Песков заявил об опасности атаки Киева на «Турецкий поток» для Европы

Tекст: Елизавета Шишкова

Он подчеркнул, что это очередной шаг в серии действий, угрожающих энергетической безопасности Европы, передает ТАСС.

Песков отметил, что такие действия со стороны киевского режима связаны с попытками взрывов и диверсий на «Северном потоке», а также остановкой транзита газа и компрессорных станций в других районах.

По его словам, это звено в цепи, целью которой является дестабилизация поставок газа в Европу. Песков добавил, что подобные атаки могут привести к серьезным последствиям для европейских потребителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, киевский режим совершил попытку атаки с использованием девяти беспилотников на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, но силы ПВО России успешно отразили нападение, после чего сенатор Андрей Климов предложил Анкаре задуматься о целесообразности помощи Киеву из-за атаки ВСУ на инфраструктуру «Турецкого потока».

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что нападение на газопровод «Турецкий поток» равносильно посягательству на суверенитет европейских стран, использующих этот трубопровод.

Еврокомиссия прокомментировала атаку Украины, выразив обеспокоенность по поводу угрозы энергетической инфраструктуре.