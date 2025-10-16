  • Новость часаНад Россией уничтожили 51 украинский беспилотник
    Новые власти Сирии заинтересовались старой дружбой с Москвой
    ФСБ раскрыла в Крыму тайную женскую террористическую ячейку
    Уиткофф назвал «смехотворной чушью» публикации о его уходе из администрации Трампа
    Китайские автопроизводители повысили цены на популярные модели в России
    Лавров отверг возможность альянса России и США против Китая
    Хегсет заявил о готовности США усилить давление на Россию
    Индия начала платить за российскую нефть юанями и рублями
    Кабмин обнулил на полгода пошлины на импорт нефтепродуктов
    Силуанов озвучил сокращение доходов от утильсбора в 2025 году
    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Нобелевский комитет готовит мир к нападению на Венесуэлу

    В Венесуэле с иронией публикуют архивную фотографию новой лауреатки Нобелевской премии мира, которую принимал в Белом доме Джордж Буш – после того, как американские войска разрушили Ирак и Афганистан. Потому что Мачадо получила Нобелевку в рамках предстоящего нападения на Венесуэлу, которое готовится сейчас у всех на глазах.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Колдовство Тэтчер продолжает управлять Британией

    Правые и либертарианцы с помпой отпраздновали 100-летие своей любимой Мэгги. Никогда не понимал любви к ней людей, не имеющих хотя бы десять миллионов фунтов в бумагах и недвиге в Лондоне. Поздравлю-ка и я ее.

    16 октября 2025, 07:36

    Euractiv: Фон дер Ляйен впервые собирается отказать Трампу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен впервые планирует открыто выступить против инициатив администрации президента США Дональда Трампа, поддержав экологическое соглашение по судоходству, пишут европейские СМИ.

    Фон дер Ляйен, возможно, впервые может отказать администрации Трампа, речь идет о поддержке соглашения ООН по сокращению выбросов парниковых газов от мирового судоходства, передает РИА «Новости» со ссылкой на Euractiv.

    Источники в Еврокомиссии утверждают, что фон дер Ляйен заняла принципиальную и жесткую позицию по этому вопросу. Это свидетельствует о готовности главы ЕК пойти на политический риск в отношениях с США.

    В случае подтверждения информации это станет первым случаем, когда фон дер Ляйен открыто бросит вызов администрации Трампа после ряда уступок, включая соглашение о пошлинах в 15% на экспорт товаров в США.

    Ранее президент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН назвал утверждения об изменении климата «величайшей ложью всех времен».

    В августе сообщалось, что администрация Трампа собирается прекратить финансирование космических миссий NASA OCO-2 и OCO-3 по отслеживанию выбросов парниковых газов.

    Также президент США Трамп в целом выступает против «зеленой повестки». Он вывел страну из Парижского соглашения по климату.

    15 октября 2025, 12:18
    Политолог: Трамп в заявлении о «развале» БРИКС все перепутал

    Политолог Баширов: Рассуждая о «развале» БРИКС, Трамп все перепутал

    Политолог: Трамп в заявлении о «развале» БРИКС все перепутал
    @ REUTERS/Jason Lee

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп не отличается точностью формулировок, а также любит приукрашивать. Его заявление о том, что страны якобы активно покидают БРИКС, может быть попыткой подбодрить президента Аргентины Хавьера Милея, который ранее отказался от участия в объединении, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов.

    «Слова Дональда Трампа нужно все время переводить – но не с английского на русский, как может показаться на первый взгляд, а с «трамповского», – иронично отметил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов. По его мнению, президент США, рассуждая о БРИКС, «опять все перепутал».

    «Из организации никто не выходил и заявлений не подавал. Возможно, какие-то государства думали вступить в объединение, но этого не сделали», – отметил эксперт. Одна из таких стран – Аргентина, с президентом которой американский политик провел во вторник переговоры.

