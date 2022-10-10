Украинские войска разрушает «Герань»

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10 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 13:12  |  vz.ru
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Европейской экономике пророчат «возвращение в Средневековье»

Европейская экономика разлагается на наших глазах Thomas Trutschel/picture alliance/photothek/ТАСС
Экономисты Евросоюза бьют тревогу: зима еще не началась, а экономика континента уже трещит по швам. В Швейцарии на грани банкротства второй банк страны Credit Suisse, в Британии обрушился курс фунта стерлингов, во Франции из-за рекордного подорожания электроэнергии закрываются предприятия. А дальше будет, по словам специалистов, еще хуже. Насколько и почему?  Подробности...
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Кто и как может улучшить снабжение армии

Общественники могут собрать средства на закупку армейских комплектов на сотни миллионов рублей Алексей Куденко/РИА Новости
Армейской службе тыла пригодятся современные методы логистики. Чтобы ускорить поставки оружия и амуниции на фронт, можно пригласить гражданских подрядчиков – например, команду специалистов из служб вроде Ozon и Wildberries. Такие идеи обсуждают военные аналитики. Поводом для дискуссии стал призыв депутатов Госдумы к Генпрокуратуре проверить готовность службы тыла после объявленной частичной мобилизации. Подробности...
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Как власти регионов поддерживают мобилизованных земляков

В Калининграде выделили по 15 тыс. рублей каждому мобилизованному, который купил форму и снаряжение за свой счет gov39.ru
Частичная мобилизация поставила перед региональными властями две новые и серьезные задачи. С одной стороны, нужно оказать поддержку родственникам призванных – от детей-дошкольников до родителей-пенсионеров. При этом нужно помочь самим мобилизованным, снабдив их всем необходимым – от термобелья до приборов ночного видения. Газета ВЗГЛЯД выяснила, как губернаторы напрямую содействуют Вооруженным силам России. Подробности...
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Украинские войска разрушает «Герань»

Такие обломки все чаще находят на Украине кадр из видео
На Украине все чаще заявляют о том, что против ВСУ применяется невиданное раньше оружие. Появляются фотографии обломков боеприпасов с надписями «Герань-2», найденных на месте ракетных ударов. Как устроена «Герань-2», что она собой представляет, из чего сделана – и при чем здесь Иран? Подробности...
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Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
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Куда дальше двигать границу России

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Прежде чем проявиться на географической карте, новые границы страны должны были возникнуть на карте общественного сознания. Подробности...

Когда США обвинят Польшу в подрыве «Северных потоков»

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Пока в США говорят лишь о соучастии Польши в подрыве «Северных потоков». Но Вашингтон вполне может полностью переложить на Варшаву вину за эту диверсию. Подробности...

Диверсия на Крымском мосту как акт информационной войны

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
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Обсуждение: 17 комментариев
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Юморист, который готов уничтожить мир

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Что сулит России смена власти в США

От Ирана ждут удара по НАТО

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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

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Стоит ли в ответ на запрет на Украине российской музыки ввести аналогичные меры против украинской музыки в России?
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    Украинские войска разрушает «Герань»

    Такие обломки все чаще находят на Украине
    		   10 октября 2022, 12:44
    Фото: кадр из видео
    Текст: Александр Тимохин

    На Украине все чаще заявляют о том, что против ВСУ применяется невиданное раньше оружие. Появляются фотографии обломков боеприпасов с надписями «Герань-2», найденных на месте ракетных ударов. Как устроена «Герань-2», что она собой представляет, из чего сделана – и при чем здесь Иран?

    Последние недели появляется все больше информации о новых видах оружия, применяемых против Украины. Новые находки приносят, в частности, разборы завалов на украинских военных объектах. Помимо обломков турбореактивных двигателей, теперь находят поршневые, а на сохранившихся фрагментах планера неизвестных средств поражения – надпись на русском языке «Герань-2».

    На снятых украинскими обывателями в момент нанесения удара видео слышно работу высокооборотистого поршневого мотора, что заставило украинцев дать новому средству поражения кличку «мопед». Вот только у «мопедов» оказалась немалая по весу боевая часть.

    Одновременно с этим в интернете доступна масса информации о воздушном мосте из Ирана в Россию. В основном в нем задействованы иранские транспортные самолеты, но в последнее время летают и российские.

    Вся эта информация, а также анализ уцелевших обломков от поразивших цель «Гераней-2» заставили интересующихся искать иранский аналог нового оружия. И такой аналог – неотличимый внешне – был найден. Аналогом оказался иранский дрон-камикадзе «Шахид-136». Стоит приглядеться к этому аппарату.

    Минобороны России не комментировало, что такое «Герань-2». А Иран официально опровергал любые поставки оружия для России. Поэтому будем считать все нижеизложенное не более чем предположениями и догадками.

    Джихад самодостаточности и управляемое оружие

    В исламе основным (хоть и не единственным) значением слова «шахид» является «мученик, павший в войне за веру». Это так называемое значение по умолчанию. Слово «шахид» даже используется как имя во многих культурах, представители которых исповедуют ислам. Отношение к этому слову в исламских обществах строго положительное, шахид – это всегда герой.

    В последнее время различным террористическим группировкам с одной стороны и полуграмотным журналистам, в основном западным, удалось связать это слово с действиями террористов-самоубийц, что на самом деле неверно. Слово «шахид» куда более подходит к пошедшему на таран в безнадежном бою летчику или бесстрашно поднявшемуся в безнадежную штыковую атаку пехотинцу. И как нельзя более оно подходит к заменителю крылатой ракеты, который должен под огнем ПВО прорваться к цели любой ценой. Особенно с учетом того, что это совсем не крылатая ракета.

    Много лет Иран был страной, находящейся под самыми жесткими санкциями в мире. С ним в этом могла поспорить только Северная Корея. Сейчас Россия сдвинула эти страны с первого места по числу наложенных санкций, но еще недавно ситуация была иной. Тегерану, оказавшемуся под таким жестоким прессингом, в полной изоляции от высокотехнологичных комплектующих, пришлось искать нестандартные подходы к созданию оружия для защиты своих интересов.

    В Иране деятельность по достижению технологической независимости страны воспринимается как джихад – священная борьба.

    В составе Корпуса стражей Исламской революции есть даже так называемая Организация Джихада по разработкам и достижению самодостаточности. Она занимается разработками военного значения, цель которых – создание оружия или с опорой на собственную промышленность, или на общедоступные на мировом рынке комплектующие. Такой подход там практикует вся страна. Если можно что-то сделать просто и дешево, надо сделать просто и дешево.

    Таким подходом иранцы руководствовались, создавая свои первые дроны-камикадзе. Таким подходом руководствовалась Иранская самолетостроительная промышленная компания, создавая свою «крылатую ракету на минималках», только без реактивной тяги.

    Сам подход, когда управляемый крылатый боеприпас создается с пропеллером, не нов. Наша самая дальнобойная крылатая ракета Х-101 изначально должна была иметь дизельный двигатель и два трехлопастных соосно-вращающихся в противоположных направлениях винта в хвостовой части. Фото модели такой «ракеты» с пропеллерами в хвосте до сих пор можно найти в интернете. Потом удалось создать экономичный турбореактивный двигатель, а саму ракету увеличить, чтобы она могла долететь куда надо на реактивной тяге.

    Но у Ирана не было промышленных мощностей для достаточного по объемам производства реактивных двигателей. А управляемого оружия, способного достать объекты противника в тылу, нужно много. И подешевле, потому что с деньгами у Ирана тоже проблемы. Так появился «Шахид-136».

    «Шахид-136»

    «Шахид-136» часто определяют как барражирующий боеприпас, но тут есть неясность. Все западные источники говорят о том, что существует модификация с видеосистемой в носовой части, которая позволяет дистанционно донаводить боеприпас на финальном отрезке полета. Таким образом, «Шахид» был бы полезен при поиске и уничтожении средств противовоздушной обороны и других важных мобильных целей.

    Но фото носовой части этого аппарата, попавшие в интернет после новостей о воздушных перевозках из Ирана, говорят о том, что никакой камеры в носу нет. Если так, что можно считать «Шахида» аналогом крылатой ракеты по выполняемым функциям, но с бензиновым моторчиком. Впрочем, на фото может быть только одна модификация.

    Сколько может стоить такой аппарат? Подумаем. Иран не имеет своей спутниковой группировки и на то, что всегда можно будет пользоваться сигналами GPS, ГЛОНАСС и Beidou, рассчитывать не может. Значит, там внутри инерциальная навигационная система, сопряженная со спутниковым модулем, скорее всего, дешевым, коммерческим. Стоить такая система наведения может около 400 тыс. рублей. Еще есть управляющая электроника, исполнительные механизмы, сервоприводы и так далее. Еще несколько миллионов.

    Двигатель на «Шахиде» китайский, MD500 – маленький оппозит, когда-то разработанный на базе автомобильного мотора от «Фольксвагена-Жука» и производимый в Германии компанией Limbach Flugmotoren. Затем он был скопирован Китаем и попал оттуда в Иран. Цена на торговых площадках в интернете 21 тыс. долларов. В розницу.

    Конечно, в летательном аппарате еще много чего есть: взрыватели, взрывчатка, сам планер, наконец. Есть грузовик с пусковой установкой, с которой запускаются «Шахиды». Все это, конечно, тоже стоит денег. А еще больше будет стоить гипотетический вариант с возможностью управления в полете – каналом связи, дистанционным управлением и телекамерой.

    Но невозможно не признать то, что Ирану удалось создать по-настоящему дешевое оружие. Минусом является только слабая по сравнению с крылатыми ракетами боевая часть, по разным оценкам, от 40 до 50 килограммов, но это всё же немало. Взрыв от 40 килограммов даже простого тротила слабым не назвать. Да и неправильно требовать что-то от летательного аппарата с мотором в 50 лошадиных сил. 

    Иранские принципы

    Тяжелейшие санкции, которые наложены на нашу Россию – надолго. И не надо думать, что это что-то несерьезное. Нужно быть готовыми к тому, чтобы искать такие технические решения, которые можно реализовать на собственной производственной базе, а недостающие комплектующие получать, если не через «АлиЭкспресс», то ввозимые окольными путями через Казахстан или Азербайджан.

    Не исключено, что нам предстоит оказаться в более жесткой ситуации, чем Иран. А это значит, что для поддержания обороноспособности придется искать куда более дешевые и простые решения, чем те, к которым мы привыкли ранее. И создавать оружие, способное защитить страну, в том числе против Запада с его превосходством в технологиях и промышленной мощи.

    И здесь есть чему поучиться у Ирана. Не тому, чтобы делать самолет-снаряд с моторчиком в 50 л. с., конечно. Но тому, как из своих ограниченных возможностей выжимать максимум.
     
     
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