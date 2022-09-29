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Эксперт Юшков оценил версию Sky News о минировании «Северных потоков»
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«Возможно, нас пытаются увести в сторону и заставить копаться в «глубинах истории». Но уверен, что решение о подрыве «Потоков» приняли буквально несколько дней назад», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее британский телеканал Sky News предположил, что «Северные потоки» могли заминировать «несколько месяцев или даже лет назад».
«Северный поток – 2» был достроен в 2021 году, поэтому странно говорить о минировании несколько лет назад. Также сложно представить, что какое-то время назад был заминирован «Северный поток – 1», а после окончания строительства приготовились взрывать и второй. Тогда получается, что каждый новый газопровод по умолчанию сразу минируют», – иронизирует Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Если допустить версию о нескольких месяцах, то сразу вспоминается февральская угроза Джо Байдена о том, что в скором времени «Северного потока – 2» просто не станет. Чисто теоретически США могли бы заминировать газопроводы сразу после начала спецоперации России на Украине», – рассуждает собеседник.
Эксперт также усомнился в правдоподобности версии о том, что Россия могла сама заминировать трубы. «Возникает простой вопрос: зачем? Мы вложили в это строительство миллиарды долларов. Более того, на базе темы поставок российского газа Москва может торговаться с другими странами и получать различные послабления санкционного режима. Но если нет труб, нет и инструмента для торга», – отмечает он.
Собеседник предположил, что публикация Sky News может быть попыткой «замести следы». «Не так давно в этом районе НАТО проводило учения с подводными автономными дронами. Сейчас все начинают откручивать трекеры назад, смотреть историю перемещения кораблей, самолетов, лодок, их остановки. Так что, возможно, нас просто пытаются увести в сторону», – заключил Юшков.
Ранее британский телеканал Sky News сообщил, что власти Британии не считают, что инцидент на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошел в результате действия подводной лодки одной из стран. По мнению источников телеканала в британских оборонных кругах, подлодка вряд ли могла быть задействована в диверсии, поскольку Балтийское море недостаточно глубокое для проведения подобных операций.
Телеканал подчеркнул, что целенаправленная атака на трубопроводы могла быть осуществлена посредством подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом, которые могли быть размещены рядом с «Северными потоками» несколько месяцев или даже лет назад.
В свою очередь постпред РФ в Вене Михаил Ульянов высмеял эту версию. «Один из западных нарративов состоит в том, что русские – патологические мазохисты. Их любимые занятия – обстреливать себя на ЗАЭС, взрывать собственные трубопроводы в Балтийском море и так далее, – отметил постпред. – Смешно? Да. Глупо? Да. Но часть западной публики покупает это с энтузиазмом», – приводит слова дипломата ТАСС.
В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
Напомним, во вторник экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес США за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте. Тем временем стало известно, что после ЧП с «Северными потоками» США предложили Европе газ.
Как считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, просматривается только один бенефициар подрыва «Северных потоков», который будет «впаривать» замерзающим европейцам свой дорогой сжиженный газ по заоблачной цене. При этом он отметил, что если расследование подтвердит причастность Соединенных Штатов к взрывам «Северных потоков», то поставки СПГ из США в Европу могут превратиться для американцев в «перманентный кошмар».
В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель констатировал, что инциденты на газопроводах «Северный поток» являются результатом преднамеренных действий. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента США Джо Байдена ответить на вопрос о реализации угрозы США «Северному потоку». В Белом доме выступили с утверждением, что Байден якобы не обещал уничтожить «Северный поток».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания «Северных потоков». По их данным, причиной повреждения газопроводов стали взрывы, а не землетрясения или оползни. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», каким образом могла быть устроена диверсия против газопроводов и почему ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США.
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Французы назвали виновного в инциденте на трубопроводе «Северный поток»
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Читатели французской газеты Le Figaro заявили, что обвинения в адрес Москвы в подготовке ЧП на трубопроводе «Северный поток» не имеют смысла.
По мнению читателей, единственной страной, которой будет выгодно прекращение поставок газа в Европу, являются США. Уточняется, что именно Вашингтон получит как финансовую, так и геополитическую выгоду в случае выхода из строя «Северного потока».
«Кому выгодно преступление? Уж точно не русским. Ищите в другом месте тех, у кого есть средства для проведения такой операции и интерес в ослаблении Германии, авангарда Европы», – написал Chapichapo11, передает РИА «Новости».
