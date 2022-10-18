Эксперт назвал стратегией генерала Суровикина сохранение жизней бойцов и мирных жителей

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18 октября, вторник  |  Последнее обновление — 23:20  |  vz.ru
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Китай снова помог России в противостоянии с Западом

Европа теряет азиатский СПГ Xinhua/Global Look Press
В деле снабжения Европы столь важным в зимнее время газом появилась очередная проблема. На этот раз она связана вовсе не с Россией, а с КНР. Пекин принял решение больше не отправлять в Европу танкеры с СПГ. Почему это произошло, как это повлияет на европейскую промышленность и население – и каким образом поможет России? Подробности...
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Как смена власти в Конгрессе США скажется на России

Внешняя политика в американской демократии не является предметом выбора XinHua/Global Look Press
Предвыборная кампания в США вышла на финишную прямую. С точки зрения Украины, на карту поставлено то, в каких объемах и на каких условиях ей будут выделять военную помощь. Среди республиканцев немало тех, кто вообще не хотел бы вмешательства Америки в этот конфликт. Правда ли то, что их победа на выборах будет выгодна России? Подробности...
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Чему научат украинских военных в тренировочных лагерях Евросоюза

В армиях стран НАТО сержанты и офицеры в бою обладают высокой степенью автономии REUTERS/Gleb Garanich
Евросоюз решил создать у себя тренировочные лагеря для солдат ВСУ. Собственно, страны вроде Польши уже и раньше обучали у себя украинцев, но теперь эта практика превращается в проект всего ЕС. Выделено 106 млн евро. В ноябре начнутся занятия сразу для 12 тысяч украинских солдат. Лишь Венгрия и Австрия заявили, что не участвуют в подобной учебе. Чем тренировки у инструкторов НАТО отличаются от российских? Подробности...
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Как российские беспилотники переиграли украинскую ПВО

Беспилотник слишком медленный, по крайней мере, для имеющихся у Украины средств ПВО NURPHOTO/REUTERS
Утром 18 октября Россия продолжила нанесение массированных ударов беспилотниками по энергетической инфраструктуре Украины. Еще по итогам таких же ударов, сделанных накануне, в Киеве уверяли, что украинская ПВО эффективно справляется с российским оружием. Однако внезапно выяснилось, что у Украины теперь нет ни ПВО, ни трети электростанций. Подробности...
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Две причины трагедии с крушением Су-34 в Ейске

Трагедия с крушением Су-34 связана с проблемой урбанизации вблизи аэродромов Виталий Тимкив/РИА Новости
СК рассматривает в качестве основной версии крушения Су-34 в Ейске техническую неисправность военного самолета. Однако, по мнению экспертов, большую роль в трагедии сыграла опасно близкая к аэродрому городская застройка. Был ли у летчиков шанс увести самолет от жилых домов и как следует решать проблему плотного соседства аэродромов и городов? Подробности...
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Москва и Анкара ставят на развал Евросоюза

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Ожидаемое падение экономики локомотива ЕС – Германии – сведет на нет дотации менее развитым государствам из союзного бюджета. Диктовать свою политическую волю и навязывать экономические решения Брюсселю станет намного сложнее. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Почему бессмысленно угрожать Ирану

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Иран вступил на путь борьбы с либеральным мировым порядком в то время, когда перспектива крушения этой международной системы даже еще не просматривалась. Подробности...

Что будет с рублем и с нами

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Для желающих поспекулировать есть голубые фишки на Московской бирже. Для не желающих рисковать – рублевые депозиты. Не стоит связываться с долларом. Это токсичная валюта. Подробности...
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Украина признала Ичкерию

Атака дронов на Киев

Франция прозрела и нищает

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Швеция показала кадры разрушенного участка «Северного потока»

В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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Бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом

Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
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Экоактивистки в Лондоне облили консервированным супом шедевр Винсента ван Гога «Подсолнухи»