    Правительство Хавьера Милея отказалось от участия страны в БРИКС – но это было задолго до возвращения республиканца в Белый дом и его угроз в адрес участников организации. Как бы то ни было, аргентинский «Трамп» хочет перевести страну на доллар, напомнил Баширов. Он допускает, что заявление американца о якобы развале БРИКС – «попытка поощрить Милея».

    Впрочем, есть и другая версия, добавил политолог. «Может быть, президенту США доложили о снижении активности сотрудничества некоторых стран организации. Скажем, государство-член объединения хотело что-то закупить у другого, но притормозило процесс по своим причинам. Важно помнить, что Трамп не отличается точностью формулировок и любит приукрашивать», – заключил Баширов.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что страны-участницы БРИКС якобы активно покидают объединение, опасаясь американских тарифов. «Я сказал всем, кто хочет быть в БРИКС, что это нормально, но мы собираемся ввести пошлины против вас. Все отказались. Они все решили выйти из БРИКС», – считает президент США.

    При этом глава Белого дома не уточнил, какие именно государства намерены выйти из БРИКС. Ни одна из стран не вышла из альянса с момента его создания. В настоящее время в состав БРИКС входит 10 государств – это Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопия и Индонезия. В этом году страной – партнером объединения стал Казахстан, в ноябре 2024 года – Белоруссия.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко летом прошлого года сообщала, что 24 страны стоят в очереди на присоединение к БРИКС. По ее словам, интерес к партнерству у других стран вызывают принципы организации, среди них – равноправие, взаимное доверие, уважение к суверенитету друг друга, учет национальных интересов.

    В феврале американский лидер выразил уверенность в «смерти» БРИКС, если США введут 100-процентные пошлины. По словам Трампа, такой сценарий возможен, если объединение будет угрожать позиции доллара на мировой арене. Спустя несколько месяцев Трамп вновь обратился к угрозам: «Любая страна, которая присоединится к антиамериканской политике БРИКС, будет облагаться дополнительным тарифом в размере 10%».

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему США заинтересованы в том, чтобы ослабить БРИКС, а в идеале – развалить.

    15 октября 2025, 21:22
    Уиткофф назвал «смехотворной чушью» публикации о его уходе из администрации Трампа
    Уиткофф назвал «смехотворной чушью» публикации о его уходе из администрации Трампа
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Специальный посланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф ответил на домыслы в СМИ, распространенные «информированными источниками» издания Middle East Eye, о намерении дипломата покинуть администрацию президента после мирового соглашения по Газе, назвав это фейком, который стоит тут же забыть.

    «Эта история – на 100% фейк и должна быть опровергнута немедленно! Я постоянно удивляюсь, откуда так называемые журналисты берут столь смехотворную чушь», –  приводит текст поста Уиткоффа в соцсети Х портал BreakingTheNews.

    По словам Уиткоффа, он вовлечен в мирный процесс больше, чем когда-либо и продолжит «с гордостью служить» президенту США Дональду Трампу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, британское издание Middle East Eye (MEE) со ссылкой на информированный источник писало, что Уиткофф планирует покинуть администрацию президента Трампа, чтобы больше времени уделять личному делу.

    При этом в Кремле отметили, что опыт спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, проявившийся на Ближнем Востоке, может помочь поиску решений по урегулированию конфликта на Украине.

    15 октября 2025, 18:29
    Европа хочет продлить войну на три года

    «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    15 октября 2025, 13:12
    Песков: Трамп не поздравил Путина с днем рождения
    Песков: Трамп не поздравил Путина с днем рождения
    @ Benjamin Applebaum/Dod/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что поздравление с днем рождения от президента США Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину не поступало, а дата их возможного телефонного разговора неизвестна.

    Москва не получала поздравлений президента России Владимира Путина с днем рождения от президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге ответил на соответствующий вопрос: «Нет, не было».

