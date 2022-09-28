Захарова призвала Байдена ответить на вопрос о реализации угрозы США «Северному потоку»

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28 сентября, среда  |  Последнее обновление — 15:07  |  vz.ru
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Кто мог взорвать оба «Северных потока»

Восстановить поврежденные газопроводы «Северный поток» быстро не получится Reuters
Вывод из строя трех из четырех ниток газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» – это уникальный случай в истории Европы. Называется несколько версий случившегося, но основная – это подрыв. Как можно было подорвать газовые трубы на дне Балтийского моря и остаться незамеченным? Кому нужна была такая диверсия и что ждет оставшиеся маршруты доставки российского газа в Европу?  Подробности...
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Мобилизованные и их семьи получат масштабную поддержку

Власти подготовили пакет социальной поддержки для тех, кого призывают на СВО Александр Щербак/ТАСС
Парламент России одобрил целый пакет поправок о социальной помощи мобилизованным согражданам. За ними сохраняется рабочее место, банки обязаны предоставить им «кредитные каникулы». Оставшиеся в тылу семьи военных освобождаются от уплаты штрафов по платежкам ЖКХ. Какие дополнительные меры помощи своим героям должно еще принять государство в ближайшее время? Подробности...
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На чем ФСБ поймала неопытного японского консула

Тацунори Мотоки теперь должен вернуться в Японию ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
Япония возмущена – консул этой страны во Владивостоке задержан ФСБ и объявлен персоной нон-грата. Однако российская контрразведка сработала безупречно, имеются видеодоказательства шпионской работы, которой занимался японский дипломат. Что именно его интересовало и как удалось его отследить? Подробности...
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Диверсия против «Северного потока» указывает на американцев

Так выглядит поверхность Балтийского моря над местом взрыва Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Все больше свидетельств того, что оба газопровода «Северный поток» намеренно взорваны. Целый ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США. Каким именно образом могла быть устроена диверсия и почему была оставлена неповрежденной последняя нитка газопровода «Северный поток – 2»? Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Украине от конфискованных у России денег полагается аж целое ничего

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Когда итогом станет наша победа, вопрос о заблокированных активах придется решать. И российские чиновники спросят не с американских и европейских властей, а с тех банков, с которыми заключали договоры. Подробности...

Западу придется учиться воспринимать слова России всерьез

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
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Нужно ли опасаться смены элит в Европе

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Одним из важнейших факторов, сделавших неизбежным военно-политический кризис в Европе, стала эволюция европейских политических элит после завершения холодной войны. Правильнее было бы, конечно, назвать этот процесс деградацией. Подробности...
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Чем ответят США на мобилизацию в РФ

Перегибы мобилизации. Кто виноват?

Диверсия на «Северных потоках»

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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
  • Диверсия

  • Случайное внешнее воздействие

  • Внутренняя неисправность
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    На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?

    Захарова призвала Байдена ответить на вопрос о реализации угрозы США «Северному потоку»

    28 сентября 2022, 14:47

    Текст: Александра Юдина

    Президент США Джо Байден обязан ответить на вопрос, реализовали ли США свою угрозу в отношении газопровода «Северный поток – 2», заявила спикер МИД Мария Захарова.

    «Президент США Джо Байден обязан ответить на вопрос, реализовали ли Соединенные Штаты Америки свою угрозу 25 и 26 сентября 2022 года, когда на трех линиях СП-1 и СП-2 произошло чрезвычайное происшествие, которое предварительно квалифицируют как разрыв трубопроводов, высказывая предположения об их подрыве», – написала она в своем Telegram-канале.

    Накануне экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес Соединенных Штатов за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте.

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что инциденты на газопроводах «Северный поток» не случайны, информация указывает на преднамеренные действия, они затрагивают всех.

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    В Совфеде предрекли США «перманентный кошмар» за подрыв «Северных потоков»
    		    28 сентября 2022, 00:50
    Фото: DANISH DEFENCE COMMAND/Reuters
    Текст: Антон Никитин

    Если расследование подтвердит причастность США к взрывам «Северных потоков», то поставки сжиженного газа из Соединенных Штатов в Европу могут превратиться для американцев в перманентный кошмар, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

    «Если расследование подтвердит причастность США к взрывам газопроводов «Северный поток – 1» и «[Северный поток –] 2», то ситуация может кардинально поменяться. Тогда поставки сжиженного газа из США в Европу могут превратиться для американцев в перманентный кошмар. Неужели наши противники совсем лишились разума?», – написал Джабаров в своем Telegram-канале.

    Накануне экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес Соединенных Штатов за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте.

    Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».

    На ваш взгляд

     
    На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?



    Обсуждение:  26 комментариев

    Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания трубопровода «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». По их данным, причиной повреждения «Северных потоков» стали взрывы, а не землетрясения или оползни. В свою очередь польский премьер Матеуш Моравецкий обвинил в аварии на «Северных потоках» Россию. Тем временем стало известно, что после ЧП с «Северными потоками» США предложили Европе газ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать оба «Северных потока».

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    Коментарии (74)
    Опубликованы кадры с места утечки на «Северном потоке»
    		    27 сентября 2022, 15:59
    Фото: кадр из видео
    Текст: Елизавета Шишкова

    Датские военные опубликовали видео с места утечки на газопроводе «Северный поток». Ширина круга загрязнения на поверхности моря составляет несколько сотен метров.

    Сообщалось, что в трех нитках «Северных потоков» упало давление.

    В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».

    На ваш взгляд

     
    На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?



    Обсуждение:  26 комментариев

    Причиной падения давления в газопроводе «Северный поток – 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel.

    По информации издания, в обоих случаях было начато расследование причин произошедшего, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии. 

    При этом уточняется, что поставки российского газа в Европу транзитом через Украину 27 сентября сохраняются в прежнем объеме – около 42,4 млн куб. м в сутки, а поставки по «Северному потоку» полностью остановлены до тех пор, пока не будут устранены повреждения оборудования. 

     

    Коментарии (36)
    Военный эксперт предположил, как могли взорвать «Северный поток»
    		    27 сентября 2022, 18:44
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алена Задорожная

    «Повредить подводный газопровод очень просто. Существуют специальные глубоководные снаряды, которые опускают на такую глубину – 100-150 метров. Сделать это можно, например, с любого рыбацкого траулера, который вроде бы мирно ловит рыбу у берегов Дании», пояснил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Сергей Ищенко. Ранее сейсмологи зарегистрировали взрывы на «Северных потоках».

    «С борта любого судна на заданную глубину опускается подводный аппарат, который и закладывает заряд. Также это можно сделать или с военного корабля, или с подводной лодки – носителя таких подводных аппаратов», – пояснил газете ВЗГЛЯД капитан I ранга запаса, военный обозреватель Сергей Ищенко.

    За подобной диверсией может стоять одна из трех стран, обладающих подобными кораблями, добавил эксперт. «Это не только США или Польша, но и Украина. Почему США и Украина – понятно. Польское руководство тоже ранее ожесточенно выступало против запуска «Северного потока – 2». Из-за поляков Газпром перестал качать газ по трубопроводу «Ямал – Европа». В Варшаве также заявили, что намерены использовать сжиженный газ из США. Поэтому можно предположить, что у Польши также есть интерес в том, чтобы остановить работу российских газопроводов», – уточнил Ищенко.

    Что касается утечки газа на поверхности моря, то такая авария никак не повлияет на экологическую обстановку, уверен эксперт. «Если соблюдать правила пожарной безопасности, ничего не случится. Тем более, что по обоим трубопроводам газ давно перестали качать, поэтому в скором времени он выйдет и на этом все закончится», – заключил собеседник.

    Как сообщила газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник на газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали и на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».

    Причиной падения давления могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel. По информации издания, органы безопасности Германии начали расследование. Затем стало известно, что шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на «Северных потоках». Во вторник датские военные опубликовали видео с места утечки. Радиус загрязнения на поверхности моря составляет несколько сотен метров.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (2)
    Премьер-министр Польши обвинил в аварии на «Северных потоках» Россию
    		    27 сентября 2022, 23:59
    Фото: Radek Pietruszka/
    Polska Agencja Prasowa/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с утверждением, что утечки газа на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» якобы могла устроить Россия.

    «Вероятно, это был акт саботажа. Вероятно, это сигнал со стороны России», – приводит ТАСС слова Моравецкого в эфире Польского телевидения. При этом он подчеркнул, что Польша якобы ждет подтверждений этого предположения.

    «Это нас сильно беспокоит. Это показывает, к каким средствам и механизмам способны прибегать россияне, чтобы еще больше дестабилизировать Европу», – выступил с утверждением Моравецкий.

    Ранее во вторник экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес Соединенных Штатов за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте.

    На ваш взгляд

     
    На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?



    Обсуждение:  26 комментариев

    Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».

    Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания трубопровода «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». По их данным, причиной повреждения «Северных потоков» стали взрывы, а не землетрясения или оползни.

