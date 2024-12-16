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Киев подтвердил отказ продлевать контракт на транзит российского газа
Шмыгаль сообщил Фицо об отказе Украины продлевать контракт на транзит российского газа в 2025 году
Киев не будет продлевать соглашение с Россией о транзите газа через Украину, срок действия которого истекает 1 января 2025 года, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в разговоре с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
Как сообщил Шмыгаль, в разговоре с Фицо он отметил, что соглашение Украины с Россией «не будет продлено». Шмыгаль заверил в готовности Украины транспортировать любой газ, кроме российского, при официальном запросе от Евросоюза.
«Готовы реализовать соответствующие договоренности на основе принципов энергетической безопасности как всего ЕС, так и каждой европейской нации», – приводит его слова ТАСС.
Кроме того, как подчеркнул Шмыгаль, обсуждалось развитие сотрудничества в сфере электроэнергетики. На фоне повреждений энергетической инфраструктуры Украина импортирует электроэнергию из европейских стран, включая Словакию. За прошедшую неделю 30% этого импорта приходилось на Словакию, добавил премьер-министр.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Словакии сообщили о переговорах по транзиту газа через Украину. Молдавия и Приднестровье объявили чрезвычайное положение в свете угрозы остановки поставок российского газа из-за Украины.
Тем временем США ввели блокирующие санкции против Газпромбанка, что также угрожает поставкам российского газа в ЕС. При этом сами европейские страны ссорятся друг с другом из-за газа – Германия решила заработать на проблемах других членов ЕС и до сих пор не отменила свой дополнительный газовый сбор со стран, которые покупают у нее газ.