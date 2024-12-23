В офисе Зеленского грубо ответили на визит Фицо в Москву

Советник Зеленского нахамил в ответ на визит Фицо в Москву

Tекст: Вера Басилая

Визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву вызвал резкую реакцию в офисе президента Украины Владимира Зеленского, передает ТАСС.

По словам Лещенко, есть некоторые, которые считают, что поездка в Москву – лучшее, что можно сделать перед Рождеством, и те, кто рассчитывает «услышать интонации дружбы и поддержки от Москвы».

«На самом деле это все замыливание глаз и лапша на уши», – заявил советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко в эфире украинского телемарафона.

Лещенко добавил, что подобные инициативы не способствуют разрешению конфликта и лишь отвлекают внимание от реальных проблем. Он также подчеркнул, что контакты европейских политиков с Россией могут быть бесполезными и вводить в заблуждение общественность.

Ранее пресс-секретарь президента Песков заявил, что Путин и Фицо обсудили энергетические вопросы и газовые проблемы. Фицо посетил Москву для обсуждения ситуации с газовым транзитом через Украину, который может быть прекращен после 1 января 2025 года.

Ранее Фицо сообщил, что Зеленский на саммите Евросоюза заявил о полном отказе от транзита газа через Украину.