Киев планирует заработать на гуманитарной катастрофе в Херсоне

Власти Украины объявили о начале «добровольной» эвакуации жителей из Херсона. Вывоз людей объясняется тяжелой гуманитарной ситуацией в преддверии зимы. Но гуманитарная катастрофа, которую Киев и спровоцировал артобстрелами, – лишь одна из нескольких причин эвакуации. Что еще побудило украинский режим очистить оккупированный ВСУ город от жителей?

Началась добровольная эвакуация в «более безопасные регионы» с недавно перешедших под контроль Киева территорий, в первую очередь из Херсона. Об этом в субботу заявила вице-премьер Украины, по совместительству – министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий Украины» Ирина Верещук. Чиновница объяснила решение украинских властей тем, что населению будет трудно пережить предстоящую зиму. При этом Верещук уверяла, что эвакуация не станет массовой.

Ранее, в пятницу администрация Херсонской области (после отхода ВС России из Херсона временно располагается в Геническе) сообщила РИА Новости – за время, прошедшая с занятия Херсона Вооруженными силами Украины, киевская власть довела город до гуманитарной катастрофы. «Судя по свидетельствам очевидцев, в городе нет электричества, воды, как следствие, отопления и газа», – сообщили в администрации. В Херсоне также наблюдается дефицит продовольствия и лекарств.

Власти Украины скрывают гуманитарную катастрофу, которая начинается в городе, отмечал на прошлой неделе член Общественной палаты России Александр Малькевич, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Малькевич рассказал о свидетельствах происходящего, запечатленных на фото, опубликованных в украинских источниках до введения жесткой цензуры. «Мы видели, что люди набирают воду в Днепре ведрами, потому что там проблемы с водой и с электричеством из-за того, что в ходе обстрелов со стороны Украины повреждена коммунальная инфраструктура Херсона», – рассказал член Общественной палаты РФ.

Эксперты отмечают: у решения украинских властей начать эвакуацию людей из оккупированного Херсона есть несколько причин. Объективно нарастающий гуманитарный кризис – лишь одна из них.

«Украина не может и не собирается реально обеспечивать население Херсона теплом, электричеством и водой. В результате действий украинской армии сегодня в Херсоне нет ни света, ни водоснабжения. Якобы раздают гуманитарную помощь, но ее привозят с Украины в таких мизерных количествах, что естественно, ее не хватает для населения», – рассказала газете ВЗГЛЯД руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, бывший депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.

«Украинская сторона в принципе не собиралась ни чинить линии электропередач, поврежденные в ходе боевых действий, ни запускать водопровод,

– подчеркнула собеседница. – Что собирались сделать, так это вывезти людей из города. Якобы добровольно, но на деле вынужденно, так как люди просто не смогут существовать в городе в таких условиях».

«Когда в городе находились российские войска, происходили бои на правобережье, случались обстрелы со стороны Украины. Но были и электричество, газ, вода, мобильная связь. Были продукты, зарплаты, была возможность купить бензин, в конце концов, – в свою очередь, отметил Александр Малькевич. – Сейчас, когда пришли «освободители», никаких перспектив нет».

По информации эксперта, очень тяжелая ситуация, близкая к гуманитарной катастрофе, сложилась и в соседней Николаевской области. «Власти там настолько увлеклись «игрой в войнушку» – особенно военный губернатор Виталий Ким, который почувствовал себя мемным героем соцсетей – что текущая работа абсолютно запущена», – указывает Малькевич.

«К этому надо добавить коррупцию, разворовывание всех приходящих средств. Николаевским властям также выгодно все свои недоделки и недоработки повесить на российскую спецоперацию – и, по-моему, вслед за Херсонской будут эвакуировать и Николаевскую область», – добавил собеседник.

Тяжелая гуманитарная ситуация, на которой делает акцент киевская власть, станет для режима Владимира Зеленского очередным поводом попросить средства на «помощь пострадавшим» от так называемой «российской агрессии».

«Яркий пример – на набережной Днепра находится Херсонская областная универсальная научная библиотека имени Олеся Гончара. Разбиты окна, разрушено все внутри. Это сделали грабители, поощряемые ВСУ. Но эти картинки будут предъявлять Западу: смотрите, вот, что якобы было уничтожено россиянами – и это то, что нужно восстанавливать, – отметил Малькевич. – Дальше все происходит по известной технологии. Получили деньги, начали имитацию восстановления, после чего либо сами подорвали, либо вызвали огонь с российских позиций. Здания нет, и можно вновь просить на продолжение восстановления».

«Мы прекрасно понимаем, что население вообще выступает для киевской власти в качестве разменной монеты, – отмечает Шеслер. – Это щит, который украинские руководители выставляют перед своими иностранными кураторами: «Смотрите, как страдают люди!». При этом сама киевская власть ничего не делает для облегчения страданий людей, и вообще не хочет брать на себя никакой ответственности за мирное население».

Вторая причина для эвакуации Херсона (помимо неспособности и нежелания киевской власти обеспечить нормальную жизнь людям) – это необходимость обеспечить информационную блокаду и медийную картинку.

С информацией, поступающей из захваченного ВСУ Херсона, сложилась парадоксальная ситуация, отметил Малькевич. «С одной стороны, в городе – закручивание гаек, жесточайшая цензура, ежедневные «фильтрационные мероприятия», и, к сожалению, расстрелы. С другой стороны, украинские власти – в первую очередь, для военных целей – разворачивают системы сотовой связи, мобильного интернета. Получается палка о двух концах», – пояснил собеседник.

«Доступом в интернет начинают пользоваться люди, – подчеркнул Малькевич. – И так мы получаем свидетельства происходящего в Херсоне. Мы знаем, сколько там стоит бензин – в переводе с гривен, до 500 рублей за литр. Мы видим очереди за генераторами, «хвосты» за продуктами, и другие проявления гуманитарного кризиса. Видим, как присылают фейковую гуманитарную помощь – когда прибывает такой автобус с «помощью», оказывается, что там тряпье из европейского секонд-хенда».

Все больше журналистов, которые приезжают снимать разного рода постановочные материалы о «зверствах России», не могут не заметить гуманитарную катастрофу в городе, отмечает Малькевич. Напомним, что в начале минувшей недели комиссия Совета при президенте России по правам человека обратилась в ООН, Красный Крест и другие международные организации. Поводом послужило фото агентства Associated Press с жителями Херсона, прикованными пластиковыми наручниками к столбам за поддержку России.

Владимир Зеленский, который сравнительно недавно нанес визит в Херсон и выступил там с речью перед военными, пытался использовать занятие города ВСУ для укрепления своей репутации в мире. Но информация о реальном положении дел, которая просачивается из города, отнюдь не играет в пользу киевского режима.

Показательно, что на информацию о происходящем на Украине резко отреагировали даже в Японии. В воскресенье экс-премьер страны Ёсиро Мори возложил на Зеленского вину за то, что происходит с жителями Украины из-за продолжающегося конфликта. Экс-премьер раскритиковал японские СМИ, заявив, что их односторонние репортажи о конфликте на Украине создают у него впечатление, что они «полагаются только на сообщения из Европы и Соединенных Штатов».

«Украинская сторона понимает, что далее скрывать это положение вещей невозможно – потому что в социальных сетях появляется все больше фото и видео, которые показывают истинное положение дел, – отметил Малькевич. –

Поэтому, прежде всего для минимизации имиджевого ущерба, Владимир Зеленский и его команда и приняли решение вывезти людей из Херсона».

Наконец, третья причина – сугубо военного характера. Очевидно, что украинская власть планирует создавать на оккупированной ВСУ части Херсонщины и в близлежащих районах военную зону с укрепрайонами, для того, чтобы продолжать военные действия, уверена Шеслер. «Цель состоит в том, чтобы оттуда – по всей вероятности, весной, или возможно, несколько позже – начать контрнаступление ВСУ в сторону Крыма», – полагает эксперт.

Малькевич также полагает, что «киевский режим планирует превратить областной центр одновременно в укрепрайон, в своего рода город-крепость – и одновременно, в буферную зону». «Это будет полигон для размещения оружия, из которого будут бить, и уже бьют по левому берегу Днепра. И это значит, что подтверждаются худшие мои прогнозы и предостережения. Никто на Украине не собирался развивать город, налаживать какую-то жизнь на территории, которая будет находиться под огнем, или под угрозами «прилетов». Херсон нужен лишь как передовая военная база», – указал собеседник.

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По оценке Малькевича, прогнозы для города, находящегося под украинской оккупацией – неутешительные. «Жаль людей, которых киевская власть рассматривает как расходный материал. Часть людей будет оставлена как обслуживающий персонал, а часть – вывозят, поскольку их невозможно прокормить, содержать. Голодный бунт явно испортит «картинку» для мировых СМИ. Поэтому кто-то из «старших товарищей» дал совет от греха подальше начать вывоз», – полагает собеседник.

По оценке Малькевича, на момент отхода российских войск, в Херсоне и так находилось максимум в пределах 40 тысяч человек. «Цифра условная, так как люди приезжали из северных районов, потом могли куда-то уезжать», – заметил эксперт. «Оставят тысяч пятнадцать максимум – для нужд «подай-принеси». И то, думаю, потихоньку будут и их спроваживать, – добавил собеседник. – Фактически будет реализовываться тактика выжженной земли. Мертвый, полуразрушенный город будет своего рода «Мариуполем версии 2.0» – если вспомнить каким ВСУ оставили Мариуполь весной этого года».

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