Еще один пользователь под ником castero написал, что США ранее объявили, что им не нужен этот газопровод, который будет препятствовать их экспорту газа в Европу.
«Теперь следует ожидать других диверсий, таких как перерезание подводных кабелей, крушение TGV, нападения и прочее. Принимаем ли мы меры для защиты наших интересов? Нет!» – возмутился castero.
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
«У русских нет интереса саботировать эти трубопроводы, которые они и так прекрасно контролируют с помощью клапанов, которые можно открыть или закрыть! Ищите страны, которые хотят, чтобы конфликт затянулся, и не хотят, чтобы их более «тепленькие» союзники, вскормленные этими трубами, подвели их», – уверен dutch.
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Британский телеканал Sky News выдвинул версию о подрыве «Северных потоков»
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Целенаправленная атака на «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла быть осуществлена посредством подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом, которые могли быть размещены рядом с трубопроводами несколько месяцев или даже лет назад, сообщил британский телеканал Sky News.
Как сообщает телеканал, власти Британии не считают, что инцидент на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошел в результате действия подводной лодки одной из стран. По мнению источников телеканала в британских оборонных кругах, подлодка вряд ли могла быть задействована в диверсии, поскольку Балтийское море недостаточно глубокое для проведения подобных операций, что повышает вероятность обнаружения замыслов потенциального злоумышленника. Телеканал подчеркнул, что целенаправленная атака на трубопроводы могла быть осуществлена посредством подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом, которые могли быть размещены рядом с «Северными потоками» несколько месяцев или даже лет назад, передает ТАСС.
В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
Напомним, во вторник экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес США за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте. Тем временем стало известно, что после ЧП с «Северными потоками» США предложили Европе газ.
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
Как считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, просматривается только один бенефициар подрыва «Северных потоков», который будет «впаривать» замерзающим европейцам свой дорогой сжиженный газ по заоблачной цене. При этом он отметил, что если расследование подтвердит причастность Соединенных Штатов к взрывам «Северных потоков», то поставки СПГ из США в Европу могут превратиться для американцев в «перманентный кошмар».
В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель констатировал, что инциденты на газопроводах «Северный поток» являются результатом преднамеренных действий. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента США Джо Байдена ответить на вопрос о реализации угрозы США «Северному потоку». В Белом доме выступили с утверждением, что Байден якобы не обещал уничтожить «Северный поток».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания «Северных потоков». По их данным, причиной повреждения газопроводов стали взрывы, а не землетрясения или оползни. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», каким образом могла быть устроена диверсия против газопроводов и почему ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США.
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В Nord Stream допустили возможность ремонта поврежденных веток «Северного потока»
Поврежденные нитки газопровода «Северный поток» могут отремонтировать, это не исключает оператор трубопровода Nord Stream, сообщают СМИ со ссылкой на представителя компании.
Есть опыт и поставщики для подобных операций, сообщили в компании агентству Dpa, передает ТАСС.
При этом необходимо оценить ущерб, нанесенный трубопроводам, прежде чем приступать к восстановлению. Осмотр повреждений предполагает, что власти «разрешат приближаться к зонам поврежденных участков ниток «Северного потока».
Кто понесет расходы по ремонту, представитель Nord Stream не указал.
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
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Трамп допустил, что инциденты на «Северных потоках» могут привести к войне
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«Диверсии», повлекшие за собой разрушения на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», могут привести к эскалации или даже войне, заявил бывший президент США Дональд Трамп.
Политик в своей социальной сети Truth Social указал, что «все говорят о большом урагане», который обрушился на Флориду, однако ситуация с газопроводами будет иметь больше последствий.
«Возможно, гораздо более важное событие в долгосрочной перспективе – это сообщение о том, что в отношении трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» (на которые я обращал внимание всего мира, когда был президентом, и объяснял, насколько губительной может быть зависимость от них Германии и других частей Европы. В то время все смеялись, но сейчас им уже не до смеха!) были совершены диверсии. Это может привести к крупной эскалации или к войне», – передает ТАСС слова Трампа.
В четверг газета «Свенска дагбладет» со ссылкой на представителя шведской береговой охраны сообщила об обнаружении четвертой утечки газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Ранее в четверг посольство России в США призвало расследовать атаки на «Северные потоки».
До этого британский телеканал Sky News выдвинул версию, согласно которой целенаправленная атака на «Северные потоки» могла быть осуществлена посредством подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом, которые могли быть размещены рядом с трубопроводами несколько месяцев или даже лет назад.
