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Посол России заявил, что разрыв контракта по газу повлечет последствия для Австрии
Решение австрийской стороны о прекращении поставок российского газа нанесло ущерб российско-австрийским отношениям, оно не останется без ответа, заявил российский посол в Вене Дмитрий Любинский.
Посол назвал разрыв контракта на поставки российского газа с Австрией разрушением «солидной несущей опоры» в двусторонних отношениях, пишут «Известия».
«Ответственность за принятые решения, продиктованные политической подоплекой, полностью лежит на официальной Вене, и без последствий это, разумеется, не останется», – подчеркнул дипломат.
Обвинения в адрес «Газпрома» и последующее прекращение сотрудничества были фактически объявлением многолетнего партнерства с Россией исторической ошибкой, добавил он.
Россия никогда не ставила целью использовать свои энергоресурсы в качестве инструмента давления на Вену, заметил Любинский.
Российские энергоресурсы до сегодняшнего дня способствовали стабилизации австрийской экономики, находящейся в рецессии. Однако, несмотря на риски для австрийской промышленности и населения, власти Австрии решили отказаться от российского газа.
Напомним, австрийская энергетическая компания OMV расторгла долгосрочный контракт с компанией «Газпром экспорт» на поставку природного газа.