Украина теряет электричество и американскую связь

Во вторник Россия нанесла новые ракетные удары по Украине. Целями вновь стали ТЭЦ, железнодорожные узлы и даже терминалы связи Starlink, разработанные в компании Илона Маска и используемые ВСУ для передачи данных и коммуникации. Однако на некоторые области Украины за два дня массированных обстрелов не упало ни одной ракеты. С чем это связано?

Во вторник Вооруженные силы России нанесли новый массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по украинским объектам военного управления и системы энергетики. «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – приводится комментарий официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова в Telegram-канале ведомства.

Власти Львовской области подтвердили факт ударов по нескольким критически важным энергетическим объектам. Четыре электроподстанции во Львовской области, которые играли важную роль для снабжения региона и поставок электроэнергии с Украины за границу, подверглись ракетным ударам. Две подстанции повреждены, еще две полностью уничтожены, передал ТАСС сообщение главы Львовской областной администрации Максима Козицкого. Это подтвердил и львовский мэр Андрей Садовый – по его словам, от двух из четырех подстанций «ничего не осталось».

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, российские удары лишают Украину возможности экспортировать электроэнергию в Европу – как одного из последних инструментов для самостоятельной внешнеэкономической политики киевского режима, в остальном зависимого от поддержки Запада.

Крылатые ракеты воздушного базирования, морские «Калибры» и ракеты наземного базирования, а также беспилотники-камикадзе «Герань-2», как и в понедельник, выводили из строя энергетические объекты в центре и на западе Украины. Помимо упомянутых ударов по Львову, два дрона-камикадзе «Герань-2» поразили территорию Ладыжинской теплоэлектростанции (ТЭС) в Винницкой области. Теперь на этом участке энергосети будет создан дефицит электроэнергии. В Днепропетровской области также подтвердили попадания ракет – повреждены объекты критической энергоинфраструктуры в Павлоградском и Каменском районах. По косвенным признакам можно сказать, что целью ударов стали Павлоградская и Вольногорская электроподстанции.

Сообщается, что ракеты вновь «отработали» и по украинской столице. Опираясь на данные со спутниковых снимков, сделанных с космического аппарата LandSat-9, блогеры оповестили о большом пожаре в районе ТЭЦ-6 на северо-востоке Киева и о дыме из района Киевской ГЭС в Вышгороде, который идет из двух очагов: с дамбы и со стороны масляного хозяйства около управления станции.

«Если смотреть на объекты, по которым били ВС РФ, то можно сделать вывод, что цели ввергнуть Украину в состояние каменного века у Москвы нет, – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД глава аналитического бюро проекта «СОНАР-2050» Иван Лизан. – Удары, скорее всего, наносились для того, чтобы причинить максимальный ущерб тепловой энергогенерации Украины и вынудить страну проводить веерные отключения». При этом он напомнил, что после сегодняшних обстрелов было сказано: в Киеве отключений не будет. «Также атаки проводились по нескольким территориям, в том числе прифронтовым. Кроме того, ракетные удары были нанесены и по Криворожской ТЭЦ», – пояснил эксперт.

В целом, судя по ряду сообщений, атаками были затронуты практически все регионы, контролируемые украинской властью, за исключением Закарпатской и Черновицкой областей. Военный обозреватель «Московского комсомольца» Сергей Вальченко в комментарии РИА ФАН высказал предположение – причиной такого исключения стал этнический состав двух регионов. В Закарпатье, напомним, компактно живет венгерская община (около 12% населения), в Черновицкой области (Северной Буковине) – 12% румын и 7% молдаван. Многие закарпатские венгры имеют двойное гражданство. «Возможно, именно этот факт учитывается российским Генштабом, который планирует удары по важным объектам на Украине», – предположил Вальченко.

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Иную версию выдвинул эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов. «Мы не слышим о ракетных ударах по Закарпатской и Черновицкой областям Украины просто потому, что в этих районах нет значимых крупных объектов электрогенерации, нет и открытых распределительных устройств типа подстанций 330 кВ и подстанций 750 кВ. Поэтому наносить удары по этим областям нет никакого смысла», – заметил собеседник.

Зато, добавил Анпилогов, в результате ударов пострадала собственность крупнейшего украинского олигарха, в прошлом негласного хозяина Донбасса Рината Ахметова. «В свое время он фактически приватизировал все основные тепловые электростанции на Украине, контролируя практически весь энергетический уголь через свои шахты, – заметил собеседник. – Структура Ахметова – компания ДТЭК – является монополистом производства электроэнергии на тепловых станциях. Вот поэтому и получается, что ракетные удары наносятся в основном по его структурам».

Также отметим, что во вторник от воздушных атак пострадал не только олигархический бизнес Украины. Судя по всему, нанесены удары, которые должны существенно осложнить коммуникации ВСУ. После ракетной атаки был выведен из строя ряд терминалов спутниковой связи Starlink – разработка Илона Маска, которой пользуются ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале лидер запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, «в Генштабе ВСУ ситуация близка к потере управления подразделениями».

Кроме того, судя по активной работе украинской ПВО в городе Шепетовке Хмельницкой области (запад Украины), местный железнодорожный узел также стал объектом российских атак, как и прикрывающий его 11-й зенитно-ракетный полк ВСУ. Кроме того, в Шепетовке находится ремонтный завод, где на постоянной основе восстанавливают бронетехнику и артиллерийские системы.

Шепетовский железнодорожный узел полностью уничтожен, сообщили «Известия». Отметим, что через Шепетовку идет железная дорога, ведущая через Львов к пограничному польскому городу Перемышлю. Добавим, что как сообщил Герой ДНР Ахра Авидзба (позывной «Абхаз»), есть информация, что западное вооружение на территорию Украины попадает в том числе в пассажирских поездах, которые следуют из Польши. Вагоны цепляют к гражданскому составу, примерно по два-три вагона, передает РИА «Новости» слова Авидзбы, сказанные в эфире Первого канала.

«В ударах ВС РФ прослеживается логика, в том числе и связанная с нарушением логистики поставок оружия из Польши.

Мы видим атаки по железной дороге, крупным узловым пунктам, на некоторых из них находились поезда с боевой техникой и личным составом», – отмечает военный эксперт Илья Крамник.

«Но первостепенные задачи – это поражение инфраструктуры как таковой. Новый груз с боевой техникой сформировать можно довольно быстро, а вот ремонт инфраструктурных объектов ­– дело затратное и долгое. При этом пропускная способность будет снижаться», – указывает аналитик.

Анпилогов прогнозирует: скорее всего, в ближайшие дни подобные обстрелы объектов инфраструктуры Украины будут повторяться. При этом во вторник ВСУ предприняли попытку контратаки. Был нанесен удар по подстанции в городе Шебекино Белгородской области. В итоге был поврежден трансформатор, более двух тысяч человек остались без энергоснабжения, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

«Оперативные службы устраняют последствия. Энергетики уже приступили к переключению абонентов на резервную линию электроснабжения. Вода также появится в ближайшее время: по информации водоканала, насосы уже перезапущены», – добавил в своем Telegram-канале глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов.

Крамник напомнил, что ВСУ использовали ту тактику, которая была отработана во время ударов по ДНР и ЛНР в течение семи лет, начиная с кампании 2014-2015 годов и по начало российской спецоперации. Но в любом случае разница возможностей ВСУ и ВС РФ приведет к тому, что любая «ответка» украинской стороны будет заведомо слабее российских ракетных и авиаударов. «Вспоминать, кто начал подобного рода атаки, в Киеве не очень любят. Но, как говорится, «кто посеет ветер – пожнет бурю», – заметил Крамник.

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