Зачем в подрыве «Северных потоков» Запад хочет обвинить Россию Диверсии на «Северных потоках» приблизили мир к глобальному конфликту 29 сентября 2022, 14:40

Фото: Cover Images/Keystone

Press Agency/Global Look Press

Текст: Алёна Задорожная,

Дарья Волкова

Дональд Трамп допустил, что инциденты на «Северных потоках» могут привести к войне. Множатся и угрозы «обрушения всего ада» на Россию за якобы возможное применение ядерного оружия против Украины. На этом фоне в мире все чаще обсуждается вероятность полномасштабного конфликта между великими державами. Каковы шансы на то, что развитие геополитической ситуации пойдет по наихудшему для планеты сценарию? Накануне экс-президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social указал, что «все говорят о большом урагане», который обрушился на Флориду, однако ситуация с газопроводами будет иметь больше последствий. «Возможно, гораздо более важное событие в долгосрочной перспективе – это сообщение о том, что в отношении трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были совершены диверсии. Это может привести к крупной эскалации или к войне», – передает ТАСС слова Трампа. В то же время британский телеканал Sky News сообщил, что целенаправленная атака на трубопроводы могла быть осуществлена посредством подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом, которые могли быть размещены рядом с «Северными потоками» несколько месяцев или даже лет назад. На этом фоне все чаще звучит риторика насчет возможного разрастания глобального конфликта. Так, российский посол в США Анатолий Антонов в своей статье для журнала The National Interest высказал мнение, что действия Вашингтона «подталкивают ситуацию к столкновению крупнейших ядерных держав». «Очевидным фактом является прямая вовлеченность США в военные действия киевского режима. Открыто наращиваются поставки летального оружия. Киев снабжают разведданными. Происходит совместное планирование операций против российских Вооруженных сил. Украинцы обучаются мастерству войны на натовской технике», – пишет дипломат. «Ощущение таково, что Россию испытывают на прочность. Хотят проверить, сколько хватит у нас терпения не реагировать на откровенно враждебные действия и выпады», – цитирует его ТАСС. Кроме того, в среду на заседании Совета Безопасности ООН Владимир Зеленский заявил, что Россия «не способна гарантировать безопасность мира» и поэтому якобы не имеет права обладать ядерным оружием. В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что у американской администрации есть план на случай возможного применения Россией ядерного оружия. Глава Госдепа отказался обсуждать конкретные шаги, сказав, что «не станет углубляться в вопрос о том, какими будут последствия». В четверг сенатор США от штата Южная Каролина Линдси Грэм предложил расценивать якобы возможное применение Россией ядерного оружия на Украине как «нападение на НАТО в целом», он призвал Конгресс и союзников США по НАТО донести до РФ, что на нее «обрушится весь ад» в этом случае. Как указывает Financial Times, западные союзники Украины разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия, однако они вряд ли будут зеркальными. На эту тему «На фоне событий на Украине и на Балтике мы слышим много заявлений, связанных с якобы готовящейся ядерной войной. Понятно, что на Западе пытаются эту тему активно раскручивать, обвиняя Россию в том, что она готова применять ядерное оружие. Это можно расценивать как попытку надавить на Россию, демонизировать ее, а также запугать свой собственный электорат», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. «Это вполне логично укладывается в общую концепцию Запада, которая состоит в том, чтобы, не дожидаясь применения ядерного оружия Россией, ввести очередные санкции против нашей страны, а также усилить военное давление путем поставок оружия Украине и усилить давление на энергосистему Евросоюза», – полагает собеседник. «Безусловно, эта риторика опасна, она провоцирует возможный ядерный конфликт и укладывается в общую канву стратегии действий Запада последних месяцев и даже последнего года. Не хочется говорить, что глобальный ядерный конфликт возможен, но усилия, которые прилагают западные страны, приводят к тому, что его вероятность постоянно растет», – отметил он. «К сожалению, полностью исключить возможность глобального конфликта мы не можем», – соглашается политолог, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД. «Сложившийся на сегодняшний день мировой кризис развивается сразу в нескольких направлениях. Диверсии на «Северных потоках», безусловно, – это один из его элементов. Вместе с тем это очень сложная и неоднозначная ситуация. Поврежденные участки газопровода не находятся в зоне боевых действий украинского конфликта», – рассуждает он. «Кроме российско-украинского кризиса, в мире есть и другие очаги напряженности – например, ситуация вокруг Тайваня и китайско-американские отношения на фоне этого, а также конфликты на Ближнем Востоке», – продолжил собеседник. «Поэтому сейчас все больше говорят об угрозе ядерного конфликта. Кроме того, западные страны используют якобы существующую угрозу для оправдания увеличения военных бюджетов», – убежден эксперт. Комментируя обсуждавшийся накануне в Совбезе ООН вопрос о лишении России ядерного оружия, Кортунов отметил, что «для лишения России ядерного оружия нужно сначала разоружить нашу страну в принципе, что абсолютно невозможно». «Украина, конечно, обеспокоена возможностью применения ядерного оружия на ее территории, но в мире найдется очень много других стран, которые хотели бы лишить Россию статуса ядерной державы. Для них это, безусловно, дополнительный фактор неудобства. Россия, обладая таким оружием и являясь сверхдержавой, может сдерживать другие ядерные страны. Изменить это практически невозможно», – убежден Кортунов. «Ситуация давно переросла в новый глобальный конфликт, ведущий к переделу существующего мира. И сегодня одни видят будущее в многополярном мире, а другие – в разделе его на американскую и китайскую сферу влияния. То есть мир может стать биполярным, как во времена холодной войны», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. «Реальность такова, что в новом геополитическом и экономическом противостоянии Европа и Россия катастрофически ослабляют друг друга санкциями. А США и Китай в это время серьезно укрепляются», – заметил собеседник. Эксперт также не исключил окончания «эры ООН и исторической роли, которую там играл Совет безопасности». «В случае глобального противостояния США и ЕС против Китая и России нынешней ООН грозит судьба Лиги наций. Мировые державы не смогут и не захотят больше договариваться по мировым вопросам. Каждая сторона будет лишь стремиться одержать силой победу над противником», – заключил он. В то же время программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев настроен куда более оптимистично. «Во-первых, ни для кого не секрет, что Дональд Трамп славится громкими заявлениями и способностью драматизировать происходящее. Именно поэтому его так любят журналисты, о чем он очень хорошо знает», – сказал Бордачев газете ВЗГЛЯД. «Во-вторых, мне кажется, в рамках любого военно-политического конфликта стороны пытаются прощупать, на каких условиях оппонент пойдет на мирное урегулирование. И сейчас мы наблюдаем очередной пример такого взаимного прощупывания. И в первую очередь со стороны Запада», – отметил собеседник. Политолог также исключил возможность перехода к «худшему сценарию». «К глобальному конфликту может привести только непосредственная угроза для национальных территорий России или США. Так было в 1962 году, когда американцы поставили ракеты в Турции, а мы в ответ разместили ракеты на Кубе. Это была ситуация, в рамках которой стоял вопрос о выживании СССР и Соединенных Штатов», – напомнил он. «Сейчас такое представить довольно сложно. Более того, присоединенные Россией украинские территории не имеют для Вашингтона колоссального значения. Они не станут из-за этого создавать по-настоящему рискованную ситуацию», – уверен Бордачев. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новости СМИ2