Киев подтвердил отказ продлевать контракт на транзит российского газа

Шмыгаль сообщил Фицо об отказе Украины продлевать контракт на транзит российского газа в 2025 году

Tекст: Антон Антонов

Как сообщил Шмыгаль, в разговоре с Фицо он отметил, что соглашение Украины с Россией «не будет продлено». Шмыгаль заверил в готовности Украины транспортировать любой газ, кроме российского, при официальном запросе от Евросоюза.

«Готовы реализовать соответствующие договоренности на основе принципов энергетической безопасности как всего ЕС, так и каждой европейской нации», – приводит его слова ТАСС.

Кроме того, как подчеркнул Шмыгаль, обсуждалось развитие сотрудничества в сфере электроэнергетики. На фоне повреждений энергетической инфраструктуры Украина импортирует электроэнергию из европейских стран, включая Словакию. За прошедшую неделю 30% этого импорта приходилось на Словакию, добавил премьер-министр.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Словакии сообщили о переговорах по транзиту газа через Украину. Молдавия и Приднестровье объявили чрезвычайное положение в свете угрозы остановки поставок российского газа из-за Украины.

Тем временем США ввели блокирующие санкции против Газпромбанка, что также угрожает поставкам российского газа в ЕС. При этом сами европейские страны ссорятся друг с другом из-за газа – Германия решила заработать на проблемах других членов ЕС и до сих пор не отменила свой дополнительный газовый сбор со стран, которые покупают у нее газ.