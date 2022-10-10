Сергей Мардан, журналист: Вся Украина сейчас переживает «инфраструктурный» шок. В крупных городах отсутствуют электричество, связь, интернет и водоснабжение. Не работают светофоры и канализация.

Переживают последствия и те, кто поддерживает Зеленского и, те кто не поддерживает. Переживают украинцы, русские, татары, евреи и греки. Небывалое единение страны достигнуто. Цена такого единения слишком высока для режима Зеленского. Если Европа просто замерзает, то Украина откатывается назад в каменный век и оба этих процесса имеют глубокую связь.

Интересы России не ограничиваются никакими «красными линиями». Они существовали и существуют в режиме объективной реальности. Ответ на ущемление наших интересов также объективен как восход солнца на Востоке. Источник

Андрей Медведев, журналист: Пишут украинцы: «Смотрю на Киев и думаю: а ведь в Донецке такое каждый день». Источник

Маргарита Симоньян, главный редактор «Россия Сегодня»: Крымский мост с самого начала был той самой красной линией. Это же было очевидно. Семь раз отмерь - один отрежь, поспешишь – людей насмешишь, русский медленно запрягает да быстро едет – и другие русские пословицы, объясняющие сегодняшнее утро.

Я так или иначе работаю в этой обойме со своих 20 лет. То есть всю сознательную жизнь. И за эти годы ни разу, ни единого разу не было ситуации, когда бы все внутри этой обоймы говорили: «Ну, почему он вот это не делает, почему вот это решение не принимает, чего ждет?» – а потом бы не говорили: «А!!! Вот почему! Ну, теперь-то понятно!»

Каждый раз. Двадцать с лишним лет.

Пора бы привыкнуть, конечно. Источник

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: Зеленский заявил, что договорился с Шольцем о срочной встрече G7, рассчитывает выступить на ней.

С новым номером. Источник

Захар Прилепин, писатель: Сегодня на Украине можно провести социологический опрос:

«Ждёте ли вы ещё одной марки с изображением нового пожара на Крымском мосту?»

Или и первая была на фиг не нужна. Источник

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Игорь Караулов, поэт: Пока что промазали по пешеходному мосту в Киеве. А есть Метромост. И есть мост Патона. Патон был великий человек, и мост даже жалко. Да я и не знаю, сколько калибров уйдёт на его уничтожение. Но без этих двух мостов Киев фактически распадется на два города.

Жалко, жалко великий город. Но надо. Источник

Дмитрий Винник, ученый: Да, – мы дожили до той эпохи, что сердце русского человека искренне радуется от вида полыхающего Киева. И эту печальную данность также следует принять всем сердцем. Следует готовиться к приёму новых волн беженцев, дальнейшему ожесточению и варваризации общественной жизни Украины и, увы, – массовым расправам над русскими людьми. Пользуясь средневековыми понятиями, – закончилась «хорошая» и началась «плохая» война. Именно для Украины. Для жителей Донбасса эта война изначально была не то, что плохой, а откровенно ужасной. Всё только начинается по-настоящему. Важно, чтобы ракет хватило... Источник

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер: Все удивляются: разве Зеленский не понимал, что Крымский мост – та самая красная линия, которую переходить нельзя?

Конечно, понимал. Более того, я уверен, он знал вот про это, что сейчас началось.

Я давно говорю: Украина – не государство-террорист, она государство-террорист-смертник. Она для этого существует, ее для этого 30 лет переформатировали, Зеленский для этого там поставлен президентом. Не должно быть никаких иллюзий о возможности договориться: с террористами не договариваются, а со смертниками – тем более.

Но людей жалко. Очень жалко людей. Они все заложники этого ублюдка и его хозяев. Источник

Александр Коц, военкор «Комсомольской правды»: Остается надеяться, что это не разовая акция возмездия, а новая система ведения боевых действий. На всей глубине украинского государства. До тех пор, пока оно не потеряет способность функционировать. Источник