Власти Словакии сообщили о переговорах по транзиту газа через Украину

Словакия ведет переговоры о продлении транзита газа через Украину

Tекст: Максим Попов

Словакия ведет переговоры о продлении транзита газа через территорию Украины, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо, передает РИА «Новости».

По его словам, существуют препятствия в виде политических заявлений украинской стороны, а также предложений о поставках газа по завышенным ценам.

«Мы не видим причин платить по геополитическим соображениям за газ больше, чем следует, – сказал премьер. – Уверен, что можно найти решение для [поставок газа] в несколько стран Евросоюза, сохранив транзит газа через территорию Словакии и Украины».

Решение по поставкам газа будет принято в течение ближайших дней, добавил Фицо. Он отметил, что в словацких резервуарах достаточно газа, чтобы обеспечить потребности потребителей в случае краткосрочных перебоев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России заявил, что разрыв контракта по газу повлечет последствия для Австрии.