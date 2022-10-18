Генерал Суровикин обозначил приоритеты российской армии в СВО

Взгляд
18 октября, вторник  |  Последнее обновление — 23:20  |  vz.ru
Разделы

Китай снова помог России в противостоянии с Западом

Европа теряет азиатский СПГ Xinhua/Global Look Press
В деле снабжения Европы столь важным в зимнее время газом появилась очередная проблема. На этот раз она связана вовсе не с Россией, а с КНР. Пекин принял решение больше не отправлять в Европу танкеры с СПГ. Почему это произошло, как это повлияет на европейскую промышленность и население – и каким образом поможет России? Подробности...
Перейти в раздел…

Как смена власти в Конгрессе США скажется на России

Внешняя политика в американской демократии не является предметом выбора XinHua/Global Look Press
Предвыборная кампания в США вышла на финишную прямую. С точки зрения Украины, на карту поставлено то, в каких объемах и на каких условиях ей будут выделять военную помощь. Среди республиканцев немало тех, кто вообще не хотел бы вмешательства Америки в этот конфликт. Правда ли то, что их победа на выборах будет выгодна России? Подробности...
Перейти в раздел…

Чему научат украинских военных в тренировочных лагерях Евросоюза

В армиях стран НАТО сержанты и офицеры в бою обладают высокой степенью автономии REUTERS/Gleb Garanich
Евросоюз решил создать у себя тренировочные лагеря для солдат ВСУ. Собственно, страны вроде Польши уже и раньше обучали у себя украинцев, но теперь эта практика превращается в проект всего ЕС. Выделено 106 млн евро. В ноябре начнутся занятия сразу для 12 тысяч украинских солдат. Лишь Венгрия и Австрия заявили, что не участвуют в подобной учебе. Чем тренировки у инструкторов НАТО отличаются от российских? Подробности...
Перейти в раздел…

Как российские беспилотники переиграли украинскую ПВО

Беспилотник слишком медленный, по крайней мере, для имеющихся у Украины средств ПВО NURPHOTO/REUTERS
Утром 18 октября Россия продолжила нанесение массированных ударов беспилотниками по энергетической инфраструктуре Украины. Еще по итогам таких же ударов, сделанных накануне, в Киеве уверяли, что украинская ПВО эффективно справляется с российским оружием. Однако внезапно выяснилось, что у Украины теперь нет ни ПВО, ни трети электростанций. Подробности...
Перейти в раздел…

Две причины трагедии с крушением Су-34 в Ейске

Трагедия с крушением Су-34 связана с проблемой урбанизации вблизи аэродромов Виталий Тимкив/РИА Новости
СК рассматривает в качестве основной версии крушения Су-34 в Ейске техническую неисправность военного самолета. Однако, по мнению экспертов, большую роль в трагедии сыграла опасно близкая к аэродрому городская застройка. Был ли у летчиков шанс увести самолет от жилых домов и как следует решать проблему плотного соседства аэродромов и городов? Подробности...
Перейти в раздел…

Москва и Анкара ставят на развал Евросоюза

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Ожидаемое падение экономики локомотива ЕС – Германии – сведет на нет дотации менее развитым государствам из союзного бюджета. Диктовать свою политическую волю и навязывать экономические решения Брюсселю станет намного сложнее. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Почему бессмысленно угрожать Ирану

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Иран вступил на путь борьбы с либеральным мировым порядком в то время, когда перспектива крушения этой международной системы даже еще не просматривалась. Подробности...

Что будет с рублем и с нами

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Для желающих поспекулировать есть голубые фишки на Московской бирже. Для не желающих рисковать – рублевые депозиты. Не стоит связываться с долларом. Это токсичная валюта. Подробности...
Перейти в раздел…

Украина признала Ичкерию

Атака дронов на Киев

Франция прозрела и нищает

Перейти в раздел…

Швеция показала кадры разрушенного участка «Северного потока»

В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
Подробности...

Бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом

Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
Подробности...

