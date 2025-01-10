Трамп превратит Мексику в Украину

Дмитрий Губин
Почему в гражданских войнах не бывает заморозок
Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.
Владимир Добрынин
Зачем России нужна ВОЗ
США уже выходили из Всемирной организации здравоохранения при Трампе, но вернулись туда при Байдене. Теперь Трамп снова хочет выйти из ВОЗ – причем в первый же день после инаугурации. Не последовать ли и России хорошему примеру?
Илья Ухов
Мигранты разгоняют цены на недвижимость
Гипотеза о том, что миграция и нелегальный ее компонент в частности сильно повышает стоимость жизни для коренного населения, подтверждается целым рядом недавних исследований в различных странах.