Две участницы британского экологического движения облили томатным супом картину нидерландского художника Винсента ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне. Акция была направлена против реализации в стране проектов по добыче нефти и газа. Картина стоимостью более 84 млн долларов защищена стеклом, поэтому пострадала только деревянная рама
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
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Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
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Как вы относитесь к тем, кто покинул Россию из-за частичной мобилизации?
  • С безразличием

  • С презрением

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Можно ли считать Турцию надежным внешнеторговым партнером для России на ближайшие годы?
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    Главная тема


    Генерал Суровикин обозначил приоритеты российской армии в СВО

    глава мид


    Лавров: России нет смысла сохранять прежнее дипломатическое присутствие на Западе

    коллективная оборона


    Генсек НАТО ответил на вопрос о «ядерном зонтике» для Украины

    напряженная обстановка


    В Херсонской области начали организованно перемещать население на левый берег Днепра

    Видео

    спецоперация на Украине


    Как российские беспилотники переиграли украинскую ПВО

    стандарты НАТО


    Чему научат украинских военных в тренировочных лагерях Евросоюза

    поставки СПГ


    Китай снова помог России в противостоянии с Западом

    группировка в Белоруссии


    Россия создает плацдарм на случай неожиданностей на Украине

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    терпимость системы


    Ирина Алкснис: Раскол американского общества пролегает по Украине

    МОКС-топливо


    Дмитрий Винник: Российские атомщики совершили «Прорыв» за всё человечество

    экономический коллапс


    Владимир Прохватилов: В Британии планируют военный переворот

    на ваш взгляд


    До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?

    Эксперт назвал стратегией генерала Суровикина сохранение жизней бойцов и мирных жителей

    Эксперт назвал боевой опыт Суровикина залогом успеха спецоперации
    		    18 октября 2022, 23:10
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Олег Исайченко

    «Несмотря на сложную ситуацию, наша стратегия в зоне СВО остается прежняя – максимальное сохранение жизни бойцов и мирных жителей. Поэтому используется высокоточное оружие – артиллерия и ракеты, в том числе морского базирования», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее генерал Сергей Суровикин заявил, что Россия, в отличие от Украины, стремится минимизировать и свои потери, и жертвы среди мирного населения.

    Как считает политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва», член Общественной палаты столицы Александр Асафов, генералу Сергею Суровикину в качестве командующего СВО особенно пригодится его опыт войны в Сирии, доскональное знание вооружений, в том числе высокоточных, гиперзвуковых, таких, как «Кинжал». «Киевский режим продолжает попытки наступления, он теряет до тысячи бойцов в сутки, причем слабо- или вообще неподготовленных. И здесь видна разница в подходах, поскольку Украина перемалывает людей, бросая их на убой. А наша задача – беречь жизни», – напомнил он.

    С 10 октября спецоперация перешла на другой этап, и удары наносятся по инфраструктуре, которая помогает киевскому режиму обеспечивать свои вооруженные силы, чтобы и далее атаковать мирные города, подчеркнул собеседник. «Но пока ВСУ продолжают обстреливать из натовских систем залпового огня транспортные нити, которые связывают Херсон с другими российскими регионами, угрожают доставке продовольствия и топлива в город», – заметил Асафов.

    Кроме того, эксперт обратил внимание на планы ВСУ нанести ракетно-бомбовый удар не только по Антоновскому мосту, но и по плотине Каховской ГЭС, что приведет к затоплению нескольких районов Херсонской области.

    «Об этих планах Киева рассказал Суровикин. Поэтому из этих районов уже началось перемещение людей, чтобы организовать там линию обороны. Суровикин подчеркнул, что это необходимое решение. Мы видим, что херсонцы уже начинают приезжать в Краснодарский край, на Ставрополье», – сказал политолог. Возвращение же людей в свои дома произойдет только тогда, когда появится уверенность в их безопасности, сроки будут зависеть от военно-тактической ситуации, добавил собеседник.

    «При этом, стоит отметить – это явствует и из контекста выступления Суровикина, и вообще из хода спецоперации, – у России есть в наличии такие системы вооружения, которые превосходят то, что может поставить киевскому режиму НАТО, например – в части ПВО и ракет. Думаю, у России найдется и другая «номенклатура», которой можно было бы удивить западных стратегов. Мы видим, например, что происходит с западной бронетехникой после ударов российскими ракетами», – резюмировал Асафов.

