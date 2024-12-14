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Власти Словакии сообщили о переговорах по транзиту газа через Украину
Словакия ведет переговоры о продлении транзита газа через Украину
Словакия ведет активные переговоры на международном уровне для решения вопроса о поставках газа в 2025 году, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо.
Словакия ведет переговоры о продлении транзита газа через территорию Украины, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо, передает РИА «Новости».
По его словам, существуют препятствия в виде политических заявлений украинской стороны, а также предложений о поставках газа по завышенным ценам.
«Мы не видим причин платить по геополитическим соображениям за газ больше, чем следует, – сказал премьер. – Уверен, что можно найти решение для [поставок газа] в несколько стран Евросоюза, сохранив транзит газа через территорию Словакии и Украины».
Решение по поставкам газа будет принято в течение ближайших дней, добавил Фицо. Он отметил, что в словацких резервуарах достаточно газа, чтобы обеспечить потребности потребителей в случае краткосрочных перебоев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России заявил, что разрыв контракта по газу повлечет последствия для Австрии.