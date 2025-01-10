Гипотеза о том, что миграция и нелегальный ее компонент в частности сильно повышает стоимость жизни для коренного населения, подтверждается целым рядом недавних исследований в различных странах.

США уже выходили из Всемирной организации здравоохранения при Трампе, но вернулись туда при Байдене. Теперь Трамп снова хочет выйти из ВОЗ – причем в первый же день после инаугурации. Не последовать ли и России хорошему примеру?

Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.

Какой ущерб нанесла Украина себе и другим остановкой транзита газа Остановка транзита газа через Украину с 1 января 2025 года по инициативе Киева уже привела к негативным последствиям. Их ощутила на себе вся Европа, сама Украина, а также ее соседи, в том числе Молдавия и Приднестровье. Эксперты оценивают потери в десятки миллиардов евро. Какой именно ущерб нанесла Украина себе и другим? Подробности Перейти в раздел

2024 год заложил тренды внутренней политики на несколько лет вперед 2024 год показал стойкость российской политической системы и высокий уровень консолидации общества. Вместе с тем партии, рассчитывающие на депутатские мандаты в 2026 году, чем дальше, тем меньше могут рассчитывать на популизм, поскольку у граждан все больше конкретных запросов к власти. При этом важным фактором для внутренней политики становятся ветераны СВО и их семьи. Подробности Перейти в раздел

Искусственный интеллект станет главным оружием в войнах будущего 2024-й стал годом стремительного внедрения систем искусственного интеллекта (ИИ) во всех сферах человеческой жизни, в том числе и военной. То, какие разработки в данной области ведутся уже сегодня и какие испытания проходят в том числе в зоне спецоперации, показывает, насколько радикально ИИ изменит боевые действия в ближайшие годы. Подробности Перейти в раздел

Трамп превратит Мексику в американскую Украину Избранный президент США Дональд Трамп спровоцировал в Америке спор о том, какой должна быть «справедливая» территория США: вдвое больше нынешней за счет присоединения Канады или, наоборот, вдвое меньше, поскольку весь юго-запад был отобран у Мексики. Конфликт Вашингтона с Мехико – неизбежное следствие президентства Трампа. Он уже начался – и принесет России выгоду. Подробности Перейти в раздел

Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности Перейти в раздел

Трамп превратит Мексику в Украину Невоздержанность избранного президента США Дональда Трампа в заявлениях и его планы на дальнейшую политику обещает превратить прежде лояльную Мексику в противника или даже врага Вашингтона. Другими словами, в эдакую Украину у южных границ США, которая имеет к американцам территориальные претензии.

У Трампа назвали дату завершения боев на Украине Будущий спецпредставитель президента США по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог поставил себе цель завершить боевые действия за 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа, то есть к 30 апреля. Однако Владимир Зеленский не даст этому осуществиться.

Чего ждать в 2025 году Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД. Перейти в раздел