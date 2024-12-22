Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.2 комментария
Песков допустил обсуждение Путиным и Фицо международной повестки
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал предположение о возможном обсуждении президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Словакии Робертом Фицо международных вопросов и транзита газа на предстоящей встрече в Москве.
Песков в разговоре с тележурналистом Павлом Зарубиным допустил возможность обсуждения Путиным и Фицо международной повестки и транзита российского газа, об этом сообщает РИА «Новости». Песков подчеркнул, что точная повестка переговоров станет известна лишь по окончании встречи.
«Разумеется, конечно, это можно с легкостью предположить. Но что именно – конечно, нужно дождаться уже окончания встречи», – заявил Песков. Он также отметил, что ему неизвестно, какие вопросы будут обсуждаться в первую очередь, оставив это на усмотрение лидеров стран.
Тем не менее, ожидания от встречи остаются высокими, учитывая актуальность тематики транзита газа и международного сотрудничества для обеих стран. Вопросы транзита российского газа через Словакию являются важными как для европейского, так и для российского энергетического рынка.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Путин проводит в Кремле переговоры с Фицо.