Отказ от производства товаров с коротким сроком эксплуатации является ключом к сокращению объемов мусора на свалках и снижению трат граждан на покупку товаров.7 комментариев
Иран сообщил, что договор с Россией не предполагает военный альянс
Глава МИД Ирана Арагчи заявил, что договор о стратегическом партнерстве с Россией не предполагает военный альянс
Договор о стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном не предусматривает создание военного союза, сообщил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.
Арагчи пояснил, что соглашение охватывает все аспекты двустороннего сотрудничества, с акцентом на экономику и торговлю. «Соглашение включает в себя сотрудничество в области безопасности и обороны, но не преследует цели создания военного альянса», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию.
Он подчеркнул, что договор не направлен против третьих стран. Он также отметил, что соглашение не ограничивает стороны в подписании других международных договоров. «Это поистине комплексное, всеобъемлющее соглашение», – заявил дипломат, подчеркивая его важность для развития отношений между странами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Иран планируют подписать договор о стратегическом партнерстве, который предусматривает обширное сотрудничество в различных сферах. В Кремле 17 января состоятся переговоры президента Владимира Путина и главы Ирана Масуда Пезешкиана о стратегическом партнерстве. Договор о стратегическом партнерстве с Ираном, как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, имеет конструктивный характер и не направлен против других стран.