Экоактивистки в Лондоне облили консервированным супом шедевр Винсента ван Гога «Подсолнухи»

Две участницы британского экологического движения облили томатным супом картину нидерландского художника Винсента ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне. Акция была направлена против реализации в стране проектов по добыче нефти и газа. Картина стоимостью более 84 млн долларов защищена стеклом, поэтому пострадала только деревянная рама
Подробности...
Перейти в раздел…
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
Подробности...
Перейти в раздел…
До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
  • Полностью

  • Выборочно, с минимальным ущербом для мирного населения

  • Отказаться от подобных ударов
Как вы относитесь к тем, кто покинул Россию из-за частичной мобилизации?
  • С безразличием

  • С презрением

  • С пониманием

  • С иными чувствами (указать в комментариях)
Можно ли считать Турцию надежным внешнеторговым партнером для России на ближайшие годы?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Прибалтика и Польша призвали ЕС расширить санкции против России
    Суровикин объяснил планы России в отношении Херсона Суровикин не исключил принятие непростых решений в ходе СВО Эксперт увидел доказательства работы диверсантов против «Северного потока» Турция показала испытания баллистической ракеты «Тайфун»
    Суровикин: Российская группировка на Украине методично «перемалывает» войска противника Парламент Эстонии назвал Россию страной – спонсором терроризма Президент Хорватии выступил против подготовки украинских военных в стране Экс-футболист Хохлов отсудил у Facebook более 65 млн рублей за созвучие своей фамилии
    Суровикин заявил о подготовке Киевом ракетного удара по Каховской ГЭС Саудовская Аравия решила присоединиться к БРИКС Зеленский: На Украине с 10 октября разрушены 30% электростанций В Киргизии объяснили решение о прекращении обслуживания карт «Мир»

    глава мид


    Лавров: России нет смысла сохранять прежнее дипломатическое присутствие на Западе

    коллективная оборона


    Генсек НАТО ответил на вопрос о «ядерном зонтике» для Украины

    напряженная обстановка


    В Херсонской области начали организованно перемещать население на левый берег Днепра

    Видео

    спецоперация на Украине


    Как российские беспилотники переиграли украинскую ПВО

    стандарты НАТО


    Чему научат украинских военных в тренировочных лагерях Евросоюза

    поставки СПГ


    Китай снова помог России в противостоянии с Западом

    группировка в Белоруссии


    Россия создает плацдарм на случай неожиданностей на Украине

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    терпимость системы


    Ирина Алкснис: Раскол американского общества пролегает по Украине

    МОКС-топливо


    Дмитрий Винник: Российские атомщики совершили «Прорыв» за всё человечество

    экономический коллапс


    Владимир Прохватилов: В Британии планируют военный переворот

    на ваш взгляд


    До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?

    Генерал Суровикин обозначил приоритеты российской армии в СВО

    «Будем действовать своевременно, не исключая и принятия самых непростых решений», – сказал Суровикин
    		   18 октября 2022, 23:20
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Олег Исайченко

    Недавно назначенный командующий нашими войсками в зоне СВО Сергей Суровикин дал первое интервью в новом качестве. Генерал, отвечающий за ход спецоперации, продемонстрировал принципиально новый подход к ее освещению. Суровикин прямо указал на самые проблемные участки фронта, оценил планы и тактику противника и рассказал, как будет действовать Россия.

    Во вторник генерал армии, главком Воздушно-космических сил Сергей Суровикин впервые дал развернутое интервью в качестве командующего Объединенной группировкой российских войск в зоне СВО.

    Генерал оценил обстановку в районе боевых действий как напряженную. Противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск – прежде всего, это касается Купянского, Краснолиманского и Николаево-Криворожского направлений, констатировал Суровикин в эфире телеканала «Россия-24».

    Есть данные, что в районе Херсона ВСУ могут применить запрещенные методы и способы ведения войны, сообщил генерал. «Противник целенаправленно наносит удары по объектам инфраструктуры и жилым домам Херсона, – цитировал Суровикина ТАСС. – Попаданиями реактивных снарядов HIMARS повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС, движение по которым остановлено».

    Генерал упомянул подготовку Украиной нового массированного ракетного удара по городу, что может привести к уничтожению инфраструктуры и большим жертвам среди гражданского населения.  Также ВСУ готовят  ракетный удар по плотине Каховской ГЭС.

    В целом, дальнейшие действия в Херсонской области будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации, отметил Суровикин. Командующий подчеркнул – ситуация на этом направлении непростая.  

