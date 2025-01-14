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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков НАТО боится перехода Европы на русский

    Русский язык даже нашими противниками официально признан важнейшим элементом вооружения нации, и его непременно следует добавить к известному списку традиционных союзников России вместе с ее армией и флотом. Третьим будет.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Русский народ как гарант безопасного российского общества

    Обеспечение прав меньшинств возможно только в ситуации, когда есть бесспорное большинство. Именно его культура создает пространство, в котором все находятся в безопасности.

    16 комментариев
    Олег Царев Олег Царев Гренландию дискредитируют по донбасскому сценарию

    Когда в 2014 году начались события в Донецке и Луганске, украинские СМИ писали, что на улицы выходят бомжи. Теперь европейские СМИ то же самое пишут о Гренландии. Сколько лет прошло, а ничего не меняется.

    8 комментариев
    14 января 2025, 12:26 • Новости дня

    Лавров: США хотят вывести «Турецкий поток» из строя

    Лавров: США хотят вывести «Турецкий поток» из строя
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США разрабатывают планы по выводу из строя «Турецкого потока», используя террористические методы, что угрожает энергетической инфраструктуре Европы, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

    По словам Лаврова, в планы американской стороны входит выведение из строя «Турецкого потока», что может напрямую затронуть энергетическое благополучие Европейского союза. Министр отметил, что США активно подталкивают своих украинских партнеров к этому шагу, сообщает ТАСС.

    Лавров также подчеркнул, что Соединенные Штаты не хотят конкуренции в энергетической сфере, что и побуждает их к подобным действиям. Он добавил, что подобные шаги США являются продолжением атак на «Северные потоки».

    Напомним, ВСУ атаковали девятью беспилотниками инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что попытка атаки на станцию «Русская» представляет серьезную угрозу для европейских потребителей.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что нападение на «Турецкий поток» – это посягательство на суверенитет европейских стран, использующих этот трубопровод.


    13 января 2025, 23:45 • Новости дня
    Захарова указала на признание США в сознательной провокации в ядерной сфере
    Захарова указала на признание США в сознательной провокации в ядерной сфере
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Заявление президента США Джо Байдена является «признанием в осознанно совершенной провокации» в ядерной сфере, указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в Telegram заявила, что Запад, обвинявший Россию в «ядерной дестабилизации» и «бряцании ядерным оружием», должен быть признан распространителем ложной информации. Она подчеркнула, что эти обвинения были клеветой. По ее словам, те, кто делал подобные заявления, теперь должны называться «лгунами и распространителями фейков».

    «Сегодняшнее заявление Байдена – признание в осознанно совершенной провокации. Знала байденовская администрация, что подталкивает мир к пропасти, и всё равно разжигала конфликт», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Байден выступил в Госдепе с речью, посвященной внешнеполитической работе своей администрации, он фактически признал, что поддержка Украины со стороны США создала риск развязывания ядерной конфронтации с Россией.

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    13 января 2025, 21:28 • Новости дня
    Зеленский назначил Фицо вместо границы другое место для встречи

    Зеленский ответил на предложение Фицо обсудить на границе транзит газа

    Зеленский назначил Фицо вместо границы другое место для встречи
    @ Andrew Medichini/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский ответил согласием на предложение премьер-министр Словакии Роберта Фицо провести встречу для обсуждения будущего транзита газа через Украину, но не там, где предлагал словацкий премьер.

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Зеленский опубликовал предложение Фицо и написал: «Ок. Приезжай в Киев в пятницу».

    Напомним, Фицо предложил Зеленскому провести встречу для обсуждения будущего транзита газа через Украину, учитывая истечение контракта в 2024 году. Он отметил, что встреча может состояться на территории Словакии вблизи границы с Украиной.

    Ранее Фицо резко высказался о Зеленском, назвав его «попрошайкой и шантажистом», и подчеркнул опасность прекращения транзита российского газа через Украину.