    Тем временем стало известно, что после ЧП с «Северными потоками» США предложили Европе газ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать оба «Северных потока».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (70)
    Оценены возможные потери от утечки на «Северных потоках»

    27 сентября 2022, 18:03

    Текст: Алексей Дегтярев

    Голубое топливо стоимостью более 2 млрд долларов может выйти в воздух из-за ЧП на трубопроводной системе «Северных потоков», заявил аналитик нефтегазовой и нефтегазохимической отрасли Александр Собко.

    «При грубых подсчетах в одной нитке содержался газ на сумму 720 млн долларов, если брать за основу давление в трубе 300 бар и цену спота 2 тыс. долларов за тысячу кубов», – сказал Собко в беседе с РИА «Новости».

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    На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?



    Обсуждение:  26 комментариев

    Если допустить, что в трубопроводах был сопоставимый объем газа, то его стоимость в трех нитках по текущей спотовой цене на самом крупном европейском хабе TTF может составить 2,16 млрд долларов, сказал специалист.

    Он указал, что ситуация с ЧП сложная, неизвестно, планируется ли, чтобы весь газ вышел из трубопроводов. «Возможно, нужно поддерживать давление, чтобы, например, не дать воде заходить в трубы. Тогда все время будет газ идти», – указал Собко.

    В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».

    Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания трубопровода «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».

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    Коментарии (15)
    Боррель заявил о преднамеренности повреждений на «Северных потоках»
    		    28 сентября 2022, 10:02
    Фото: PPI/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Инциденты на газопроводах «Северный поток» не случайны, информация указывает на преднамеренные действия, они затрагивают всех, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    «ЕС глубоко обеспокоен повреждением «Северных потоков – 1 и 2»... Вопросы безопасности и окружающей среды имеют наивысший приоритет. Эти инциденты не случайны и затрагивают всех нас», – передает РИА «Новости» его слова.

    Боррель отметил, что «вся имеющаяся информация указывает на то, что эти утечки являются результатом преднамеренных действий».

    Кроме того, по его словам, ЕС поддержит любое расследование инцидентов на «Северном потоке».

    «Мы поддержим любое расследование, направленное на получение полной ясности в том, что произошло и почему, и предпримем дальнейшие шаги для повышения собственной устойчивости в области энергетической безопасности», – подчеркнул Боррель.

    Накануне экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес Соединенных Штатов за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте.

    Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».

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    Коментарии (52)
    Захарова оценила слова экс-главы МИД Польши о теракте на «Северных потоках»
    		    27 сентября 2022, 23:33
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность бывшего министра иностранных дел Польши, евродепутата Радослава Сикорского в адрес Соединенных Штатов за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте.

    «Польский депутат Европарламента, бывший министр иностранных дел Радек Сикорский в твиттере поблагодарил США за сегодняшнюю аварию на российских газопроводах. Это официальное заявление о теракте?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.

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    На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?



    Обсуждение:  26 комментариев

    Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».

    Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания трубопровода «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». По их данным, причиной повреждения «Северных потоков» стали взрывы, а не землетрясения или оползни.

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    Коментарии (17)
    СМИ: США предложили Европе газ после ЧП с «Северными потоками»

    27 сентября 2022, 18:12

    Текст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон готов помочь европейским союзникам с поставками газа после ЧП с утечкой газа на «Северных потоках», заявил неназванный высокопоставленный представитель Белого дома.

    «Я не собираюсь размышлять о причине. Я знаю, что наши европейские партнеры проводят расследование. Мы готовы оказать поддержку их усилиям», – сказал собеседник Associated Press, передает РИА «Новости».

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    На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?



    Обсуждение:  26 комментариев

    В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».

    Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания трубопровода «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (16)
    Эксперт Юшков: Европа угодила в газовую зависимость от Украины
    		    28 сентября 2022, 13:30
    Фото: Александр Река/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная

    «Если Украина и Россия не смогут прийти к «джентльменскому соглашению», Европе будет крайне непросто пережить отопительный сезон», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя подрыв трех ниток «Северных потоков».

    «После повреждения газопроводов возникает проблема с транзитом российского газа. Для нас остаются всего две возможности – Украина и «Турецкий поток». При этом Газпром уже недвусмысленно намекнул, что прокачка по киевским территориям может быть остановлена», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Причина конфликта в корпоративном споре с «Нафтогазом». По мнению украинской компании, мы не выполняем условие «качай или плати». Напомню, по контракту Москва должна прокачивать 108 млн кубов газа ежесуточно, если же объемы меньше, их все равно необходимо оплачивать в полном объеме», – продолжил собеседник.

