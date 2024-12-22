  • Новость часаТрамп заявил о планах встретиться с Путиным для урегулирования конфликта на Украине
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Эрдогану не удастся построить трубу через Сирию

    Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужно ли в России многоженство

    В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.

    71 комментарий
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путин заглянул на следующую страницу истории 

    Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

    2 комментария
    22 декабря 2024, 23:16 • Новости дня

    Фицо поблагодарил Путина по-русски перед переговорами в Кремле

    Премьер Словакии Фицо на русском языке выразил благодарность Путину перед встречей в Кремле

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил благодарность президенту России Владимиру Путину на русском языке перед началом переговоров в Кремле, что отметили в программе «Москва. Кремль. Путин».

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил благодарность президенту России Владимиру Путину на русском языке перед началом переговоров в Кремле, сообщает ТАСС. Фицо сказал: «Большое спасибо за встречу». Эти слова были произнесены в преддверии личных переговоров с российским лидером, которые состоялись в Кремле.

    Кадры с этой благодарностью Фицо опубликовал ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин. Это первая встреча Путина и Фицо с 2016 года, и она проходит в формате беседы с глазу на глаз.

    Фицо прибыл в Москву с рабочим визитом. Ожидается, что одной из тем для обсуждения станет вопрос о транзите газа через Украину, так как ранее президент Сербии Александар Вучич сообщил о намерении Фицо провести переговоры с Путиным на фоне отказа Владимира Зеленского продолжить этот транзит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин проводит переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, где предполагалось обсудить международные вопросы и транзит газа, а президент Сербии Александр Вучич ранее сообщил, что встреча связана с проблемами транзита газа через Украину в Европу.

    22 декабря 2024, 13:53 • Новости дня
    Путин принял участие в открытии инфраструктурных объектов

    Кремль сообщил об участии Путина в открытии инфраструктурных объектов

    Путин принял участие в открытии инфраструктурных объектов
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин принял участие по видеосвязи в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в различных регионах страны, сообщила пресс-служба Кремля.

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в различных регионах страны, сообщает официальный сайт Кремля.

    Сегодня правительство России большое внимание уделяет созданию опорной сети, строительству обходов городов и созданию международных транспортных коридоров. Нарастающим итогом с начала года построено, реконструировано и приведено в нормативное состояние более 14 тыс. км дорог.

    В воскресенье президент Владимир Путин принимает участие в открытии следующих объектов.

    – Автомобильная дорога А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк и автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь. Благодаря этому объекту протяженностью 118,6 км, дальний подход к Крымскому мосту станет четырехполосным без светофорного регулирования, с разрешенной скоростью движения 90 км/час. Участок является логичным продолжением дальнего обхода Краснодара.

    – Обход деревни Малые Вяземы на ЦКАД. С открытием обхода значительно улучшится транспортное сообщение в Одинцове, Звенигороде, Голицыне, Истре и Кубинке. С вводом объекта в эксплуатацию время в пути из Звенигорода до центра Одинцова, а также до аэропорта Внуково значительно сократится. Новый участок поможет разгрузить участок ЦКАД между Можайским и Минским шоссе.

    – Витебская развязка Западного скоростного диаметра – первый этап Широтной магистрали скоростного движения. Строительство Витебской развязки стартовало в 2021 году. Дорожный объект решает несколько ключевых задач для транспортной системы Петербурга. Развязка позволяет обеспечить связь между Московским и Фрунзенским районами и ЗСД, снизить нагрузку на улично-дорожную сеть и перераспределить трафик, идущий через центральные районы.

    – Обход городов Нижнекамска и Набережных Челнов. Обход позволит в разы улучшить транспортную доступность в Республике Татарстан и даст возможность дальнейшего развития Камского кластера. Объект в дальнейшем войдет в состав скоростного маршрута Казань – Екатеринбург – Тюмень.

    – Обход пяти населенных пунктов в Республике Башкортостан.

    В Башкортостане построен новый 65-километровый отрезок М-7 «Волга», который затронет пять населенных пунктов: Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново. Участок является составной частью международного транспортного коридора «Россия», входит в состав скоростного маршрута Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень. Работы на данном участке дороги начались в 2022 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин открыл последний участок трассы М-11 Москва – Петербург.

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    22 декабря 2024, 11:21 • Новости дня
    Катар пригрозил Европе прекращением поставок газа в случае штрафов

    Катар пригрозил Европе прекращением поставок газа из-за новых штрафов

    Катар пригрозил Европе прекращением поставок газа в случае штрафов
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Катарская компания Qatar Energy прекратит поставки сжиженного природного газа в Евросоюз в случае введения странами ЕС штрафов за несоблюдение экологических и правозащитных норм в размере 5% годовой выручки.

    Катар заявляет о прекращении поставок сжиженного природного газа в Евросоюз, если ЕС введет штрафы 5% от годовой выручки для крупных компаний, пишут ТАСС. Такое заявление сделал государственный министр по вопросам энергетики Катара и генеральный директор национальной нефтегазовой компании Qatar Energy Саад бен Шарида аль-Кааби. «Если дело доходит до того, что я потеряю 5% от выручки, отправляясь в Европу, я не поеду в Европу», – цитирует его слова Financial Times.

    Аль-Кааби пояснил, что 5% выручки Qatar Energy – это значительные деньги для государства Катар, которые нельзя терять. Он также подчеркнул, что введение штрафов на такие суммы не будет принято ни компанией, ни страной. Если любое государство ЕС решит ввести такие меры, Катар прекратит поставки газа.

    Директива ЕС о соблюдении корпоративной устойчивости и должной осмотрительности, принятая в мае 2024 года, требует от стран ЕС введения штрафов за нарушение критериев, связанных с выбросами углекислого газа и правами человека. Эти меры, которые вступят в силу в 2027 году, нацелены на достижение климатической нейтральности к 2050 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия планирует утроить производство сжиженного природного газа (СПГ), несмотря на действующие санкции. Сообщалось, что Россия сохранила лидерство в экспорте газа, опередив США и Катар, что укрепляет ее позиции на мировом рынке. В условиях высокой конкуренции на глобальном рынке ожидаются жесткие столкновения между ключевыми игроками в секторе СПГ.

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    22 декабря 2024, 19:05 • Видео
    Еще две страны Евросоюза пошли против Киева

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал Киеву крупный конфликт в случае, если Украина, как собирается, остановит перекачку газа из России. В то же время вероятный будущий премьер Болгарии Бойко Борисов отказался от соглашения с Киевом об оборонном сотрудничестве, хотя раньше выступал «за». Для Владимира Зеленского настают плохие времена.

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    22 декабря 2024, 11:38 • Новости дня
    Путин: Прежнее поколение политиков пошло на разрушение страны

    Путин: Россия прошла период, когда прежние политики пошли на разрушение страны

    Путин: Прежнее поколение политиков пошло на разрушение страны
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что прежнее поколение политиков России пошло на разрушение страны ради вступления в так называемый цивилизованный мир.

    «Мы в новейшей истории прошли тот период, когда наше прежнее поколение политиков, на мой взгляд, пошло даже на разрушение собственной страны в надежде на то, что Россия станет частью так называемого цивилизованного мира. А этому цивилизованному миру только этого было и нужно», – сказал Путин. По его словам, «как только потенциал России сократился, она ослабла, ее начали добивать, вместо того чтобы сделать равноправным партнером и участником этого цивилизованного мира», передает ТАСС.

    «К сожалению, так устроен мир, во всяком случае, сегодня. И мы, если будем строить отношения с кем-то, то мы будем строить их только на основе интересов российского государства», – подчеркнул президент, говоря о возможности нормализации отношений РФ с Западом.