    Кроме того, Песков сообщил, что пока нет информации о возможных сроках телефонного разговора между лидерами России и США. На вопрос о том, может ли звонок, анонсированный Трампом, состояться до пятницы, представитель Кремля отметил: «Нет, пока неизвестно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о возможности обсуждения с Владимиром Путиным поставок ракет Tomahawk Киеву в случае продолжения конфликта на Украине.

    Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что провел повторные переговоры с Дональдом Трампом, где обсуждались вопросы обороны и дальнобойности.

    15 октября 2025, 23:55
    Трамп заявил об обещании Моди прекратить покупать российскую нефть

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить покупать российскую нефть, что Трамп назвал «большим шагом» в попытках экономически изолировать Москву.

    «Поэтому я был недоволен тем, что Индия покупает нефть, и сегодня он [Моди] заверил меня, что они не будут покупать нефть у России. Это большой шаг. Теперь мы заставим Китай сделать то же самое», – приводит слова Трампа портал YahooNews.

    Посольство Индии в Вашингтоне не сразу ответило на отправленные по электронной почте вопросы о том, давал ли Моди такое обещание Трампу.

    Обещание Индии прекратить покупать российскую нефть стало бы поворотным моментом в мировой энергетической дипломатии, поскольку Вашингтон активизирует усилия по ограничению нефтяных доходов Москвы на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

    Это также стало бы сигналом о серьезном изменении позиции одного из крупнейших потребителей энергоносителей Москвы и могло бы изменить расчеты других стран, импортирующих российскую нефть.

    В комментариях журналистам Трамп добавил, что Индия не может «немедленно» прекратить поставки, назвав это «небольшим процессом, который скоро завершится».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США ввели тарифы на индийские товары, а Индия отвергла требование США прекратить импорт российской нефти. Власти США ожидают сокращения импорта российской нефти Индией и переключения на американских поставщиков, однако индийская сторона приступила к оплате поставок российской нефти частично в юанях, основной объем расчетов по-прежнему осуществляя в рублях.

    15 октября 2025, 12:34
    Фон дер Ляйен назвала условие для вступления Сербии в ЕС

    Фон дер Ляйен потребовала от Сербии санкций против России для вступления в ЕС

    Фон дер Ляйен назвала условие для вступления Сербии в ЕС
    @ Helena Dolderer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что без присоединения к санкциям Евросоюза против России Сербия не сможет быть принята в Европейский союз.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что без присоединения к санкциям Евросоюза против России Сербия не сможет быть принята в ЕС, передает ТАСС.

    Она отметила, что Сербии пора предпринять конкретные шаги для интеграции в сообщество.

    «Мы должны увидеть больший уровень соответствия нашей внешней политики, в том числе по санкциям против России», – отметила глава ЕК.

    По ее словам, уровень согласования внешней политики Сербии с ЕС достиг 61%, но этого недостаточно – Брюссель ожидает полного соответствия.

    В рамках институционального процесса расширения ЕС страны-кандидаты должны полностью согласовать свою внешнюю политику с Брюсселем, включая обязательное присоединение ко всем внешнеполитическим решениям Евросоюза. Это ключевое предварительное условие для начала переговоров о вступлении, однако даже его выполнение не гарантирует членство.

    На встрече с фон дер Ляйен президент Сербии Александр Вучич попросил Еврокомиссию освободить Сербию от новых пошлин на ввоз стали в ЕС. Вучич отметил, что понимает невозможность полного освобождения, но выразил надежду на поиск компромисса, чтобы облегчить статус стран-кандидатов и упростить их положение.

    С 7 октября Еврокомиссия ввела ограничения на импорт стали в ЕС, сократив квоты и повысив пошлины с 25% до 50%. Эти меры объясняют необходимостью защиты европейского рынка от демпинговых поставок после аналогичных ограничений в США, что привело к избыточному предложению стали на мировом рынке, оказавшему давление на европейских производителей.

