Как связаны Угледар и планы украинского наступления на Мариуполь

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11 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 19:21  |  vz.ru
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Почему рынок криптовалют ждут еще большие потрясения

Экономика США бьет по биткоину Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press
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Результат выборов в США опять не совпал с прогнозом

Демократы показали результат значительно лучше того, который им предсказывали REUTERS/Tom Brenner
Формально Республиканская партия имеет право праздновать победу: по итогам выборов в Конгресс ей досталось большинство в Палате представителей. Но это будет очень грустный праздник: победа оказалась горше поражения. Особенно для Дональда Трампа, позиции которого в партии пошатнулись. Его переизбрание президентом теперь крайне сомнительно.  Подробности...
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Сухопутный коридор в Крым получает новое стратегическое значение

ВСУ намерены покуситься на сухопутный коридор в Крым Михаил Воскресенский/РИА Новости
Отвод российских войск с правого берега Днепра в Херсонщине создает новые риски для транспортной артерии, которая по своей значимости не уступает Крымскому мосту. Речь идет о сухопутном коридоре, связывающем полуостров с северо-восточной частью Новороссии. О каких именно рисках идет речь и каким образом ВС России могут их нивелировать?  Подробности...
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Антисоветское варварство доводит до крайностей русских политиков Латвии

Александр Барташевич (слева) и Андрей Элксниньш не поступились своими убеждениями flickr.com/saeima,
Aleksandrs Bartaševičs/YouTube
В Латвии все же нашлись представители властей, пусть и муниципальных – которые высказались резко против проходящей в стране вакханалии. Речь идет о постоянном сносе советских памятников. Более того, один из них даже признал Крым российским. Что это за люди, почему они так отстаивают свои убеждения и что им теперь за это грозит? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
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В СВО каждый должен выполнять свои задачи

Игорь Гарнов
Игорь Гарнов, подполковник запаса
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Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?
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    Как связаны Угледар и планы украинского наступления на Мариуполь

    Зимняя кампания будет иметь свои особенности
    		   11 ноября 2022, 18:55
    Фото: URA.RU/TASS
    Текст: Евгений Крутиков

    Расположенный в Донбассе город Павловка освобожден российскими войсками – и это только на первый взгляд выглядит малозначительным событием, особенно по сравнению с происходящим в районе Херсона. На самом деле два этих участка фронта имеют непосредственную связь, особенно в связи с предстоящей осенне-зимней кампанией.

    К пятнице 11 ноября российские войска окончательно заняли Павловку и приступили к зачистке в том числе и территории в сторону Угледара. Хотя полноценного наступления на Угледар пока не наблюдается.

    Под Артемовском продолжаются бои за пригородные поселки, особенно Опытное, без взятия которого говорить о дальнейшем наступлении на Артемовск нельзя. Примерно та же история с боями за Соледар. Там бои идут уже в городе, но без контроля над пригородными поселками Белогоровка (к северу) и Бахмутского (к югу) ситуация в Соледаре будет неясна.

    На Авдеевском направлении существенных изменений не произошло, идут бои за Опытное (не путать с Опытным под Артемовском) и Водяное, зачищается Первомайское. Небольшое продвижение отмечено и в Марьинке.

    Происходящее на этом участке фронта может показаться маломасштабным по сравнению с перегруппировкой сил на левый берег Днепра. Перечисление названий малоизвестных среднестатистическому россиянину донбасских сел и ранее-то мало что говорило. Тем не менее именно сейчас – после передислокации на левый берег Днепра – как никогда ранее становится важно понять, что будет происходить далее. Хотя бы во временной перспективе зимы-весны.

    Учитывая соотношение сил в целом по всей линии соприкосновения, можно с большой долей уверенности утверждать, что до конца ноября серьезных сдвигов более не случится. Стабилизация фронта по Днепру и по сложившейся линии на севере от Кременной до Купянска само по себе событие успокаивающее. Российские войска получают возможность высвободить обстрелянные части и перевести их на другие участки фронта, которые командование посчитает важным.

    Другое дело, что и ВСУ высвобождает 4–5 бригад. Куда они их переведут – большого сомнения нет. Противник уже несколько месяцев заталкивает все поступающие в его распоряжение резервы, включая вновь формируемые номерные бригады, на дугу от Угледара до Соледара. То есть именно туда, где ведет наступление Российская армия и где находится та самая Павловка.

    Некоторые небольшие населенные пункты в том районе превратились уже в некое подобие средневекового бивуака: в них гражданского населения в десятки раз меньше, чем резервистов. На этом участке фронта (в широком смысле по всей донецкой дуге) противник годами выстраивал линию обороны, напоминающую по своей конфигурации даже не Вторую мировую войну, а местами Первую.

