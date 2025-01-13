Путин и президент Ирана подпишут договор о стратегическом партнерстве

Путин и Пезешкиан 17 января подпишут договор о стратегическом партнерстве

Tекст: Ольга Иванова

Подписание пройдет по итогам переговоров, которые состоятся во время официального визита президента Ирана в Россию. Ожидается, что лидеры обеих стран также выступят с заявлениями для прессы, сообщает ТАСС.

Встреча президентов станет важным шагом в развитии двусторонних отношений между Россией и Ираном. Обсуждаться будут перспективы расширения сотрудничества в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и гуманитарной сферах. Также на повестке дня стоят актуальные вопросы региональной и международной политики.

Планируется, что подписание договора станет основой для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между двумя странами. Этот шаг направлен на углубление взаимодействия и координации на международной арене и в различных сферах экономики.

Ранее сообщалось, что Россия и Иран готовят новый договор о всеобъемлющем партнерстве, который включает сотрудничество в обороне и безопасности.