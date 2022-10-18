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18 октября, вторник  |  Последнее обновление — 12:54  |  vz.ru
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Европа теряет азиатский СПГ Xinhua/Global Look Press
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Как смена власти в Конгрессе США скажется на России

Внешняя политика в американской демократии не является предметом выбора XinHua/Global Look Press
Предвыборная кампания в США вышла на финишную прямую. С точки зрения Украины, на карту поставлено то, в каких объемах и на каких условиях ей будут выделять военную помощь. Среди республиканцев немало тех, кто вообще не хотел бы вмешательства Америки в этот конфликт. Правда ли то, что их победа на выборах будет выгодна России? Подробности...
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Чему научат украинских военных в тренировочных лагерях Евросоюза

В армиях стран НАТО сержанты и офицеры в бою обладают высокой степенью автономии REUTERS/Gleb Garanich
Евросоюз решил создать у себя тренировочные лагеря для солдат ВСУ. Собственно, страны вроде Польши уже и раньше обучали у себя украинцев, но теперь эта практика превращается в проект всего ЕС. Выделено 106 млн евро. В ноябре начнутся занятия сразу для 12 тысяч украинских солдат. Лишь Венгрия и Австрия заявили, что не участвуют в подобной учебе. Чем тренировки у инструкторов НАТО отличаются от российских? Подробности...
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Как российские беспилотники переиграли украинскую ПВО

Беспилотник слишком медленный, по крайней мере, для имеющихся у Украины средств ПВО NURPHOTO/REUTERS
Утром 18 октября Россия продолжила нанесение массированных ударов беспилотниками по энергетической инфраструктуре Украины. Еще по итогам таких же ударов, сделанных накануне, в Киеве уверяли, что украинская ПВО эффективно справляется с российским оружием. Однако внезапно выяснилось, что у Украины теперь нет ни ПВО, ни трети электростанций. Подробности...
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Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
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Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
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Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
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    Как российские беспилотники переиграли украинскую ПВО

    Беспилотник слишком медленный, по крайней мере, для имеющихся у Украины средств ПВО
    		   18 октября 2022, 12:48
    Фото: NURPHOTO/REUTERS
    Текст: Николай Стороженко

    Утром 18 октября Россия продолжила нанесение массированных ударов беспилотниками по энергетической инфраструктуре Украины. Еще по итогам таких же ударов, сделанных накануне, в Киеве уверяли, что украинская ПВО эффективно справляется с российским оружием. Однако внезапно выяснилось, что у Украины теперь нет ни ПВО, ни трети электростанций.

    Еще неделю назад (10 октября) после длительного перерыва ВС РФ возобновили удары по Киеву. Тогда целями ударов стали объекты энергетической инфраструктуры, подстанции и электростанции Киева и других городов Украины. И вот 17 и 18 октября по Киеву и окрестностям вновь были нанесены удары, только уже беспилотниками. Неужели у России кончились ракеты, о чем через день вещает украинский телевизор?

    Нет. Но грамотное ведение боя невозможно без анализа ответных действий противника. А главное – реагирования на эти действия и изменения своей тактики.

    Громкая осень-2022

    Поэтому кратко вспомним, что происходило 10 октября. Если верить открытым источникам, на прошлой неделе по объектам на территории Украины наносился удар ракетами («Калибр», Х-101, Х-555, всего 83 штуки), а также беспилотниками (24 штуки). Согласно утверждениям Генштаба Украины, 43 ракеты и 13 БПЛА были сбиты. Однако те боеприпасы, что достигли целей, сумели нарушить работу энергосистемы Украины. В частности — заставили украинские власти отказаться от экспорта электроэнергии в страны ЕС. Т.е. сократили финансирование киевского режима.

    Учитывая, что без работы ПВО ущерб должен был быть вдвое большим, можно допустить, что 100-процентное попадание могло и вовсе развалить энергосистему на несвязанные между собой сегменты. Что оправдывает такие дорогостоящие удары.

    Однако Киев и ряд других направлений неплохо прикрыты ПВО. По крайней мере, так официально заявляют украинские власти. А массированный удар 10 октября уже использован киевским режимом как аргумент для наращивания поставок систем ПВО союзниками Киева. Кроме того, еще в сентябре Украина заявила о получении от США системы ПВО NASAMS.

    Не говоря уж о том, что, по словам советника министра внутренних дел Украины Ростислава Смирнова, Киев прикрыт не просто ПВО, а системами противовоздушной обороны с искусственным интеллектом (!).

