Джозеф Байден спалил остатки американского лидерства

Пока еще президент США Джо Байден подводит итоги своего президентства. 13 января в Госдепе он, в частности, рассказал о великих достижениях его внешней политики. Звучит это, конечно, эпично.

«В ближайшие месяцы и годы для нас появятся новые вызовы, но очевидно, что моя администрация оставляет преемнику весьма сильные карты. У Америки больше друзей, у нее сильнее альянсы. Наши противники ослаблены и остаются под давлением – и мы даже не воевали для этого. Америка снова лидирует, объединяя страны, формируя повестку дня и консолидируя всех вокруг наших планов и задач», – заявил он.

На самом деле все несколько иначе. Четыре года правления Байдена стали если не катастрофой, то, по крайней мере, серьезнейшим фиаско американской внешней политики.

Если пройтись по обозначенным Байденом достижениям, то кто пополнил список американских «друзей»? Разве что Армения, чей премьер-министр Никол Пашинян взял курс на самоуничтожение своей страны. А вот из существовавшего на момент прихода Байдена списка друзей и союзников ряд стран повыпадали. Например, африканские государства – именно в период правления Байдена в Африке началась очередная волна деколонизации, когда американских и французских неоколониалистов вежливо попросили покинуть Черный континент.

Ряд друзей зашатались. Например, Саудовская Аравия – некогда важнейший союзник США на Ближнем Востоке в последнее время все чаще и чаще поглядывает на Китай и Россию. И уже торгует в юанях. А Объединенные Арабские Эмираты так вообще вошли в БРИКС.

Это к вопросу о формировании «повестки дня».

Именно в каденцию Байдена начали резко набрать силу альтернативные западным институты глобального управления – прежде всего БРИКС и ШОС. Расширение и углубление интеграций в этих структурах стало своего рода ответом Глобального Юга (он же развивающийся мир, он же мировое большинство) на попытки администрации Байдена навязать им американские неолиберальные ценности. В результате США больше не формируют повестку. Более того, их ультралиберальная идеология сыплется уже в самих Штатах – в преддверии прихода консерватора Трампа американские компании отказываются от «инклюзивности».

Да, углубление и расширение БРИКС стало ответом на еще один процесс: уничтожение Белым домом остатков глобализации (в виде решения использовать вроде как общечеловеческие, но подконтрольные США инструменты типа доллара – для давления на Россию). В результате этого Вашингтон фактически лишился важнейших инструментов поддержания своего глобального лидерства – а значит, слова Байдена «Америка снова лидирует» тоже, мягко говоря, не соответствуют действительности.

Да, Америка все еще лидирует в блоке НАТО – то есть контролирует Европу. Здесь, казалось бы, Байден сумел достичь большого успеха. Он консолидировал все европейские страны на сдерживание России, заставил местные элиты забыть о своих национальных интересах и поддерживать киевский режим в ущерб собственным экономикам. В итоге Германия и ряд европейских государств находятся в кризисе, компании из них бегут (в том числе и в США), а европейские политики сделались соучастниками политики США на Украине.

Но что получила Америка в долгосрочном плане от подобного «обезжиривания» Европы? Снижение экономического и оборонного потенциала своих ближайших союзников (вместе с которыми нужно будет сдерживать Китай), а также рост популярности на европейских выборах местных правых националистов. Да, пока ни в Австрии, ни в Германии им не удастся сформировать правительство – но все впереди. Тем более что сейчас они заручились поддержкой Дональда Трампа, который рассматривает нынешнюю европейскую либеральную элиту как враждебную. Поэтому про «сильнее альянсы» тоже мимо.

Может, Байден прав в отношении «ослабленных противников»? Того же Ирана, который, по словам американского президента, «находится в самой слабой позиции за десятилетия»? И действительно, Тегеран проиграл войну в Сирии и лишился значительной доли своего внешнеполитического влияния, а также пояса безопасности, из которого, по сути, остался лишь Ирак (да и то ненадолго). Однако у иранцев есть, чем компенсировать эти потери. Во-первых, заключением соглашения о стратегическом партнерстве с Россией, которое будет подписано в ближайшие несколько дней. Во-вторых, созданием ядерного оружия. И тогда, с учетом реакции Израиля, иранская проблема выйдет на новый, неразрешимый без ядерной войны, уровень.

Возможно, Байден прав в отношении России? Он говорил, что Москва благодаря ему не смогла захватить Киев и всю Украину. «Мы заложили основы для того, чтобы следующая администрация смогла обеспечить светлое будущее Украине», – заявил Байден.

На самом же деле Байден, по сути, упустил уникальную возможность договориться с Москвой и мирно решить все противоречия (львиная доля которых касалась постсоветского пространства и вмешательства США во внутрироссийские дела). Если бы Джо Байден в конце 2021 года принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, ему бы не пришлось палить остатки американского лидерства на то, чтобы сдержать Россию. Не пришлось бы рассказывать о сформировавшейся оси автократий в лице России, Ирана, Китая и КНДР, сплотившихся ради сопротивления американскому давлению. Не пришлось бы мучительно выбирать между поражением на Украине (со всей последующей разбалансировкой международных отношений) и рисками ядерной войны.

Неудивительно, что Трамп с байденовским оптимизмом категорически не согласен. «Если посмотреть на то, что произошло за последние четыре года, то мы находимся в низшей точке за всю историю нашей страны», – заявил избранный президент. Вопрос лишь в том, сможет ли он поднять Америку выше – или же пробьет очередное дно.