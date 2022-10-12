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12 октября, среда  |  Последнее обновление — 09:29  |  vz.ru
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Почему упали акции Газпрома

Желающие заработать на Газпроме обвалили его стоимость Валентин Егоршин/ТАСС
Акции важнейшего игрока на российском фондовом рынке – Газпрома – обваливались более чем на 20% в понедельник. Российский рынок акций следом тоже улетел вниз. Все это объясняется тем, что Газпром готовится выплатить рекордные в своей истории дивиденды. И желающих успеть вбежать в последний вагон и стать акционером компании, естественно, прибавилось. Удастся ли Газпрому вернуться к прежней стоимости?  Подробности...
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Украина теряет электричество и американскую связь

Российские удары вынудят киевскую власть прибегнуть к веерным отключениям REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Во вторник Россия нанесла новые ракетные удары по Украине. Целями вновь стали ТЭЦ, железнодорожные узлы и даже терминалы связи Starlink, разработанные в компании Илона Маска и используемые ВСУ для передачи данных и коммуникации. Однако на некоторые области Украины за два дня массированных обстрелов не упало ни одной ракеты. С чем это связано? Подробности...
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«Людям легче». Как удары по Украине влияют на водителей на Крымском мосту

Движение по мосту после теракта удалось восстановить в кратчайшие сроки Константин Михальчевский/РИА Новости
Как живет Крымский мост через несколько суток после теракта? Насколько справляются с ситуацией спецслужбы, чиновники и волонтеры? Каким образом изменились процедуры досмотра, а главное – благодаря чему удалось так быстро восстановить движение по мосту? Все это на месте событий выяснял специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Россия лишает украинскую энергетику главного преимущества

Над украинской энергетикой сгущаются тучи Keystone Press Agency/Global Look Press
Специалисты подсчитывают ущерб, нанесенный украинской энергосистеме массовыми ракетными ударами российских войск. Оказалось, что эти удары вовсе не направлены на то, чтобы вогнать Украину в XVIII век и полностью лишить ее электричества. Их количество и цели выверены ювелирно совсем для другой задачи. Подробности...
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Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
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Проблема инфляции для США даже серьезнее, чем проблема госдолга

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Нет худа без добра – на фоне санкций, по большому счету нам ставка ФРС и американский долг по барабану. Зарабатывать, тратить и инвестировать россиянам надо в рублях. Подробности...

Украинская культура как доказательство нашей правоты

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Нынешние украинские националисты и русофобы смешны и отвратительны в своей злобе и ненависти. Их русофобский миф будет опрокинут, пропагандистский пафос неминуемо окажется смыт временем, а музыка продолжит звучать, преодолевая любые запреты и границы. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Космос снова стал надеждой на будущее

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
За войной всегда следует мир, и нам всем дальше жить на этой планете – и кто-то уже сейчас должен закладывать основы этого мира. И люди, которые вместе поднимаются за пределы земной атмосферы, делают именно это. Подробности...
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Киргизы разрушают «русское НАТО»

Лукашенко включился в спецоперацию

Возмездие за Крымский мост. Главное

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Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Примет ли армия Белоруссии непосредственное участие в спецоперации на Украине?
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Стоит ли в ответ на запрет на Украине российской музыки ввести аналогичные меры против украинской музыки в России?
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    Российские удары вынудят киевскую власть прибегнуть к веерным отключениям
    		   12 октября 2022, 08:50
    Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
    Текст: Алена Задорожная,
    Дарья Волкова,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Во вторник Россия нанесла новые ракетные удары по Украине. Целями вновь стали ТЭЦ, железнодорожные узлы и даже терминалы связи Starlink, разработанные в компании Илона Маска и используемые ВСУ для передачи данных и коммуникации. Однако на некоторые области Украины за два дня массированных обстрелов не упало ни одной ракеты. С чем это связано?

    Во вторник Вооруженные силы России нанесли новый массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по украинским объектам военного управления и системы энергетики. «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – приводится комментарий официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова в Telegram-канале ведомства.

    Власти Львовской области подтвердили факт ударов по нескольким критически важным энергетическим объектам. Четыре электроподстанции во Львовской области, которые играли важную роль для снабжения региона и поставок электроэнергии с Украины за границу, подверглись ракетным ударам. Две подстанции повреждены, еще две полностью уничтожены, передал ТАСС сообщение главы Львовской областной администрации Максима Козицкого. Это подтвердил и львовский мэр Андрей Садовый – по его словам, от двух из четырех подстанций «ничего не осталось».

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, российские удары лишают Украину возможности экспортировать электроэнергию в Европу – как одного из последних инструментов для самостоятельной внешнеэкономической политики киевского режима, в остальном зависимого от поддержки Запада.

    Крылатые ракеты воздушного базирования, морские «Калибры» и ракеты наземного базирования, а также беспилотники-камикадзе «Герань-2», как и в понедельник, выводили из строя энергетические объекты в центре и на западе Украины. Помимо упомянутых ударов по Львову, два дрона-камикадзе «Герань-2» поразили территорию Ладыжинской теплоэлектростанции (ТЭС) в Винницкой области. Теперь на этом участке энергосети будет создан дефицит электроэнергии. В Днепропетровской области также подтвердили попадания ракет – повреждены объекты критической энергоинфраструктуры в Павлоградском и Каменском районах. По косвенным признакам можно сказать, что целью ударов стали Павлоградская и Вольногорская электроподстанции.