    Ранее Путин подчеркнул, что не стоит запугивать людей угрозой третьей мировой войны.

    В четверг лидер фракции правой партии «Национальное объединение» французского парламента Марин Ле Пен заявила, что Запад толкает Киев к войне, где победа невозможна без НАТО.

    Кремль подтвердил готовность президента России Владимира Путина к контакту с избранным президентом США Дональдом Трампом после выборов. Сам Трамп сообщил о намерении начать переговоры с Путиным и представителями Украины для урегулирования текущего конфликта на Украине.

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    22 декабря 2024, 12:53 • Новости дня
    Путин: Мы должны были раньше готовиться к спецоперации на Украине

    Путин: К спецоперации на Украине мы должны были готовиться более решительно и своевременно

    Путин: Мы должны были раньше готовиться к спецоперации на Украине
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что российские власти должны были раньше подготовиться к началу боевых действий на Украине.

    Путин заявил, что российские власти должны были заранее подготовиться к боевым действиям на Украине и поступать более решительно, сообщает ТАСС. Он отметил, что западные лидеры использовали Минские соглашения для предоставления Киеву времени на подготовку. Путин подчеркнул: «А мы, понимая это, должны были действовать более решительно и своевременно».

    Президент добавил, что сложно назвать конкретные сроки, когда следовало начать специальную военную операцию. Однако, по его мнению, России стоило раньше осознать, что выполнение Минских соглашений не будет осуществлено. Путин подчеркнул, что запоздалые действия привели к необходимости принимать решительные меры в условиях, когда ситуация стала критической.

    Кроме того, Путин отметил, что стремление России стать частью цивилизованного мира привело к ослаблению ее потенциала, чем страны Запада воспользовались, чтобы оказывать давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что прежнее поколение политиков России пошло на разрушение страны ради вступления в так называемый цивилизованный мир, а также призвал не пугать третьей мировой войной.

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    22 декабря 2024, 06:38 • Новости дня
    Два грузовых поезда столкнулись на Забайкальской железной дороге

    На Забайкальской железной дороге столкнулись два поезда, сошли 42 вагона

    Tекст: Денис Тельманов

    На Забайкальской железной дороге произошло столкновение двух грузовых поездов, в результате которого сошли с рельсов 42 вагона, что привело к блокировке движения в обоих направлениях.

    Как передает ТАСС, два грузовых поезда столкнулись на 6 623-м километре Забайкальской железной дороги, что привело к сходу с рельсов 42 вагонов. В результате аварии движение на участке было полностью приостановлено. Происшествие произошло 22 декабря 2024 года около 07:30 по местному времени (01:30 мск).

    Пресс-служба Восточно-сибирской транспортной прокуратуры уточнила, что 35 вагонов сошли у первого состава и 7 вагонов, груженых углем, сошли у второго. Пострадавших в результате происшествия нет, и угрозы экологической безопасности не возникло. На место аварии был отправлен восстановительный поезд для устранения последствий.

    Могочинская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Тем временем, Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило о возбуждении уголовного дела по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Следователи продолжают проводить комплекс следственных действий для выяснения всех обстоятельств аварии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Мурманской области принял решение о заключении под стражу помощника машиниста Р. Садыгова до 18 февраля после столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Кандалакше. В результате происшествия пострадал 31 человек, включая пятерых детей, причем 14 человек были госпитализированы, из них четверо находятся в тяжелом состоянии. После завершения аварийных работ, проведенных Октябрьской железной дорогой, движение поездов на станции Княжая в Мурманской области осуществляется в штатном режиме.

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    22 декабря 2024, 19:27 • Новости дня
    Премьер Словакии Фицо приехал в Кремль
    Премьер Словакии Фицо приехал в Кремль
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин проводит в Кремле переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

    Об их встрече сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале, он также опубликовал видео со встречи.

