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29 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 15:29  |  vz.ru
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Что ждет Европу без украинского транзита

Украина требует с Газпрома денег Danil Shamkin/ZUMA/Global Look Press
Украина рискует потерять российский транзит газа. Москва предупреждает, что введет санкции против украинского «Нафтогаза», если тот продолжит требовать в суде деньги у Газпрома за газ, который не был прокачан. Шансы, что это предупреждение подействует на украинскую компанию, невелики. Поэтому отключение украинского транзита становится вопросом времени. К чему это приведет? Подробности...
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Мобилизованные и их семьи получат масштабную поддержку

Власти подготовили пакет социальной поддержки для тех, кого призывают на СВО Александр Щербак/ТАСС
Парламент России одобрил целый пакет поправок о социальной помощи мобилизованным согражданам. За ними сохраняется рабочее место, банки обязаны предоставить им «кредитные каникулы». Оставшиеся в тылу семьи военных освобождаются от уплаты штрафов по платежкам ЖКХ. Какие дополнительные меры помощи своим героям должно еще принять государство в ближайшее время? Подробности...
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ВСУ готовят наступление в Донбассе на нескольких направлениях

Украинских военных готовят к масштабным наступлениям The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press
Несмотря на колоссальные потери личного состава, ВСУ продолжают концентрировать живую силу и технику для наступления на территории, освобожденные Россией. Какие факторы вынуждают украинское командование к скорым атакам и на каких участках фронта они могут произойти? Подробности...
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Диверсии на «Северных потоках» приблизили мир к глобальному конфликту

Подрыв «Северных потоков» и кризис на Украине может привести к необратимым последствиям Cover Images/Keystone
Press Agency/Global Look Press
Дональд Трамп допустил, что инциденты на «Северных потоках» могут привести к войне. Множатся и угрозы «обрушения всего ада» на Россию за якобы возможное применение ядерного оружия против Украины. На этом фоне в мире все чаще обсуждается вероятность полномасштабного конфликта между великими державами. Каковы шансы на то, что развитие геополитической ситуации пойдет по наихудшему для планеты сценарию? Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Зачем США поджигают Иран

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Бить женщин, даже еще до смерти – позор для любого мужчины, будь он трижды правоверный мусульманин. Но и закрывать глаза на подрывные ухищрения Америки бессмысленно. Подробности...
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Материнское сердце всегда дотянется до передовой

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Если у русского мужчины отношение к Родине как к матери, то у русской женщины отношение к Родине – как к ребенку. Подробности...

Армия должна занять достойное место

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Разворот в сторону армии – не ситуативная, а стратегическая необходимость. Сейчас мы отдаем армии те долги, которые накопились за тридцатилетие условно мирного сосуществования, оказавшегося таким хрупким. Подробности...
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Кто признает новые границы России

Роль США в теракте на «Северных потоках»

Чем ответят США на мобилизацию в РФ

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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

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На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
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    		   29 сентября 2022, 14:40
    Фото: Cover Images/Keystone
    Press Agency/Global Look Press
    Текст: Алёна Задорожная,
    Дарья Волкова

    Дональд Трамп допустил, что инциденты на «Северных потоках» могут привести к войне. Множатся и угрозы «обрушения всего ада» на Россию за якобы возможное применение ядерного оружия против Украины. На этом фоне в мире все чаще обсуждается вероятность полномасштабного конфликта между великими державами. Каковы шансы на то, что развитие геополитической ситуации пойдет по наихудшему для планеты сценарию?

    Накануне экс-президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social указал, что «все говорят о большом урагане», который обрушился на Флориду, однако ситуация с газопроводами будет иметь больше последствий. «Возможно, гораздо более важное событие в долгосрочной перспективе – это сообщение о том, что в отношении трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были совершены диверсии. Это может привести к крупной эскалации или к войне», – передает ТАСС слова Трампа.

    В то же время британский телеканал Sky News сообщил, что целенаправленная атака на трубопроводы могла быть осуществлена посредством подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом, которые могли быть размещены рядом с «Северными потоками» несколько месяцев или даже лет назад.

    На этом фоне все чаще звучит риторика насчет возможного разрастания глобального конфликта. Так, российский посол в США Анатолий Антонов в своей статье для журнала The National Interest высказал мнение, что действия Вашингтона «подталкивают ситуацию к столкновению крупнейших ядерных держав».

    «Очевидным фактом является прямая вовлеченность США в военные действия киевского режима. Открыто наращиваются поставки летального оружия. Киев снабжают разведданными. Происходит совместное планирование операций против российских Вооруженных сил. Украинцы обучаются мастерству войны на натовской технике», – пишет дипломат.  

    «Ощущение таково, что Россию испытывают на прочность. Хотят проверить, сколько хватит у нас терпения не реагировать на откровенно враждебные действия и выпады», – цитирует его ТАСС. Кроме того, в среду на заседании Совета Безопасности ООН Владимир Зеленский заявил, что Россия «не способна гарантировать безопасность мира» и поэтому якобы не имеет права обладать ядерным оружием.

    В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что у американской администрации есть план на случай возможного применения Россией ядерного оружия. Глава Госдепа отказался обсуждать конкретные шаги, сказав, что «не станет углубляться в вопрос о том, какими будут последствия». В четверг сенатор США от штата Южная Каролина Линдси Грэм предложил расценивать якобы возможное применение Россией ядерного оружия на Украине как «нападение на НАТО в целом», он призвал Конгресс и союзников США по НАТО донести до РФ, что на нее «обрушится весь ад» в этом случае.   

    Как указывает Financial Times, западные союзники Украины разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия, однако они вряд ли будут зеркальными. 

    «На фоне событий на Украине и на Балтике мы слышим много заявлений, связанных с якобы готовящейся ядерной войной. Понятно, что на Западе пытаются эту тему активно раскручивать, обвиняя Россию в том, что она готова применять ядерное оружие. Это можно расценивать как попытку надавить на Россию, демонизировать ее, а также запугать свой собственный электорат», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков.

    «Это вполне логично укладывается в общую концепцию Запада, которая состоит в том, чтобы, не дожидаясь применения ядерного оружия Россией, ввести очередные санкции против нашей страны, а также усилить военное давление путем поставок оружия Украине и усилить давление на энергосистему Евросоюза», – полагает собеседник.

    «Безусловно, эта риторика опасна, она провоцирует возможный ядерный конфликт и укладывается в общую канву стратегии действий Запада последних месяцев и даже последнего года. Не хочется говорить, что глобальный ядерный конфликт возможен, но усилия, которые прилагают западные страны, приводят к тому, что его вероятность постоянно растет», – отметил он.

    «К сожалению, полностью исключить возможность глобального конфликта мы не можем», – соглашается политолог, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.

    «Сложившийся на сегодняшний день мировой кризис развивается сразу в нескольких направлениях. Диверсии на «Северных потоках», безусловно, – это один из его элементов. Вместе с тем это очень сложная и неоднозначная ситуация. Поврежденные участки газопровода не находятся в зоне боевых действий украинского конфликта», – рассуждает он.

    «Кроме российско-украинского кризиса, в мире есть и другие очаги напряженности – например, ситуация вокруг Тайваня и китайско-американские отношения на фоне этого, а также конфликты на Ближнем Востоке», – продолжил собеседник.

    «Поэтому сейчас все больше говорят об угрозе ядерного конфликта. Кроме того, западные страны используют якобы существующую угрозу для оправдания увеличения военных бюджетов», – убежден эксперт.

    Комментируя обсуждавшийся накануне в Совбезе ООН вопрос о лишении России ядерного оружия, Кортунов отметил, что «для лишения России ядерного оружия нужно сначала разоружить нашу страну в принципе, что абсолютно невозможно».

    «Украина, конечно, обеспокоена возможностью применения ядерного оружия на ее территории, но в мире найдется очень много других стран, которые хотели бы лишить Россию статуса ядерной державы. Для них это, безусловно, дополнительный фактор неудобства. Россия, обладая таким оружием и являясь сверхдержавой, может сдерживать другие ядерные страны. Изменить это практически невозможно», – убежден Кортунов.

    «Ситуация давно переросла в новый глобальный конфликт, ведущий к переделу существующего мира. И сегодня одни видят будущее в многополярном мире, а другие – в разделе его на американскую и китайскую сферу влияния. То есть мир может стать биполярным, как во времена холодной войны», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

    «Реальность такова, что в новом геополитическом и экономическом противостоянии Европа и Россия катастрофически ослабляют друг друга санкциями. А США и Китай в это время серьезно укрепляются», – заметил собеседник.

    Эксперт также не исключил окончания «эры ООН и исторической роли, которую там играл Совет безопасности». «В случае глобального противостояния США и ЕС против Китая и России нынешней ООН грозит судьба Лиги наций. Мировые державы не смогут и не захотят больше договариваться по мировым вопросам. Каждая сторона будет лишь стремиться одержать силой победу над противником», – заключил он.

    В то же время программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев настроен куда более оптимистично. «Во-первых, ни для кого не секрет, что Дональд Трамп славится громкими заявлениями и способностью драматизировать происходящее. Именно поэтому его так любят журналисты, о чем он очень хорошо знает», – сказал Бордачев газете ВЗГЛЯД.

    «Во-вторых, мне кажется, в рамках любого военно-политического конфликта стороны пытаются прощупать, на каких условиях оппонент пойдет на мирное урегулирование. И сейчас мы наблюдаем очередной пример такого взаимного прощупывания. И в первую очередь со стороны Запада», – отметил собеседник.

    Политолог также исключил возможность перехода к «худшему сценарию». «К глобальному конфликту может привести только непосредственная угроза для национальных территорий России или США. Так было в 1962 году, когда американцы поставили ракеты в Турции, а мы в ответ разместили ракеты на Кубе. Это была ситуация, в рамках которой стоял вопрос о выживании СССР и Соединенных Штатов», – напомнил он.

    «Сейчас такое представить довольно сложно. Более того, присоединенные Россией украинские территории не имеют для Вашингтона колоссального значения. Они не станут из-за этого создавать по-настоящему рискованную ситуацию», – уверен Бордачев.

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