    В Сербии сталелитейная компания Hesteel Serbia, принадлежащая китайской Hesteel Group, по итогам 2024 года стала третьим по величине экспортером страны, отправив за рубеж продукции на 520 млн евро.

    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что будет руководствоваться интересами своей страны, несмотря на давление Евросоюза по поводу России и Украины.

    Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем в Пекине в начале сентября отметил, что стратегическое партнерство двух стран является взаимовыгодным.

    Вучич заявил о сохранении Сербией отказа от санкций против России.

    15 октября 2025, 22:55
    Лавров указал, как «хорохорятся» недипломаты ЕС по ту сторону «линии фронта»

    Лавров раскритиковал Рютте и его коллег за высказывания о России

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел Сергей Лавров в ответ на вопрос о способности дипломатии решать современные межгосударственные проблемы ответил, что дипломатии под силу многое, только дипломатов не хватает.

    «Дипломатия способна. Дипломатов по ту сторону «линии фронта» не хватает. Посмотрите, что они говорят», – заметил он в беседе с «Коммерсантом».

    Лавров напомнил слова бывшего командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса, который заявлял, что «в 2014 году мы не смогли ясно дать понять, что российская агрессия не останется безнаказанной», и продолжил: «Даже Минские соглашения оказались фарсом». Дипломат задался вопросом, замечал ли Ходжес, кто сделал соглашения фарсом?

    «Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, тоже «великий стратег», подпевает. Это уже совсем провокация. Он сказал, что «велика вероятность того, что Китай заставит своего «младшего партнера» – Россию – пойти против НАТО, чтобы отвлечь их внимание». То есть чтобы отвлечь внимание от того, что, подразумевается, Китай затеял «там», а мы «здесь». И таких высказываний огромное количество», – отметил Лавров несуразности высказываний нынешних деятелей международной политики.

    Он отметил, как высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сказала «интересную» вещь: «Россия и Китай заявляют, что они выиграли Вторую мировую войну, вместе победили нацизм. Это что-то новенькое. Сегодня все меньше люди помнят историю, поэтому многие верят в подобные нарративы».

    «Это говорит глава евродипломатии! А вы спрашиваете, есть ли шанс у дипломатии?» – возмутился глава МИД России.

    Более того, он привел высказывание главы МИД Эстонии Маргуса Цахкна, который  заявил, что СССР развязал мировую войну, депортировал миллионы людей и остался безнаказанным.

    «А то, что сейчас у него соседняя Латвия осуществляет этнические чистки, тысячами выгоняет людей? Запад набрал в рот воды. ОБСЕ, комиссар Совета Европы по правам человека – никто не прокомментировал это никоим образом. «Процесс идет». Это нацизм, создание «расово чистого» государства. Мы, конечно, принимаем этих людей. Уже были определены специальные дополнительные меры», – резюмировал Лавров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, решение о поставках ракет Tomahawk Киеву может нанести огромный урон отношениям между Москвой и Вашингтоном, заявил глава МИД России Сергей Лавров.


    16 октября 2025, 02:55
    Орбан признался, когда Венгрия поддержит меры ЕС по замороженным активам Москвы

    Орбан признался, когда Венгрия поддержит меры ЕС по замороженным активам РФ

    Орбан признался, когда Венгрия поддержит меры ЕС по замороженным активам Москвы
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Mandiner

    Tекст: Ирма Каплан

    Предложение Еврокомиссии об использовании российских замороженных активов в интересах Украины касается и Венгрии, поэтому Будапешт постоянно консультируется с Москвой о судьбе венгерских компаний на случай ответных мер, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «В отношении замороженных активов России. Мы ведем консультации с россиянами постоянно. Я хочу, чтобы это было ясно видно. Потому что... это же очевидно, если они [ЕС] коснутся российских денег, что само по себе большая юридическая проблема, Россия примет контрмеры. И мне хотелось бы знать, какими они могут быть. То есть будут ли заморожены или отняты активы венгерских компаний, работающих в России? Я хочу это понимать и обсуждать открыто. Что будет, если мы поддержим меры ЕС? А если нет?» – описал он свою позицию  в интервью You-Tube-каналу Mandiner.