    Информацию о встрече подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». Он пояснил, что Фицо находится с рабочим визитом в Москве.

    По словам Пескова, встреча Путина и Фицо проходит в формате «один на один». Он добавил, что визит словацкого премьера был запланирован несколько дней назад.

    Президент Сербии Александар Вучич ранее сообщил, что премьер-министр Словакии намерен встретиться с Владимиром Путиным для обсуждения транзита газа. Это происходит на фоне отказа украинского президента Владимира Зеленского продлить транзит газа через Украину. Такая ситуация может оказать влияние на энергоснабжение стран, зависимых от транзита газа через украинскую территорию, включая Словакию и Сербию.

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    22 декабря 2024, 10:32 • Новости дня
    Путин призвал не пугать третьей мировой войной

    Путин заявил, что пугать третьей мировой войной не надо

    Путин призвал не пугать третьей мировой войной
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину подчеркнул, что не стоит запугивать людей угрозой третьей мировой войны.

    «Вы знаете, не надо никого пугать», – ответил он на вопрос о текущих международных напряжениях, передает ТАСС.

    «Опасностей много, они возрастают, и мы видим, что делает наш противник, он эскалирует ситуацию. Если так хочется – ну, пускай. Им плохо живется? Пускай эскалируют дальше. Мы всегда будем отвечать на любой вызов, всегда!» – добавил президент РФ. По его словам, «когда наконец наши сегодняшние противники и возможные партнеры это услышат, поймут, осознают, мне кажется, тогда придет осознание того, что нужно искать компромиссы». «Мы готовы к поиску этих компромиссов, но без ущерба для наших интересов», – заключил Путин.

    «Можно все сделать, если есть желание. У нас это желание никогда не пропадало», – сказал глава государства, отвечая на вопрос о возможности налаживания российско-американских отношений.

    По его словам, в международных отношениях все меняется, остаются неизменными только интересы, в данном случае – «интересы России и ее народа». «Если мы увидим, что ситуация меняется таким образом, что есть возможности и перспективы выстраивать отношения с другими странами, мы к этому готовы. Вопрос не в нас, а в них. Но только не в ущерб интересам Российской Федерации», – отметил Путин.

    В четверг лидер фракции правой партии «Национальное объединение» французского парламента Марин Ле Пен заявила, что Запад толкает Киев к войне, где победа невозможна без НАТО.

    Ранее Кремль подтвердил готовность президента России Владимира Путина к контакту с избранным президентом США Дональдом Трампом после выборов. Сам Трамп сообщил о намерении начать переговоры с Путиным и представителями Украины для урегулирования текущего конфликта на Украине.

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    22 декабря 2024, 15:25 • Новости дня
    Путин открыл новые терминалы аэропортов и автодороги России

    Путин открыл движение по новым дорогам и терминалы аэропортов в Магадане, Чебоксарах и Ставрополе

    Путин открыл новые терминалы аэропортов и автодороги России
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл движение по нескольким важным дорожным объектам, включая автодорогу А-289 в Краснодарском крае, и аэропорты в трех городах страны.

    Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи дал старт движению автомобилей по ряду новых дорог в регионах страны, передает ТАСС. Среди них автодорога А-289 в Краснодарском крае, Витебская развязка Западного скоростного диаметра в Петербурге, обход деревни Малые Вяземы на ЦКАД, а также обходы Нижнекамска и Набережных Челнов.

    Автодорога А-289 в Краснодарском крае стала крупнейшим проектом транспортной инфраструктуры Юга России. Дорога протяженностью 118,6 км соединяет Краснодар и Крым, позволяя автомобилистам передвигаться по четырехполосной трассе с разрешенной скоростью 90 км/ч.

    «Вы сказали: поверьте, что [дорога] хорошая. Я верю, потому что я смотрел, как она строится. Несколько раз приезжал, проезжал, видел. Я понимаю, насколько это важно для людей», – обратился Путин к главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Президент поблагодарил строителей и других специалистов за работу. «Хороший результат. Благодарю вас», – похвалил глава государства.