    Как заявил во вторник командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин, получены данные о том, что Киев готовит массированный ракетный удар по плотине Каховской ГЭС и по Херсону – без разбора целей, что может привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения.

    Ситуацию в зоне СВО в целом он назвал напряженной, отметив попытки ВСУ атаковать позиции войск РФ, прежде всего, это касается Купянского, Красно-Лиманского Николаево-Криворожского направления.  «В любом случае, как я уже говорил, мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизни мирного населения и наших военнослужащих. Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений», – предупредил Суровикин.

    Генерал также сообщил: для предотвращения побега с передовой Киев применяет заградотряды националистов, которые расстреливают пытающихся покинуть поле боя, передает ТАСС. «Ежесуточно потери противника составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными. У нас иная стратегия. Об этом уже говорил верховный главнокомандующий. Мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережем каждого солдата и методично «перемалываем» наступающего противника. Тем самым не только минимизируются свои потери, но и значительно сокращается количество жертв среди мирного населения», – сказал военачальник.

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    Российские войска перешли в наступление на Купянском направлении
    		    18 октября 2022, 14:00
    Фото: РИА Новости

    Подразделения российской армии в ходе наступательных действий на Купянском направлении овладели населенным пунктом Горобьевка в Харьковской области, а также нанесли поражение подразделениям 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Российскими войсками в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области была сорвана попытка атаки усиленной танками ротной группы ВСУ. Ликвидированы более 60 украинских военнослужащих, танк, три бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В ходе нанесения огневого поражения по выдвигавшимся штурмовым группам 80-й десантно-штурмовой, 71-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ на Краснолиманском направлении около населенных пунктов Розовка и Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР), Ивановка и Карповка Донецкой народной республики (ДНР) сорваны попытки переправы через реку Жеребец. В итоге уничтожены 46 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и шесть бронемашин.

    Подразделения ВСУ предпринимали попытки прорыва на Николаево-Криворожском направлении у населенного пункта Брускинское Херсонской области. Ответным огнем российской артиллерии подразделения ВСУ рассеяны и отброшены на исходные рубежи. За минувшие сутки здесь уничтожены более 90 украинских военнослужащих, танк и восемь бронемашин, отчитались в Минобороны.

    В районе города Запорожья поражены пункт управления группировки войск ВСУ «Днепр», цеха по ремонту радиолокационных станций на предприятии НПК «Искра», а также живая сила и военная техника в 132 районах, перечислили в Минобороны.

    Нанесено поражение двум артиллерийским батареям ВСУ у пунктов Новониколаевка и Трифоновка в Херсонской области, а также взводу американских систем залпового огня HIMARS у населенного пункта Дробышево ДНР. Под Новоивановкой Николаевской области, Одноробовкой Харьковской области и Красным Лиманом ДНР уничтожены три склада боеприпасов, сообщил Конашенков. 

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    Киевлянин: Зеленский поэтапно лишается возможностей для энергоманевра
    		   18 октября 2022, 13:58
    Фото: REUTERS/Stringer
    Текст: Алёна Задорожная

    Судя по характеру обстрелов, энергетическая инфраструктура Киева поэтапно выводится из строя. Сперва удары наносились по объектам на правом берегу столицы, теперь очередь дошла до левого берега. Тем самым Москва сокращает возможности властей Украины снабжать электроэнергией промышленные и военные предприятия. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил киевский политолог Алексей Нечаев.

    «Утром вновь были нанесены удары по энергетической инфраструктуре города. Мэрия сообщила о «прилетах» в Деснянском районе. Судя по видеокадрам в Сети, взрывы прогремели на Троещине в районе ТЭЦ-6. Это одна из крупнейших ТЭЦ, которая снабжает энергией сразу пять районов: три на левом берегу (Деснянский, Днепровский и Дарницкий) и два на правом берегу (Подольский и Оболонский)», – рассказал киевский политолог Алексей Нечаев.

