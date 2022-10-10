Украина откатывается назад в каменный век

Взгляд
10 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 13:28  |  vz.ru
Разделы

Европейской экономике пророчат «возвращение в Средневековье»

Европейская экономика разлагается на наших глазах Thomas Trutschel/picture alliance/photothek/ТАСС
Экономисты Евросоюза бьют тревогу: зима еще не началась, а экономика континента уже трещит по швам. В Швейцарии на грани банкротства второй банк страны Credit Suisse, в Британии обрушился курс фунта стерлингов, во Франции из-за рекордного подорожания электроэнергии закрываются предприятия. А дальше будет, по словам специалистов, еще хуже. Насколько и почему?  Подробности...
Перейти в раздел…

Кто и как может улучшить снабжение армии

Общественники могут собрать средства на закупку армейских комплектов на сотни миллионов рублей Алексей Куденко/РИА Новости
Армейской службе тыла пригодятся современные методы логистики. Чтобы ускорить поставки оружия и амуниции на фронт, можно пригласить гражданских подрядчиков – например, команду специалистов из служб вроде Ozon и Wildberries. Такие идеи обсуждают военные аналитики. Поводом для дискуссии стал призыв депутатов Госдумы к Генпрокуратуре проверить готовность службы тыла после объявленной частичной мобилизации. Подробности...
Перейти в раздел…

Как власти регионов поддерживают мобилизованных земляков

В Калининграде выделили по 15 тыс. рублей каждому мобилизованному, который купил форму и снаряжение за свой счет gov39.ru
Частичная мобилизация поставила перед региональными властями две новые и серьезные задачи. С одной стороны, нужно оказать поддержку родственникам призванных – от детей-дошкольников до родителей-пенсионеров. При этом нужно помочь самим мобилизованным, снабдив их всем необходимым – от термобелья до приборов ночного видения. Газета ВЗГЛЯД выяснила, как губернаторы напрямую содействуют Вооруженным силам России. Подробности...
Перейти в раздел…

Украинские войска разрушает «Герань»

Такие обломки все чаще находят на Украине кадр из видео
На Украине все чаще заявляют о том, что против ВСУ применяется невиданное раньше оружие. Появляются фотографии обломков боеприпасов с надписями «Герань-2», найденных на месте ракетных ударов. Как устроена «Герань-2», что она собой представляет, из чего сделана – и при чем здесь Иран? Подробности...
Перейти в раздел…

Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
Перейти в раздел…

Украина откатывается назад в каменный век

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Пользуясь средневековыми понятиями, закончилась «хорошая» и началась «плохая» война. Именно для Украины. Для жителей Донбасса эта война изначально была не то, что плохой, а откровенно ужасной. Всё только начинается по-настоящему. Подробности...

Куда дальше двигать границу России

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Прежде чем проявиться на географической карте, новые границы страны должны были возникнуть на карте общественного сознания. Подробности...

Когда США обвинят Польшу в подрыве «Северных потоков»

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Пока в США говорят лишь о соучастии Польши в подрыве «Северных потоков». Но Вашингтон вполне может полностью переложить на Варшаву вину за эту диверсию. Подробности...
Перейти в раздел…

Юморист, который готов уничтожить мир

Обсуждение: 4 комментария

Что сулит России смена власти в США

От Ирана ждут удара по НАТО

Перейти в раздел…

Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
Подробности...

Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
Подробности...

В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
Подробности...
Перейти в раздел…
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Стоит ли в ответ на запрет на Украине российской музыки ввести аналогичные меры против украинской музыки в России?
  • Да

  • Нет
Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
  • До конца 2022 года

  • До лета 2023 года

  • До конца 2023 года

  • После 2023 года

  • Затрудняюсь ответить
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
  • Диверсия

  • Случайное внешнее воздействие

  • Внутренняя неисправность
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин: Нанесен массированный удар по объектам инфраструктуры Украины
    Киевлянин: Российские ракеты ударили по энергосистемам столицы Украины Путин и Лукашенко договорились развернуть региональную группировку войск Посла России срочно вызвали в МИД Молдавии из-за пуска крылатых ракет Белый дом придумал способ отомстить Саудовской Аравии за решение ОПЕК+
    Глава Крыма указал на изменившиеся подходы к спецоперации на Украине Путин обвинил Киев в попытке подрыва «Турецкого потока» В Госдуме предложили погасить спутниковую группировку НАТО над Украиной Экс-посол Украины в Германии Мельник оскорбил немецкого политика
    Кадыров после ракетных ударов по Украине выразил удовлетворение проведением СВО Зеленский договорился с Шольцем о срочной встрече G7 В США признали «величайшим провалом» слова Байдена о «ядерном Армагеддоне» Белорусский телеканал показал пьяных украинских пограничников

    Главная тема


    Украинские войска разрушает «Герань»

    «важно не останавливаться»


    Борис Рожин оценил значимость ракетных ударов по территории Украины

    действия на фронте


    Александр Бартош спрогнозировал реакцию Запада на ракетные удары России по Украине

    неонацизм на Украине


    Ольга Шарий указала на браслет со свастикой на руке главнокомандующего ВСУ Залужного

    Видео

    интервью пастора из США


    «Отношение российского президента к христианским ценностям нравится многим в США»

    нехватка газа


    Польша начала борьбу против Германии за энергоресурсы

    превентивный ядерный удар


    Зеленский дал спецоперации новую цель

    гражданские подрядчики


    Кто и как может улучшить снабжение армии

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    национальный лидер


    Ирина Алкснис: Мы – вместе. И у нас все получится!

    сокращение квот


    Глеб Простаков: ОПЕК+ ставит на победу республиканцев в США

    коллапс системы


    Тимофей Бордачёв: Мир вполне созрел для борьбы с неоколониализмом

    на ваш взгляд


    Стоит ли в ответ на запрет на Украине российской музыки ввести аналогичные меры против украинской музыки в России?
    Общественное мнение

    Украина откатывается назад в каменный век

    Общественное мнение
    самые актуальные темы дня в блогосфере
    		10 октября 2022, 13:20

    Сергей Мардан, журналист: Вся Украина сейчас переживает «инфраструктурный» шок. В крупных городах отсутствуют электричество, связь, интернет и водоснабжение. Не работают светофоры и канализация.

    Переживают последствия и те, кто поддерживает Зеленского и, те кто не поддерживает. Переживают украинцы, русские, татары, евреи и греки. Небывалое единение страны достигнуто. Цена такого единения слишком высока для режима Зеленского. Если Европа просто замерзает, то Украина откатывается назад в каменный век и оба этих процесса имеют глубокую связь.

    Интересы России не ограничиваются никакими «красными линиями». Они существовали и существуют в режиме объективной реальности. Ответ на ущемление наших интересов также объективен как восход солнца на Востоке. Источник

    Андрей Медведев, журналист: Пишут украинцы: «Смотрю на Киев и думаю: а ведь в Донецке такое каждый день». Источник

    Маргарита Симоньян, главный редактор «Россия Сегодня»: Крымский мост с самого начала был той самой красной линией. Это же было очевидно. Семь раз отмерь - один отрежь, поспешишь – людей насмешишь, русский медленно запрягает да быстро едет – и другие русские пословицы, объясняющие сегодняшнее утро.

    Я так или иначе работаю в этой обойме со своих 20 лет. То есть всю сознательную жизнь. И за эти годы ни разу, ни единого разу не было ситуации, когда бы все внутри этой обоймы говорили: «Ну, почему он вот это не делает, почему вот это решение не принимает, чего ждет?» – а потом бы не говорили: «А!!! Вот почему! Ну, теперь-то понятно!»

    Каждый раз. Двадцать с лишним лет.

    Пора бы привыкнуть, конечно. Источник

    Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: Зеленский заявил, что договорился с Шольцем о срочной встрече G7, рассчитывает выступить на ней.

    С новым номером. Источник

    Захар Прилепин, писатель: Сегодня на Украине можно провести социологический опрос:

    «Ждёте ли вы ещё одной марки с изображением нового пожара на Крымском мосту?»

    Или и первая была на фиг не нужна. Источник

    Игорь Караулов, поэт: Пока что промазали по пешеходному мосту в Киеве. А есть Метромост. И есть мост Патона. Патон был великий человек, и мост даже жалко. Да я и не знаю, сколько калибров уйдёт на его уничтожение. Но без этих двух мостов Киев фактически распадется на два города.

    Жалко, жалко великий город. Но надо. Источник

    Дмитрий Винник, ученый: Да, – мы дожили до той эпохи, что сердце русского человека искренне радуется от вида полыхающего Киева. И эту печальную данность также следует принять всем сердцем. Следует готовиться к приёму новых волн беженцев, дальнейшему ожесточению и варваризации общественной жизни Украины и, увы, – массовым расправам над русскими людьми. Пользуясь средневековыми понятиями, – закончилась «хорошая» и началась «плохая» война. Именно для Украины. Для жителей Донбасса эта война изначально была не то, что плохой, а откровенно ужасной. Всё только начинается по-настоящему. Важно, чтобы ракет хватило... Источник

    Дмитрий Михайлин, медиаменеджер: Все удивляются: разве Зеленский не понимал, что Крымский мост – та самая красная линия, которую переходить нельзя?

    Конечно, понимал. Более того, я уверен, он знал вот про это, что сейчас началось.

    Я давно говорю: Украина – не государство-террорист, она государство-террорист-смертник. Она для этого существует, ее для этого 30 лет переформатировали, Зеленский для этого там поставлен президентом. Не должно быть никаких иллюзий о возможности договориться: с террористами не договариваются, а со смертниками – тем более.

    Но людей жалко. Очень жалко людей. Они все заложники этого ублюдка и его хозяев. Источник

    Фото: REUTERS/Gleb Garanich

    Александр Коц, военкор «Комсомольской правды»: Остается надеяться, что это не разовая акция возмездия, а новая система ведения боевых действий. На всей глубине украинского государства. До тех пор, пока оно не потеряет способность функционировать. Источник


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •