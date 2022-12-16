Взгляд
16 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 16:28  |  vz.ru
Разделы

Европейская энергетика стала сильно зависеть от погоды

Чем Европе грозит рекордный отбор газа из хранилищ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС
Начало зимы выдалось для Европы теплым. Однако первые же холода в середине декабря привели к рекордному отбору газа из подземных хранилищ. Это тревожный звоночек для Евросоюза, у которого вырисовывается два варианта развития событий – плохой и очень плохой. Но главная неприятная новость в том, что какой сценарий сработает зависит не от самих европейцев, а от погоды.  Подробности...
Перейти в раздел…

Оставшиеся в Херсоне жители разочаровались в Украине

Жители Херсона отнюдь не в восторге от количества и качества киевской «гуманитарки» Максим Блинов/РИА Новости
В Херсоне продают хлеб из гуманитарных пакетов ООН с пометками «не для продажи». Под видом гумпомощи раздают гнилые овощи и просроченные консервы – похоже, что из квартир, разграбленных «освободителями» из ВСУ. При этом сравнительно невелико число тех, кто по объявленной Киевом эвакуации покинул город. Почему херсонцы остаются в своих домах и осталась ли у них возможность для сопротивления? Подробности...
Перейти в раздел…

Чем опасно для космонавтов редчайшее ЧП на орбите

Аварийную ситуацию зафиксировали бортовые видеокамеры nasa.gov
Самое серьезное за долгие годы чрезвычайное происшествие случилось на Международной космической станции – и это прямо затрагивает находящихся на ней космонавтов. Что именно произошло, какая опасность грозит космическому кораблю «Союз МС-22» и почему единственным спасением может оказаться срочная эвакуация экипажа? Подробности...
Перейти в раздел…

Во Франции началась борьба за наследство Ле Пен

Флориан Филиппо считает поддержку Украины «безумием» и «позором Парижа» Sylvain Lefevre/ABACA/Reuters
Эммануэль Макрон разрушил «особые отношения» между Москвой и Парижем, которые сохранялись даже во времена СССР. Альтернативой ему принято считать Марин Ле Пен, но скоро она уйдет из политики. Сейчас за лидерство в лагере, где критикуют Украину и ЕС, развернулась борьба. И особенно активен в ней тот, кого Ле Пен не хотела бы видеть своим преемником. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
Перейти в раздел…

Тренд 2023 года – солидарность и сплоченность

Дарья Кислицына
Дарья Кислицына, Директор департамента региональных программ ЭИСИ
За пять лет волонтерская идея переформатировала гражданское общество: от сопровождения чемпионата мира по футболу 2018 года к борьбе с эпидемией, а затем в поддержку защитников Донбасса. Мы получили энергетическое ядро общества – неравнодушных граждан, которые помогают государству решать самые важные задачи. Подробности...

Как сотня русских бойцов выстояла против десяти тысяч

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
То, что умудрились совершить уральские казаки под кишлаком Икан 16 декабря 1864 года, поражает воображение. Сотня русских против десяти тысяч имеющих современное оружие кокандцев, да еще и в чистом поле – это было беспрецедентно. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

В чем особенности скандинавской русофобии

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Шведы, финны, датчане или норвежцы искренне считают свои страны вершиной развития цивилизации, кусочками ароматного масла на горке самой вкусной каши в мире. Там трудно с самокритикой и мало места сомнениям в собственной непогрешимости. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
Перейти в раздел…

Голос разума во Франции

Китай увеличил ставку на Россию

Шанс на мир был упущен год назад

Перейти в раздел…

Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
Подробности...

В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
Подробности...

Крупный пожар разрушил ТЦ «Мега Химки», погиб человек

В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» к северу от Москвы начался масштабный пожар. Позже в горящем здании произошло обрушение конструкций. Среди возможных причин пожара названы поджог и короткое замыкание. Известно как минимум об одном погибшем
Подробности...
Перейти в раздел…
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
За кого вы будете болеть в финале чемпионата мира по футболу?
  • За Аргентину

  • За Францию

  • Не слежу за ЧМ
Употребляете ли вы алкоголь домашнего изготовления?
  • Да, изредка

  • Да, регулярно

  • Никогда

  • Не употребляю алкоголь
Кто больше выиграл от обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер?
  • Россия

