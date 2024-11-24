Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной. И то, что не удалось в шестидесятых, может вполне обрести новую жизнь.5 комментариев
«Хезболла» впервые атаковала базу ВМС Израиля беспилотниками
Бойцы движения «Хезболла» впервые осуществили атаку беспилотниками на израильскую военно-морскую базу в Ашдоде, находящуюся на значительном удалении от границы с Ливаном, сообщили в пресс-службы движения.
Отмечается, что это первый случай применения данного метода атаки на объекты израильских военных. База расположена в 150 километрах от ливано-палестинской границы, передает РИА «Новости».
В результате атаки цели были поражены, однако подробности о возможных разрушениях или жертвах не уточняются.
Ранее «Хезболла» провела 34 операции с применением беспилотников на севере Израиля и юге Ливана, поразив два танка Merkava. До этого «Хезболла» заявила об убийстве более 110 израильских солдат с начала октября.