    «Но претензии есть и у России. Дело в том, что Украина не дает использовать выбранную нами газораспределительную станцию «Сохрановка», ссылаясь на неподконтрольность некоторых территорий Киеву. При таком раскладе Москва формально может перейти на оплату только фактического транзита», – рассуждает эксперт.

    Юшков отмечает, что юридически решить проблему непросто, поскольку вердикт должен выносить Стокгольмский арбитраж, который Москва считает ангажированным. «Вопрос лишь в том, смогут ли стороны договориться на неформальном уровне. Но такое «джентльменское соглашение» возможно только в случае, если Киев согласится на оплату исключительно фактической прокачки. Либо транзит будет полностью прекращен», – уверен он.

    Для России остановка транзита обернется недополучением прибыли, говорит эксперт. Но больше всего проблем возникнет у Европы. «В преддверии отопительного сезона они лишатся еще части российского газа. Это вызовет рост дефицита и увеличение цен. То есть мы видим, как повышается значение украинского транзита. По сути, Европа сейчас оказалась в жесткой зависимости от украинской ГТС, и Киев наверняка воспользуется этим в своих интересах. Важность этого направления начала расти еще в сентябре, когда был остановлен «Северный поток – 1», сейчас оно еще больше востребовано», – пояснил он.

    «И если раньше европейцы могли надеяться на запуск «Северного потока – 2» в случае острой необходимости, то сегодня такая возможность пропала. Несмотря на то, что одна нитка цела, ее могут не запустить. В частности, начнутся инсинуации на счет того, что она тоже могла пострадать и нуждается в дополнительных проверках», – заключил Юшков.

    Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».

    Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания трубопровода «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». По их данным землетрясения или оползни не могли стать причиной повреждений.

    Накануне экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского как официальное заявление о теракте.

    Между тем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия сама повредила газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». «Это нас сильно беспокоит. Это показывает, к каким средствам и механизмам способны прибегать россияне, чтобы еще больше дестабилизировать Европу», – сказал он.

    В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о преднамеренности повреждений. Он отметил, что Евросоюз поддержит любое расследование инцидентов.

    Тем временем стало известно, что после ЧП с «Северными потоками» США предложили Европе газ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать оба «Северных потока».

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    В США заявили об отсутствии пользы для кого-либо в диверсии на «Северных потоках»

    27 сентября 2022, 19:48

    Текст: Алексей Дегтярев

    Возможный саботаж на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» не отвечает ничьим интересам, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Информация о расследовании указывает на то, что утечка на газопроводах может быть результатом нападения или актом саботажа, хотя это и не подтверждено, заявил Блинкен, передает ТАСС.

    «Но если это подтвердится, то это явно не отвечает ничьим интересам. Насколько я понимаю, утечки не окажут существенного влияния на энергетическую устойчивость Европы», – заключил Блинкен.

    В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».

    Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания трубопровода «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».

    Сразу же на следующий день СМИ сообщили, что США планируют помочь Евросоюзу с газом.

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    Шведские сейсмологи назвали взрывы причиной повреждения «Северных потоков»
    		    27 сентября 2022, 21:23
    Фото: Danish Defence Command/REUTERS
    Текст: Кристина Цыцура

    Сейсмологи из Уппсальского университета Швеции считают, что инциденты с утечкой газа на «Северных потоках» случились из-за взрывов, а не землетрясений или оползней.

    По данным специалистов, взрывы произошли в воде, второй взрыв по мощности эквивалентен 100 килограммам динамита, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

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    Обсуждение:  26 комментариев

    В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».

    Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания трубопровода «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».

    Коментарии (5)
    Полиция Швеции начала расследование инцидента на «Северном потоке»

    27 сентября 2022, 19:37

    Текст: Кристина Цыцура

    Полиция Швеции начала предварительное расследование после ЧП, связанного с утечкой газа на «Северном потоке», сообщили в ведомстве.

    «Мы составили отчет и классифицировали преступление как грубую диверсию», – приводит агентство Reuters слова представителя полиции, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник на газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали и на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».

    На ваш взгляд

     
    На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?



    Обсуждение:  26 комментариев

    Причиной падения давления могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel. По информации издания, органы безопасности Германии начали расследование. Затем стало известно, что шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на «Северных потоках». Во вторник датские военные опубликовали видео с места утечки. Радиус загрязнения на поверхности моря составляет несколько сотен метров.