    Оборона ВСУ севернее донецкого аэропорта и знаменитого села Пески даже официально называлась Большой и Малый муравейники – из-за обилия окопов и прочих фортификаций. Зачистить этот «украинский Верден» удалось только на прошлой неделе, но и прямо сейчас бои идут на окраинах этих муравейников – в селах Водяное, Опытное и Первомайское.

    Создается представление о том, что текущие бои на авдеевской дуге – что-то малозначительное и бессмысленное. В реальности это не так, да и противник не зря до последнего цепляется за эти позиции. Туда, а также на линию Северск – Соледар – Артемовск и далее в Часов Яр и Славянско-Краматорскую агломерацию закачано на данный момент почти четверть всей украинской армии. И резервы постоянно прибывают. Так что еще весенней задачи уничтожения группировки ВСУ вокруг Донецка и Авдеевки никто не отменял. Не говоря уже о том, что это территория России аж до Славянска.

    Другое дело, что сейчас нет предпосылок для окружения этой группировки, и остался классический проход насквозь укрепления противника. И это вопрос не только чисто военный, но и политический. Альтернативы боям за позиции вокруг Авдеевки и за в широком смысле слова Славянско-Краматорскую агломерацию нет. Ни при каком командовании и при любом стратегическом планировании, каким бы оно ни было.

    Погодные условия несколько поменяют характер тактики, но в целом ситуация не изменится. Бои в ДНР – это рок, судьба, Молох. Если хотите, это квинтэссенция специальной военной операции. Такова география, с которой не поспоришь. Будь ты хоть Суворов, хоть Жуков, но уклониться от продолжения окопных боев по дуге от Марьинки до Северска не сможешь.

    Противнику тоже требуется передышка, тем более что пять бригад ВСУ, напиравшие на Херсон, серьезно потрепаны. Просто так взять их и перекинуть куда-то для организации некоего нового наступления не получится. Они требуют доукомплектования, отдыха и перевооружения. Так что ВСУ будут просто вынуждены взять паузу, несмотря на то что появились слухи о готовящемся наступлении на южном участке.

    В Киеве эйфория, и даже иностранные советники, которые в ручном режиме управляют украинским генеральным штабом, не могут отговорить этих людей от дальнейших движений. При этом необходимость постоянно подвозить резервы в Часов Яр уменьшает шансы Киева на формирование новой наступательной группировки.

    Тем не менее важнейшим стоит признать именно южное направление. В Киеве смотрят на карту и видят, что расстояние до берега Азовского моря (Бердянска, Мелитополя и Мариуполя) от линии фронта примерно километров двести. Это недалеко.

    Но чтобы наступать в этом направлении, ВСУ должны удержать за собой Угледар. Угледар имеет для ВСУ критическое значение для того, чтобы пытаться развивать наступление на Мариуполь с севера. Не контролируя Угледар, наступающие к морю части ВСУ рискуют получить удар в спину. Вот почему для российских войск в свою очередь сейчас чрезвычайно важно зачистить подходы к Угледару – те самые населенные пункты Павловка и Новомихайловка и даже Марьинку. Занятие же российскими войсками Угледара или хотя бы огневой контроль над этой зоной сами по себе предотвращают возможность украинского наступления к берегу Азовского моря.

    Хотя, учитывая эйфорию в умах в Киеве, они вполне могут попытаться наступать даже с оголенным флангом.

    Другим вариантом развития зимней кампании может стать организация как раз российского наступления на не самом очевидном участке фронта. Ранее в таком качестве рассматривался компенсирующий контрудар в Харьковской области после стабилизации там фронта. Но по здравом рассуждении понятно, что это слишком затратно и рискованно. Противник выдохся на этом участке, но каковы его возможные резервы, пока не понятно.

    Еще одним вариантом можно считать тот самый южный фланг, условное Запорожское направление. Но не тот участок, который противник рассматривает как свой возможный плацдарм, а территорию от Днепра до Гуляйполя, куда как раз будут выведены войска с другого берега реки. Но и это возможно только после окончания перегруппировки и формирования новых подразделений из числа мобилизованных.

    Все это сценарии могут быть реализованы, конечно, лишь в случае если не случится каких-то неожиданных изменений с точки зрения стратегического подхода России к военным действиям. Пока этих изменений не просматривается. Но в любом случае зимняя кампания будет мало похожа на летне-осеннюю.


     
     
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