    Меняем подход

    Но если заменить ракеты на беспилотники, БПЛА? Да, они не столь быстрые и несут не так много взрывчатки. Зато, судя по вот этому видео, средства ПВО против них бессильны: зенитная ракета попросту «не видит» беспилотник и уходит мимо. К тому же ракеты, рассчитанные на перехват самолетов и/или ракет, обладают сравнимой скоростью. Неспроста же Россия принимает на вооружение гиперзвуковые ракеты: обычным средствам ПВО/ПРО за ними уже не угнаться.

    Но тут ситуация обратна: беспилотник слишком медленный - по крайней мере, для имеющихся у Украины средств ПВО. А сбивать их пытаются, как мы понимаем, далеко не сверхсовременными образцами вооружений.

    На видео, скорее всего, запечатлен старт ракеты ПЗРК (чего-то типа «Стингера»): уже в апреле счет переданных Украине комплексов шел на тысячи. Системы управления ракетой с земли/оператором у таких ПЗРК нет, куда она полетела — бог весть. Пустить вдогонку самолету/вертолету на тепловой след — может и собьет. Беспилотник — разве что чудом.

    Как раз поэтому первой реакцией украинцев стали попытки сбить беспилотники огнем стрелкового оружия. Вот тут хорошо видно, как это пытаются исполнить киевские полицейские. А советник главы МВД Украины Антон Геращенко даже рекомендовал и рядовым украинцам перенимать этот опыт и палить по беспилотникам. Эдакое стихийное гражданское ПВО: любой куст на страже отчизны, любая берданка — зенитка.

    Правда, его непосредственный начальник тут же остудил пыл Геращенко (нечастый пример, когда министр оказывается умнее своего же советника), призвав людей ни в коем случае не пытаться сбивать беспилотники самостоятельно. Тем более охотничьим оружием. Оно и понятно. При пальбе из окон и с балконов жилых домов разлет дроби и рикошеты создают угрозу обычным людям.

    Спору нет, на бумаге сбивать-то можно чем угодно. В начале СВО, помнится, у особо ударенных пропагандой украинцев в большом почете была байка об успешном метании в БПЛА банок с консервацией. Многие верили. Но на деле эти истории — о том, что сбивать по факту нечем.

    Что-то не бьется

    Официально в МВД Украины заявили, что 17 октября в утреннем налете на Украину участвовало 42 БПЛА, 36 из которых были сбиты (для Киева — 30 и 25 соответственно). Принимать ко вниманию эти данные можно, но при понимании, что говорит об этом противник.

    А у противника явно что-то не бьется. Если Украина сбивает более 80% беспилотников, зачем ей поставки ПВО (о котором сам Владимир Зеленский говорит, что его у Украины лишь 10% от необходимого)? Если ПВО Украины так успешно сбивает российские беспилотники, зачем призывать палить по ним из охотничьих ружей? Наконец, зачем нужен внезапно введенный новый запрет — на фото с номерами сбитых дронов?

    «Мы должны понемногу учиться мыслить по-военному. И думать немного вперед. Может ли навредить нам публикация фотографий сбитых дронов? Да, может — в случае, если на фото виден бортовой номер вражеского беспилотника. Ведь из этой информации противник может получить важный для него вывод: долетел ли определенный аппарат до цели», — объяснила это нововведение заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

    На самом деле все совсем не так. Истерика с пальбой из стрелкового оружия — от безысходности.

    В реальности сбивать российские дроны Украине особо нечем. Прикрывающая Киев ПВО с искусственным интеллектом, очевидно, где-то потерялась. Или существовала только в фантазиях советника главы МВД Смирнова (не везет министру с советниками).

    Более того, средствами ПВО сбивать дроны еще и малоперспективно в экономическом смысле (дроны куда дешевле ракет систем ПВО). К тому же дешевизна и массовость применения беспилотников дает возможность попросту «перегрузить» ПВО украинцев, поразив цель, когда все доступные пусковые комплексы отстрелялись и перезаряжаются.

    Что же до фото с серийными номерами, то с ними станет куда как сложнее поддерживать в умах украинцев картинку успешной работы ПВО. Ведь тогда все будет как на ладони. 36 из 42 беспилотников сбиты, вот их номера. Зато если запретить публиковать фото с номерами, то БПЛА можно «сбивать» хоть сотнями в день. Все равно это никак не проверить и не опровергнуть. Беспроигрышная позиция.

    С другой стороны, вся эта камарилья прекрасно понимает: придет момент, когда влупят уже по ним самим, т.е. по центрам принятия решений в Киеве. Поэтому и истерят, требуя от Европы и США средства ПВО. Лично для себя. А вы, шановні українці, из охотничьих ружей дроны сбивайте.

    Ну а итоги происходящего вот уже целую неделю подвел президент Украины Владимир Зеленский. «С 10 октября были разрушены 30% украинских электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране», заявил он во вторник утром. Признав тем самым и силу российского оружия, и бессилие ПВО Украины.
     
     
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