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    12 января 2025, 14:20 • Видео
    Киев раскрыл военные планы на 2025 год

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    13 января 2025, 14:49 • Новости дня
    Танкеры с российской нефтью застряли в Китае из-за санкций США

    Bloomberg: Танкеры с российской нефтью не разгрузили в Китае после санкций США

    Танкеры с российской нефтью застряли в Китае из-за санкций США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Перевозившие более 2 млн баррелей российской нефти три танкера застряли в китайском порту Донцзякоу из-за отказа руководства гавани принимать суда, попавшие в санкционный список США, сообщило агентство Bloomberg.

    Агентство сообщает, что танкеры Olia, Mermar и Huihai Pacific, перевозившие в общей сложности более двух млн баррелей российской нефти, остались без разгрузки в китайском порту Донцзякоу из-за американских санкций, передает канал 360.

    Компания Shandong Port Group, управляющая портом, официально подтвердила, что не будет принимать эти танкеры. Причиной отказа стало внесение судов в санкционный список Министерства финансов США 10 января.

    Отмечается, что эта ситуация не является уникальной. У берегов Испании находится сухогруз Cool Rover, который перевозил партию сжиженного природного газа. Он также попал под санкции и ожидает разрешения на вход в порт.

    Ранее Минфин США объявил о введении блокирующих санкций против российских компаний «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть», включая их дочерние предприятия.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что санкции США против энергосектора России и Сербии могут вызвать рост цен на топливо в Европе.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что санкциями невозможно прервать естественные маршруты поставок энергоресурсов.

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    13 января 2025, 16:15 • Новости дня
    Сенатор призвал Анкару отреагировать на атаку ВСУ по инфраструктуре «Турецкого потока»

    Сенатор Климов: Украинские власти занялись энергетическим терроризмом Турции и Восточной Европы

    Сенатор призвал Анкару отреагировать на атаку ВСУ по инфраструктуре «Турецкого потока»
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Роман Крецул

    После атаки ВСУ на инфраструктуру «Турецкого потока» Анкара должна задуматься, стоило ли ей помогать Киеву, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее украинские беспилотники атаковали компрессорную станцию в Краснодарском крае, обеспечивающей подачу газа по «Турецкому потоку».

    «Анкара всегда подчеркивала, что ведет рациональные отношения со всеми. И сейчас, мне кажется, ей стоит подумать, стоило ли оказывать поддержку Киеву, например, поставками беспилотников «Байрактар». «Турецкий поток», который был атакован, непосредственно связан с обеспечением благополучия Турции», – сказал сенатор Андрей Климов. На этом фоне он призвал страну отреагировать на случившееся и дать этому оценку «хотя бы непублично».

    Парламентарий отметил, что сначала были взорваны «Северные потоки», потом Киев отказался от транзита газа и вот теперь происходит атака на инфраструктуру, связанную с «Турецким потоком». «Соединенные Штаты – а Украина действует в полном соответствии с их указаниями – не скрывают своего желания отсечь Европейский континент от российских энергоресурсов. Причем эту задачу они формулируют с 50-х годов прошлого века», – пояснил он.

    По словам Климова, украинские власти фактически занялись энергетическим терроризмом европейской части западного мира. «Они прекратили поставки энергоносителей – вся Восточная Европа на ушах стоит. Через «Турецкий поток» страны ЕС еще могут получать наше топливо, но противник теперь и эту возможность пытается перекрыть. А вот те, кто находятся в Восточной Европе, и конкретно в Турции, должны активно принимать меры, чтобы нейтрализовать этих деятелей. Мы предупреждали, что это будет затрагивать их национальные интересы», – заметил сенатор.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что Украина атаковала девятью беспилотниками самолетного типа инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре в Краснодарском крае, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». В ходе отражения налета подразделениями ПВО все аппараты были сбиты, пострадавших нет. В результате падения осколков одного из дронов здание и оборудование газоизмерительной станции на территории компрессорной станции получили незначительные повреждения.

    Дежурные расчеты по аварийному реагированию ПАО «Газпром» оперативно устранили последствия падения осколков, оборудование восстановлено. Компрессорная станция продолжает подачу газа в трубопровод «Турецкий поток» в штатном режиме, сбоев в работе не зафиксировано, сообщили в ведомстве. Всего в ночь на субботу в Краснодарском крае были перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотников.

