По Херсону принято «непростое решение»

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Россия предупредила мир о новой экономической опасности

Новый мировой кризис будет сильно отличаться от кризиса 2008-2009 годов Владимир Трефилов/РИА Новости
Пессимистичный сценарий, который предлагает мировую рецессию, стал в последнее время еще реальнее, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Хотя базовый сценарий прогноза регулятор по-прежнему считает наиболее вероятным. Что же стимулирует мир к новой катастрофе? И почему новый мировой кризис не будет похож ни на один предыдущий в 21-м веке? Подробности...
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Зачем США склоняют Зеленского к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил позицию, по которой переговоры с властями России невозможны до возврата под контроль Киева потерянных им территорий. В то же время, согласно многочисленным источникам мировых СМИ, Вашингтон сейчас подталкивает Зеленского к таким переговорам. Какую цель преследуют американцы? Подробности...
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В деле о теракте на Крымском мосту появился полковник МИ-6

В Госдуме решили проверить причастность британских спецслужб к теракту на Крымском мосту The Institute for Statecraft/YouTube
Депутат Госдумы Андрей Луговой направил в прокуратуру запрос с просьбой проверить офицера британских спецслужб Найджела Доннелли на причастность к подрыву Крымского моста. Луговой также напомнил о переписке Доннелли с другим британским офицером – Хью Уордом – «о планах по уничтожению моста». Чем еще известен Доннелли и какими могут быть результаты проверки со стороны прокуратуры?  Подробности...
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Как вскрывать украинских агентов в Крыму

Украинских диверсантов готовят в Польше и Греции Larissa Schwedes/Reuters
Появляется всё больше утечек о том, что Украина планирует перенесение боевых действий в Крым. Сделано это будет сначала с помощью так называемой партизанской террористической армии. Кто и как готовит эти диверсионные силы, где именно они будут располагаться в Крыму и с помощью каких методов их можно будет уничтожать? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Как установить пророссийскую власть в Молдавии

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В Молдавии идут митинги протеста против прозападной власти. Однако они вряд ли приведут к ее замене на власть пророссийскую. Подробности...

Антиевропейская Мелони оказалась проевропейской

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Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
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Андрей Полонский, писатель, историк
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    По Херсону принято «непростое решение»

    ВС России временно отойдут от Херсона
    		   9 ноября 2022, 20:35
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Олег Исайченко

    Обещанные месяц назад командующим СВО Сергеем Суровикиным «непростые решения» начинают реализовываться. В среду министр обороны Сергей Шойгу, заслушав доклад Суровикина, объявил об отводе войск из Херсона с правого берега Днепра на левый. Чем продиктовано такое решение и как оно отразится на зимней военной кампании 2023 года?

    В среду министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ к отводу российских войск из Херсона с правого берега Днепра. «Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр», – сказал Шойгу командующему российской Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации (СВО) генералу армии Сергею Суровикину.

    Суровикин в ходе доклада сообщил Шойгу о том, что военные займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра. «Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки», – сказал Суровикин, пояснив, что Херсон и прилегающие населенные пункты в текущих условиях не могут полноценно снабжаться и функционировать.

    Генерал добавил, что жизни людей постоянно подвергаются опасности из-за обстрелов, а инженерные подразделения каждый день восстанавливают переправы через Днепр и поддерживают их в работоспособном состоянии. По его словам, после отвода войск высвободится часть сил и средств, «которая будет задействована для активных действий, в том числе наступательного порядка, на других направлениях в зоне проведения операции».

    «Значительно возросли боевые возможности Объединенной группировки войск и сил. За счет мобилизованных граждан и добровольцев нарастили боевой и численный состав соединений и воинских частей, созданы дополнительные резервы», – сказал командующий.

    Херсон с недавних пор является неотъемлемой частью России. 30 сентября президент Владимир Путин подписал договоры о включении в состав России новых территорий, в том числе Херсонской области. Регион был присоединен по итогам референдума, который проводился с 23 по 27 сентября. За вхождение в состав РФ тогда высказались 87,05% избирателей. Херсон был освобожден 2 марта – через неделю после начала спецоперации.

    В середине октября Суровикин особо отмечал, что дальнейшие действия в Херсонской области будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации. Более того, командующий подчеркивал, что положение дел на этом направлении непростое. Генерал привел данные о том, что в районе Херсона вооруженные силы Украины (ВСУ) могут применить запрещенные методы и способы ведения войны. В частности, с помощью реактивных снарядов HIMARS были повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС.