    «Масштаб разрушений пока не очень понятен, но с 10.00 мск в левобережной части города фиксируются перебои с подачей воды и света. Кличко в очередной раз призвал горожан экономить электроэнергию и сделать запасы воды на несколько дней. В некоторых микрорайонах появились очереди за водой, вводятся новые графики веерных отключений, вносятся изменения в маршруты троллейбусов и трамваев. Схожая ситуация наблюдается в ряде райцентров Киевской области», – продолжил собеседник.

    «Также можно заметить, что в предыдущие дни удары наносились по энергообъектам на правом берегу столицы, теперь очередь дошла до левого берега. Это говорит о системности подхода и некоем плане поэтапного вывода из строя подобных объектов инфраструктуры. Если вчера у офиса Зеленского оставалась возможность перераспределять энергию в пользу промышленных предприятий, то сегодня такие маневры крайне затруднительны. То есть президент Украины поставлен перед выбором, кому дать свет: предприятиям или гражданам? Хочется верить, что граждане для него важнее», – отмечает Нечаев.

    «Настроения киевлян при этом разнятся. Кто-то говорит: «О, теперь у нас как в Донецке», где вода подается не во все районы и не каждый день. А кто-то, наоборот, не видит связи между действиями ВСУ и ГУР МО Украины, с одной стороны, и «прилетами» по энергообъектам в Киеве, с другой», – добавил киевлянин.

    «Обращают на себя внимание и удары в других регионах. За утро были поражены энергообъекты в Житомире, который остался без света, и в Днепропетровске, где серьезные разрушения отмечаются на Приднепровской ТЭС. Учитывая взаимозависимость регионов Украины в вопросах электроснабжения, офис Зеленского в лице Кирилла Тимошенко уже назвал ситуацию «критической» и призвал всю страну готовиться к блэкаутам», – рассказал политолог.

    «Сам же Зеленский сегодня заявил, что с 10 октября на Украине разрушены 30% электростанций и вновь подтвердил отказ от переговоров с Россией. Но, во-первых, озвученная Зеленским цифра вызывает сомнения, потому что в начале прошлой недели министр энергетики Герман Галущенко в интервью западным СМИ называл те же цифры. С тех пор количество обстрелов и их география лишь расширялись. То есть Зеленский, скорее всего, нас обманывает», – допускает собеседник.

    «А во-вторых, отказ от переговоров с Москвой и теракты на территории России – это явно не то, что могло бы вернуть свет, воду и тепло в дома граждан Украины. Даже отбитые радикалы понимают, что Запад в этом вопросе украинцам ничем не поможет. Кто-то пытается закупать буржуйки, но всех жителей из 20 регионов обеспечить ими невозможно», – заключил Нечаев.

    Ранее в офисе президента Украины заявили о критической ситуации с энергетикой. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы экономить электричество и воду. Также утром в одном из районов Киева после повреждения ТЭЦ пропали свет и вода. Кроме того, Владимир Зеленский призвал украинцев «сделать больше» для сокращения потребления электричества.

    «В течение суток ВС РФ продолжили нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины, а также арсеналам с боеприпасами и вооружением иностранного производства. Все назначенные объекты поражены», – рассказали позже в Минобороны России. 

    Накануне газета ВЗГЛЯД сообщала о том, что ВС России впервые ударили по центру принятия решений в столице Украины, а именно по системе зданий «Укрэнерго». При этом удары по украинской инфраструктуре российские ВС начали наносить неделю назад с 10 октября. 

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    Верховная рада Украины признала «суверенитет» Ичкерии
    		    18 октября 2022, 15:07
    Фото: Ирина Яковлева/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Украинский парламент признал «суверенитет» Чеченской республики Ичкерия, свой голос «за» отдали 287 украинских депутатов.

    В постановлении, принятом Радой, осуждается «совершение геноцида против чеченского народа». Чеченскую Республику Ичкерия (террористическая организация, запрещена в России) указывают как «временно оккупированную территорию России» в результате вооруженной агрессии, которая была совершена якобы с нарушением Устава ООН, передает «Страна.ua».

