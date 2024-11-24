«Хезболла» впервые атаковала базу ВМС Израиля беспилотниками

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что это первый случай применения данного метода атаки на объекты израильских военных. База расположена в 150 километрах от ливано-палестинской границы, передает РИА «Новости».

В результате атаки цели были поражены, однако подробности о возможных разрушениях или жертвах не уточняются.

Ранее «Хезболла» провела 34 операции с применением беспилотников на севере Израиля и юге Ливана, поразив два танка Merkava. До этого «Хезболла» заявила об убийстве более 110 израильских солдат с начала октября.