    В ходе совещания с Шойгу Суровикин отметил, что ВСУ бьют по больницам, школам и мирным жителям, которые эвакуируются на другой берег Днепра, до 90% этих ракет сбиваются российскими средствами ПВО. Сейчас район Херсона уже покинули все желающие жители – свыше 115 тыс. человек. По словам генерала, ВСУ могут спровоцировать гуманитарную катастрофу в регионе. «Мы сделали со своей стороны все возможное, чтобы обеспечить их безопасность в ходе эвакуации», – уточнил командующий СВО.

    Также Суровикин сообщил Шойгу о том, что у ВСУ есть планы по созданию зоны затопления ниже Каховской ГЭС. Кроме того, с августа ВСУ потеряли более 9,5 тыс. военнослужащих в ходе атак на Николаево-Криворожском направлении. «Как известно, наступающая сторона несет большие потери, чем та, которая находится в обороне. В данном случае наши потери в 7–8 раз меньше, чем у противника», – пояснил командующий СВО.

    По его словам, обстановка в зоне проведения СВО в целом стабилизирована, российские военные пресекли попытки наступления украинской армии на Купянском и Краснолиманском направлениях, а «на отдельных направлениях возобновили наступательные действия». В частности, завершен разгром украинских войск на правом берегу реки Бахмутка южнее Артемовска. «Успешно развивается наступление по освобождению Марьинки и Первомайского», а на Южнодонецком направлении «завершается освобождение населенного пункта Павловка».

    Лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич считает, что теперь главная задача – измотать противника в условиях зимы, накопить силы и нанести ВСУ поражение. «Как человек военный, я прекрасно понимаю, что решение об отводе войск за Днепр обусловлено теми стратегическими задачами, которые перед нами поставлены. Мы выпрямляем фронт и обеспечиваем себе надежную оборону. Кроме того, мы никуда не торопимся, поскольку понимаем, что в этой ситуации время играет на нас», – пояснил Клинцевич.

    По его словам, страны НАТО прилагают колоссальные усилия по всей линии фронта, но Россия выполнит стоящие перед ней задачи и «земли Херсонщины будут освобождены». «Кроме того, текущая ситуация коренным образом отличается от того, что мы с вами наблюдали в Харьковской области. Здесь, во-первых, попытки прорывов ничего противнику не давали, а во-вторых – они, неся избыточные потери, намеревались ударить по Каховской ГЭС в надежде на большой потоп. Для нас идти на такой риск немыслимо с гуманитарной точки зрения. Поэтому решение принято непростое, но верное», – заключил Клинцевич.

    «Передислокация с правого на левый берег Днепра – обстоятельное и своевременное решение, потому что противник может совершить теракт на Каховской ГЭС, и тогда нас ждет большое наводнение в условиях поздней осени и зимы», – пояснил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Перминов.

    «Это, во-первых, приведет к жертвам среди мирных жителей, а во-вторых – среди наших военных. Для нас это категорически неприемлемо», – добавил сенатор.

    По его словам, наводнение могло бы полностью отрезать возможности доставки с одного берега на другой не только техники и боеприпасов, но и провизии, лекарств и многого другого. «Поэтому сейчас мы создадим на левом берегу удобные для нас рубежи обороны и будем готовиться к зимней кампании 2023 года», – сказал собеседник.

    Что касается перспектив возвращения на правый берег, то сенатор отметил: «Время играет на Россию». «Хоть НАТО и говорит, что не откажется от поддержки ВСУ, но усталость Запада от этого конфликта очевидна. В странах Европы не ослабевает кризис, растут цены на энергоносители, инфляция, дорожают продукты питания. На этом фоне оголтелая борьба с Россией в глазах граждан ЕС выглядит совершенно неуместной», – заметил парламентарий.

    Кроме того, напомнил он, удары по энергетическим объектам Украины существенно ослабили возможности противника по доставке помощи фронту, что также играет на руку России. «В целом ситуация напряженная, но понятная и управляемая. Мы занимаем выгодные позиции, высвобождаем силы для атак на других направлениях, наращиваем силы за счет частичной мобилизации и готовимся к следующему этапу СВО», – заключил Перминов.
     
     
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