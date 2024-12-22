Фицо поблагодарил Путина по-русски перед переговорами в Кремле

Премьер Словакии Фицо на русском языке выразил благодарность Путину перед встречей в Кремле

Tекст: Денис Тельманов

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил благодарность президенту России Владимиру Путину на русском языке перед началом переговоров в Кремле, сообщает ТАСС. Фицо сказал: «Большое спасибо за встречу». Эти слова были произнесены в преддверии личных переговоров с российским лидером, которые состоялись в Кремле.



Кадры с этой благодарностью Фицо опубликовал ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин. Это первая встреча Путина и Фицо с 2016 года, и она проходит в формате беседы с глазу на глаз.

Фицо прибыл в Москву с рабочим визитом. Ожидается, что одной из тем для обсуждения станет вопрос о транзите газа через Украину, так как ранее президент Сербии Александар Вучич сообщил о намерении Фицо провести переговоры с Путиным на фоне отказа Владимира Зеленского продолжить этот транзит.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин проводит переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, где предполагалось обсудить международные вопросы и транзит газа, а президент Сербии Александр Вучич ранее сообщил, что встреча связана с проблемами транзита газа через Украину в Европу.