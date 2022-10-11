Как российские войска обманывают ПВО Украины

Утром 11 октября Россия продолжила нанесение ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. А накануне российские Вооруженные силы выпустили по целям на Украине более ста дальнобойных ракет – такого не было очень давно. Что означают эти удары с военной точки зрения, какой эффект они будут иметь и почему ПВО Украины не смогла с ними справиться?

«Сегодня российскими Вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены». Так выглядело начало традиционной сводки Минобороны за 10 октября. В ней почти все было традиционным, кроме самого факта данного сообщения.

Удары наносились целым спектром российских дальнобойных средств поражений. Использовались крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 и Х-55 (555), ракеты «Калибр», которые запускались из акватории Черного моря, ракеты наземного базирования, а также барражирующие боеприпасы, так называемые дроны-камикадзе, в частности, ставшие знаменитыми в последнее время «Герань-2».

Кстати говоря, ирония судьбы – ракеты Х-55 советского еще производства в свое время были переданы Украиной России в счет оплаты долгов за газ. Есть основания полагать, что именно этими старыми изделиями и обстреливают сегодня Украину в первую очередь.

Ракетных ударов такого масштаба Россия не наносила с февраля, с самого начала специальной военной операции на Украине. Общее количество выпущенных дальнобойных ракет, если верить сообщениям украинского Генштаба и многочисленным открытым источникам, превысило сотню (по ряду оценок, до 150–200). Целями этих ударов оказались, как заявляет Минобороны РФ, объекты энергетики, военного управления и связи Украины. «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», заверили в российском военном ведомстве.

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И действительно – весь день 10 октября с Украины поступали сообщения об отключении электроэнергии в том или ином городе. Под вечер и вовсе выяснилось, что Украина как минимум на какое-то время потеряла возможность экспорта электроэнергии в Европу, которая до последнего времени приносила Киеву значительные доходы. Утром 11 октября было заявлено о введении веерных отключений электроэнергии в ряде украинских регионов и даже в столице.

Иначе говоря, украинские объекты энергетики – подстанции, ТЭЦ, распределительные узлы – действительно в массовом порядке были выведены из строя. Это имеет не только психологическое и политическое значение (как ответ на теракт против Крымского моста), но и чисто военное.

Прежде всего, с военной точки зрения выведение из строя электроподстанций резко ограничивает возможности работы электрифицированных железных дорог.

Уже появились заявления о том, что «Украинские железные дороги» после массированного удара переводят отдельные маршруты с электротяги на дизель. Таким образом, поступление вооружений, топлива, боеприпасов и личного состава на линию боевых действий резко снижается. А ведь расход одних только артиллерийских снарядов при боевых действиях высокой интенсивности может составлять десятки тысяч единиц в сутки. Можно ожидать, что наступательный порыв ВСУ, практически угасший в последние дни, затухнет теперь окончательно.

Стоит ожидать, что ближайшие дни Украина потратит на восстановление электроснабжения железных дорог. В это время застрявшие на обесточенных путях эшелоны будут доставляться дизельными локомотивами на ближайшие станции и скапливаться там в больших количествах. Эти сгруппированные эшелоны вполне могут стать целью следующих ударов России. По крайней мере, именно это диктует чисто военная логика.

Масштаб, количество, география нанесенных ударов наводит на мысль о том, что операция была тщательно подготовлена, причем глубоко заранее. Российские штабы наверняка разработали ее еще как минимум несколько недель назад. Давно были намечены цели, расписаны маршруты для экипажей тяжелых бомбардировщиков, оставалось лишь по классической схеме вскрыть соответствующие пакеты по получении приказа.

Несомненно и то, что этот удар оказался неожиданным для Украины – даже несмотря на всю предсказуемость развития событий после теракта на Крымском мосту. Многочисленные источники сообщают о том, что системы ПВО Украины оказались бессильны против российских крылатых ракет и беспилотников-камикадзе. Сыграло свою роль и то, что значительная часть этих систем ПВО уже выбита, и то, что Россия давно не наносила ударов по Киеву, а значит, ранее прикрывавшие столицу Украины системы были перебазированы на другие направления.

Ослабило эффективность украинского ПВО и искусство российских военачальников. Российское командование, похоже, выучило ряд уроков, полученных по результатам предыдущих подобных ударов.

Напомним, что ранее чаще всего подобные удары наносились несколькими – до 20–30 – ракетами, и не более. Американские средства разведки, работающие в пользу ВСУ, видели пуски этих ракет в режиме реального времени, а значит, могли предупредить украинские комплексы ПВО задолго до того, как ракеты войдут в их зону ответственности. По сути, ВСУ благодаря США зачастую заранее знали, с какого именно направления и в какое время ожидать прилета российских дальнобойных ракет.

Эти сведения радикально облегчают работу средств ПВО. Что не менее важно – благодаря такому предупреждению украинские комплексы ПВО могли включать активный режим радиолокации только буквально на секунды, чтобы подсветить атакующую ракету на финальном участке ее полета. Чем меньше работает РЛС ПВО Украины, тем сложнее российским войскам ее было засечь и уничтожить.

Но 10 октября российские войска поступили совершенно иначе. Во-первых, удар был именно массированным, были применены одновременно десятки ракет. Во-вторых, эти десятки ракет разных типов полетели с разных направлений в разное время – с тем, чтобы подойти к цели одновременно с разных сторон.

В таких условиях ПВО оказывается перегруженной. Даже если пуски ракет видны заранее, их одновременный приход в цель с разных направлений делает ПВО бессильной сопротивляться.

Наконец, ракеты пускались как минимум тремя, а может быть, даже и четырьмя волнами – с тем, чтобы уничтожить цели, которые по тем или иным причинам не были поражены с первого раза. Само количество этих пусков говорит о том, что Россия смогла значительно увеличить число носителей и платформ, с которых эти ракеты могут быть выпущены. И в том числе – число подготовленных соответствующим образом экипажей дальней бомбардировочной авиации. Наглядно была доказана лживость утверждений украинской пропаганды о том, что «у России закончились ракеты».

Таким образом, политические и эмоциональные цели ракетных ударов были Россией достигнуты полностью. Уже заявлено, что нанесенные Россией удары имели, прежде всего, показательный смысл – как демонстрация того, что будет с Украиной в случае продолжения ею ведения террористической тактики.

Однако долговременное военное значение они приобретут только в случае, если продолжатся в том же виде в ближайшие дни. С точки зрения боевой эффективности имеет значение не только интенсивность, но и регулярность проведения таких операций. Утром 11 октября удары по энергетической инфраструктуре Украины продолжились, хотя и в несколько меньшем масштабе. Об их реальных последствиях для боевых действий можно будет судить уже через несколько дней.