    Напомним, с начала года Киев прекратил транзит российского газа через свою территорию в Европу. Газета ВЗГЛЯД писала, какой ущерб нанесла Украина себе и другим странам. Европейцы пока не могут найти альтернативу поставкам российского газа через украинскую территорию, что приводит к быстрому истощению запасов в подземных хранилищах, говорил эксперт Игорь Юшков.

    На минувшей неделе сообщалось, что в Европе снизились запасы газа в подземных хранилищах до менее чем 69% из-за наращивания отбора на фоне ожидающегося похолодания и увеличенных темпов расхода газа. В понедельник агентство Bloomberg сообщило, что Европа рискует не достичь целевых показателей по запасам газа к следующей зиме из-за остановки транзита российского газа через территорию Украины.

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    14 января 2025, 06:38 • Новости дня
    Bloomberg заявило о решении Индии не принимать попавшие под санкции США танкеры
    Bloomberg заявило о решении Индии не принимать попавшие под санкции США танкеры
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Индия собирается отказаться принимать нефтяные танкеры, которые попали под санкции США за участие в перевозке российских грузов, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного индийского чиновника.

    «Индия намерена отказаться от нефтяных танкеров, попавших под санкции США за их роль в перевозке грузов для России, что является еще одним примером влияния мер Вашингтона на мировой рынок нефти», – пишет Bloomberg.

    Исключение будет сделано для судов, зафрахтованных до 10 января, при условии, что они разгрузятся к 12 марта.

    Чиновник также сказал, что проблему может представлять не предложение нефти, а ее цена, но он ожидает, что выше 80 долларов она продержится недолго. Индия рассматривает влияние санкций США на «Восток ойл», в котором участвует. Индийские нефтепереработчики ведут переговоры о заключении долгосрочных сделок с ближневосточными поставщиками. Чиновник полагает, что влияние санкций станет ощутимым через пару месяцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщало, что перевозившие более 2 млн баррелей российской нефти три танкера застряли в китайском порту Донцзякоу из-за отказа руководства гавани принимать суда, попавшие в санкционный список США.

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    13 января 2025, 22:51 • Новости дня
    Байден признал, что рисковал развязать ядерную конфронтацию с Россией

    Байден признал риск развязывания ядерной конфронтации с Россией из-за поддержки Киева Вашингтоном

    Байден признал, что рисковал развязать ядерную конфронтацию с Россией
    @ Leigh Vogel/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В финальной внешнеполитической речи глава американского государства Джо Байден фактически признал, что поддержка Украины со стороны США создала риск развязывания ядерной конфронтации с Россией.

    «У меня было две задачи: объединить мир в защите Украины и избежать войны между двумя ядерными державами. Мы справились с обеими», – приводит слова Байдена РИА «Новости».

    «Нужно делать еще больше. Мы не можем уйти. Мы объединили 50 стран, чтобы поддержать Украину, не только в Европе, впервые в Азии», – заявил он. По версии Байдена, «эти страны знают», что события на Украине «имеют значение и для них».

    Он заявил, что сейчас Украина «остается свободной и независимой страной с потенциалом для светлого будущего». Байден считает, что «заложил основу» для избранного президента США Дональда Трампа, которая позволит новой администрации и далее оказывать помощь Украине, защищая этот «потенциал».

    Напомним, Байден выступает в Госдепе с речью, посвященной внешнеполитической работе его администрации. А 15 января он выступит с прощальным обращением к нации из Овального кабинета


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    14 января 2025, 03:29 • Новости дня
    Байден похвастался посещением Киева
    Байден похвастался посещением Киева
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден заявил, что Россия якобы «проигрывает на поле боя», а также похвастался тем, что был в центре Киева.

    «По сравнению с тем, что было четыре года назад, Америка сильнее, наши альянсы сильнее, наши противники и соперники слабее», – приводит его слова РБК.

