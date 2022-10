Чего ждать от нового украинского корвета в Черном море Мировые СМИ: Теракты на Крымском мосту и «Северных потоках» открывают «ящик Пандоры» 9 октября 2022, 16:08

Фото: EPA/STRINGER/ТАСС

Текст: Михаил Мошкин

Хотя Киев официально отмалчивается по поводу теракта на Крымском мосту, у западного общества нет сомнений в ответственности Украины за эту атаку. Лондонские аналитики хвалят технику исполнения взрыва, в Вашингтоне указывают на нарушение линий снабжения российской военной группировки. Впрочем, на Западе признают, что эффект от удара – краткосрочный, а в перспективе может переменить ситуацию на фронте не в пользу Киева. Атака, которая нарушила основные транспортные связи между материковой частью России и аннексированным полуостровом, не только наносит удар по военным усилиям России в Украине, но также является психологическим ударом по Москве и крупной пропагандистской победой Киева, говорится в публикации на сайте CNN, описывающей субботнее нападение на Крымский мост. Другое американское издание The New York Times отмечает: взрыв символизирует беспорядок российской армии. Газете утверждает, что «российские силы не смогли защитить мост, несмотря на его центральную роль в военных действиях, его личную важность для господина Путина и его мощный символизм буквальной связи между Россией и Крымом». Мост был не только символом претензий России на обладание Крымом, начиная с 2014 года, но и ключевым маршрутом снабжения российских войск, подчеркивается в сюжете американского телеканала CBS. Американский телеканал напоминает о том, что президент Владимир Путин лично открывал мост в мае 2018 года – но и указывает, что взрыв был приурочен к 75-летнему юбилею российского президента. В нескольких публикациях прослеживается мысль, что нападение на стратегически важный объект стал асимметричным ответом Киева на недавние действия ВС России. Сообщения о возгорании на мосту поступили через несколько часов после того, как российская сторона нанесла удары по объектам «в восточноукраинском городе Харькове», в частности, отмечает Fox News. «Украина прямо не взяла на себя ответственность за нападение, которое, по словам России, было совершено с помощью заминированного грузовика», – замечает лондонская The Guardian. Но и авторы этого британского издания, и их коллеги единодушно признают: Киев фактически признался. Высокопоставленный украинский чиновник подтвердил российские сообщения о том, что за нападением стоит Украина, указывает The New York Times. Чиновник, говоря на условиях анонимности из-за запрета правительства на обсуждение взрыва, добавил, что спецслужбы Украины организовали взрыв, используя бомбу, загруженную в грузовик, который ехал по мосту. Guardian не ограничивается упоминанием анонимных признаний. «Один высокопоставленный украинский чиновник опубликовал поздравление «с днем рождения» с изображениями разрушений, а почта страны в течение нескольких часов раскрыла эскизы памятной марки с изображением горящего моста, что вызвало вопросы о том, ожидали ли взрыв (в Киеве)», – указывает лондонская газета. Би-Би-Си прямо называет этого высокопоставленного чиновника. Алексей Данилов, секретарь Совета нацбезопасности Украины, был не единственным, кто отметил, что атака пришлась на день после 70-летия Владимира Путина, разместив в Twitter видео поврежденного моста и рядом – знаменитое выступление Мэрилин Монро 1962 года «С днем рождения, мистер президент!». Британское СМИ также обращает внимание на оперативно появившиеся в Киеве билборды с изображением горящего моста – у которых охотно делают селфи горожане. В интерпретации Би-Би-Си, возможны разные версии – «от операции украинского спецназа до работы партизан в Крыму, ракетного удара или даже взрыва смертника». Во всяком случае, британские специалисты откровенно хвалят исполнение теракта. «Это шедевр тайного саботажа, – сказал обозревателю Би-Би-Си Полу Адамсу его источник в армии Великобритании – высокопоставленный эксперт по взрывчатым веществам. «Возможно, причиной была хорошо спланированная атака снизу, – указал специалист. – При сносе конструкции вы всегда планируете «механизм обрушения», который позволяет весу конструкции выполнять большую часть работы». Добавим, что генерал австралийской армии в отставке Мик Райан, чье мнение приводит Deutsche Welle*, также указывает на масштабность и слаженность исполнения. Для разрушения моста было необходимо большое количество взрывчатки и хорошее планирование, указывает эксперт. По его словам, железобетонные мосты, такие как мост через Керченский пролив, разрушить труднее всего. «Украинские официальные лица мало что раскрывают, с удовольствием используя тот же уровень двусмысленности, что и загадочная атака на российскую авиабазу в Крыму в августе», – указывает обозреватель Би-Би-Си Адамс, имея в виду инцидент близ города Саки. Автодорожные и железнодорожные мосты являются жизненно важными звеньями российской цепочки поставок, рассуждает британский обозреватель, который сейчас находится на Украине. Без них Москве будет еще труднее отправить войска и технику для отражения наступления Украины севернее Херсона. Автор публикации в Би-Би-Си считает, что «Киев также говорит Москве: Крым наш, и в конце концов мы его вернем». Впрочем, аналитики, чье мнение цитирует The Wall Street Journal более сдержанны в оценках. Американское издание ссылается на вашингтонский Институт изучения войны (ISW), чьи эксперты констатируют: повреждение моста не приведет к постоянному нарушению российских линий снабжения, хотя и может взывать серьезные проблемы в краткосрочной перспективе. Российские войска, вероятно, по-прежнему смогут перевозить тяжелую военную технику по железной дороге, – прогнозируют в ISW. – Российские официальные лица, скорее всего, усилят проверки безопасности всех транспортных средств, пересекающих мост. Это, по мнению американских экспертов, может привести к задержкам в передвижении российской военной техники, личного состава и грузов в Крым. Но, как уже отмечалось выше, данный эффект американские эксперты склонны считать кратковременным. Схожую оценку дают и в Пекине. Научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюань сказал официальному англоязычному изданию The Global Times: влияние повреждений Крымского моста на ход боевых действий будет довольно ограниченным, так как крымский маршрут – не основной способ перемещения сухопутных войск России и материально-технической логистики. Вместе с тем, Global Times отмечает, что взрыв на Крымском мосту, произошедший меньше чем через месяц после терактов на трубопроводах «Северный поток», открывает «ящик Пандоры» в плане уничтожения гражданской инфраструктуры. Мир будет вынужден столкнуться с растущими угрозами безопасности, указал пекинскому изданию научный сотрудник Центра изучения России Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн. «Вероятно, русские могут восстановить мост, но они не могут защитить его, проиграв войну», - сказал The Guardain Джеймс Никси, политический аналитик британского аналитического центра Chatham House. После этой цитаты лондонское издание указывает на факт, который может активизировать ход специальной военной операции – назначение генерала армии Сергея Суровикина командующим группировкой войск в зоне СВО. Guardian напоминает о послужном списке генерала, включая сирийскую кампанию. Решительных ответных действий со стороны России ожидает и китайский эксперт Цуй Хэн в своем комментарии Global Times. «Для некоторых людей у России нет иного выбора, кроме как предпринять решительные контрмеры, чтобы показать внешнему миру, что она полна решимости провести и защитить свою «красную линию», – подчеркнул пекинский аналитик.