    Орбан подчеркнул, почему это важно прояснить: ответственность, которую перед страной несет правительство Венгрии того требует, сказал он, поэтому нужно прояснить конкретный шаг и его последствия для страны.

    По словам премьера Венгрии, если венгерские компании в России попадут под ответные меры Москвы за растрату замороженных активов Евросоюзом, Венгрия не станет поддерживать эти меры.

    «Моя работу убедиться в том, что венгры не пострадают от действий правительства страны», – добавил Орбан.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Париж не поддерживает «никаких затей» по конфискации российских активов в Евросоюзе, настаивает на неукоснительном соблюдении международного права, заявил посол Франции в Москве Николя де Ривьер.

    Бельгия

    согласилась использовать российские активы только при наличии письменных гарантий от лидеров Евросоюза. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

    заявил, что обсуждения судьбы замороженных российских активов в Евросоюзе напоминают действия банды.

    15 октября 2025, 12:53
    Сийярто назвал позором реакцию Еврокомиссии на запрос о безопасности «Дружбы»

    Сийярто назвал позором ответ Еврокомиссии по безопасности «Дружбы»

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал Еврокомиссию за затяжку с ответом на запрос о безопасности нефтепровода «Дружба», назвав ситуацию позором.

    Сийярто в кулуарах Российской энергетической недели прокомментировал ситуацию с запросом по «Дружбе». Он отметил, что Еврокомиссия предоставила официальный ответ только через семь недель после его обращения по поводу безопасности нефтепровода, передает ТАСС.

    Сийярто подчеркнул, что столь длительное ожидание ответа со стороны Еврокомиссии он расценивает как позорное. Министр обратил внимание журналистов на то, что семь недель для реагирования на подобные вопросы слишком большой срок.

    VIII Международный форум «Российская энергетическая неделя» проходит в Москве с 15 по 17 октября. Дискуссии проходят в ЦВЗ «Манеж» и «Гостином дворе», где представлена выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема форума – «Создавая энергетику будущего вместе».

    Ранее глава МИД Венгрии назвал атаки на трубопровод «Дружба» ударом по суверенитету Венгрии.

    ЕС решил ограничить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    Сийярто обвинил ЕС в том, что он не выполнил свои обязательства после атаки Киева на «Дружбу».

    15 октября 2025, 09:36
    Киев пожаловался на «трещины» в санкционном режиме ЕС против России

    Bloomberg: Киев жалуется на «трещины» в санкционном режиме ЕС против России

    Tекст: Вера Басилая

    Киев считает, что санкционный режим Евросоюза против России «дает трещину», поскольку его соблюдение зависит от отдельных стран-членов, заявил уполномоченный Владимира Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

    Уполномоченный Владимира Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк пожаловался на ослабление санкций ЕС против России, передает РИА «Новости».

    Власюк заявил, что санкционный режим Европейского союза дает трещину, поскольку его соблюдение осуществляется государствами-членами, а не всем блоком.

    Он также призвал Европейский союз усилить экспортный контроль для европейских компаний. Это, по его мнению, поможет обеспечить более эффективное соблюдение санкционных мер.

    Со своей стороны, власти России неоднократно подчеркивали, что государство успешно справляется с санкционным давлением. Запад начал оказывать это давление несколько лет назад и продолжает его усиливать.

    Ранее сообщалось, что министры финансов стран G7 намерены рассмотреть новые меры давления на Россию, связанного с обвинениями в «гибридных действиях».

    Совет Европейского союза продлил действие санкционного режима против России.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия стала абсолютным рекордсменом по числу и объему введенных против нее санкций, которые потерпели полный крах.