    Он предложил «подумать о России». Байден похвастался тем, что в отличие от президента России Владимира Путина «стоял в центре Киева» после начала российской специальной военной операции на Украине.

    Также Байден заявил, что России якобы «не удалось расширить свою территорию». По его версии, «Россия понимает, что она проигрывает на поле боя», пишет «Комсомольская правда».

    «Мы доказали, что можно усиливать Америку и ее позиции в мире, не ведя войны», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Байден произнес в Госдепе речь о внешнеполитической работе своей администрации, в которой фактически подтвердил, что поддержка Украины со стороны США вела к риску развязывания ядерной конфронтации с Россией.

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    14 января 2025, 11:53 • Новости дня
    Фицо отказался поехать в Киев на переговоры о газе
    Фицо отказался поехать в Киев на переговоры о газе
    @ Christoph Soeder/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поедет в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским о транзите газа, сообщил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поедет в Киев в пятницу для обсуждения вопросов транзита газа, передает ТАСС.

    Такое заявление сделал вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, представляющий партию премьер-министра. Он отметил, что визит невозможен, несмотря на приглашение Владимира Зеленского.

    «Это невозможно. Я думаю, что этого не будет», – сказал он.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести встречу на границе со Словакией для обсуждения будущего транзита газа через Украину.

    Фицо до этого резко высказался о Зеленском, назвав его «попрошайкой и шантажистом», и подчеркнул опасность прекращения транзита российского газа через Украину.

    В ответ на предложение встретиться Зеленский пригласил Фицо в Киев.

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    13 января 2025, 13:07 • Новости дня
    Песков: Санкции США против России дестабилизируют энергорынки
    Песков: Санкции США против России дестабилизируют энергорынки
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Антироссийские санкции США неизбежно приведут к нестабильности на мировых энергетических рынках, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что Россия продолжит корректировать свою стратегию, чтобы минимизировать возможные негативные последствия для экономики. Особое внимание будет уделено отслеживанию последствий санкций и их влиянию на бизнес в России, передает ТАСС.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкции США против энергосектора России и Сербии могут вызвать рост цен на топливо в Европе.

    Глава департамента европейских проблем Владислав Масленников отметил, что экономика ЕС понесла большие убытки из-за санкций против России, включая снижение ВВП и уменьшение экспорта на 51 млрд евро.

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    13 января 2025, 19:31 • Новости дня
    Песков назвал США бенефициаром атак на российскую газовую инфраструктуру

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США являются главным бенефициаром атак на российскую газотранспортную инфраструктуру, поскольку увеличивают поставки сжиженного газа в Европу.

    По мнению Пескова, атаки, такие как недавний удар ВСУ по компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, приводят к сокращению поставок российского газа на мировой рынок, передает ТАСС.

    Песков отметил, что США значительно увеличивают поставки сжиженного газа на европейские рынки. Он подчеркнул, что американский газ продается по завышенным ценам, что, по его мнению, выгодно для США. «Бенефициарами всего этого являются Соединенные Штаты Америки, которые значительно увеличивают, последовательно увеличивают поставки сжиженного газа на европейские рынки. Причем это газ, который продается по весьма и весьма завышенным ценам», – отметил представитель Кремля.

    Напомним, киевский режим совершил попытку атаки с использованием девяти БПЛА на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае с целью прекращения поставок газа в европейские страны.

    Ранее Bloomberg предупредило о возможном дефиците газа в Европе зимой, а лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен предложил вновь запустить уцелевшую ветку газопровода «Северный поток – 2» и вернуться к покупкам российского газа.

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    13 января 2025, 21:07 • Новости дня
    Лавров и Миллер обсудили атаку на компрессорную станцию «Русская» с турецкими коллегами

    Tекст: Денис Тельманов

    Лавров и Миллер обсудили с турецкими коллегами атаку на компрессорную станцию «Русская», подчеркнув ее критическую опасность.

    Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Газпрома Алексей Миллер обсудили с турецкими коллегами атаку вооруженных сил Украины на компрессорную станцию «Русская».

    По словам Пескова, Лавров провел переговоры со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, а Миллер обсудил ситуацию с представителем турецкой энергетической компании Botas. Основной темой обсуждения стала угроза, исходящая от данных действий киевского режима.

    «Наш министр иностранных дел говорил со своим турецким визави о критической опасности подобных террористических действий киевского режима», – подчеркнул Песков в ходе своего заявления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киевский режим совершил попытку атаки с использованием девяти БПЛА на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае с целью прекращения поставок газа в европейские страны, и силы ПВО России сбили все дроны.

    Еврокомиссия прокомментировала атаку Украины на компрессорную станцию «Турецкого потока», выразив обеспокоенность по поводу угрозы энергетической инфраструктуре. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что нападение на газопровод «Турецкий поток» равнозначно посягательству на суверенитет стран Европы, использующих этот трубопровод.

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    13 января 2025, 17:39 • Новости дня
    Матвиенко обеспокоила идея Трампа о присоединении Гренландии

    Глава Совфеда Матвиенко обеспокоилась возможным включением Гренландии в состав США

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия выразила озабоченность по поводу заявлений Дональда Трампа о возможном включении Гренландии в состав США, что может нарушить международное право.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поделилась своими опасениями с журналистами, подчеркнув важность недопущения нарушений международного права, передает ТАСС

    Матвиенко отметила, что за подобными заявлениями США может стоять стремление усилить и расширить свое присутствие в Арктике. По ее словам, Арктика имеет для России огромное стратегическое и геополитическое значение, и такие заявления вызывают беспокойство.

    «Очевидно, что за подобного рода заявлениями стоит стремление США усилить и расширить свое присутствие в Арктике. Для России Арктика имеет огромное стратегическое, геополитическое значение. И нас не могут не беспокоить такие непонятные заходы. Нельзя исключать возможность нарушения международного права в продвижении в Арктику. Этого нельзя допускать», – заявила Матвиенко.

    Она также подчеркнула, что Россия внимательно следит за развитием ситуации и будет принимать меры для защиты своих стратегических интересов в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, опрос Patriot Polling выявил, что 57,3% жителей Гренландии поддерживают присоединение к США, тогда как 37,4% высказались против. Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает все варианты, включая возможность применения военной силы в отношении Гренландии, как сообщил советник по национальной безопасности Майк Уолц. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил сомнения в реалистичности новых предложений Трампа, включая присоединение Канады и Гренландии к США и переименование Мексиканского залива.

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    13 января 2025, 20:30 • Новости дня
    Фицо предложил Зеленскому обсудить на границе транзит газа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести встречу для обсуждения будущего транзита газа через Украину, учитывая истечение контракта в 2024 году.

    Фицо на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) отметил, что встреча может состояться на территории Словакии вблизи границы с Украиной, и подчеркнул важность открытого обсуждения вопросов поставок газа в Словакию и другие страны, передает ТАСС.

    Фицо подчеркнул, что обсуждение также должно затронуть возможные технические решения после истечения контракта между украинскими и российскими компаниями по поставкам газа 31 декабря 2024 года.

    Фицо выразил надежду на скорейшую организацию встречи, чтобы обеспечить стабильные поставки газа в регион. Он также подчеркнул значимость конструктивного диалога для решения предстоящих вызовов в энергетической сфере.

    Накануне Зеленский грубо высказался о поездке премьер-министра Словакии Роберта Фицо во Вьетнам и назвал его действия по отношению к России недальновидными.

    Ранее Фицо резко высказался о Зеленском, назвав его «попрошайкой и шантажистом». Он подчеркнул опасность прекращения транзита российского газа через Украину. До этого Фицо заявлял Зеленскому, что не является его слугой.

    На пресс-конференции Фицо заявил о готовности принять ответные меры, если проблема с транзитом газа через Украину не будет решена.

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    13 января 2025, 13:51 • Новости дня
    Кремль оценил влияние санкций на естественные маршруты поставок энергоносителей

    Песков сообщил о невозможности санкциями прервать поставки естественных маршрутов поставок энергоресурсов

    Tекст: Вера Басилая

    Санкциями невозможно прервать естественные маршруты экспорта российских энергоносителей, поскольку всегда можно найти альтернативные вариант, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что сложившиеся естественным образом маршруты поставок российских энергоносителей невозможно разрушить с помощью санкций, передает ТАСС.

