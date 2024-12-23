Путин обсудил с Фицо энергетику и сложные отношения России и Словакии

Путин и Фицо обсудили энергетику и испортившиеся отношения России и Словакии

Tекст: Елизавета Шишкова

Он сообщил, что встреча была нацелена на улучшение отношений между Россией и Словакией, которые существенно пострадали при предыдущем руководстве этой страны. Основные темы обсуждения включали энергетику и газовые вопросы, передает ТАСС.

Песков отметил, что ситуация с поставками газа в Европу, включая Словакию, требует особого внимания из-за сложностей транзита через Украину. Он подчеркнул, что российская сторона активно обсуждает с европейскими партнерами возможность обеспечения стабильных поставок газа.

В ходе встречи Путин также обсудил с Фицо свое видение ситуации на Украине и продвижение российских сил. По словам Пескова, это было частью более широкой дискуссии, посвященной текущим геополитическим вызовам и их влиянию на двусторонние отношения.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетил Москву, чтобы обсудить с Путиным ситуацию с транзитом газа через Украину, который может быть прекращен после 1 января 2025 года в связи с позицией Владимира Зеленского.

Фицо выразил благодарность президенту России на русском языке перед началом переговоров в Кремле.

Визит премьер-министра Словакии в Россию понятен, так как Братислава вынуждена искать решения по поставкам топлива из-за прекращения Украиной транзита российского газа, заявил заместитель главы польского МИД Анджей Шейна.