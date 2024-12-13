Tекст: Алексей Дегтярев

Посол назвал разрыв контракта на поставки российского газа с Австрией разрушением «солидной несущей опоры» в двусторонних отношениях, пишут «Известия».

«Ответственность за принятые решения, продиктованные политической подоплекой, полностью лежит на официальной Вене, и без последствий это, разумеется, не останется», – подчеркнул дипломат.

Обвинения в адрес «Газпрома» и последующее прекращение сотрудничества были фактически объявлением многолетнего партнерства с Россией исторической ошибкой, добавил он.

Россия никогда не ставила целью использовать свои энергоресурсы в качестве инструмента давления на Вену, заметил Любинский.

Российские энергоресурсы до сегодняшнего дня способствовали стабилизации австрийской экономики, находящейся в рецессии. Однако, несмотря на риски для австрийской промышленности и населения, власти Австрии решили отказаться от российского газа.

Напомним, австрийская энергетическая компания OMV расторгла долгосрочный контракт с компанией «Газпром экспорт» на поставку природного газа.