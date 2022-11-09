Ветеран Афганистана объяснил отвод войск из Херсона за Днепр

Клинцевич: Решение Суроковина и Шойгу по Херсону непростое, но разумное

Наша задача теперь – сохранить жизни мирных жителей и личного состава, измотать противника в условиях зимы, скопить силы и нанести противнику поражение. И тогда земли Херсонщины будут освобождены, заявил газете ВЗГЛЯД экс-сенатор Франц Клинцевич. Ранее министр обороны генерал армии Сергей Шойгу отдал приказ об отводе войск из Херсона за Днепр.

«Как человек военный, я прекрасно понимаю, что решение об отводе войск за Днепр обусловлено теми стратегическими задачами, которые перед нами поставлены. Мы выпрямляем фронт и обеспечиваем себе надежную оборону. Кроме того, мы никуда не торопимся, поскольку понимаем, что в этой ситуации время играет на нас. Поэтому мы бережем жизни мирных людей и личного состава», – рассказал экс-сенатор, лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич.

«Страны НАТО концентрируют колоссальные усилия не только на Николаево-Криворожском направлении, но и по всей линии фронта. Это касается буквально всего: от финансов и разведывательных данных до материально-технических и иных вопросов», – отметил собеседник.

«Таким образом, сегодняшние решения приняты на основе здравого смысла и разумного расчета. А расчет такой: сохранить жизни наших военных, вымотать противника в условиях зимы, занять надежную оборону, скопить необходимые силы и нанести противнику поражение. Поэтому как только мы выполним стоящие перед нами задачи, земли Херсонщины будут освобождены», – уверен он.

«Кроме того, текущая ситуация коренным образом отличается от того, что мы с вами наблюдали в Харьковской области. Здесь, во-первых, попытки прорывов ничего противнику не давали, а во-вторых – они, неся избыточные потери, намеревались ударить по Каховской ГЭС в надежде на большой потоп. Для нас идти на такой риск немыслимо с гуманитарной точки зрения. Поэтому решение принято непростое, но верное», – заключил Клинцевич.

В среду командующий российской Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации (СВО) генерал армии Сергей Суровикин доложил министру обороны России Сергею Шойгу о том, что военные займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра. «Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки», – сказал Суровикин.

Приказ к отводу российских войск за Днепр отдал Шойгу. «Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр», – сказал Шойгу Суровикину.

Суровикин на встрече с министром пояснил, что Херсон и прилегающие населенные пункты в текущих условиях не могут полноценно снабжаться и функционировать. Жизни людей из-за обстрелов постоянно подвергаются опасности. По словам генерала, инженерные подразделения каждый день восстанавливают переправы через Днепр и поддерживают их в работоспособном состоянии.