    Ичкерия является самопровозглашенным непризнанным образованием, существовавшим в 1990-е годы на территории Чеченской республики России. Была ликвидирована в 2000 году. Ни одно из законных правительств государств-членов ООН не признало Ичкерию. В октябре 2007 года самопровозглашенный президент Ичкерии Доку Умаров заявил об упразднении Ичкерии, вместо этого был провозглашен Кавказский эмират.

    Депутаты Верховной рады Украины говорили о необходимости дипломатического признания Ичкерии еще в 1995 году.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал юридическим казусом и безграмотностью законопроект Верховной рады Украины о признании суверенитета самопровозглашенной и несуществующей Ичкерии. 

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    Украинский омбудсмен призвал ликвидировать Международный комитет Красного Креста
    «Коммерсант»: Украинский омбудсмен призвал ликвидировать Международный комитет Красного Креста
    		    18 октября 2022, 10:19
    Фото: Olena Khudiakova/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец обвинил Международный комитет Красного Креста (МККК) в том, что представители организации не приехали на границу с неподконтрольной Киеву территорией, чтобы добиться от России доступа к военнопленным в Еленовке, и призвал к ликвидации МККК, сообщили СМИ.

    Как пишет «Коммерсант», Лубинец заявил, что приехать для Красного Креста оказалось сложнее, чем размещать «призывы» к обеим сторонам конфликта. По словам украинского омбудсмена, если организация не выполняет свои обязательства, то «она должна быть ликвидирована».

    В воскресенье, 16 октября, МККК опубликовал на своем сайте призыв к сторонам конфликта дать доступ к военнопленным. В заявлении организации указано, что 11 ее сотрудники находятся в режиме готовности в Донецке уже несколько месяцев, но пока не получили минимальных гарантий безопасности и разрешения местных властей.

    Напомним, 10 октября МККК в решил приостановить свою деятельность на территории Украины по соображениям безопасности.

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    Суровикин не исключил принятие непростых решений в ходе СВО

    18 октября 2022, 20:55

    Текст: Кристина Цыцура

    В ходе проведения специальной военной операции Россия будет действовать осознанно и своевременно, но при это не исключая возможности принятия непростых решений, заявил командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин.

    «Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений», – заявил Суровикин, передает ТАСС.

    Также он подчеркнул, что Россия будет исходить из необходимости максимально сохранить жизни мирных граждан и солдат.

    Ранее Суровикин назвал ситуацию в зоне проведения спецоперации напряженной. 

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    В США заявили о неизбежности поражения Украины без помощи НАТО
    Гендиректор National Interest: Украина не смогла бы продержаться даже месяц без военной помощи США и НАТО
    		    18 октября 2022, 07:47
    Фото: president.gov.ua
    Текст: Антон Никитин

    Издатель и гендиректор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс выразил уверенность, что Украина не продержится и месяца без военной помощи США и НАТО.

    Саймс подчеркнул, что правительство Владимира Зеленского полностью зависит от беспрецедентной военной, финансовой и политической помощи США и НАТО, без которой Украина не смогла бы продержаться под натиском России даже месяц, передает РИА «Новости».

    Автор публикации также усомнился в целесообразности решения администрации Джо Байдена предоставить Киеву право вето на любые соглашения Москвы и Вашингтона, касающиеся Украины.

    Гендиректор американского журнала подчеркнул, что было бы серьезной ошибкой считать, что НАТО должно поддерживать Украину столько, сколько потребуется, не пытаясь найти дипломатическое решение конфликта, который легко может выйти из-под контроля.

    Напомним, в конце прошлой недели Пентагон пообещал Украине более 200 бронированных внедорожников Humvee, высокоточные боеприпасы, в том числе для РСЗО HIMARS, противотанковые системы, 23 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм. На этом фоне российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о закреплении Соединенных Штатов в статусе участника конфликта на Украине.