    Он отметил, что в случае перекрытия одного направления, появляются альтернативные варианты.

    «В одном месте если что-то перекрывают, в другом месте появляются альтернативные варианты», – – подчеркнул Песков.

    По его словам, будут приняты меры для минимизации последствий санкций и поиска новых путей, которые обеспечат стабильность экспортных поставок.

    Ранее Песков заявил о том, что антироссийские санкции США неизбежно приведут к нестабильности на мировых энергетических рынках.

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    14 января 2025, 04:11 • Новости дня
    Словакия выразила желание принять встречу Путина и Трампа

    Вице-спикер парламента Словакии Данко высказался за проведение встречи Путина и Трампа в Братиславе

    Tекст: Антон Антонов

    Встреча президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа могла бы состояться в Братиславе, заявил вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко.

    «Я думаю, что это возможно. Я бы хотел, чтобы эта встреча была у нас, в Братиславе, но увидим, как будет», – приводят слова Данко «Известия».

    Он полагает, что далее последует «диалог с Украиной». Комментируя заявления Трампа о Панамском канале, Данко отметил, что те свидетельствуют о готовности Трампа «говорить обо всем». Данко добавил: «То, что произошло на Украине, не случилось за один день. Это история».

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что предметной подготовки к переговорам Путина и Трампа пока не ведется. Швейцарские власти сообщили о готовности принять встречу. Сербия также заинтересована стать местом встречи.

    Трамп ранее заявил, что США могут потребовать вернуть контроль над Панамским каналом, если условия использования не будут пересмотрены, высказав недовольство высокими тарифами.

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    На Западе подсчитывают ущерб России от новых санкций. Указывается, что удар по трети теневого флота, перевозящего российскую нефть, приведет к сокращению экспорта нефти из России на 800 тыс. баррелей в сутки. Индия и Китай снова начнут закупать ближневосточную нефть вместо российской. Однако ситуация, возможно, не так страшна, как рисует Запад. Как Россия может справиться с очередным ударом? Подробности

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    В Германии прокладывают путь к возвращению «Северного потока»

    Кандидат на пост канцлера Германии Алиса Вайдель пообещала перезапустить «Северный поток». В экспертной среде полагают, что политик не в силах реализовать свое обещание. Однако именно эта риторика способна заставить немцев поставить перед властями вопрос о необходимости возобновления поставок российских энергоресурсов. Подробности

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    Успешная военная тактика дает России оперативный простор в ДНР

    Россия продолжает один за другим освобождать населенные пункты в ДНР. В субботу под контроль перешел поселок Шевченко, над которым был водружен российский флаг. Как отмечают эксперты, успех обеспечивает новая тактика военных, действиям которым не может помешать даже спутниковая разведка стран НАТО. Какие возможности открываются перед российским командованием в Донецкой народной республике? Подробности

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    Прибалтийская экономика задыхается без российского электричества

    Уже в ближайшие недели страны Прибалтики, как заявляется, «окончательно преодолеют последствия советской оккупации». Речь идет о полном разрыве электросетей этих стран с российской энергосистемой. Однако уже сейчас эйфория от этого события сменилась растерянностью – прибалты вдруг осознали, что обрекают себя на эпоху дефицитного и дорогого электричества. Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Киев раскрыл военные планы на 2025 год

      Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

    • Литва позарилась на Калининград

      Президент Литвы Гитанас Науседа отозвался о Калининградской области России как о «Малой Литве», заявив, что «Караляучус никогда не будет Калининградом». Чем ответить Литве на подобное хамство?

    • Трамп превратит Мексику в Украину

      Невоздержанность избранного президента США Дональда Трампа в заявлениях и его планы на дальнейшую политику обещает превратить прежде лояльную Мексику в противника или даже врага Вашингтона. Другими словами, в эдакую Украину у южных границ США, которая имеет к американцам территориальные претензии.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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