В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская сторона обязана ответить на вопрос о причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток».
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Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из «Северных потоков»
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Шведская береговая охрана обнаружила еще одну утечку газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщила газета «Свенска дагбладет» со ссылкой на представителя ведомства.
По его данным, из четырех утечек две находятся в экономической зоне Швеции, еще две – в датской экономической зоне, передает ТАСС.
Ранее в четверг посольство России в США призвало расследовать атаки на «Северные потоки».
Ранее британский телеканал Sky News выдвинул версию, согласно которой целенаправленная атака на «Северные потоки» могла быть осуществлена посредством подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом, которые могли быть размещены рядом с трубопроводами несколько месяцев или даже лет назад.
В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская сторона обязана ответить на вопрос о причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток».
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Захарова спросила с Байдена за угрозу «покончить с «Северным потоком»
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Американская сторона обязана ответить на вопрос о причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова напомнила о заявлении президента США Джо Байдена, сделанном в феврале 2022 года, где тот пригрозил «покончить с «Северным потоком».
«Если Россия вторгнется, если танки или войска пересекут границу Украины снова, тогда уже не будет <...> «Северного потока». Мы покончим с этим. Я вам обещаю, мы можем это сделать», – сказал Байден тогда.
Фрагмент видео с выступлением она опубликовала в своем Telegram-канале.
«Байден обязан ответить на вопрос, реализовали ли Соединенные Штаты Америки свою угрозу 25 и 26 сентября 2022 года, когда на трех линиях СП-1 и СП-2 произошло чрезвычайное происшествие, которое предварительно квалифицируется как разрыв трубопроводов, высказывая предположения об их подрыве», – указала дипломат.
Захарова подчеркнула, что заявление «было подкреплено обещанием», и отметила, что Европа должна узнать правду.
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес Соединенных Штатов за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте.
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Сенатор США Грэм приравнял ядерный удар России по Украине к атаке на НАТО
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Сенатор-демократ от американского штата Южная Каролина Линдси Грэм предложил расценивать якобы возможное применение Россией ядерного оружия на Украине как «нападение на НАТО в целом».
«Если (президент России) Владимир Путин применит ядерное оружие, если он реализует свою угрозу в отношении Украины, я бы расценивал это как нападение на НАТО в целом», – приводит РИА «Новости» слова сенатора, сказанные им в ходе заседания юридического комитета Сената Конгресса США. При этом Москва неоднократно на официальном уровне отрицала планы по применению ядерного оружия на Украине.
Как отметил Грэм, в случае такого развития событий «радиация затронет всю Европу, а не только Украину». Сенатор также призвал Конгресс и союзников США по НАТО донести до РФ, что на нее «обрушится весь ад», если она решится применить ядерное оружие на Украине.
В среду глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов обвинил Вашингтон в поощрении к эскалации ядерной риторики и предостерег США и Британию от опрометчивых шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Соединенные Штаты в манипуляциях и постановках с целью втягивания России в ядерную повестку.
Также в среду канцлер Германии Олаф Шольц предостерег президента России от применения ядерного оружия. В свою очередь экс-канцлер Германии Ангела Меркель призвала серьезно отнестись к словам Путина о защите России всеми средствами.
В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что у Вашингтона есть план на случай возможного применения Россией ядерного оружия. При этом он отказался «углубляться в вопрос о том, какими будут последствия» подобного шага для Москвы.
В тот же день председатель 77-й сессии ГА ООН Чаба Кереши на министерской встрече по случаю Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия предупредил о риске глобальной ядерной катастрофы из-за конфликта на Украине. Он также выразил мнение, что конфликт не ограничится тактическим уровнем применения ядерного оружия.
Вместе с тем, как сообщает Financial Times, западные союзники Украины разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия, однако они вряд ли будут зеркальными. По словам одного из источников FT, у Запада и Москвы сложилось разное понимание «красных линий» вокруг сложившейся ситуации.
Между тем пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер признала, что власти Соединенных Штатов не видят признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия. В Пентагоне заявили, что не видят смысла в повышении уровня готовности ядерных сил США.
Напомним, президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».
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США предложили наемникам на Украине двойную ставку
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США поместили объявление на главной странице американского рекрутингового агентства для силовиков и авантюристов о наборе наемников на Украину по двойной ставке, сообщает редактор информационного агентства Юрий Баранчик.
