужно читать «Россия не должна одержать верх». Маленькая разница, но принципиальная. И страшная для Украины.

    • Прямая линия с Владимиром Путиным

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............