Губернаторы поздравили с Днем матери жителей регионов

Tекст: Ольга Иванова

Василий Анохин, губернатор Смоленской области, отметил, что материнская любовь поддерживает и вдохновляет в трудные времена. «Слова особой признательности в этот замечательный день – многодетным мамам, ведь они подают прекрасный пример неиссякаемой любви», – сказал он.

Александр Беглов, губернатор Петербурга, поделился воспоминаниями о своей матери: «Слово «мама» – особенное в нашем языке. Детство давно позади, но и сейчас помню голос матери. Помню ее любовь и заботу. Материнской любви хватает на всех детей – сколько бы их ни было в семье». Беглов призвал всех позаботиться о своих матерях, поздравив их.

Юрий Слюсарь, временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области, отметил важность первого слова «мама» и поблагодарил всех матерей за их силы и терпение. Он предложил начать выходной с теплых слов для матерей.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил Шебекино, чтобы поздравить матерей солдат. Он отметил, что сын одной из местных жительниц выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции. «Переживаем за всех наших ребят, которые сражаются против врага», – подчеркнул Гладков.

Временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов поздравил всех мам региона и свою маму. Он выразил уверенность, что в этот осенний день многие согреют своих мам вниманием и благодарностью.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко отметил, что «мама – главное слово для каждого человека» и поблагодарил маленьких омичей из детского сада №81 за помощь в поздравлении матерей.