«В США массово рекрутируют наемников на Украину за 1–2 тыс. долларов в день... по двойной ставке. В списке требований к кандидатам указаны: безупречные физические кондиции, не менее пяти лет военного опыта в данном регионе Европы, хороший уровень владения стрелковым оружием советской эпохи и НАТО, навыки работы с секретной информацией и защищенными системами связи и другое», – написал он в своем Telegram-канале.
Баранчик раскрыл, что соответствующее объявление 27 сентября находится на главной странице американского рекрутингового агентства для силовиков и авантюристов SilentProfessionals.org.
При этом в описании вакансии на общедоступном сайте указано, что эти требования выдвигаются к кандидатам на должность «охранников и спасателей».
«Однако размер ставки говорит о том, что «специалистов с боевым опытом» набирают для высокорисковых задач: «1000–2000 долларов в день + премия», – заметил он.
Ранее власти Соединенных Штатов призвали американцев не ездить на Украину для участия в боевых действиях, так как не могут гарантировать их безопасность.
До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил о присутствии американских наемников и советников на поле боя на Украине и превращении США в сторону конфликта на Украине.
Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну».
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Россия решила созвать Совбез ООН из-за инцидентов на «Северных потоках»
Россия созовет заседание Совета Безопасности ООН после «провокаций» на газопроводах, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Россия намерена созвать официальное заседание СБ ООН в связи с провокациями в отношении трубопроводов СП-1 и СП-2», – написала она в своем Telegram-канале.
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Глава минобороны Литвы обвинил Газпром в подрыве «Северных потоков»
Российской компании «Газпром» якобы выгодно ЧП на «Северных потоках», заявил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.
«Я думаю, что то, что было зафиксировано, например, шведами – взрывы или какие-то другие явления, после расследования, думаю, станет ясно, что произошло. Однако очевидно, кому это выгодно, в первую очередь самому Газпрому, – приводит слова Анушаускаса «Sputnik Ближнее Зарубежье».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская сторона обязана ответить на вопрос о причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток».
ЕС решил ввести меры против помогавших России обходить европейские санкции людей
Евросоюз решил ввести санкции в отношении тех, кто помогает обходить антироссийские рестрикции, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Мы намерены внести в санкционные списки лиц, не обязательно россиян, которые участвовали в обходе санкций», – цитирует Борреля РИА «Новости».
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада – ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Ранее Еврокомиссия предложила запретить импорт товаров из России в Евросоюз на сумму 7 млрд евро.
Посол Антонов: США провоцируют столкновение ядерных держав
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Действия Вашингтона подталкивают ситуацию к столкновению крупнейших ядерных держав, западные страны, по всей видимости, проверяют Россию на прочность, говорится в статье посла РФ в США Анатолия Антонова, опубликованной в журнале The National Interest.
«Очевидным фактом является прямая вовлеченность США в военные действия киевского режима. Открыто наращиваются поставки летального оружия. Киев снабжают разведданными. Происходит совместное планирование операций против российских Вооруженных сил. Украинцы обучаются мастерству войны на натовской технике», – приводит выдержку из статьи российского посла в США ТАСС.
«Ощущение таково, что Россию испытывают на прочность. Хотят проверить, сколько хватит у нас терпения не реагировать на откровенно враждебные действия и выпады. По сути, Вашингтон подталкивает ситуацию к столкновению крупнейших ядерных держав, чреватому непредсказуемыми последствиями», – подчеркнул Антонов.
«Американские официальные лица продолжают нагнетать обстановку. Запугивают собственную и мировую общественность «мнимыми ядерными угрозами» со стороны России. Подобная риторика искажает смысл сказанного российским руководством, – добавил посол. – Подчеркну, никаких изменений в условиях применения нашей страной ядерного оружия не произошло. В этом вопросе мы по-прежнему четко придерживаемся Военной доктрины 2014 года и Основ государственной политики в области ядерного сдерживания 2020 года. Никогда Москва не говорила о расширительной трактовке этих документов, с которыми, к слову, можно ознакомиться в открытой печати».
«Нашу страну обвиняют во всех грехах, – отметил Антонов. – Вменяют развязывание военного конфликта в Европе. Хочется спросить: а что сделали США для того, чтобы обеспечить выполнение Минских договоренностей? Почему восемь лет Вашингтон молчал и не одергивал Киев, когда убивали украинцев и россиян в Донбассе?! Как можно не замечать ужасной трагедии в Одессе, когда несколько десятков человек были заживо сожжены?!»
