Вучич раскрыл причину визита Фицо к Путину

Tекст: Александра Юдина

Вучич в телеэфире сообщил, что Фицо планирует в понедельник отправиться на встречу с российским лидером, передает РИА «Новости».

Уточняется, что причиной визита стал отказ Украины поставлять газ в Словакию, что вызывает серьезные проблемы с обеспечением страны и Европы в целом.

По словам Вучича, сложившаяся ситуация наиболее сильно затронула Словакию и Австрию.

«Словакия во всяком случае в тяжелом положении. Насколько я знаю неофициально, в понедельник Фицо отправится к Путину», – заявил Вучич.

Ранее Фицо сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите Евросоюза заявил о полном отказе от дальнейшего транзита газа через территорию Украины.

В разговоре с Фицо премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что Киев не будет продлевать соглашение с Россией о транзите газа через Украину, срок действия которого истекает 1 января 2025 года.