    Новая дорога соединит трассу «Дон» и «Таврида». «Таким образом будет обеспечено бесшовное, бессветофорное движение от Санкт-Петербурга через Москву, Краснодар, Симферополь до Севастополя. Это значит, повысится транспортная доступность курортов Юга России, что особенно важно в сезон отпусков, – сказал президент.

    Обход деревни Малые Вяземы улучшает транспортное сообщение в Одинцовском районе Подмосковья, сокращая время в пути между Звенигородом, Одинцово и аэропортом Внуково. Пропускная способность трассы увеличена благодаря четырем полосам движения и нескольким путепроводам. Эта дорога также способствует снижению загрязнения воздуха за счет уменьшения пробок.

    Новый участок Витебской развязки в Петербурге стал частью Широтной магистрали скоростного движения. Он соединяет Московский и Фрунзенский районы с Западным скоростным диаметром, улучшая транспортную доступность южных районов города. Витебская развязка также внедряет систему безбарьерного проезда, что увеличивает удобство для автомобилистов.

    Кроме того, глава государства в воскресенье открыл автомобильный обход Нижнекамска и Набережных Челнов в Татарстане, а также автообход пяти населенных пунктов в Башкирии – новый 65-километровый отрезок трассы М-7 минует села Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново.

    Оба открытых участка являются составной частью международного транспортного коридора «Россия». Новые автодороги сократят время в пути на участке транспортного маршрута между Казанью, Уфой и Екатеринбургом, с учетом строящегося нового направления на участке Дюртюли – Ачит.

    Как отмечено в справочных материалах к открытию, обход Нижнекамска и Набережных Челнов в Татарстане позволит в разы улучшить транспортную доступность в регионе и даст возможность дальнейшего развития Камского кластера. Этот объект в дальнейшем войдет в состав скоростного маршрута Казань – Екатеринбург – Тюмень.

    Кроме того, Путин принял участие в церемонии открытия новых терминалов аэропортов в Магадане, Чебоксарах и Ставрополе.

    Аэропорт Магадана имени Владимира Высоцкого получил новый аэровокзальный комплекс. Здание, построенное в 1961 году, устарело и уступило место современному терминалу, который способен обслуживать до 800 пассажиров в час или один миллион в год.

    В Ставрополе обновили аэропорт Шпаковское. Площадь терминала выросла, а пропускная способность увеличилась до 400 пассажиров в час.

    В Чебоксарах также провели реконструкцию аэровокзала. Площадь здания увеличилась, а пропускная способность выросла в два раза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии новых инфраструктурных объектов и заявил об обновлении дорожной сети в Донбассе и Новороссии, а также отметил успешные темпы развития и объявил о дальнейшем развитии трассы М-12 в направлении Екатеринбурга и Тюмени.

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    22 декабря 2024, 21:20 • Новости дня
    Трамп заявил о планах встретиться с Путиным для урегулирования конфликта на Украине

    Трамп заявил о возможной встрече с Путиным по Украине для прекращения конфликта

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

    Об этом он сообщил на конференции Turning Point USA в Аризоне, передает РИА «Новости».

    Трамп отметил, что Путин выразил желание встретиться с ним как можно скорее, и добавил: «Мы будем этого ждать, мы должны положить конец той войне».

    Ранее Трамп на пресс-конференции сообщил о намерении начать переговоры с Владимиром Путиным и представителями Украины для урегулирования конфликта на Украине.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о готовности России к контактам с Трампом и его командой, отметив при этом отсутствие предложений, учитывающих безопасность и права русскоязычного населения.

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    22 декабря 2024, 12:57 • Новости дня
    Путин назвал появление ракеты «Орешник» историческим событием

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что гиперзвуковая ракета «Орешник» является историческим достижением в ракетно-космической отрасли, отметив ее уникальность и важность.

