Эксперт назвал стратегией генерала Суровикина сохранение жизней бойцов и мирных жителей

Эксперт назвал боевой опыт Суровикина залогом успеха спецоперации

«Несмотря на сложную ситуацию, наша стратегия в зоне СВО остается прежняя – максимальное сохранение жизни бойцов и мирных жителей. Поэтому используется высокоточное оружие – артиллерия и ракеты, в том числе морского базирования», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее генерал Сергей Суровикин заявил, что Россия, в отличие от Украины, стремится минимизировать и свои потери, и жертвы среди мирного населения.

Как считает политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва», член Общественной палаты столицы Александр Асафов, генералу Сергею Суровикину в качестве командующего СВО особенно пригодится его опыт войны в Сирии, доскональное знание вооружений, в том числе высокоточных, гиперзвуковых, таких, как «Кинжал». «Киевский режим продолжает попытки наступления, он теряет до тысячи бойцов в сутки, причем слабо- или вообще неподготовленных. И здесь видна разница в подходах, поскольку Украина перемалывает людей, бросая их на убой. А наша задача – беречь жизни», – напомнил он.

С 10 октября спецоперация перешла на другой этап, и удары наносятся по инфраструктуре, которая помогает киевскому режиму обеспечивать свои вооруженные силы, чтобы и далее атаковать мирные города, подчеркнул собеседник. «Но пока ВСУ продолжают обстреливать из натовских систем залпового огня транспортные нити, которые связывают Херсон с другими российскими регионами, угрожают доставке продовольствия и топлива в город», – заметил Асафов.

Кроме того, эксперт обратил внимание на планы ВСУ нанести ракетно-бомбовый удар не только по Антоновскому мосту, но и по плотине Каховской ГЭС, что приведет к затоплению нескольких районов Херсонской области.

«Об этих планах Киева рассказал Суровикин. Поэтому из этих районов уже началось перемещение людей, чтобы организовать там линию обороны. Суровикин подчеркнул, что это необходимое решение. Мы видим, что херсонцы уже начинают приезжать в Краснодарский край, на Ставрополье», – сказал политолог. Возвращение же людей в свои дома произойдет только тогда, когда появится уверенность в их безопасности, сроки будут зависеть от военно-тактической ситуации, добавил собеседник.

«При этом, стоит отметить – это явствует и из контекста выступления Суровикина, и вообще из хода спецоперации, – у России есть в наличии такие системы вооружения, которые превосходят то, что может поставить киевскому режиму НАТО, например – в части ПВО и ракет. Думаю, у России найдется и другая «номенклатура», которой можно было бы удивить западных стратегов. Мы видим, например, что происходит с западной бронетехникой после ударов российскими ракетами», – резюмировал Асафов.

Как заявил во вторник командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин, получены данные о том, что Киев готовит массированный ракетный удар по плотине Каховской ГЭС и по Херсону – без разбора целей, что может привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения.

Ситуацию в зоне СВО в целом он назвал напряженной, отметив попытки ВСУ атаковать позиции войск РФ, прежде всего, это касается Купянского, Красно-Лиманского Николаево-Криворожского направления. «В любом случае, как я уже говорил, мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизни мирного населения и наших военнослужащих. Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений», – предупредил Суровикин.

Генерал также сообщил: для предотвращения побега с передовой Киев применяет заградотряды националистов, которые расстреливают пытающихся покинуть поле боя, передает ТАСС. «Ежесуточно потери противника составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными. У нас иная стратегия. Об этом уже говорил верховный главнокомандующий. Мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережем каждого солдата и методично «перемалываем» наступающего противника. Тем самым не только минимизируются свои потери, но и значительно сокращается количество жертв среди мирного населения», – сказал военачальник.

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