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    Песков отметил «эйфорию» Польши после ЧП на «Северных потоках»

    28 сентября 2022, 14:24

    Текст: Александра Юдина

    В Кремле отметили эйфорию поляков, благодарящих США после ЧП на «Северных потоках», и вспомнили призыв президента США Джо Байдена избавиться от «Северного потока – 2», а также обратили внимание на огромные прибыли Америки от поставок сжиженного газа в Европу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Вы помните заявления президента США, которые еще были сделаны в начале февраля, который обещал тогда избавиться от «Северного потока 2». Что имел ввиду президент США, мы не знаем. Мы видим совершенно такую, знаете, граничащую с сумасшествием истеричную эйфорическую реакцию поляков, которые благодарят США за это. Что это означает вот эта благодарность - мы тоже не знаем», – передает РИА «Новости» его слова.

    Песков также отметил и прибыли американских компаний-поставщиков СПГ.

    «Мы видим огромные прибыли американских поставщиков сжиженного газа, которые кратно увеличили свои поставки на Европейский континент. Они очень и очень заинтересованы в дальнейшем получении вот этих суперприбылей», – сказал он.

    Также представитель Кремля призвал западных политиков думать, прежде чем делать заявления о ЧП на «Северных потоках».

    «Я хочу просто призвать всех подумать, во-первых, что сначала, перед тем, как делать какие-то заявления, нужно все-таки дождаться момента исследования вот этих вот прорывов. Определения, взрыв это или не взрыв. Вопросов очень много», – заметил он.

    По словам Пескова, в Кремле ожидают от датчан и шведов информации по ЧП и уверены, что не попав в поле зрения мониторингового оборудования этих стран, никто не мог приблизиться к трубам.

    «Безусловно, какую-то информацию можно всем нам, наверное, ожидать от датчан и от шведов. Именно у них там очень много оборудования, которое осуществляет мониторинг. И именно, собственно, не попавшись в поле видения этого оборудования, никто не мог по идее приблизиться к этим трубам. Это всем очень хорошо известно. Особенно военным специалистам», – заключил он.

    Накануне экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес Соединенных Штатов за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте.

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что инциденты на газопроводах «Северный поток» не случайны, информация указывает на преднамеренные действия, они затрагивают всех.

    Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».

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    Песков назвал глупыми предположения о причастности России к ЧП на «Северных потоках»

    28 сентября 2022, 13:16

    Текст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал «предсказуемо глупыми» предположения о том, что к ЧП на газопроводах «Северный поток» якобы причастна Россия.

    «Это достаточно предсказуемо, а также предсказуемо глупо высказывать такие версии. Предсказуемо глупо и абсурдно», – передает ТАСС его слова.

    Песков отметил, что Россия будет настаивать на том, чтобы Газпром как собственник трубы участвовал в расследовании ЧП.

    «У трубы есть собственник, и к собственности имеет отношение Газпром. Конечно же, без этого невозможно. Она же не бесхозная, эта труба», – подчеркнул он.

    Накануне экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес Соединенных Штатов за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте.

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что инциденты на газопроводах «Северный поток» не случайны, информация указывает на преднамеренные действия, они затрагивают всех.

    Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».

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    Коментарии (0)
    Французы назвали виновного в инциденте на трубопроводе «Северный поток»

    28 сентября 2022, 15:07

    Текст: Кристина Цыцура

    Читатели французской газеты Le Figaro заявили, что обвинения в адрес Москвы в подготовке ЧП на трубопроводе «Северный поток» не имеют смысла.

    По мнению читателей, единственной страной, которой будет выгодно прекращение поставок газа в Европу, являются США. Уточняется, что именно Вашингтон получит как финансовую, так и геополитическую выгоду в случае выхода из строя «Северного потока».

    «Кому выгодно преступление? Уж точно не русским. Ищите в другом месте тех, у кого есть средства для проведения такой операции и интерес в ослаблении Германии, авангарда Европы», – написал Chapichapo11, передает РИА «Новости».

    Еще один пользователь под ником castero написал, что США ранее объявили, что им не нужен этот газопровод, который будет препятствовать их экспорту газа в Европу.

    «Теперь следует ожидать других диверсий, таких как перерезание подводных кабелей, крушение TGV, нападения и прочее. Принимаем ли мы меры для защиты наших интересов? Нет!» – возмутился castero.

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    На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?



    Обсуждение:  26 комментариев

    «У русских нет интереса саботировать эти трубопроводы, которые они и так прекрасно контролируют с помощью клапанов, которые можно открыть или закрыть! Ищите страны, которые хотят, чтобы конфликт затянулся, и не хотят, чтобы их более «тепленькие» союзники, вскормленные этими трубами, подвели их», – уверен dutch.

    Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».

    Коментарии (0)
     
     
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