«Где же международные гуманитарные институты?! Почему администрация [США], поставившая во главу угла права человека, позволила совершить такие преступления?! Мы неоднократно задавали эти вопросы американским политикам. Кроме красивых лозунгов, в ответ ничего не слышали. Украину продолжали натравливать на Россию», – указал посол.
Ранее Антонов заявил, что Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Он подчеркнул, что американские политики заблуждаются, если считают, что наша готовность защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав России на основе свободного народного волеизъявления.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав РФ на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав РФ поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины. Как заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, Украина де-факто прекратила существование.
В среду американский сенатор Линдси Грэм предложил расценивать якобы возможное применение Россией ядерного оружия на Украине как «нападение на НАТО в целом». В свою очередь глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов обвинил Вашингтон в поощрении к эскалации ядерной риторики и предостерег США и Британию от опрометчивых шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Соединенные Штаты в манипуляциях и постановках с целью втягивания России в ядерную повестку.
В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что у Вашингтона есть план на случай возможного применения Россией ядерного оружия. При этом он отказался «углубляться в вопрос о том, какими будут последствия» подобного шага для Москвы.
В тот же день председатель 77-й сессии ГА ООН Чаба Кереши на министерской встрече по случаю Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия предупредил о риске глобальной ядерной катастрофы из-за конфликта на Украине. Он также выразил мнение, что конфликт не ограничится тактическим уровнем применения ядерного оружия.
Вместе с тем, как сообщает Financial Times, западные союзники Украины разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия, однако они вряд ли будут зеркальными. По словам одного из источников FT, у Запада и Москвы сложилось разное понимание «красных линий» вокруг сложившейся ситуации.
Между тем пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер признала, что власти Соединенных Штатов не видят признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия. В Пентагоне заявили, что не видят смысла в повышении уровня готовности ядерных сил США.
В прошлую среду президент РФ Владимир Путин заявил, что Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России, в ход пошел ядерный шантаж. «Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской АЭС, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей некоторых государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия», – пояснил Путин.
«Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО», – подчеркнул российский лидер. «Те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», – обратил внимание глава государства.
В тот же день министр обороны генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что все виды и рода Вооруженных сил РФ, в том числе ядерная триада, выполняют свои задачи, которые соответствуют Конституции России и указаниям Верховного главнокомандующего.
Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег президента России от применения ядерного оружия. В свою очередь экс-канцлер Германии Ангела Меркель призвала серьезно отнестись к словам Путина о защите России всеми средствами.
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Песков отметил «эйфорию» Польши после ЧП на «Северных потоках»
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В Кремле отметили эйфорию поляков, благодарящих США после ЧП на «Северных потоках», и вспомнили призыв президента США Джо Байдена избавиться от «Северного потока – 2», а также обратили внимание на огромные прибыли Америки от поставок сжиженного газа в Европу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Вы помните заявления президента США, которые еще были сделаны в начале февраля, который обещал тогда избавиться от «Северного потока – 2». Что имел в виду президент США, мы не знаем. Мы видим совершенно такую, знаете, граничащую с сумасшествием истеричную эйфорическую реакцию поляков, которые благодарят США за это. Что это означает вот эта благодарность, мы тоже не знаем», – передает РИА «Новости» его слова.
Песков также отметил и прибыли американских компаний – поставщиков СПГ.
«Мы видим огромные прибыли американских поставщиков сжиженного газа, которые кратно увеличили свои поставки на Европейский континент. Они очень и очень заинтересованы в дальнейшем получении вот этих суперприбылей», – сказал он.
Также представитель Кремля призвал западных политиков думать, прежде чем делать заявления о ЧП на «Северных потоках».
«Я хочу просто призвать всех подумать, во-первых, что сначала, перед тем, как делать какие-то заявления, нужно все-таки дождаться момента исследования вот этих вот прорывов. Определения, взрыв это или не взрыв. Вопросов очень много», – заметил он.
По словам Пескова, в Кремле ожидают от датчан и шведов информации по ЧП и уверены, что не попав в поле зрения мониторингового оборудования этих стран, никто не мог приблизиться к трубам.
«Безусловно, какую-то информацию можно всем нам, наверное, ожидать от датчан и от шведов. Именно у них там очень много оборудования, которое осуществляет мониторинг. И именно, собственно, не попавшись в поле видения этого оборудования, никто не мог, по идее, приблизиться к этим трубам. Это всем очень хорошо известно. Особенно военным специалистам», – заключил он.