    ««Орешник» – это не событие года, это историческое событие в ракетно-космической области. Ничего подобного никогда не происходило с таким видом оружия», – заявил глава государства в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    Российский лидер заявил о своих указаниях на производство и испытания ракеты в боевых условиях, несмотря на различные мнения в Министерстве обороны по этому поводу.

    Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил уверенность в том, что российские вооружения способны гарантированно обеспечить безопасность страны в гипотетической дуэли с ПРО США.

    Напомним, Путин предложил Западу провести «высокотехнологичную дуэль», выбрав объект в Киеве для испытаний комплекса «Орешник», заверив в готовности России в любой момент.

    Зарубежные СМИ обратили внимание на предложение Путина, считая его ответом на скептицизм в отношении возможностей комплекса «Орешник». При этом ирландский журналист заявил о неспособности НАТО противостоять «Орешнику».

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    22 декабря 2024, 14:56 • Новости дня
    Путин открыл новые терминалы аэропортов в регионах России

    Путин принял участие в открытии терминалов в Магадане, Чебоксарах и Ставрополе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин открыл новые терминалы аэропортов в Магадане, Чебоксарах и Ставрополе, улучшив инфраструктуру и увеличив пропускную способность.

    Владимир Путин принял участие в церемонии открытия новых терминалов аэропортов в Магадане, Чебоксарах и Ставрополе, передает ТАСС. Мероприятие состоялось в режиме видеосвязи.

    Аэропорт Магадана имени Владимира Высоцкого получил новый аэровокзальный комплекс. Здание, построенное в 1961 году, устарело и уступило место современному терминалу, который способен обслуживать до 800 пассажиров в час или один миллион в год. Проект реализован при поддержке ВЭБ.РФ с участием 6,07 млрд рублей, включая льготное финансирование Минвостокразвития.

    В Ставрополе обновили аэропорт Шпаковское. Площадь терминала выросла, а пропускная способность увеличилась до 400 пассажиров в час. Вопрос реконструкции аэродромной инфраструктуры будет рассматриваться в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система».

    Магадан и Ставрополь стали не единственными городами, где обновили воздушные гавани. В Чебоксарах также провели реконструкцию аэровокзала. Площадь здания увеличилась, а пропускная способность выросла в два раза. Капитальный ремонт аэродромной инфраструктуры запланирован на 2025–2026 годы, что позволит увеличить количество мест для стоянки самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии новых инфраструктурных объектов. Путин заявил об обновлении дорожной сети в Донбассе и Новороссии. Президент также отметил успешные темпы развития дорожной сети и объявил о дальнейшем развитии трассы М-12 в направлении Екатеринбурга и Тюмени.

    Коментарии (0)
    22 декабря 2024, 14:38 • Новости дня
    Путин пригрозил ответными разрушениями за атаку на Казань

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин пригрозил многократными разрушениями противнику после атаки ВСУ на Казань, подчеркнув неизбежность ответных действий.

    «Кто бы и как бы ни старался у нас чего-то разрушить, он столкнется с многократно большими разрушениями у себя за это и пожалеет еще о том, что он пытается сделать у нас в стране», – сказал Путин, комментируя атаку на Казань в ходе церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Татарстана объявили режим чрезвычайной ситуации для оперативной ликвидации последствий атаки беспилотников, задействовав органы власти и подразделения МЧС, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Татарстана Рустамом Миннихановым после атаки, а 20 жителей Казани остались в отелях после атаки украинских беспилотников на гражданскую инфраструктуру города.

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    22 декабря 2024, 15:26 • Новости дня
    Путин призвал регионы улучшить инфраструктуру возле новых аэропортов

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин призвал руководителей регионов улучшить транспортную и другую инфраструктуру вокруг новых аэропортов в Магадане и Ставрополе, подчеркнув важность доступности для жителей и гостей.