    15 октября 2025, 09:10
    Канада решила запустить в США рекламу с цитатами Рейгана против тарифов Трампа

    NP: Канада запустит в США рекламу из цитат Рейгана против тарифов Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Канадская провинция Онтарио запустит в США рекламную кампанию с цитатами экс-президента США Рональда Рейгана для отмены тарифов Дональда Трампа, сообщила газета National Post.

    По данным National Post, провинция Онтарио запускает в США рекламную кампанию на 75 млн канадских долларов (53,4 млн долларов США) для отмены тарифов Вашингтона, передает ТАСС. Кампания продлится до января на Newsmax, Fox, NBC, CBS и Bloomberg.

    Рекламные ролики содержат высказывания Рональда Рейгана из его выступления 1987 года, критикующего тарифную политику, которая «взвинчивает цены и наносит ущерб американским рабочим».

    Трамп ввел эти тарифы, включая 50% на сталь и алюминий, после срыва торговой сделки к 1 августа.

    В ответ Оттава с 1 сентября отменила часть импортных пошлин на американские товары из-за торгового дефицита. Во втором квартале 2025 года он достиг 19,5 млрд канадских долларов (около 14 млрд долларов США).

    Правительство Канады выразило разочарование решением США увеличить торговые пошлины до 35%, затронувшим ключевые экспортные отрасли страны.

    Власти Канады обратились во Всемирную торговую организацию с жалобой на пошлины США на автомобили и автозапчасти. Дональд Трамп отдельным указом повысил ставку пошлины для Канады с 25% до 35%.

    Президент США Дональд Трамп во время переговоров с премьером Канады Марком Карни напомнил ему о претензиях США на страну.

    15 октября 2025, 15:07
    Bloomberg: ЕК предложит ЕС вдвое увеличить объем совместных оборонных закупок

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия предложит план, согласно которому к концу 2027 года 40% оборонных закупок Евросоюза будут осуществляться совместно, пишет Bloomberg со ссылкой на документ ЕК.

    Странам ЕС будет предложено координировать свои оборонные расходы и оперативно создавать коалиции для совместной разработки новых военных программ, что, по замыслу, поможет «сдерживать Россию», сообщает Bloomberg, передает РИА «Новости».

    Согласно плану, к концу 2027 года 40% оборонных закупок ЕС должны стать совместными, что более чем вдвое превышает текущий показатель.

    Кроме того, ЕК планирует в ближайшие месяцы запустить совместные проекты по беспилотникам и противовоздушной обороне в рамках пятилетнего плана по перевооружению.

    К началу 2026 года должны быть созданы коалиции для руководства проектами по дронам и системам ПВО, запуск которых намечен на середину того же года.

    Документ также предусматривает создание таких масштабных проектов, как «Европейская система защиты от беспилотников» с опорой на опыт Украины и «Наблюдение на восточном фланге», запуск которых также намечен на 2026 год. Ожидается, что план представят в четверг, а на следующей неделе его обсудят европейские лидеры на саммите в Брюсселе.

    Ранее Венгрия, Болгария и еще семь стран ЕС запросили кредиты на перевооружение.

    15 октября 2025, 09:47
    Сийярто назвал атаки на «Дружбу» ударом по суверенитету Венгрии

    Сийярто: Атаки на «Дружбу» являются посягательством на суверенитет Венгрии

    Tекст: Вера Басилая

    Любые нападения на трубопровод «Дружба» фактически представляют собой угрозу национальному суверенитету Венгрии, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на Российской энергетической неделе.

    Выступая на полях Российской энергетической недели, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что «кто бы ни производил атаки на трубопровод «Дружба», фактически производит атаку на наш национальный суверенитет». Он пояснил, что надежное обеспечение энергией – это суверенитет страны, передает РИА «Новости».

    Венгерский министр также отметил, что поставки нефти по трубопроводу «Дружба» являются жизненно важными для его страны. Он заявил, что без этого маршрута физически невозможно обеспечить Венгрию энергоресурсами.

