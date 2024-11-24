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    24 ноября 2024, 10:20 • В мире

    Китай забирает одну из важнейших французских легенд

    Китай забирает одну из важнейших французских легенд
    @ Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Валерия Вербинина

    Китай сделал новый шаг на пути глобальной торговой экспансии, и на этот раз очередь дошла до поистине легендарных продуктов. Возможно, уже в ближайшие годы один из символов западной алкогольной культуры – коньяк – будет разливаться вовсе не в строго определенном регионе Франции, а в Китае. Как такое произошло?

    Протестующие во Франции покусились на святое: забастовали служащие всемирно известного производителя коньяка «Хеннесси». Причина? Китай поднял на 35% пошлины на импортируемый в бутылках коньяк, а «Хеннесси», как сообщает BFMTV, марка, «чрезвычайно зависящая от поставок на экспорт».

    Для холдинга LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) и так настали непростые времена. В третьем квартале текущего года выручка компании, которая объединяет большое количество модных брендов («Диор», «Герлен», «Живанши» и др.) и производителей элитного алкоголя, снизилась на 4,4% и составила менее 20 миллиардов евро. Эта тенденция возникла не вчера – первое полугодие 2024 также показало спад практически во всех сегментах, причем продажи алкогольных напитков упали аж на 12%.

    Для понимания ситуации следует учитывать, что Китай – страна, на которую приходится четверть от всего экспорта французского коньяка. Это второй по значимости рынок для производителей, и именно с Китаем, как на грех, Евросоюз ведет сейчас необъявленную торговую войну.

    4 октября Еврокомиссия сообщила, что страны ЕС одобрили введение пошлин на китайские электромобили. Теперь в зависимости от производителя сборы составят до 36,3%. В ответ Китай, во-первых, объявил, что будет отныне собирать машины в Европе, а во-вторых, нанес удар по бренди и коньякам, значительная часть которых производится во Франции, и взвинтил пошлины со своей стороны. Но это было только начало.

    Руководство «Хеннесси» решило, что терять китайский рынок себе дороже (причем в прямом смысле слова) и отреагировало в типично французской манере. Тщательно изучив условия, при которых действуют пошлины, в холдинге смекнули, что их действие распространяется на коньяк, ввозимый в бутылках.

    Следовательно, если доставлять его в Китай не в бутылках, а, допустим, в бочках, пошлина не действует. Нет бутылок – нет переплат.

    Раньше, конечно, дирекции «Хеннесси» и в голову бы не пришло возить свою продукцию бочками, как в каком-нибудь XVIII веке, но захочешь не платить лишнего – и не так раскорячишься. Решение проблемы выглядело следующим образом: доставлять коньяк в Китай в больших емкостях (бочках или специальных цистернах) и устроить на месте разлив продукции по бутылкам. Но тут представители местных профсоюзов учуяли, куда дует ветер, и решили, что так они этого не оставят.

    Как заявил Фредерик Мерсерон, представитель профсоюза «Форс увриер» среди служащих «Хеннесси»: «Руководство поставило нас в известность, что они собираются провести тесты с емкостями ввиду того, что разлив по бутылкам теперь будет производиться в Китае… Можно себе представить, к каким сокращениям это приведет».

    «Впервые столь известная фирма поступает таким образом», – вторит ему член профсоюза ВКТ Матьё Деверс. Он не скрывает своего мнения, что «Хеннесси» – лишь первая ласточка и что другие производители волей-неволей последуют ее примеру, чтобы минимизировать затраты.

    Предполагалось, что до конца 2024 года будет произведен «экспортный тест», который определит, не испортится ли качество продукции при ее перевозке, так сказать, в новой таре. По словам Деверса, работников уведомили, что «сопутствующие материалы», то есть бутылки, этикетки, пробки, картон для упаковок, также будут отправлены в Китай, где будет производиться разлив продукции и все те работы, которые раньше происходили только во Франции.

    Руководство «Хеннесси» официально заявило, что оно «категорически отрицает проект переноса производства из города Коньяк» в департаменте Шаранта. Но тем не менее представители «Хеннесси» вынуждены были признать, что рассматривают возможность разлива и упаковки части продукции в Китае: «Предстоящее исследование будет касаться только услуги по разливу, которую можно будет временно поручить поставщику услуг, базирующемуся в Китае, в зависимости от результатов исследований, которые предстоит провести… Цель фирмы – сражаться на всех фронтах, чтобы найти решения, которые защитят ее интересы, а также экосистему Коньяка в целом».

    Национальное межпрофессиональное коньячное бюро (есть во Франции и такое) выпустило по поводу происходящего коммюнике. В нем, с одной стороны, оговорилось, что в его задачи не входит «комментировать отдельные стратегические решения предприятий», а с другой, дало понять, что «в условиях ухудшающейся ситуации… не исключено, что некоторым производителям придется использовать все возможные средства для того, чтобы удержать свои позиции на китайском рынке».

    «Мы хотим, чтобы коньяк остался в Коньяке, – в типично французской форме скаламбурил один из сотен бастующих сотрудников «Хеннесси». – Мы здесь, потому что не хотим, чтобы нас уволили».

    Другой бастующий добавил, что они сражаются не только за свои места, но и за других горожан и жителей региона, потому что решение, принятое руководством «Хеннесси», неминуемо отразится не только на непосредственных служащих, но и на поставщиках, перевозчиках, продавцах продукции. «Перенос даже части производства в другое место означает, что завтра мы потеряем сотни рабочих мест», – вторит им представитель профсоюза Патрик Монье.

    Как сообщает канал TF1, может закрыться завод по разливу коньяка La Vignerie, который производит каждый год десятки миллионов бутылок этого напитка. На одном этом предприятии могут потерять рабочие места разом 300 человек.

    В целом же за счет производства коньяка прямо или косвенно в регионе живут 80 тысяч человек. Национальное межпрофессиональное коньячное бюро считает, что напрямую в производстве задействованы 14500 человек, а если включать косвенные рабочие места, то 72500, причем не только в департаменте Шаранта. Речь здесь идет не только о «Хеннесси», но и о других производителях коньяка, однако не стоит обольщаться. Если эксперимент по переносу разлива и упаковки продукции в Китай окажется успешным, примеру «Хеннесси» рано или поздно последуют и остальные.

    Отдавая себе отчет в серьезности коньячной проблемы, президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что он условился с Си Цзиньпином «попытаться найти взаимовыгодный компромисс» и что в начале 2025 года премьер-министр Мишель Барнье с этой целью отправится в Пекин. Но, как всегда, бюрократы запаздывают с принятием решений.

    Как сообщают местные издания, первый контейнер с коньяком для Китая емкостью в 1000 литров должен отбыть уже в середине декабря. На месте прибытия его качество будет проверено, и если оно будет признано соответствующим стандартам, его разольют по бутылкам. Тем более что в регламенте производства коньяка отсутствует пункт, что знаменитый алкогольный напиток должен непременно быть разлит там же, где производится – и это в значительной мере развязывает руки владельцам торговых марок.

    Некоторые бастующие призывают пересмотреть стандарты производства, а уже упомянутый Матьё Деверс напрямую указал, что теперь ничто не будет мешать китайцам «продавать копии наших бутылок и самых престижных наших продуктов».

    Впрочем, другая бастующая, Сесиль, выразилась еще более откровенно: «Здесь все живут коньяком и ради коньяка. Если убрать коньяк, жизнь в городе остановится». Таков главный стимул забастовщиков – но стимул руководства совсем другой: не утратить свои позиции на рынке, причем любой ценой.

    Пока в прессу просочилась информация, что принято негласное решение о переносе приблизительно 10% производства «Хеннесси» в Китай. И хотя Матьё Деверс пугает сограждан, что «кончится тем, что мы увидим на наших прилавках китайский бренди», всерьез, судя по всему, его заявление никто не воспринимает.

    Похоже, ценителям коньяка придется в ближайшее время внимательнее изучать этикетки на предмет того, где разливалась конкретная бутылка. Возможно, партии, достоверно произведенные и разлитые во Франции, даже повысятся в цене, а коньяки, разлитые в Китае, так и останутся достоянием местного рынка. В любом случае, по цифрам продаж уже через некоторое время будет ясно, оправдала ли себя стратегия руководства «Хеннесси». И если опыт по переносу части производства в Китай будет признан удачным, а главное, выгодным, его будут расширять. И никакие забастовки служащих во Франции ничего не изменят.

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