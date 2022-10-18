Генерал Суровикин обозначил приоритеты российской армии в СВО

Недавно назначенный командующий нашими войсками в зоне СВО Сергей Суровикин дал первое интервью в новом качестве. Генерал, отвечающий за ход спецоперации, продемонстрировал принципиально новый подход к ее освещению. Суровикин прямо указал на самые проблемные участки фронта, оценил планы и тактику противника и рассказал, как будет действовать Россия.

Во вторник генерал армии, главком Воздушно-космических сил Сергей Суровикин впервые дал развернутое интервью в качестве командующего Объединенной группировкой российских войск в зоне СВО.

Генерал оценил обстановку в районе боевых действий как напряженную. Противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск – прежде всего, это касается Купянского, Краснолиманского и Николаево-Криворожского направлений, констатировал Суровикин в эфире телеканала «Россия-24».

Есть данные, что в районе Херсона ВСУ могут применить запрещенные методы и способы ведения войны, сообщил генерал. «Противник целенаправленно наносит удары по объектам инфраструктуры и жилым домам Херсона, – цитировал Суровикина ТАСС. – Попаданиями реактивных снарядов HIMARS повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС, движение по которым остановлено».

Генерал упомянул подготовку Украиной нового массированного ракетного удара по городу, что может привести к уничтожению инфраструктуры и большим жертвам среди гражданского населения. Также ВСУ готовят ракетный удар по плотине Каховской ГЭС.

В целом, дальнейшие действия в Херсонской области будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации, отметил Суровикин. Командующий подчеркнул – ситуация на этом направлении непростая.

«В любом случае, как я уже говорил, мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизни мирного населения и наших военнослужащих.

Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия самых непростых решений», – сказал генерал. Командующий проинформировал: армия обеспечит уже объявленный безопасный выезд жителей Херсонской области по готовящейся правительством программе переселения.

Касаясь ситуации на фронте, Суровикин отметил: «Украинский режим стремится прорвать нашу оборону, подтягивает на передовую все резервы, в основном - силы территориальной обороны, не прошедшие курс подготовки. Фактически Киев обрекает их на уничтожение».

Ежесуточные потери ВСУ составляют от 600 до 1 тысячи человек убитыми и ранеными, констатировал командующий. «У нас иная стратегия. Об этом уже говорил верховный главнокомандующий. Мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережем каждого солдата и методично «перемалываем» наступающего противника», – заметил генерал Суровикин.

В этой связи высокую эффективность продемонстрировали авиация (в том числе беспилотная) и ракетные вооружения, указал командующий. Главком ВКС особо выделил многофункциональный самолет пятого поколения Су-57. «Имея широкую номенклатуру вооружения, в каждом вылете он решает многоплановые задачи поражения воздушных и наземных целей», – сказал Суровикин.

«Хорошо себя зарекомендовали по поражению объектов новейшие гиперзвуковые авиационные ракеты «Кинжал», – сказал командующий российской группировкой. – Ни одна из систем ПВО противника этой ракете не страшна». Что касается беспилотных летательных аппаратов, то за время спецоперации они выполнили более 8 тысяч вылетов, и уничтожили свыше 600 украинских военных объектов. Спецоперация также подтвердила эффективность стоящих на вооружении России авиационных комплексов и средств ПВО, резюмировал Суровикин.

Отметим, что утром во вторник ВС России продолжили наносить массированные удары беспилотниками по энергетической инфраструктуре Украины. Если накануне в Киеве уверяли, что украинская противовоздушная оборона эффективно справляется с российским оружием, то по результатам работы российских авиакомплексов ПВО Украины фактически была выведена из строя.

«Несмотря на сложную ситуацию, наша стратегия в зоне СВО остается прежняя – максимальное сохранение жизни бойцов и мирных жителей. Поэтому используется высокоточное оружие – артиллерия и ракеты, в том числе морского базирования», – прокомментировал газете ВЗГЛЯД политолог, член Общественной палаты Москвы Александр Асафов. Собеседник подчеркнул: с момента назначения Суровикина командующим 10 октября спецоперация перешла на другой этап, удары наносятся по той инфраструктуре, которая помогает киевскому режиму атаковать мирные города и обеспечивать функционирование своих вооруженных сил.

При этом из контекста выступления Суровикина следует – у России есть в наличии такие системы вооружений, которые превосходят не только то, что имеется у киевского режима, но и то, что может поставить ему НАТО, например – в части ПВО и ракет, отметил Асафов.

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При этом командующий в своем выступлении продемонстрировал принципиально новый подход в освещении принимаемых военным руководством решений по спецоперации. Об этом написал в своем Telegram-канале журналист, депутат Мосгордумы Андрей Медведев, комментируя оценку, которую Суровикин дал ситуации в Херсоне. «Мы наконец-то узнаем о весьма сложных решения до того, как их начали реализовывать. Мы узнаем о сложных решениях публично, от командующего СВО», – заметил Медведев.

Суровикину в качестве командующего СВО пригодится его опыт руководства российской группировкой войск в Сирии, в свою очередь указывает Асафов. Напомним, что с марта по декабрь 2017 года и с января по апрель 2019-го генерал руководил российскими войсками, действовавшими в Сирийской арабской республике. В западной прессе Суровикин получил прозвище «генерал Армагеддон» – за свою решительность и умение выполнять поставленные перед ним задачи, как было в Сирии, где благодаря действиям воздушно-космических сил были разгромлены террористы. Тогда же, в 2017-м Суровикин был назначен главкомом ВКС.

После начала специальной военной операции на Украине генерал руководил Южной группировкой, на счету которой освобождение Северодонецка (и в том числе, спасение заложников, которых боевики удерживали в промзоне завода «Азот»), очистка от ВСУ городов Горское и Золотое.

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