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    США и Украина пригрозили Ирану за якобы поставки боевых дронов России
    Госдеп США совместно с киевскими властями пригрозил Ирану за якобы поставки беспилотников России
    		    18 октября 2022, 11:33
    Фото: Bonnie Cash/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    В Белом доме заявили, что Иран, якобы поставляя России боевые беспилотники, нарушает резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН.

    Так, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила об имеющихся у США «всесторонних доказательствах» применения Россией иранского оружия против военных и гражданских целей на Украине. В этой связи США продолжат внедрять новые санкции против российско-иранской торговли вооружениями, передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

    Также Белом доме подчеркнули, что технологии, используемые при производстве иранских беспилотников, могут попасть под санкции США, предупредили в американском внешнеполитическом ведомстве. «Углубление альянса между Россией и Ираном – это то, что во всем мире, и особенно в регионе, должно восприниматься как серьезна угроза», – отметил представитель Госдепа.

    Киев также присоединился к обвинениям США по отношению к Ирану. МИД Украины потребовал от Тегерана в немедленном порядке прекратить поставки оружия России. В ведомстве даже заявили, что в противном случае Тегеран понесет «самую суровую» ответственность «по преступлениям России против Украины», в том числе в рамках международных судебных процессов, пишет агентство «Анадолу».

    «РФ продолжает совершать террористические акты против гражданского населения и критической инфраструктуры Украины, используя боевые беспилотники иранского производства. Предоставление оружия для ведения захватнической войны на Украине и убийства украинских граждан делает Иран соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов России против Украины», – говорится в заявлении украинского дипведомства.

    В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. В Кремле сообщения о якобы поставках России иранских вооружений также называли вбросами.

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    Зеленский: На Украине с 10 октября разрушены 30% электростанций
    Президент Украины Зеленский заявил, что с 10 октября по всей стране разрушена почти треть электростанций
    		    18 октября 2022, 13:43
    Фото: REUTERS/Anna Voitenko
    Текст: Елизавета Шишкова

    После ударов с 10 октября на Украине разрушено 30% всех электростанций, это привело к массовым отключениям электричества в стране, сообщил президент Владимир Зеленский.

    В своем Twitter Зеленский написал, что отключения электроэнергии затронули всю страну. Украинский президент добавил, что места для переговоров с Россией не осталось.

    Ранее в офисе Зеленского заявили о критической ситуации с энергетикой на Украине. 

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    Арестович признал успехи России в борьбе с ПВО Украины
    Советник главы офиса Зеленского Арестович признал успехи России в борьбе с ПВО Украины

    18 октября 2022, 04:33

    Текст: Антон Никитин

    Россия нашла «ключик» к противовоздушной обороне Украины, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.

    Как заявил Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина (внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов), Россия нашла «ключик» к противовоздушной обороне Украины. По словам советника главы офиса Зеленского, этот ключик якобы заключается в том, чтобы заставить ПВО Украины выстрелить весь ракетный запас в попытке уничтожить дроны, которых, по словам Арестовича, якобы «2,4 тыс. штук зафрахтовали». Он также выразил мнение, что Россия может «кошмарить» ВСУ в таком режиме еще два-три месяца, передает РИА «Новости».

    Накануне политолог, киевлянин Алексей Нечаев прокомментировал газете ВЗГЛЯД атаку дронов по центру принятия решений в столице Украины, где принимаются действительно важные решения, влияющие на способность промышленности поддерживать боеспособность ВСУ. Напомним, Россия начала наносить массированные удары по инфраструктуре Украины через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы.

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    Суровикин: Российская группировка на Украине методично «перемалывает» войска противника
    		    18 октября 2022, 21:05
    Фото: РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Российские силы в ходе специальной военной операции не стремятся к высоким темпам продвижения, а методично «перемалывают» противника, заявил журналистам командующий Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин.

    Он подчеркнул, что стратегия «перемалывания» противника не только минимизирует потери России, но и значительно сокращает количество жертв среди мирного населения, передает ТАСС.

    Суровикин добавил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) каждые сутки составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными.