    «В любом случае, как я уже говорил, мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизни мирного населения и наших военнослужащих.

    Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия самых непростых решений», – сказал генерал. Командующий проинформировал: армия обеспечит уже объявленный безопасный выезд жителей Херсонской области по готовящейся правительством программе переселения.

    Касаясь ситуации на фронте, Суровикин отметил:  «Украинский режим стремится прорвать нашу оборону, подтягивает на передовую все резервы, в основном - силы территориальной обороны, не прошедшие курс подготовки. Фактически Киев обрекает их на уничтожение».

    Ежесуточные потери ВСУ составляют от 600 до 1 тысячи человек убитыми и ранеными, констатировал командующий. «У нас иная стратегия. Об этом уже говорил верховный главнокомандующий. Мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережем каждого солдата и методично «перемалываем» наступающего противника», – заметил генерал Суровикин.

    В этой связи высокую эффективность продемонстрировали авиация (в том числе беспилотная) и ракетные вооружения, указал командующий.  Главком ВКС особо выделил многофункциональный самолет пятого поколения Су-57. «Имея широкую номенклатуру вооружения, в каждом вылете он решает многоплановые задачи поражения воздушных и наземных целей», – сказал Суровикин.  

    «Хорошо себя зарекомендовали по поражению объектов новейшие гиперзвуковые авиационные ракеты «Кинжал», – сказал командующий российской группировкой. – Ни одна из систем ПВО противника этой ракете не страшна». Что касается беспилотных летательных аппаратов, то за время спецоперации они выполнили более 8 тысяч вылетов, и уничтожили свыше 600 украинских военных объектов.  Спецоперация также подтвердила эффективность стоящих на вооружении России авиационных комплексов и средств ПВО, резюмировал Суровикин.

    Отметим, что утром во вторник ВС России продолжили наносить массированные удары беспилотниками по энергетической инфраструктуре Украины. Если накануне в Киеве уверяли, что украинская противовоздушная оборона эффективно справляется с российским оружием, то по результатам работы российских авиакомплексов ПВО Украины фактически была выведена из строя.

    «Несмотря на сложную ситуацию, наша стратегия в зоне СВО остается прежняя – максимальное сохранение жизни бойцов и мирных жителей. Поэтому используется высокоточное оружие – артиллерия и ракеты, в том числе морского базирования», – прокомментировал газете ВЗГЛЯД политолог, член Общественной палаты Москвы Александр Асафов. Собеседник подчеркнул: с момента назначения Суровикина командующим 10 октября спецоперация перешла на другой этап, удары наносятся по той инфраструктуре, которая помогает киевскому режиму атаковать мирные города и обеспечивать функционирование своих вооруженных сил.

    При этом из контекста выступления Суровикина следует – у России есть в наличии такие системы вооружений, которые превосходят не только то, что имеется у киевского режима, но и то, что может поставить ему НАТО, например – в части ПВО и ракет, отметил Асафов.

    При этом командующий в своем выступлении продемонстрировал принципиально новый подход в освещении принимаемых военным руководством решений по спецоперации. Об этом написал в своем Telegram-канале журналист, депутат Мосгордумы Андрей Медведев, комментируя оценку, которую Суровикин дал ситуации в Херсоне. «Мы наконец-то узнаем о весьма сложных решения до того, как их начали реализовывать. Мы узнаем о сложных решениях публично, от командующего СВО», – заметил Медведев.

    Суровикину в качестве командующего СВО пригодится его опыт руководства российской группировкой войск в Сирии, в свою очередь указывает Асафов. Напомним, что с марта по декабрь 2017 года и с января по апрель 2019-го генерал руководил российскими войсками, действовавшими в Сирийской арабской республике. В западной прессе Суровикин получил прозвище «генерал Армагеддон» – за свою решительность и умение выполнять поставленные перед ним задачи, как было в Сирии, где благодаря действиям воздушно-космических сил были разгромлены террористы. Тогда же, в 2017-м Суровикин был назначен главкомом ВКС.

    После начала специальной военной операции на Украине генерал руководил Южной группировкой, на счету которой освобождение Северодонецка (и в том числе, спасение заложников, которых боевики удерживали в промзоне завода «Азот»), очистка от ВСУ городов Горское и Золотое.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •