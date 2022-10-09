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Европейской экономике пророчат «возвращение в Средневековье»

Европейская экономика разлагается на наших глазах Thomas Trutschel/picture alliance/photothek/ТАСС
Экономисты Евросоюза бьют тревогу: зима еще не началась, а экономика континента уже трещит по швам. В Швейцарии на грани банкротства второй банк страны Credit Suisse, в Британии обрушился курс фунта стерлингов, во Франции из-за рекордного подорожания электроэнергии закрываются предприятия. А дальше будет, по словам специалистов, еще хуже. Насколько и почему?  Подробности...
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Кто и как может улучшить снабжение армии

Общественники могут собрать средства на закупку армейских комплектов на сотни миллионов рублей Алексей Куденко/РИА Новости
Армейской службе тыла пригодятся современные методы логистики. Чтобы ускорить поставки оружия и амуниции на фронт, можно пригласить гражданских подрядчиков – например, команду специалистов из служб вроде Ozon и Wildberries. Такие идеи обсуждают военные аналитики. Поводом для дискуссии стал призыв депутатов Госдумы к Генпрокуратуре проверить готовность службы тыла после объявленной частичной мобилизации. Подробности...
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Крымский мост спасен благодаря хитрой конструкции

Крымский мост еще на этапе проекта подготовили к различным диверсиям и атакам Сергей Мальгавко/ТАСС
Движение по Крымскому мосту, поврежденному в результате теракта, удалось восстановить рекордными темпами. Уже в субботу было запущено и автомобильное, и железнодорожное сообщение, прерванное в результате ЧП. Как объясняют специалисты, феноменальная устойчивость моста была заложена еще на стадии проектирования. Но значение имело не только это. Подробности...
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Мировые СМИ: Теракты на Крымском мосту и «Северных потоках» открывают «ящик Пандоры»

Атака на мост возымеет лишь кратковременный эффект, признают западные эксперты EPA/STRINGER/ТАСС
Хотя Киев официально отмалчивается по поводу теракта на Крымском мосту, у западного общества нет сомнений в ответственности Украины за эту атаку. Лондонские аналитики хвалят технику исполнения взрыва, в Вашингтоне указывают на нарушение линий снабжения российской военной группировки. Впрочем, на Западе признают, что эффект от удара – краткосрочный, а в перспективе может переменить ситуацию на фронте не в пользу Киева. Подробности...
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Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
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Германия не прошла тест на лидерство в Европе

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
ФРГ не сможет стать ни лидером Евросоюза, ни даже великой военно-политической державой. А все потому, что у нее нет ни воли, ни достоинства, ни самостоятельности. Подробности...

Последствия будут неотвратимыми

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Сняты последние сомнения в том, что Украина – фашистское государство, подобно гитлеровской Германии. Подобными актами Киев хочет заблокировать наш полуостров с жителями, как немцы пытались устроить блокаду Ленинграда во время ВОВ. Подробности...
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Мир вполне созрел для борьбы с неоколониализмом

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Может ли неоколониальный порядок быть разрушен без коллапса всей глобальной системы? Полностью – нет, поскольку это потребовало бы потрясений новой мировой войны, в которой никто не заинтересован. Подробности...
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Юморист, который готов уничтожить мир

Что сулит России смена власти в США

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В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Стоит ли в ответ на запрет на Украине российской музыки ввести аналогичные меры против украинской музыки в России?
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    Атака на мост возымеет лишь кратковременный эффект, признают западные эксперты
    		   9 октября 2022, 16:08
    Фото: EPA/STRINGER/ТАСС
    Текст: Михаил Мошкин

    Хотя Киев официально отмалчивается по поводу теракта на Крымском мосту, у западного общества нет сомнений в ответственности Украины за эту атаку. Лондонские аналитики хвалят технику исполнения взрыва, в Вашингтоне указывают на нарушение линий снабжения российской военной группировки. Впрочем, на Западе признают, что эффект от удара – краткосрочный, а в перспективе может переменить ситуацию на фронте не в пользу Киева.

    Атака, которая нарушила основные транспортные связи между материковой частью России и аннексированным полуостровом, не только наносит удар по военным усилиям России в Украине, но также является психологическим ударом по Москве и крупной пропагандистской победой Киева, говорится в публикации на сайте CNN, описывающей субботнее нападение на Крымский мост.

    Другое американское издание The New York Times отмечает: взрыв символизирует беспорядок российской армии. Газете утверждает, что «российские силы не смогли защитить мост, несмотря на его центральную роль в военных действиях, его личную важность для господина Путина и его мощный символизм буквальной связи между Россией и Крымом».

    Мост был не только символом претензий России на обладание Крымом, начиная с 2014 года, но и ключевым маршрутом снабжения российских войск, подчеркивается в сюжете американского телеканала CBS. Американский телеканал напоминает о том, что президент Владимир Путин лично открывал мост в мае 2018 года – но и указывает, что взрыв был приурочен к 75-летнему юбилею российского президента. В нескольких публикациях прослеживается мысль, что нападение на стратегически важный объект стал асимметричным ответом Киева на недавние действия ВС России. Сообщения о возгорании на мосту поступили через несколько часов после того, как российская сторона нанесла удары по объектам «в восточноукраинском городе Харькове», в частности, отмечает Fox News.

    «Украина прямо не взяла на себя ответственность за нападение, которое, по словам России, было совершено с помощью заминированного грузовика», – замечает лондонская The Guardian. Но и авторы этого британского издания, и их коллеги единодушно признают: Киев фактически признался.

    Высокопоставленный украинский чиновник подтвердил российские сообщения о том, что за нападением стоит Украина, указывает The New York Times. Чиновник, говоря на условиях анонимности из-за запрета правительства на обсуждение взрыва, добавил, что спецслужбы Украины организовали взрыв, используя бомбу, загруженную в грузовик, который ехал по мосту.

    Guardian не ограничивается упоминанием анонимных признаний. «Один высокопоставленный украинский чиновник опубликовал поздравление «с днем рождения» с изображениями разрушений, а почта страны в течение нескольких часов раскрыла эскизы памятной марки с изображением горящего моста, что вызвало вопросы о том, ожидали ли взрыв (в Киеве)», – указывает лондонская газета. Би-Би-Си прямо называет этого высокопоставленного чиновника. Алексей Данилов, секретарь Совета нацбезопасности Украины, был не единственным, кто отметил, что атака пришлась на день после 70-летия Владимира Путина, разместив в Twitter видео поврежденного моста и рядом – знаменитое выступление Мэрилин Монро 1962 года «С днем рождения, мистер президент!». Британское СМИ также обращает внимание на оперативно появившиеся в Киеве билборды с изображением горящего моста – у которых охотно делают селфи горожане.

    В интерпретации Би-Би-Си, возможны разные версии – «от операции украинского спецназа до работы партизан в Крыму, ракетного удара или даже взрыва смертника». Во всяком случае, британские специалисты откровенно хвалят исполнение теракта.

    «Это шедевр тайного саботажа, – сказал обозревателю Би-Би-Си Полу Адамсу его источник в армии Великобритании – высокопоставленный эксперт по взрывчатым веществам.

    «Возможно, причиной была хорошо спланированная атака снизу, – указал специалист. – При сносе конструкции вы всегда планируете «механизм обрушения», который позволяет весу конструкции выполнять большую часть работы».

    Добавим, что генерал австралийской армии в отставке Мик Райан, чье мнение приводит Deutsche Welle*, также указывает на масштабность и слаженность исполнения. Для разрушения моста было необходимо большое количество взрывчатки и хорошее планирование, указывает эксперт. По его словам, железобетонные мосты, такие как мост через Керченский пролив, разрушить труднее всего.

    «Украинские официальные лица мало что раскрывают, с удовольствием используя тот же уровень двусмысленности, что и загадочная атака на российскую авиабазу в Крыму в августе», – указывает обозреватель Би-Би-Си Адамс, имея в виду инцидент близ города Саки. Автодорожные и железнодорожные мосты являются жизненно важными звеньями российской цепочки поставок, рассуждает британский обозреватель, который сейчас находится на Украине. Без них Москве будет еще труднее отправить войска и технику для отражения наступления Украины севернее Херсона. Автор публикации в Би-Би-Си считает, что «Киев также говорит Москве: Крым наш, и в конце концов мы его вернем».

    Впрочем, аналитики, чье мнение цитирует The Wall Street Journal более сдержанны в оценках. Американское издание ссылается на вашингтонский Институт изучения войны (ISW), чьи эксперты констатируют: повреждение моста не приведет к постоянному нарушению российских линий снабжения, хотя и может взывать серьезные проблемы в краткосрочной перспективе. Российские войска, вероятно, по-прежнему смогут перевозить тяжелую военную технику по железной дороге, – прогнозируют в ISW. – Российские официальные лица, скорее всего, усилят проверки безопасности всех транспортных средств, пересекающих мост. Это, по мнению американских экспертов, может привести к задержкам в передвижении российской военной техники, личного состава и грузов в Крым. Но, как уже отмечалось выше, данный эффект американские эксперты склонны считать кратковременным.

    Схожую оценку дают и в Пекине. Научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюань сказал официальному англоязычному изданию The Global Times: влияние повреждений Крымского моста на ход боевых действий будет довольно ограниченным, так как крымский маршрут – не основной способ перемещения сухопутных войск России и материально-технической логистики.

    Вместе с тем, Global Times отмечает, что взрыв на Крымском мосту, произошедший меньше чем через месяц после терактов на трубопроводах «Северный поток», открывает «ящик Пандоры» в плане уничтожения гражданской инфраструктуры. Мир будет вынужден столкнуться с растущими угрозами безопасности, указал пекинскому изданию научный сотрудник Центра изучения России Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн.

    «Вероятно, русские могут восстановить мост, но они не могут защитить его, проиграв войну», - сказал The Guardain Джеймс Никси, политический аналитик британского аналитического центра Chatham House. После этой цитаты лондонское издание указывает на факт, который может активизировать ход специальной военной операции – назначение генерала армии Сергея Суровикина командующим группировкой войск в зоне СВО. Guardian напоминает о послужном списке генерала, включая сирийскую кампанию.

    Решительных ответных действий со стороны России ожидает и китайский эксперт Цуй Хэн в своем комментарии Global Times. «Для некоторых людей у России нет иного выбора, кроме как предпринять решительные контрмеры, чтобы показать внешнему миру, что она полна решимости провести и защитить свою «красную линию», – подчеркнул пекинский аналитик. 

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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