    Ранее Суровикин рассказал, что ВСУ подтягивают на передовую все имеющиеся резервы.

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    Минобороны сообщило о новых ударах по системам военного управления и энергетики Украины
    		    18 октября 2022, 13:47
    Фото: vk.com/mil

    ВС России продолжили наносить удары высокоточным оружием большой дальности по системам военного управления и энергетики Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удары также нанесены по арсеналам с боеприпасами и вооружением иностранного производства, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Все цели были поражены.

    Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что после утренних ударов на Украине сложилась критическая ситуация с энергетикой.

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    Суровикин заявил о подготовке Киевом ракетного удара по Каховской ГЭС

    18 октября 2022, 20:59

    Текст: Кристина Цыцура

    Вооруженные силы России получили данные о том, что Киев готовит массированный ракетный удар по плотине Каховской ГЭС, заявил командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.

    Также он рассказал о планах Украины подготовить нанесение массированного ракетного удара по по городу без разбора целей. Он добавил, что это может привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения, передает ТАСС его слова.

    Ранее Суровикин назвал ситуацию в зоне проведения спецоперации напряженной и не исключил принятие непростых решений в ходе СВО. 

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    Мэр Кривого Рога заявил о серьезных разрушениях в городе
    Мэр Кривого Рога Вилкул: После обстрела зафиксированы серьезные разрушения

    18 октября 2022, 11:26

    Текст: Дмитрий Зубарев

    В родном городе Владимира Зеленского Кривом Роге после обстрела зафиксированы серьезные разрушения, заявил мэр Александр Вилкул.

    По словам Вилкула, в результате обстрела Кривого Рога есть серьезные разрушения и попадания, передает РИА «Новости».

    Ранее во вторник украинское издание «Страна.ua» сообщила, что воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

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    В шести областях Украины объявлена воздушная тревога
    Воздушная тревога объявлена в Киеве и в шести областях Украины

    18 октября 2022, 06:59

    Текст: Антон Никитин

    Воздушная тревога объявлена в Киеве, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Киевской областях Украины, сообщают украинские СМИ и ряд глав регионов.

    Как сообщил глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким, воздушная тревога объявлена по всей территории региона, передает ТАСС.

    Такие же объявления сделали глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин и Киевская горадминистрация.

    В свою очередь мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о взрывах в северной части города.

    Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия нашла «ключик» к противовоздушной обороне Украины. Напомним, Россия начала наносить массированные удары по инфраструктуре Украины через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы.

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    Украинские пленные рассказали об условиях содержания в России
    Военнопленные с Украины поделились, что в России их неплохо кормят и не унижают

    18 октября 2022, 08:35

    Текст: Александра Юдина

    Украинские военнопленные рассказали, что в плену к ним хорошо относятся и кормят не хуже, чем дома, вопреки утверждениям их командования, что в плен лучше не сдаваться.

    Так, в плену с ними отлично обращались. К слову, руки бойцам связали, но всегда воду давали и водили в туалет, поделился с РИА «Новости» 40-летний Николай Швец из Черкасской области.

    По словам военнослужащего, его никто не бил и не унижал, а ребята (смотрящие – прим. ВЗГЛЯД) попались хорошие.

    Пленный рассказал, что находится здесь уже четвертый день. За время его пребывания в плену его кормили «не хуже, чем у нас дома, тоже с тушенкой, мясом». Он отметил, что украинское командование пугало военных, убеждая, что в плен «лучше не сдаваться, так как якобы будут (российские военные – прим. ВЗГЛЯД) издеваться».

    Другой попавший в плен 47-летний Николай Дяченко из города Сумы добавил, что к нему также хорошо относились, мужчину не били и давали пить воду. «Молодцы. Хорошо отнеслись очень», – признал он.

    Тем временем вернувшиеся из украинского плена 11 военнослужащих Народной милиции ЛНР рассказали обратное: пытки, избиения и психологическое давление. Всех освобожденных доставили в Луганскую республиканскую клиническую больницу, где медики произведут медосмотр, также им предстоит работа с силовиками ЛНР.

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