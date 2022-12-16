Оставшиеся в Херсоне жители разочаровались в Украине

В Херсоне продают хлеб из гуманитарных пакетов ООН с пометками «не для продажи». Под видом гумпомощи раздают гнилые овощи и просроченные консервы – похоже, что из квартир, разграбленных «освободителями» из ВСУ. При этом сравнительно невелико число тех, кто по объявленной Киевом эвакуации покинул город. Почему херсонцы остаются в своих домах и осталась ли у них возможность для сопротивления?

Херсон полностью остался без электроэнергии, сообщил в четверг Ярослав Янушевич, назначенный Киевом глава администрации оккупированной ВСУ части Херсонщины. В своем Telegram-канале Янушевич пообещал, что энергетики начнут восстанавливать электросети – при первой возможности.

При этом гуманитарная ситуация в городе остается стабильно тяжелой. Это фиксируют и западные СМИ. Так, 53-летняя жительница Херсона Наталья Скиба на вопрос корреспондента Sky News, стало ли жить лучше «после окончания российской оккупации», ответила: «Хуже! Дают помощь, но не всем». Так женщина прокомментировала раздачу гуманитарных пакетов назначенными из Киева властями.

«Люди рассказывают: гуманитарную помощь чаще всего не получают вовсе, зато видят, как ее сбывают в магазинах и ларьках. Так, например, в Херсоне очень дорого – от 40 гривен и выше – продается сейчас хлеб в ооновской упаковке с пометкой «не для продажи», – сказал газете ВЗГЛЯД секретарь Херсонского отделения «Единой России», замруководителя думской фракции партии Игорь Кастюкевич. Собеседник знает обстановку в городе благодаря сообщениям рядовых херсонцев.

«Взамен людям раздают в качестве гуманитарной помощи гнилые овощи и явно просроченные консервы. Я поделился фотографиями по этому поводу в своем Telegram-канале. Многие херсонцы в комментариях предположили, что консервы хранились в качестве заготовки на зиму в домах тех, кто вынужден был эвакуироваться из города. А солдаты ВСУ разграбили эти домашние запасы и теперь раздают их горожанам», – рассказал депутат.

Оккупанты пытаются создать видимость наступившего «продовольственного благополучия». «Однако все уже знают, что на самом деле в Херсоне – самая настоящая гуманитарная катастрофа», – сказал Кастюкевич.

«Жителям Украины годами промывали мозги, насаждали страх перед СБУ. Страх был главной эмоцией, когда мы пришли работать в Херсон в начале СВО», – вспоминает единоросс. Ясно и то, что в городе оставалось и множество «ждунов» – тех, кто искренне желал возвращения украинской власти.

Но теперь уже и эти «ждуны» разочаровываются, о чем пишут откровенно в различных пабликах.

Они задают гневные вопросы – о той же «гуманитарке», на которые, естественно, не получают от власти никаких ответов. И понятно, почему так происходит. Киеву важно создать картинку «страдающих людей». И если жители будут страдать перед телекамерами по-настоящему, то картинка не впечатлит западных партнеров. Никто из руководства Украины не станет думать о мучениях рядовых горожан, подчеркнул Кастюкевич.

Показательно, что оставшиеся в Херсоне жители не спешат перебираться на Украину. Из города выехали 11 тыс. человек с начала объявленной Киевом эвакуации, сообщил в четверг Telegram-канал киевского издания «Страна» со ссылкой на украинское министерство реинтеграции. Причем по бесплатной государственной эвакуации выехало семь тысяч, а оставшиеся четыре тысячи жителей выбрались своими силами, уточняет «Страна». Для сравнения: силами России с правого берега Днепра было эвакуировано 115 тыс. человек.

Что касается херсонцев, которые уехали из города, то часть их осталась в области и проживает в других районах, напоминает Кастюкевич. «Но большинство отправились в другие уголки России, где им оформляют единовременную помощь и жилищные сертификаты», – подытожил он.

Около 34 тыс. переселенцев из Херсонской области подали заявления на получение единовременных выплат от государства, жилищные сертификаты пожелали получить около 21 тыс. человек. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов в ходе пресс-конференции в «Известиях» в четверг.

Депутат добавил, что всего из Херсонской области пожелали выехать более 67 тыс. человек. Сейчас единовременные выплаты и средства на приобретение жилья выдаются в 41 российском регионе – «там, где выехавшие люди пожелали получить жилье, либо там, где мы посчитали, что такая работа может быть полезной», пояснил Пахомов.

Что касается числа людей, оставшихся на оккупированном Украиной правобережье Херсонщины, по оценке главы правительства Херсонской области Сергея Елисеева, там может находиться 60-70 тыс. мирных жителей.

Имущество тех людей, которые покинули Херсон, становится добычей преступников. «Все их дома, квартиры, а если мы говорим про малый бизнес, то магазины, кафе, торговые павильоны – всё это отрабатывают по наводке. То есть полное разграбление. Павильоны и дома, отдельно стоящие, сжигают», – сообщил ТАСС член Общественной палаты России, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.

Сегодня в Херсоне люди запуганы зачистками со стороны украинских силовиков и живут без самых элементарных условий жизнеобеспечения, отметил бывший посол ЛНР Родион Мирошник. «Все жители Херсона для украинского режима – это второсортные люди, потому что они были освобождены российскими войсками. Там доминирует презумпция виновности, и только те, кто сможет доказать приверженность к нацистскому идеалу, могут быть оправданы», – подчеркнул собеседник.

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«Поэтому люди подвергаются жесточайшим унижениям. Они живут в условиях всевозможных ограничений, связанных с коммунальными услугами, гуманитарной помощью и продуктами питания. У многих фактически нет еды, чтобы накормить детей. У всех из крана не течет вода. Люди живут просто в нечеловеческих условиях», – сказал Мирошник.

Ожидать, что люди решатся на какие-либо демократические формы протеста, было бы наивным, заметил собеседник. Любые пикеты и протесты будут безжалостно пресекаться ВСУ и СБУ. «В Херсоне царит откровенный геноцид и издевательства над людьми. Местное население не просто преследуют, есть прецеденты, когда расстреливают за коллаборационизм и сотрудничество с российскими органами власти. Так что любой бунт со стороны жителей Херсона превратится в кровопролитие», – подчеркивает Мирошник.

Формой сопротивления может стать развертывание партизанского движения, но эта работа потребует систематической поддержки, считает собеседник. По-настоящему же жителям Херсона может помочь только освобождение от оккупационного режима, указывает Мирошник. Аналогичного мнения придерживается и депутат Кастюкевич. «В Херсоне и для херсонцев станет хорошо только в одном случае – когда туда вернется Россия. В том, что так и будет, лично я не сомневаюсь», – подчеркнул секретарь Херсонского отделения «Единой России».

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