Накануне экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес Соединенных Штатов за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что инциденты на газопроводах «Северный поток» не случайны, информация указывает на преднамеренные действия, они затрагивают всех.
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Депутат Госдумы Завальный спрогнозировал сроки ремонта «Северных потоков»
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Ремонт «Северных потоков» можно провести двумя способами, но это технически сложно, поэтому сроки работ могут затянуться не менее чем на полгода-год, выразил мнение председатель комитета Госдумы по энергетике, президент Российского газового общества Павел Завальный.
«На мой взгляд как специалиста, ремонт возможен двумя способами. Один способ – это изготовление кессона, который будет наводиться на трубу. Работы будут проводиться в кессоне: замена трубы или ее ремонт. Глубины позволяют это сделать. Это, конечно, надо создавать сложное инженерное подводное сооружение. Соответственно, сроки – проект, изготовление, проведение работ – все это даже не месяцы, это может больше времени занять», – приводит РИА «Новости» мнение председателя комитета Госдумы по энергетике, высказанное парламентарием в кулуарах форума «Нефть и газ Сахалина».
«Второй вариант – это подъем. Нужны краны высокой грузоподъемностью под 3 тыс. тонн, чтобы поднять нитку газопровода на поверхность и в каком-то виде сделать ремонт на поверхности. Это тоже потребует времени, технического оснащения, кранов, судов и так далее. Но, на мой взгляд, техническая возможность есть. Это может занять долгое время... это полгода-год, не менее», – продолжил Завальный.
При этом, по мнению президента Российского газового общества, оперативного варианта ремонта нет, а более простой и быстрый способ – это поднятие газопроводов на поверхность. Для этого нужна судовая техника, но есть риск, что ремонту помешают санкции.
Ранее посольство России в США призвало расследовать атаки на «Северные потоки».
В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
Напомним, во вторник экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес США за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте. Тем временем стало известно, что после ЧП с «Северными потоками» США предложили Европе газ.
Как считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, просматривается только один бенефициар подрыва «Северных потоков», который будет «впаривать» замерзающим европейцам свой дорогой сжиженный газ по заоблачной цене. При этом он отметил, что если расследование подтвердит причастность Соединенных Штатов к взрывам «Северных потоков», то поставки СПГ из США в Европу могут превратиться для американцев в «перманентный кошмар».
В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель констатировал, что инциденты на газопроводах «Северный поток» являются результатом преднамеренных действий. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента США Джо Байдена ответить на вопрос о реализации угрозы США «Северному потоку». В Белом доме выступили с утверждением, что Байден якобы не обещал уничтожить «Северный поток».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания «Северных потоков». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», каким образом могла быть устроена диверсия, почему ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США, а также зачем Запад хочет обвинить в подрыве Россию.
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ЕС решил ввести санкции в отношении «Газпром нефти», «Роснефти» и «Транснефти»
Евросоюз в рамках нового пакета санкций планирует ввести ограничения на новые контракты с «Газпром нефтью», «Роснефтью» и «Транснефтью», сообщает издание EU Observer со ссылкой на внутренний документ ЕС.
«(ЕС) намерен ввести ограничения в отношении новых контрактов с российскими нефтяными гигантами «Газпром нефтью», «Роснефтью» и «Транснефтью», – передает РИА «Новости» суть документа.
Также издание отмечает, что в санкционные списки могут быть добавлены имена 29 физических лиц, большинство из которых «малоизвестные чиновники, связанные с проведением референдумов» по присоединению к России. Санкции могут ввести и в отношении артистов – Олега Газманова и Юлии Чичериной, а также исполнительного директора входящего в Ростех концерна «Техмаш» Александра Кочкина.
Кроме того, издание уточняет, что новые санкции ЕС предусматривают запрет на импорт из России икры, сигарет и спиртного.
Окончательное решение по санкциям послы из стран ЕС собираются обсудить 30 сентября.
До этого стало известно, что ЕС планирует ограничить ввоз ряда товаров из России, включая косметические товары, принадлежности для бритья, дезодоранты, мыло и туалетную бумагу.
Накануне стало известно, что Евросоюз в рамках восьмого пакета санкций намерен расширить список персональных санкций против граждан России, введя рестрикции против философа Александра Дугина, певца и лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева и главы концерна «Калашников» Алана Лушникова. Кроме того, как сообщается, санкции коснутся некоторых видов сталепрокатной продукции, а также ряда товаров, которые используются в ювелирной промышленности, то есть драгоценных камней и металлов.
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