Euractiv: Фон дер Ляйен впервые собирается отказать Трампу
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен впервые планирует открыто выступить против инициатив администрации президента США Дональда Трампа, поддержав экологическое соглашение по судоходству, пишут европейские СМИ.
Фон дер Ляйен, возможно, впервые может отказать администрации Трампа, речь идет о поддержке соглашения ООН по сокращению выбросов парниковых газов от мирового судоходства, передает РИА «Новости» со ссылкой на Euractiv.
Источники в Еврокомиссии утверждают, что фон дер Ляйен заняла принципиальную и жесткую позицию по этому вопросу. Это свидетельствует о готовности главы ЕК пойти на политический риск в отношениях с США.
В случае подтверждения информации это станет первым случаем, когда фон дер Ляйен открыто бросит вызов администрации Трампа после ряда уступок, включая соглашение о пошлинах в 15% на экспорт товаров в США.
Ранее президент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН назвал утверждения об изменении климата «величайшей ложью всех времен».
В августе сообщалось, что администрация Трампа собирается прекратить финансирование космических миссий NASA OCO-2 и OCO-3 по отслеживанию выбросов парниковых газов.
Также президент США Трамп в целом выступает против «зеленой повестки». Он вывел страну из Парижского соглашения по климату.