  • США
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против России
    В посольстве РФ в ЦАР рассказали о состоянии главы «Русского дома» после покушения Набиуллина спрогнозировала дефицит рабочей силы в России ЕС приостановил действие лицензий на вещание четырех российских каналов В Москве впервые опубликовали рейтинг городских поликлиник
    Стало известно о расправе ВСУ над двумя мирными жителями в Артемовске ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% Евросоюз внес в санкционный список 168 российских компаний В центре Берлина разбился крупнейший в мире цилиндрический аквариум
    Российские войска за сутки уничтожили более 160 украинских военных на четырех направлениях Москва заявила о доказательствах причастности США и Польши к терактам в России Блинкен обвинил ЧВК «Вагнер» в создании опасности для миротворцев ООН в Африке Мизулина призвала проверить поэтессу Полозкову после слов об Аллее Ангелов в Донецке

    предупредительный сигнал


    Российским космонавтам запретили выход в открытый космос до конца года

    урегулирование на Украине


    В Кремле пообещали с большим интересом ознакомиться с идеями Киссинджера

    запрет героизации нацизма


    Политолог: России удалось изолировать Запад и Японию в ГА ООН

    Видео

    авария в космосе


    Чем опасно для космонавтов редчайшее ЧП на орбите

    атака Киева


    За самым мощным ударом ВСУ по Донецку стоят Чехия и США

    «позор Парижа»


    Во Франции началась борьба за наследство Ле Пен

    хамский поступок


    Замгенсека ООН стал частью антироссийской задумки Киева

    рекордный отбор газа из ПХГ


    Европейская энергетика стала сильно зависеть от погоды

    исход из страны


    Ирина Алкснис: Уехавших из России артистов забудут

    осознавать разницу


    Сергей Худиев: Не надо записывать в антихристы кого ни попадя

    сталь земли русской


    Андрей Полонский: Россия обязана вернуться в Арктику

    на ваш взгляд


    За кого вы будете болеть в финале чемпионата мира по футболу?

    Оставшиеся в Херсоне жители разочаровались в Украине

    Жители Херсона отнюдь не в восторге от количества и качества киевской «гуманитарки»
    		   16 декабря 2022, 14:56
    Фото: Максим Блинов/РИА Новости
    Текст: Алена Задорожная,
    Олеся Отрокова

    В Херсоне продают хлеб из гуманитарных пакетов ООН с пометками «не для продажи». Под видом гумпомощи раздают гнилые овощи и просроченные консервы – похоже, что из квартир, разграбленных «освободителями» из ВСУ. При этом сравнительно невелико число тех, кто по объявленной Киевом эвакуации покинул город. Почему херсонцы остаются в своих домах и осталась ли у них возможность для сопротивления?

    Херсон полностью остался без электроэнергии, сообщил в четверг Ярослав Янушевич, назначенный Киевом глава администрации оккупированной ВСУ части Херсонщины. В своем Telegram-канале Янушевич пообещал, что энергетики начнут восстанавливать электросети – при первой возможности.

    При этом гуманитарная ситуация в городе остается стабильно тяжелой. Это фиксируют и западные СМИ. Так, 53-летняя жительница Херсона Наталья Скиба на вопрос корреспондента Sky News, стало ли жить лучше «после окончания российской оккупации», ответила: «Хуже! Дают помощь, но не всем». Так женщина прокомментировала раздачу гуманитарных пакетов назначенными из Киева властями.

    «Люди рассказывают: гуманитарную помощь чаще всего не получают вовсе, зато видят, как ее сбывают в магазинах и ларьках. Так, например, в Херсоне очень дорого – от 40 гривен и выше – продается сейчас хлеб в ооновской упаковке с пометкой «не для продажи», – сказал газете ВЗГЛЯД секретарь Херсонского отделения «Единой России», замруководителя думской фракции партии Игорь Кастюкевич. Собеседник знает обстановку в городе благодаря сообщениям рядовых херсонцев.

    «Взамен людям раздают в качестве гуманитарной помощи гнилые овощи и явно просроченные консервы. Я поделился фотографиями по этому поводу в своем Telegram-канале. Многие херсонцы в комментариях предположили, что консервы хранились в качестве заготовки на зиму в домах тех, кто вынужден был эвакуироваться из города. А солдаты ВСУ разграбили эти домашние запасы и теперь раздают их горожанам», – рассказал депутат.

    Оккупанты пытаются создать видимость наступившего «продовольственного благополучия». «Однако все уже знают, что на самом деле в Херсоне – самая настоящая гуманитарная катастрофа», – сказал Кастюкевич.

    «Жителям Украины годами промывали мозги, насаждали страх перед СБУ. Страх был главной эмоцией, когда мы пришли работать в Херсон в начале СВО», – вспоминает единоросс. Ясно и то, что в городе оставалось и множество «ждунов» – тех, кто искренне желал возвращения украинской власти.

    Но теперь уже и эти «ждуны» разочаровываются, о чем пишут откровенно в различных пабликах.

    Они задают гневные вопросы – о той же «гуманитарке», на которые, естественно, не получают от власти никаких ответов. И понятно, почему так происходит. Киеву важно создать картинку «страдающих людей». И если жители будут страдать перед телекамерами по-настоящему, то картинка не впечатлит западных партнеров. Никто из руководства Украины не станет думать о мучениях рядовых горожан, подчеркнул Кастюкевич.

    Показательно, что оставшиеся в Херсоне жители не спешат перебираться на Украину. Из города выехали 11 тыс. человек с начала объявленной Киевом эвакуации, сообщил в четверг Telegram-канал киевского издания «Страна» со ссылкой на украинское министерство реинтеграции. Причем по бесплатной государственной эвакуации выехало семь тысяч, а оставшиеся четыре тысячи жителей выбрались своими силами, уточняет «Страна». Для сравнения: силами России с правого берега Днепра было эвакуировано 115 тыс. человек.

    Что касается херсонцев, которые уехали из города, то часть их осталась в области и проживает в других районах, напоминает Кастюкевич. «Но большинство отправились в другие уголки России, где им оформляют единовременную помощь и жилищные сертификаты», – подытожил он.

    Около 34 тыс. переселенцев из Херсонской области подали заявления на получение единовременных выплат от государства, жилищные сертификаты пожелали получить около 21 тыс. человек. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов в ходе пресс-конференции в «Известиях» в четверг.

    Депутат добавил, что всего из Херсонской области пожелали выехать более 67 тыс. человек. Сейчас единовременные выплаты и средства на приобретение жилья выдаются в 41 российском регионе – «там, где выехавшие люди пожелали получить жилье, либо там, где мы посчитали, что такая работа может быть полезной», пояснил Пахомов.

    Что касается числа людей, оставшихся на оккупированном Украиной правобережье Херсонщины, по оценке главы правительства Херсонской области Сергея Елисеева, там может находиться 60-70 тыс. мирных жителей.

    Имущество тех людей, которые покинули Херсон, становится добычей преступников. «Все их дома, квартиры, а если мы говорим про малый бизнес, то магазины, кафе, торговые павильоны – всё это отрабатывают по наводке. То есть полное разграбление. Павильоны и дома, отдельно стоящие, сжигают», – сообщил ТАСС член Общественной палаты России, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.

    Сегодня в Херсоне люди запуганы зачистками со стороны украинских силовиков и живут без самых элементарных условий жизнеобеспечения, отметил бывший посол ЛНР Родион Мирошник. «Все жители Херсона для украинского режима – это второсортные люди, потому что они были освобождены российскими войсками. Там доминирует презумпция виновности, и только те, кто сможет доказать приверженность к нацистскому идеалу, могут быть оправданы», – подчеркнул собеседник.

    «Поэтому люди подвергаются жесточайшим унижениям. Они живут в условиях всевозможных ограничений, связанных с коммунальными услугами, гуманитарной помощью и продуктами питания. У многих фактически нет еды, чтобы накормить детей. У всех из крана не течет вода. Люди живут просто в нечеловеческих условиях», – сказал Мирошник.

    Ожидать, что люди решатся на какие-либо демократические формы протеста, было бы наивным, заметил собеседник. Любые пикеты и протесты будут безжалостно пресекаться ВСУ и СБУ. «В Херсоне царит откровенный геноцид и издевательства над людьми. Местное население не просто преследуют, есть прецеденты, когда расстреливают за коллаборационизм и сотрудничество с российскими органами власти. Так что любой бунт со стороны жителей Херсона превратится в кровопролитие», – подчеркивает Мирошник.

    Формой сопротивления может стать развертывание партизанского движения, но эта работа потребует систематической поддержки, считает собеседник. По-настоящему же жителям Херсона может помочь только освобождение от оккупационного режима, указывает Мирошник. Аналогичного мнения придерживается и депутат Кастюкевич. «В Херсоне и для херсонцев станет хорошо только в одном случае – когда туда вернется Россия. В том, что так и будет, лично я не сомневаюсь», – подчеркнул секретарь Херсонского отделения «Единой России».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •