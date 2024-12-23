Замглавы МИД Польши Шейна назвал визит Фицо в Россию абсолютно понятным

Tекст: Вера Басилая

В эфире телеканала Polsat заместитель главы МИД Польши Анджей Шейна заявил, что визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию абсолютно понятен, передает ТАСС.

По его словам, Братислава вынуждена искать альтернативные пути поставок топлива из-за отказа Украины продлевать транзит российского газа.

Шейна подчеркнул, что политика Венгрии и Словакии в отношении России давно известна. Он отметил, что во время визита Фицо и президент России Владимир Путин могли обсуждать стратегию по решению текущих проблем с транзитом газа.

Замглавы польского МИД также отказался критиковать эту поездку, отметив, что Словакия должна искать другие решения, но, будучи заместителем главы дипломатии Польши, он не станет критиковать члена ЕС.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо совершил визит в Москву в ответ на заявление президента Украины Владимира Зеленского о прекращении транзита газа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал предположение о возможном обсуждении международных вопросов и транзита газа на встрече президента России Владимира Путина с Робертом Фицо в Москве.

Напомним, президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры с Робертом Фицо.