    В рамках форума Петер Сийярто выразил благодарность вице-премьеру России Александру Новаку за приглашение.

    «Спасибо за приглашение. Я очень рад», – сказал Сийярто на русском языке.

    Глава МИД Венгрии акцентировал важность российских энергоресурсов для выживания страны.

    Ранее ЕС решил ограничить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    Сийярто обвинил ЕС в невыполнении обязательств после атаки Киева на «Дружбу».

    Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил об отсутствии альтернатив российской нефти для Венгрии.

    15 октября 2025, 08:45
    МИД Дании призвал ЕС сократить бюрократию ради противостояния США

    МИД Дании призвал ЕС сократить бюрократию для противостояния давлению США

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил о необходимости сокращения бюрократических проволочек Евросоюза, чтобы противостоять давлению со стороны США.

    Датский министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен отметил, что Евросоюзу необходимо сократить «бюрократические проволочки» и внутреннее регулирование, включая экологическую сферу, чтобы противостоять давлению со стороны США, передает ТАСС.

    «Это как «Киндер-сюрприз». Он служит нескольким целям. Мы должны пойти по этому пути, чтобы действовать в своих интересах. Но в то же время это отвечает интересам других», – объяснил Расмуссен.

    Он добавил, что европейские инвесторы выбирают США, потому что в ЕС много бюрократических проволочек.

    Кроме Дании, за упрощение внутренних правил Евросоюза выступают Франция и Германия.

    Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, пригрозил повысить пошлины в отношении Евросоюза, если Брюссель не отменит правила, которые «дискриминируют американские компании».

    Ранее неназванный представитель Еврокомиссии отверг идею отмены экологических правил для компаний США. Он заявил, что такой шаг будет означать пересечение красных линий Брюсселя.

    Ранее Евросоюз планирует рассмотреть вопрос пересмотра условий торгового соглашения с Соединенными Штатами после окончания президентского срока Дональда Трампа.

    Евросоюз рассматривает возможность подачи иска против США во Всемирную торговую организацию из-за планов Вашингтона повысить ввозные пошлины на макароны итальянских производителей.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Евробюрократия держит антиамериканский фронт, но трещит изнутри.

    16 октября 2025, 04:25
    Трамп намерен обсудить с Зеленским некое наступление ВСУ
    Трамп намерен обсудить с Зеленским некое наступление ВСУ
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп рассказал на пресс-конференции в Белом доме, что 17 октября, когда к нему прибудет глава киевского режима Владимир Зеленский, он обсудит с ним и наступление, и поставки дальнобойного оружия.

    «Да, вот мы и поговорим о войне. Они хотят перейти в наступление. Так что я приму решение, они же хотели бы наступать, понимаешь? Так что нам придется принять решение», – сказал Трамп.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, где обсуждались удары ВС России по энергетике и укрепление украинской ПВО.

    В начале октября Трамп сообщил, что его решение по передаче крылатых ракет Tomahawk на Украину почти готово, но он хочет понять, как их Киев хочет использовать.

    Президент России Владимир Путин отмечал, что подобные поставки Украине из США  разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.

    15 октября 2025, 14:01
    Кремль обвинил ЕС и Киев в затягивании переговоров по Украине

    Песков обвинил ЕС и Киев в затягивании переговоров по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва по-прежнему готова к диалогу по Украине, но видит препятствия со стороны ЕС и Киева.

    Россия продолжает оставаться открытой для переговоров по ситуации на Украине, однако нынешняя пауза в диалоге обусловлена действиями Европейского союза и властей Киева, передает ТАСС.

    По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, «президент [России Владимир] Путин неоднократно говорил, что он открыт для перевода всего процесса в политико-дипломатическое русло». Представитель Кремля подчеркнул, что проблемы на этом пути возникли не по вине России.

