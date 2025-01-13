В ситуации, когда в стране нет преобладающей культуры, общество разваливается на чужие и враждебные друг другу группы, которые начинают борьбу за свои частные интересы. Обеспечение прав меньшинств, таким образом, возможно только в ситуации, когда есть бесспорное большинство. Именно его культура создает пространство, в котором все находятся в безопасности.0 комментариев
Путин и президент Ирана подпишут договор о стратегическом партнерстве
Путин и Пезешкиан 17 января подпишут договор о стратегическом партнерстве
17 января президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который станет основой для расширения сотрудничества в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и гуманитарной сферах.
Подписание пройдет по итогам переговоров, которые состоятся во время официального визита президента Ирана в Россию. Ожидается, что лидеры обеих стран также выступят с заявлениями для прессы, сообщает ТАСС.
Встреча президентов станет важным шагом в развитии двусторонних отношений между Россией и Ираном. Обсуждаться будут перспективы расширения сотрудничества в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и гуманитарной сферах. Также на повестке дня стоят актуальные вопросы региональной и международной политики.
Планируется, что подписание договора станет основой для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между двумя странами. Этот шаг направлен на углубление взаимодействия и координации на международной арене и в различных сферах экономики.
Ранее сообщалось, что Россия и Иран готовят новый договор о всеобъемлющем партнерстве, который включает сотрудничество в обороне и безопасности.