    Сообщается, что ракеты вновь «отработали» и по украинской столице. Опираясь на данные со спутниковых снимков, сделанных с космического аппарата LandSat-9, блогеры оповестили о большом пожаре в районе ТЭЦ-6 на северо-востоке Киева и о дыме из района Киевской ГЭС в Вышгороде, который идет из двух очагов: с дамбы и со стороны масляного хозяйства около управления станции.

    «Если смотреть на объекты, по которым били ВС РФ, то можно сделать вывод, что цели ввергнуть Украину в состояние каменного века у Москвы нет, – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД глава аналитического бюро проекта «СОНАР-2050» Иван Лизан. – Удары, скорее всего, наносились для того, чтобы причинить максимальный ущерб тепловой энергогенерации Украины и вынудить страну проводить веерные отключения». При этом он напомнил, что после сегодняшних обстрелов было сказано: в Киеве отключений не будет. «Также атаки проводились по нескольким территориям, в том числе прифронтовым. Кроме того, ракетные удары были нанесены и по Криворожской ТЭЦ», – пояснил эксперт.

    В целом, судя по ряду сообщений, атаками были затронуты практически все регионы, контролируемые украинской властью, за исключением Закарпатской и Черновицкой областей. Военный обозреватель «Московского комсомольца» Сергей Вальченко в комментарии РИА ФАН высказал предположение – причиной такого исключения стал этнический состав двух регионов. В Закарпатье, напомним, компактно живет венгерская община (около 12% населения), в Черновицкой области (Северной Буковине) – 12% румын и 7% молдаван. Многие закарпатские венгры имеют двойное гражданство. «Возможно, именно этот факт учитывается российским Генштабом, который планирует удары по важным объектам на Украине», – предположил Вальченко.

    Иную версию выдвинул эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов. «Мы не слышим о ракетных ударах по Закарпатской и Черновицкой областям Украины просто потому, что в этих районах нет значимых крупных объектов электрогенерации, нет и открытых распределительных устройств типа подстанций 330 кВ и подстанций 750 кВ. Поэтому наносить удары по этим областям нет никакого смысла», – заметил собеседник.

    Зато, добавил Анпилогов, в результате ударов пострадала собственность крупнейшего украинского олигарха, в прошлом негласного хозяина Донбасса Рината Ахметова. «В свое время он фактически приватизировал все основные тепловые электростанции на Украине, контролируя практически весь энергетический уголь через свои шахты, – заметил собеседник. – Структура Ахметова – компания ДТЭК – является монополистом производства электроэнергии на тепловых станциях. Вот поэтому и получается, что ракетные удары наносятся в основном по его структурам».

    Также отметим, что во вторник от воздушных атак пострадал не только олигархический бизнес Украины. Судя по всему, нанесены удары, которые должны существенно осложнить коммуникации ВСУ. После ракетной атаки был выведен из строя ряд терминалов спутниковой связи Starlink – разработка Илона Маска, которой пользуются ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале лидер запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, «в Генштабе ВСУ ситуация близка к потере управления подразделениями».

    Кроме того, судя по активной работе украинской ПВО в городе Шепетовке Хмельницкой области (запад Украины), местный железнодорожный узел также стал объектом российских атак, как и прикрывающий его 11-й зенитно-ракетный полк ВСУ. Кроме того, в Шепетовке находится ремонтный завод, где на постоянной основе восстанавливают бронетехнику и артиллерийские системы.

    Шепетовский железнодорожный узел полностью уничтожен, сообщили «Известия». Отметим, что через Шепетовку идет железная дорога, ведущая через Львов к пограничному польскому городу Перемышлю. Добавим, что как сообщил Герой ДНР Ахра Авидзба (позывной «Абхаз»), есть информация, что западное вооружение на территорию Украины попадает в том числе в пассажирских поездах, которые следуют из Польши. Вагоны цепляют к гражданскому составу, примерно по два-три вагона, передает РИА «Новости» слова Авидзбы, сказанные в эфире Первого канала.

    «В ударах ВС РФ прослеживается логика, в том числе и связанная с нарушением логистики поставок оружия из Польши.

    Мы видим атаки по железной дороге, крупным узловым пунктам, на некоторых из них находились поезда с боевой техникой и личным составом», – отмечает военный эксперт Илья Крамник.

    «Но первостепенные задачи – это поражение инфраструктуры как таковой. Новый груз с боевой техникой сформировать можно довольно быстро, а вот ремонт инфраструктурных объектов ­– дело затратное и долгое. При этом пропускная способность будет снижаться», – указывает аналитик.

    Анпилогов прогнозирует: скорее всего, в ближайшие дни подобные обстрелы объектов инфраструктуры Украины будут повторяться. При этом во вторник ВСУ предприняли попытку контратаки. Был нанесен удар по подстанции в городе Шебекино Белгородской области. В итоге был поврежден трансформатор, более двух тысяч человек остались без энергоснабжения, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

    «Оперативные службы устраняют последствия. Энергетики уже приступили к переключению абонентов на резервную линию электроснабжения. Вода также появится в ближайшее время: по информации водоканала, насосы уже перезапущены», – добавил в своем Telegram-канале глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов.

    Крамник напомнил, что ВСУ использовали ту тактику, которая была отработана во время ударов по ДНР и ЛНР в течение семи лет, начиная с кампании 2014-2015 годов и по начало российской спецоперации. Но в любом случае разница возможностей ВСУ и ВС РФ приведет к тому, что любая «ответка» украинской стороны будет заведомо слабее российских ракетных и авиаударов. «Вспоминать, кто начал подобного рода атаки, в Киеве не очень любят. Но, как говорится, «кто посеет ветер – пожнет бурю», – заметил Крамник.

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