    Песков отметил, что «проблемы из-за того, что киевский режим ежедневно провоцируется европейцами на продолжение войны». В сложившейся ситуации, по его словам, власти России не видят альтернатив паузе в переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков сообщил, что американским властям известно о паузе в переговорах между Россией и Украиной и продвижения нет.

    Москва надеется, что Вашингтон побудит Киев активнее работать ради мирного процесса.

    Ситуация на переговорах по Украине усложняется из-за отсутствия реакции Киева на предложения Москвы и ослабления позиций украинской стороны.

    Китай освоил Северный морской путь

    Впервые в истории контейнеровоз доставил грузы из Китая в Европу транзитом по Северному морскому пути. Более того, Москва и Пекин утвердили план дальнейшего развития перевозок по этому маршруту. Севморпуть все больше приближается к формату полноценного торгового коридора, аналогичного Суэцкому и Малаккскому. Подробности

    «Большая сделка» Лукашенко с США не обойдется без России

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности заключить «большую сделку» с администрацией президента США Дональда Трампа. Сам Трамп вроде бы тоже к этому готов и формально даже принял приглашение погостить в Минске. Возможный договор между двумя президентами не может не вызывать некоторой обеспокоенности. Подробности

    Ходорковский получил статью за преступления за границей

    ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении экс-олигарха Михаила Ходорковского (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и 22 членов так называемого антивоенного комитета России. Их обвиняют в публичных призывах к терроризму и попытке насильственного захвата власти. Эксперты полагают, что для привлечения фигурантов к ответственности потребуются нестандартные ходы, но после завершения СВО многие страны, где сейчас укрываются Ходорковский и его соратники, сами выдадут их России. Подробности

    Зеленский выбрал удобный момент для сведения счетов с мэром Одессы

    Один из самых влиятельных и опытных политиков Украины, мэр Одессы Геннадий Труханов лишен украинского гражданства – а значит, и своего поста. Под каким предлогом и почему именно сейчас глава киевского режима сделал это – и как происходящее связано с мэром Киева Виталием Кличко и президентом Франции Эммануэлем Макроном? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Европа хочет продлить войну на три года

      «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    • Где Франция, а где Россия? Обиды Наполеона. Почему французы очень хотели в Москву?

      Отечественная война 1812 года не была ни случайностью, ни проявлением слепой агрессии Франции. Она была эпизодом крупнейшего геополитического конфликта своего времени и результатом Великой французской революции. При этом поход Наполеона на Москву имел далекоидущие последствия как для позиций России на мировой арене, так и для русского самосознания.

    • Украина воюет с Россией из-за взятки

      Как утверждают британские СМИ, антироссийский настрой бывшего премьера Бориса Джонсона оплачен крупной взяткой от производителя БПЛА. Именно Джонсона считают виновным в том, что Москва и Киев не смогли договориться в апреле 2022 года.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Список болезней, с которыми не берут в армию в 2025 году

      Вопрос о прохождении военной службы напрямую связан с состоянием здоровья призывника. Законодательство четко регламентирует перечень заболеваний, при наличии которых молодой человек может быть освобожден от службы в армии или получить отсрочку. В 2025 году действует «Расписание болезней» с изменениями, внесенными постановлением правительства РФ от 04.07.2013 № 565 (ред. от 29.08.2025).

    • Зимнее солнцестояние 2025: когда наступит самый короткий день, приметы и традиции праздника

      В конце декабря 2025 года россиян ожидает уникальное астрономическое явление – день зимнего солнцестояния. Самый короткий день в году традиционно знаменует начало астрономической зимы и связан с рядом интересных народных традиций и примет.

    • Гороскоп на 2026 год: что готовят звезды каждому знаку зодиака

      Астрологи подготовили прогноз на 2026 год для всех знаков зодиака. По их оценке, наступающий год даст многим возможность начать все с чистого листа после непростого периода – однако без испытаний и сюрпризов не обойдется ни для кого.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