    Путин, как сообщает РИА «Новости», обратился к руководителям регионов с просьбой улучшить инфраструктуру вокруг новых аэропортов в Магадане и Ставрополе. Это заявление он сделал во время видеоконференции, посвященной открытию транспортных объектов в нескольких регионах страны.

    «В целом хочу обратиться к руководителям регионов, где это событие сейчас происходит: надо инфраструктуру вокруг аэропортов приводить в порядок – транспортную и всяческую другую, там есть над чем поработать – так, чтобы это место было не только красивым внешне, но доступным, удобным для людей, для жителей и гостей регионов, где мы сейчас открываем аэропорты», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии новых инфраструктурных объектов. Путин заявил об обновлении дорожной сети в Донбассе и Новороссии. Президент также отметил успешные темпы развития дорожной сети и объявил о дальнейшем развитии трассы М-12 в направлении Екатеринбурга и Тюмени.

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    22 декабря 2024, 14:06 • Новости дня
    Путин: Дороги в России строятся хорошими темпами

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин отметил успешные темпы развития дорожной сети на церемонии открытия новых транспортных объектов и объявил о дальнейшем развитии трассы М-12 в направлении Екатеринбурга и Тюмени.

    «Мы собрались для того, чтобы дать старт работе целого ряда новых объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры России. Праздничное мероприятие, можно сказать, и это еще одно свидетельство того, что развитие транспортного каркаса страны, наших регионов, идет последовательно и непрерывно», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Он поблагодарил за огромный труд и профессионализм всех специалистов, задействованных в решении этих задач. «У нас набран высокий, хороший темп развития дорожной сети и ключевых автомагистралей», – указал Путин.

    Особое внимание президент уделил трассе М-12, соединяющей Москву и Казань. По его словам, этот участок дороги оказался крайне востребованным, что подтверждается значительным количеством автомобилистов, воспользовавшихся трассой за год. Путин подчеркнул, что более 26 млн человек уже проехали по этой дороге, а общий объем перевезенных грузов превысил 70 млн тонн.

    Глава государства добавил, что планируется «и дальше развивать эту значимую магистраль в направлении Екатеринбурга, Тюмени и далее на восток».

    В воскресенье Владимир Путин принял участие по видеосвязи в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в различных регионах страны.

    Ранее Путин призвал обеспечить бесперебойное движение на подъезде к Адлеру, особенно в туристический сезон, чтобы избежать многочасовых пробок. Кроме того, российский лидер заявил о планах строительства кольцевой дороги вокруг Азовского моря, которая станет аналогом трассы «Таврида» в Крыму.

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    22 декабря 2024, 14:18 • Новости дня
    Путин заявил об обновлении дорожной сети в Донбассе и Новороссии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин объявил о новых инициативах по модернизации дорожной сети России, включая улучшение транспортной инфраструктуры в исторических регионах и устранение узких мест на трассах.

    «Продолжим качественно обновлять дорожную сеть: расшивать так называемые пробки и узкие места, формировать более комфортную среду для жизни в российских городах и поселках, в том числе на наших исторических территориях, воссоединившихся с Россией», – рассказал Путин, открывая по видеосвязи объекты транспортной инфраструктуры, передает ТАСС.

    «Говорил о нашем большом проекте – современной магистрали вокруг Азовского моря, ставшего внутренним морем России», – напомнил президент об одной из тем его пресс-конференции 19 декабря.

    В воскресенье Владимир Путин принял участие по видеосвязи в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в различных регионах страны. Российский лидер отметил успешные темпы развития дорожной сети на церемонии открытия новых транспортных объектов и объявил о дальнейшем развитии трассы М-12 в направлении Екатеринбурга и Тюмени.

    Ранее Путин призвал обеспечить бесперебойное движение на подъезде к Адлеру, особенно в туристический сезон, чтобы избежать многочасовых пробок.

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